Небольшая, но стильная инди-игра Little Nightmares получит экранизацию в виде сериала — судя по всему, анимационного. Его продюсерами станут братья Джо и Энтони Руссо, поставившие блокбастеры «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние» и ситком «Сообщество», сообщает издание The Hollywood Reporter. Ну а режиссёром пилотной серии назначен не кто иной как прославленный аниматор Генри Селик, который поставил культовые мультифильмы «Кошмар перед Рождеством» и «Коралина в стране кошмаров».

Производством шоу будет заниматься компания DJ2 Entertainment. Сейчас она работает над адаптацией двух компьютерных игр: мистического молодёжного квеста Life is Strange и приключениях Соника Sonic the Hedgehog. Согласно условиям сделки, они планируют сделать не короткий телефильм, а полноценный сериал, возможно, на несколько сезонов. Причём создатели не исключают, что Селик продолжит работать над сериалом и после пилота.

Игра Little Nightmares рассказывает историю девятилетней девочки по имени Шестая, которая пытается сбежать с таинственного корабля. Для этого ей приходится преодолевать жуткие опасности и избегать зловещих обитателей корабля. По стилю игра очень похожа на мрачные кукольные мультфильмы Селика и должна отлично ему подойти.

Little Nightmares вышла 28 апреля на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Несмотря на короткую продолжительность, игра получила высокие оценки критиков и геймеров.