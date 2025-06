Кроме этого, по Little Nightmares выпустят комикс Descent to Nowhere, состоящие из четырех частей. Первая часть выйдет в октябре 2025 года.







Что касается самого триквела игры, то его релиз ожидается 10 октября на PC и всех актуальных консолях.

Формат пока неясен, но уже есть первый тизер. Возможно, речь идет о мультсериале, который анонсировали еще в 2017 году.