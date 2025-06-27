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«Тёмный рыцарь», «Братство кольца» и «Чёрная Пантера» — в Голливуде выбрали 100 лучших фильмов XXI века

Андрей Квасков
27 июня 18:43
445
2 минуты на чтение
Издание The New York Times составило рейтинг из 100 лучших фильмов XXI века по версии 500 режиссеров, актеров и деятелей индустрии.

Среди фантастики и фэнтези-проектов упоминаются «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дитя человеческое», «Она», «Тёмный рыцарь», «Прибытие», «Начало», «Интерстеллар», «Гравитация», «Особое мнение», «Чёрная Пантера», «Лабиринт фавна», «Властелин колец: Братство кольца», «Рататуй», «ВАЛЛ-И» и «Унесённые призраками».

Лидерство заняли «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун Хо, «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Нефть» Пола Томаса Андерсона.

100 лучших фильмов XXI века:

  1. «Паразиты»
  2. «Малхолланд Драйв»
  3. «Нефть»
  4. «Любовное настроение»
  5. «Лунный свет»
  6. «Старикам тут не место»
  7. «Вечное сияние чистого разума»
  8. «Прочь»
  9. «Унесённые призраками»
  10. «Социальная сеть»
  11. «Безумный Макс: Дорога ярости»
  12. «Зона интересов»
  13. «Дитя человеческое»
  14. «Бесславные ублюдки»
  15. «Город Бога»
  16. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
  17. «Горбатая гора»
  18. «И твою маму тоже»
  19. «Зодиак»
  20. «Волк с Уолл-стрит»
  21. «Семейка Тененбаум»
  22. «Отель „Гранд Будапешт“»
  23. «Отрочество»
  24. «Она»
  25. «Призрачная нить»
  26. «Анатомия падения»
  27. «Адаптация»
  28. «Тёмный рыцарь»
  29. «Прибытие»
  30. «Трудности перевода».
Среди голосовавших оказались в том числе Гильермо дель Торо, Джон Туртурро, Роберт Эггерс, Эдгар Райт, Стивен Кинг, Кейси Аффлек и сотни других.

Полный список можно найти на сайте NYTimes.

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