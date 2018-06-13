Большие и классные списки, топы и подборки любим не только мы, но и наши зарубежные коллеги. Издание USA Today опубликовало большой спецматериал, в который включило сотню лучших анимационных лент за всю историю! В список попали самые разные виды анимации: и кукольная вроде «Острова собак», и комбинированная вроде «Приключений Паддингтона 2», и обычная CG-графика вроде мультфильмов Disney и Pixar.
Весь список можно посмотреть на сайте издания, мы выбрали лишь самые примечательные из них. Например, «Книга жизни» Хорхе Гутьерреса заняла 98-е место! Классическую диснеевскую «Русалочку» поместили на 83-е место. «Кто подставил Кролика Роджера» оказался на 77-ом, а «Голос монстра» — на 68-м. Знаменитый «Кошмар перед Рождеством» Селика и Бёртона разместился в середине списка — на 59-м месте, а «Холодное сердце» от Disney заняло 48-е.
Наиболее любопытной выглядит заключительная десятка победителей. Итак, запоминайте, что стоит посмотреть:
10. «Песнь моря» Томма Мура (2014)
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Ирландская анимация вызывает самые светлые чувства.
9. «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки (1988)
8. «Приключения Паддингтона 2» Пола Кинга (2018)
7. «Твоё имя» Макото Синкая (2017)
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Ещё одна волшебная притча — возможно, лучшая в карьере режиссёра. И самое кассовое аниме в Японии.
6. «ВАЛЛ-И» Эндрю Стэнтона (2006)
5. «Тайна Коко» Ли Анкрича и Эдриана Молины (2017)
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4. «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки (2001)
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Возможно, лучшее аниме в истории.
3. «История игрушек 3» Ли Анкрича (2010)
2. «Головоломка» Пита Доктера и Роналдо Дель Кармена (2015)
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1. «Могила светлячков» Исао Такахаты (1988)
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