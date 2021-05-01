«Невероятные приключения ДжоДжо» как феномен стиля и пафоса

В начале апреля 2021 года студия David Production сообщила, что шестой сезон аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» (JoJo’s Bizarre Adventure) находится в разработке. Анонс прозвучал под конец мероприятия JOESTAR Inherited Soul, на котором собрались актёры озвучки из всех предыдущих сезонов. И пускай нам показали лишь один арт главной героини и рассказали, кто будет её озвучивать, этого хватило, чтобы вызвать ажиотаж. За первый час видео с анонсом посмотрело свыше миллиона человек.

Подобное внимание доказывает, что «Невероятные приключения ДжоДжо» — произведение исключительное. Каждый его новый сезон становится громким событием, каждую серию мгновенно расхватывают на цитаты, нарезки и мемы, чтобы потом вспоминать ещё долгие годы. Влияние «ДжоДжо» столь велико, что давно уже вышло за пределы аниме и индустрии анимации в целом. Даже те, кто не смотрел сериал, хотя бы слышали о нём.

Только что это за такие невероятные приключения? Почему разные сезоны почти ничем не связаны? И за что сагу о семействе Джостаров так любят? Давайте разбираться.

Что вообще за «ДжоДжо»?

Первоначально «Невероятные приключения ДжоДжо» — это манга за авторством Хирохико Араки, стартовавшая в 1986 году и успешно продолжающаяся до сих пор. «ДжоДжо» была не первой работой Араки: до этого он успел создать вестерн Poker Under Arms, историю об иллюзионисте со страстью к интригам Cool Shock B.T., хоррор о разумном биологическом оружии Baoh и мангу о роковой женщине Gorgeous Irene. По Baoh даже сделали вполне приличное OVA-аниме, которое понравится ностальгирующим по японской анимации 1980-х.

Однако настоящий успех к Араки пришёл после «Невероятных приключений ДжоДжо». При работе он вдохновлялся боевиками с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне (потому герои и получились такими мускулистыми), итальянскими скульптурами в стиле барокко и популярными в то время сёнэн-мангами вроде «Кулака Полярной звезды». Именно с последней сравнивают начало «ДжоДжо», причём часто не в пользу работы Араки.

Уже тогда у мангаки был хитрый план, который в итоге и помог его работе обрести популярность и, что важнее, самобытность. Араки с самого начала планировал не писать одну историю годами, как часто делают японские авторы, а разделить её на несколько разных частей с главным злодеем в качестве связующего звена. По ходу работы мангака также понял, что не может просто перенести протагониста первой части в последующие. И тогда Араки пошёл на решительные меры и в финале убил главного героя.

Подобный ход казался немыслимым для манги 1980-х. Для Араки и редакции журнала Weekly Shōnen Jump, в котором выпускался «ДжоДжо», такой шокирующий сюжетный поворот стал рискованным шагом, от которого зависела судьба всего цикла. И ставка сыграла: сегодня у нас есть восемь независимых частей, которые связаны в основном родством главных героев, а в остальном рассказывают самостоятельные истории — даже злодей после первой трилогии уже меняется. Разнообразие «ДжоДжо» выгодно выделяет серию на фоне других работ — например, «Наруто», где один и тот же герой долгие годы преследует одну и ту же цель.

И как выделяет! Вот вам краткое описание каждой части — чтобы вы убедились, насколько они непохожие.

«Призрачная кровь» (Phantom Blood). Главный герой — юноша-аристократ Джонатан Джостар из Англии XIX века. Судьба сводит его с честолюбивым и эгоистичным Дио Брандо, который ради собственного благополучия готов пойти на все. Использовав древнюю каменную маску, Дио превращается в могущественного вампира и начинает строить планы по захвату мира. Чтобы одолеть его, Джонатану необходимо овладеть дыхательной техникой под названием хамон, которая заряжает атаки солнечной энергией и позволяет убивать нежить. «Склонность к битвам» (Battle Tendency). В ней главным героем стал внук Джонатана — Джозеф Джостар. В отличие от благородного предка, Джозеф относится ко всему несерьёзно. Ему предстоит столкнуться с могущественными «людьми из колонны» — представителями древней расы ацтеков, которые напрямую связаны с созданием маски, превратившей Дио в вампира. В ходе приключений Джозеф посетит Нью-Йорк, Мексику, Рим и Венецию и даже заручится поддержкой нацистов. «Крестоносцы Звёздной пыли» (Stardust Crusaders). Тут главный герой уже внук Джозефа — буйный подросток Дзётаро Кудзё. Когда жизни его матери угрожает опасность, он отправляется в путешествие из Японии в Египет, чтобы победить восставшего из мёртвых Дио. Именно третья часть ввела на смену хамону концепцию стендов — боевых духов с уникальными способностями, олицетворяющих душу человека. «Несокрушимый алмаз» (Diamond Is Unbreakable). Рассказывает о сыне Джозефа, Дзёсукэ Хигасикате, и его жизни в городке Морио. В городе один за другим начинают появляться новые обладатели стендов. Дзёсукэ с товарищами начинает расследование, в ходе которого выходит на опасного серийного убийцу, питающего страсть к отрубленным женским рукам. «Золотой ветер» (Vento Aureo). Повествует о подростке Джорно Джованне, сыне Дио и биологическом потомке Джонатана Джостара (всё сложно). Он стремится стать лидером итальянской мафии, чтобы сделать жизнь обычных людей лучше. Для этого ему предстоит устранить текущего босса, который скрывает свою личность. «Каменный океан» (Stone Ocean). Джолин, дочь Дзётаро Кудзё, пытается сбежать из тюрьмы, куда она попала по ложному обвинению. Параллельно ей нужно спасти своего отца и расправиться с самым верным последователем Дио, который ищет «дорогу к Раю». «Гонка Стального шара» (Steel Ball Run). Перезапуск основной серии манги, события которого разворачиваются в США в конце XIX века. Главные герои, Джайро Цеппели и Джонни Джостар, участвуют в гонке через всю Северную Америку, приз в которой — 50 миллионов долларов. Но гонка служит лишь прикрытием для зловещих планов президента США, в которых замешаны святые мощи Иисуса Христа. Jojolion. Вольно интерпретирует события четвёртой части. В 2012 году в Японии девушка Ясухо находит под завалами парня, который потерял память. Ясухо даёт ему имя Дзёсукэ. Пытаясь узнать, кто он на самом деле, Дзёсукэ сталкивается с преступной организацией «каменных людей» и узнаёт о технике равноценного обмена, с помощью которой можно излечить любое увечье и даже спасти жизнь, если отдать взамен что-то стоящее.

Даже по этим кратким синопсисам видно, как радикально различаются все части. Это позволило Араки сохранять свежесть манги и регулярно удивлять читателей.

С годами популярность «ДжоДжо» росла, но настоящий прорыв в истории франшизы случился в 2012 году, когда студия David Production выпустила аниме-адаптацию первых двух частей в одном сезоне под названием JoJo’s Bizarre Adventure. В анимационном формате каждая часть заиграла новыми красками, а студия моментально пробилась в высшую лигу, регулярно радуя новыми сезонами приключений Джостаров. Аниме по «ДжоДжо» — это эталонная адаптация манги. Оно не только с уважением относится ко всем элементам первоисточника, но и грамотно развивает его идеи. К слову, попытки экранизировать главную работу Араки предпринимались и ранее, но лишь David Production сумела сделать всё на достойном уровне.

Ныне в франшизу «ДжоДжо» входят игры, романы, аудиодрамы и многое другое. Есть и совместные проекты с Gucci, выставки в Лувре и обложки научного журнала Cell от самого Араки. Сегодня «Невероятные приключения ДжоДжо» — это одна из крупнейших японских серий, о которой слышали по всему миру.

И что такого в этом «ДжоДжо»?

Такой вопрос нередко возникает у человека, который, скажем, случайно увидел отрывок на YouTube. Ведь если не вдаваться в подробности, то «ДжоДжо» кажется стандартной историей о битвах и превозмоганиях, в которой герои должны победить всех злодеев. По сути это верное описание, но шарм «ДжоДжо» складывается из огромного количества нюансов, которые в других подобных произведениях почти не встречаются.

Постоянный интерес к «ДжоДжо» поддерживает максимальное разнообразие историй. Дело даже не в том, что в каждой части свой главный герой, своя эпоха и место действия. Сама структура повествования и жанровые особенности тоже меняются. К примеру, если «Призрачная кровь» — это классическая история о борьбе отважных людей с могущественными сверхъестественными созданиями, то «Крестоносцы Звёздной пыли» представляют собой дорожное приключение, вдохновлённое романом «Вокруг света за 80 дней», а «Несокрушимый алмаз» — это детективная история в сеттинге, максимально приближенном к реализму. Поэтому, даже если начало «ДжоДжо» вам не понравилось, вы спокойно можете выбрать любую другую часть — и наслаждаться конкретно её сюжетом.

Внутри самих частей Араки тоже старается поддерживать высокую динамику. Сюжетные арки в «ДжоДжо» редко длятся дольше нескольких глав — для сравнения, например, в One Piece они могут идти годами. Герои манги постоянно попадают в новые неприятности либо создают их друг другу, что приводит к неожиданным поворотам и напряжённым ситуациям. Араки может из всего сделать захватывающее действо, включая бытовые моменты.

Ведь «ДжоДжо», как ни странно, не ограничивается сражениями. В манге встречаются спортивные соревнования, необычные пари, матчи в видеоиграх и многое другое. Араки даже поход персонажей в итальянский ресторан способен превратить в событие, не уступающее самым напряжённым триллерам. Победу в мире «ДжоДжо» приносит не грубая сила, а грамотная тактика и способность перехитрить своего противника.

Да, у каждого персонажа есть некая суперспособность, но зачастую она ограничена в использовании и не лишена недостатков. Чтобы победить, герои должны следить за каждым движением противника и ловить его на ошибках, при этом постоянно анализируя обстановку, чтобы использовать её себе на пользу. Поэтому каждая стычка в «ДжоДжо» — это битва умов, полная переломных моментов и отчаянных решений в последнюю секунду. Ни в какое сравнение с обычным обменом спецприёмами из других сёнэнов такой подход не идёт.

Описывая битвы, Араки часто опирается на всевозможные научные факты. Принцип работы озонового слоя, распространение золотого сечения в природе, связь гравитации и времени — мангака постоянно удивляет необычным применением знакомых концепций и в целом старается расширить кругозор читателя. Зачастую он ещё и поясняет все устами персонажей или через сноски, так что при чтении «Невероятных приключений ДжоДжо» вы наверняка сможете открыть для себя что-то новое.

В том числе и музыку, ведь многие имена и названия для «ДжоДжо» Араки взял у успешных исполнителей и музыкальных групп. Не удивляйтесь, когда стенд Metallica будет сражаться против King Crimson, а Soft & Wet (песня Принса) — с Born This Way (песня Леди Гаги). И нужно ли напоминать, в честь кого назван Дио? В какой-то степени «ДжоДжо» ещё и необычный мюзикл. Только не ищите слишком рьяно связь между названием трека или исполнителя и персонажем, ведь порой её, по сути, нет.

Ещё одна важная составляющая успеха «ДжоДжо» — продуманный дизайн персонажей и окружения. Араки считает, что проработанные герои и сеттинг могут превратить в шедевр даже не самый интересный сюжет. Поэтому он со всей ответственностью подходит к созданию каждой части ещё на этапе концепции. Араки старается лично посетить те страны, которые появятся в его манге. Благодаря этому в «ДжоДжо» достоверно переданы уникальные особенности разных культур и народов, а архитектура и узнаваемые места вполне соответствуют реальности.

С внешним видом персонажей все ещё интереснее. Когда манга только стартовала, популярностью в Японии пользовались мускулистые герои с нереалистичными пропорциями, которые подчёркивали их огромную силу. Араки последовал за модой, но уже тогда вдохновлялся скульптурами эпохи Ренессанса. И с каждой частью персонажи в «ДжоДжо» становились всё ближе к реальным людям, а их нарочито гипертрофированная мужественность постепенно сменилась почти андрогинностью.

Впрочем, тут Араки опять же следовал модным тенденциям. Мангака регулярно вдохновляется показами мод и соответствующими журналами при создании своих героев. Не забывает он и про любовь к искусству Возрождения, так что в героях «ДжоДжо» видно столкновение культуры прошлого и веяний современности.

Свой стиль Араки вырабатывал годами, и по разным частям «ДжоДжо» легко прослеживается эволюция его подхода к рисунку. Как признаётся сам автор, сейчас он уже не смог бы нарисовать героев так, как в 1980-х. К тому же собственный старый стиль кажется Араки чуждым и отталкивающими, потому он старается лишний раз не перечитывать первые части «ДжоДжо».

Только взгляните на дизайн персонажей. Вычурная одежда, будто подготовленная для очередного бала Met Gala, обильное использование макияжа и аксессуаров — образы героев «ДжоДжо» моментально врезаются в память, их ни с кем невозможно спутать. Стиль «Невероятных приключений ДжоДжо» стал визитной карточкой манги и аниме. И Араки с David Production не забывают об этом, регулярно радуя фанатов фееричными сценами с буйством красок и ярчайшей постановкой.

А одна из важных составляющих «ДжоДжо» вынесена прямо в название — слово bizarre, то есть «причудливый, странный, невероятный». Этими словами можно описать каждое второе событие в аниме и манге. Герои часто выкрикивают странные фразы и не совсем адекватно реагируют на происходящее, сражаться им порой приходится с опорой линии электропередач или Ван Гогом, а некоторые моменты никакими сверхспособностями объяснить не получится. Но «Невероятные приключения ДжоДжо» — это редкий случай, когда дополнительные объяснения стали бы лишними. Манга работает на уровне чистых эмоций, пытаясь не просто удивить, а эпатировать и вызвать шок. И у Араки получается уже много лет не сбавлять обороты.

Почему аниме по Stone Ocean вызвало такой хайп?

Каждую часть «ДжоДжо» ждут по своим причинам, ведь все они отличаются друг от друга. «Каменный океан» вобрал в себя все описанные в этой статье особенности серии, но у него хватает своих примечательных черт. И в чём-то шестая часть превосходит все остальные вместе взятые.

Самое очевидное нововведение «Каменного океана» — в главной роли здесь девушка. И вообще, почти все ключевые герои в шестой части женского пола. Араки и раньше стремился изображать женщин в своих работах решительными и отважными, но редакторы манги были против выведения женских персонажей на первый план. Потому долгое время Араки приходилось ограничиваться героинями вроде Лизы Лизы во второй части и Юкако в четвёртой, которые могли дать отпор любым врагам, но в основном служили лишь поддержкой основному составу.

Однако в начале 2000-х, когда стартовала публикация Stone Ocean, в Японии пошла мода на сильных героинь, и Араки всё-таки позволили поставить девушку в центр повествования. Так и появилась Джолин Куджо.

Выделяется «Каменный океан» и своими битвами. Концепция стендов, которую Араки развивал с третьей части, достигла пика в пятой, а в шестой подалась в совсем дикие дебри. Потому способности героев и злодеев в предстоящем аниме будут совершенно безумными. Вас ждут битвы с использованием фэн-шуя, переосмысление апории «Ахиллес и черепаха» и превращение людей в улиток, подозрительно напоминающее о хоррор-манге Дзюндзи Ито «Спираль». Некоторые сражения из-за слишком необычных способностей стендов вообще скатываются в сумбур, но запомнятся они вам наверняка.

А главная особенность шестой части — её концовка. Она в корне отличается от финалов предыдущих частей, да и от концовок большинства манг в принципе. Неподготовленные зрители явно будут шокированы.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Главный злодей «Каменного океана» Энрико Пучии ищет способ «достигнуть Рая». Раньше он стремился к этой цели вместе с Дио, пока того не убил Дзётаро и не забрал дневник Дио с секретами доступа к Раю. Большую часть сюжета Пуччи готовит всё необходимое, а Джолин с товарищами пытаются ему помешать — но безуспешно. В финале Пуччи «прокачивает» свой стенд и получает способность ускорять время. Это позволяет ему постоянно «перезагружать» Вселенную, из-за чего история человечества начинает повторяться снова и снова в мельчайших подробностях. Для Пуччи и Дио это и есть «Рай»: когда каждый человек знает всё о своей судьбе, помешать течению которой он не в силах. Благодаря новым способностям Пуччи заодно убивает и Джолин почти со всей её командой. Выжить удаётся лишь мальчику Эмпорио. Пуччи хочет убить его в тюрьме, с которой и началась история шестой части. Но Эмпорио всё-таки побеждает злодея с помощью чужого стенда, способного управлять погодой. А поскольку именно Пуччи с его стендом Made in Heaven был осью ускорения времени и предопределённости судьбы, Вселенная перезапускается вновь, чтобы теперь пойти в совершенно новом направлении, о котором не может знать никто.

Заодно финал подведёт историю к седьмой части — Steel Ball Run, которую считают чуть ли не лучшей во всей франшизе. Некоторые фанаты ожидают именно её с самого первого сезона.

* * *

На обсуждение одной только манги «Невероятные приключение ДжоДжо» можно потратить целые циклы статей — и всё равно упустить какие-то интересные моменты. А ведь есть ещё спин-оффы, примечательные романы от известных авторов, видеоигры («королевская битва» по «ДжоДжо», как вам такое?) и многое другое.

Назвать «ДжоДжо» идеальным произведением нельзя: манга страдает от сценарных проблем, а в аниме порой сильно падает качество анимации. Только вот умом разбирать эту серию совершенно не хочется. Она работает на уровне подсознания и почти первобытных эмоций. Именно они заставляют сердца фанатов биться быстрее, когда в решающий момент серии вдруг включается музыкальная тема главного героя и тот элегантно одерживает победу.

Это только первая часть статьи про «ДжоДжо» — во второй мы вспомним самые популярные мемы и поговорим про отсылки к сериалу!