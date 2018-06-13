Большие и классные списки, топы и подборки любим не только мы, но и наши зарубежные коллеги. Издание USA Today опубликовало большой спецматериал, в который включило сотню лучших анимационных лент за всю историю! В список попали самые разные виды анимации: и кукольная вроде «Острова собак», и комбинированная вроде «Приключений Паддингтона 2», и обычная CG-графика вроде мультфильмов Disney и Pixar.

Весь список можно посмотреть на сайте издания, мы выбрали лишь самые примечательные из них. Например, «Книга жизни» Хорхе Гутьерреса заняла 98-е место! Классическую диснеевскую «Русалочку» поместили на 83-е место. «Кто подставил Кролика Роджера» оказался на 77-ом, а «Голос монстра» — на 68-м. Знаменитый «Кошмар перед Рождеством» Селика и Бёртона разместился в середине списка — на 59-м месте, а «Холодное сердце» от Disney заняло 48-е.

Наиболее любопытной выглядит заключительная десятка победителей. Итак, запоминайте, что стоит посмотреть:

9. «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки (1988)

8. «Приключения Паддингтона 2» Пола Кинга (2018)

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6. «ВАЛЛ-И» Эндрю Стэнтона (2006)

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3. «История игрушек 3» Ли Анкрича (2010)

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1. «Могила светлячков» Исао Такахаты (1988)