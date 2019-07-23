Редакция издания IndieWire подготовило список из ста лучших фильмов за последние десять лет. Большую часть мест заняли драматические картины — так, например, лидером топа стал оскароносный «Лунный свет». В этом нет ничего удивительного, поскольку портал специализируется на независимых фильмах. Впрочем, и фантастике, в том числе и крупнобюджетной, нашлось место.

Вот как выглядит десятка лидеров:

«Лунный свет» (2016) «Побудь в моей шкуре» (2013) «Копия верна» (2010) «Акт убийства» /«Взгляд тишины» (2013/2015) «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) «Корпорация „Святые моторы“» (2012) «Кэрол» (2015) «Мастер» (2012) «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) «Леди Бёрд» (2017)

На 21 месте расположился триллер «Прочь» от Джордана Пила (2017-й), на 27-м — анимационная картина Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», 28 место заняла вторая часть «Паддингтона», а 39-е ушло фильму ужасов «Бабадук» (2014).

Из примечательных мест ещё можно отметить ужасы Ари Астера «Реинкарнация» (2018) на 46 строчке, приключенческую драму «Затерянный город Z» Джеймса Грэя (2016) на 47-й и анимационное фэнтези «Сказание о принцессе Кагуя» — 50-е место. На 60-м месте «Чёрная пантера» (2018-й), а 78-е заняла «Головоломка» (2015).

В топ-100 попали даже «Звёздные войны» — из всех вышедших картин фильмов вселенной за эти десять лет авторы выбрали «Последних джедаев» и поместили их на 74 место.