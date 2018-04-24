«Остров собак» Уэса Андерсона: мультфильм для тех, кому надоел Голливуд

В японском мегаполисе Мегасаки разразилась эпидемия собачьего гриппа. Жестокий мэр Кобаяши решает не лечить собак, а сослать их всех в карантин на необитаемый остров. Вместе с прочими туда попадает и пёс воспитанника мэра, мальчика Атари. Чтобы вернуть любимца, юноша угоняет самолёт и отправляется в опасное путешествие по Острову cобак.

Главное, что надо знать об «Острове собак»: это мультфильм не для детей, а для взрослых киноманов.

The Isle of Dogs Жанр: анимационная комедия

Режиссёр: Уэс Андерсон

Роли озвучивали: Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм

Премьера в России: 3 мая 2018

Возрастной рейтинг: 16+

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Чтобы понять, чего ждать от этого кино, достаточно имени режиссёра. Если вы знаете, в каком стиле работает Уэс Андерсон, вы даже по отдельным картинкам без труда представите большую часть фильма. Тщательно выстроенная симметрия кадра, неожиданные ракурсы, нарочито искусственные, но детальные декорации, мягкие тёплые тона, «натюрморты» с крупными планами предметов, поясняющие титры прямо на экране — всё это было в прошлых его работах, всё это есть и здесь. Порой даже кажется, что Уэс немного иронизирует над собственными клише и над киноманами, которые только их от него и ждут.

На иронии тут вообще построено многое. «Остров собак» вовсе не сказка о любви к животным, а в первую очередь комедия абсурда. Только юмор тут очень своеобразный — обычных шуток в картине мало. Юмор Андерсона тонкий, ироничный и временами довольно чёрный (рейтинг «16+» мультику присвоили абсолютно за дело). И рождается он в контексте — из абсурдных ситуаций и их неожиданной подачи.

Поэтому так нелепы претензии западных критиков, углядевших в «Острове собак» опошление японской культуры, насаждение стереотипов об азиатах и штамп о «белом спасителе» с Запада. Вообще-то Уэс и над всем этим очевидно иронизирует. Обижаться на его визуальные шутки про суши и пародийные хайку так же глупо, как на стёбную «клюкву» про Россию в Red Alert.

А главное, Япония выбрана местом действия не просто потому, что режиссёру так захотелось. Для этого сценария требовалась культура, которая для западного зрителя будет чуждой. И единственную американскую девочку в сюжет явно ввели не чтобы принизить японцев, а просто чтобы было кому говорить по-английски.

Всё дело в том, что происходящее мы воспринимаем с точки зрения собак, которые не понимают человеческий язык. Поэтому персонажи-люди говорят на японском даже без субтитров — лишь изредка их речь кто-нибудь переводит прямо в мире фильма. Собаки же между собой общаются на чистейшем английском. И не просто общаются — философствуют, используют термины, подражают героям старых фильмов. Собаки тут человечнее людей. Люди — забавные карикатуры на клишированных злодеев и героев. Собаки — яркие личности со своими характерами, хоть с виду и похожи на потрёпанные мягкие игрушки.

Именно из контраста картинки и текста у Андерсона получаются лучшие шутки. Как вам понравится собачья стая, которая дипломатично обсуждает, начать ли драку с другой сворой, и голосует по любому поводу? Или верный пёс, который общается с хозяином высокопарно и официально, как рыцарь с сюзереном? При этом для человека, похоже, торжественный собачий монолог звучит как обычный лай. А поскольку собаки не забывают вести себя как собаки, философская речь может быть прервана, например, почёсыванием за ухом.

Скупая анимация делает контраст звука и изображения ещё более абсурдным. Анимация, надо заметить, главная слабость фильма. Фигурки статичны и двигаются рывками, лица людей напоминают восковые маски. Вода похожа на целлофан, а взрывы — на смешные облачка ваты. По красоте и реализму «Острову собак» далеко до кукольных шедевров студии Laika.

Но тут дело не в бюджете и не в таланте: Андерсон нарочно делал свой мирок условным. Он ставит не на красоту, а на оригинальность и единство стиля, — и это работает. Просто красивые мультфильмы снимают часто. Такие оригинальные, как «Остров собак», — даже не каждый год.

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Отдушина для всех, кто ценит необычность, чёрный юмор, иронию и абсурд. Если вам нужен глоток бодрой безуминки в мире стандартных голливудских приёмов — значит, вам нужен «Остров собак».