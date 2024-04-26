Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы

В июле 2024 года Marvel планирует запуск амбициозного комикс-кроссовера под названием «Aliens vs Avengers». По сюжету ксеноморфы, они же Чужие, хотят вторгнуться на Землю, чего доблестная команда Мстителей допустить, конечно же, не может. Если вам кажется, что это совершенно безумная идея, подержите наш огнемёт — у нас есть кое-что ещё интереснее. Мы собрали для вас самые невероятные кроссоверы с участием Чужих — и речь не о всем известном кроссовере с Хищниками!

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Чужой против Супермена

Ксеноморфов несложно представить в одном мире с Хищниками — а вот в супергеройских вселенных они смотрятся куда более чужеродно. Тем не менее в 1995 году издательство DC Comics объединилось с Dark Horse Comics, чтобы выпустить историю о Чужих на Криптоне. Хотя технически не совсем там — по сюжету учёные «ЛексКорп» получили криптонский сигнал бедствия и вместе с Суперменом отправились на поиски выживших. Просьба о помощи исходила с планеты под Красным Солнцем — на ней разбился корабль с Королевой Чужих, и сигнал обернулся смертельной ловушкой.

Сюжет комикса был мрачным — Супермен даже оказался носителем эмбриона ксеноморфа. Первый выпуск обрёл успех, и появились два продолжения. В 2002 году распространением яиц Чужих занимался заклятый враг Супермена, Дарксайд. В 2007 году авторы пошли ещё дальше и объединили Супермена, Бэтмена, Чужих и Хищников. Естественно, в итоге Хищники зауважали могущественных героев, завязалась прекрасная дружба, и вся компания отпинала несчастных ксеноморфов.

Чужой против Бэтмена

Бэтмену посчастливилось столкнуться с враждебными инопланетянами и в собственной серии. В 1997 году по воле авторов Брюс Уэйн попал в джунгли Гватемалы, где искал пропавшего сотрудника Wayne Enterprises. Там он встретил спецназовцев, которые исследовали место крушения космического корабля. Как вы уже, вероятно, догадались, там их поджидал неожиданный сюрприз — три ксеноморфа. Бэтмен и компания ввязались в брутальное приключение в джунглях — в нём были смерти, предательство и огромный ксенокрок (да, лицехвату каким-то образом удалось отложить яйцо в крокодила).

А в комиксе 2003 года Бэтмен выяснил, что лаборатория с Чужими находилась под Готэмом аж семьдесят лет. В ней проводили эксперименты, в результате которых на свет появились ксеноморфные гибриды почти всех злейших врагов Уэйна — например, Джокер-Чужой, Ядовитый Плющ — Чужой и Мистер Фриз — Чужой. Звучит как перебор даже для Человека — Летучей мыши, но он справился с ситуацией, а остатки лаборатории уничтожили военные.

Чужой против Вампиреллы

Вампирелла — роковая и убийственно красивая вампирша, которая защищает Землю от сил зла. Это не самая популярная героиня комиксов, но и её в один прекрасный день решили бросить на битву с ксеноморфами. В шести выпусках серии Вампирелла оберегала человечество от новой угрозы. В первом номере, вышедшем в 2015 году, стало очевидно, что Чужие просочились буквально повсюду. На Марсе колонисты обнаружили катакомбы, для исследования которых пригласили вампиршу.

Почему они выбрали именно такого эксперта? Да потому, что подземный город был связан с древней вампирской цивилизацией. Этот комикс представляет собой безумный микс Носферату и Чужих, создавших жутковатые гибриды, и точно будет интересен любителям брутальных и кровавых сюжетов. Кстати, вдохновением для облика древних вампиров стал граф Орлок из фильма 1922 года «Носферату».

Чужой против Баффи

Комиксы о Вампирелле были не первым случаем, когда потусторонний мир столкнулся с научно-фантастической вселенной Чужих. В 2012 году ксеноморфы заглянули к Баффи — истребительнице вампиров. Камерную историю «Баффи — истребительница вампиров: В космосе никто не услышит, как ты убиваешь!» выпустили в рамках Дня бесплатных комиксов, но она неожиданно вошла в официальный канон вселенной.

По сюжету Баффи измотали постоянные битвы на Земле. Спутник истребительницы, Спайк, предложил ей отдохнуть от дел мирских на космической станции. Казалось бы, что могло пойти не так? Увы, романтический уикенд прервало появление Чужих — да не простых, а ксеноморфов-вампиров. У Баффи не было с собой любимого оружия — осинового кола — поэтому ей пришлось прятаться и импровизировать. Справиться с новой угрозой помогло солнце — как и все порядочные вампиры, кровососущий Чужой рассыпался в прах от его лучей.

Чужой против Судьи Дредда

Как бы странно ни звучала идея о противостоянии Чужого и Судьи Дредда, в ней можно найти логику. Обе вселенные славятся максимальной брутальностью, жестокостью и отсутствием компромиссов. Так почему бы персонажу, который воплощает закон и порядок (о чём постоянно говорит), не попытаться победить злых пришельцев, которые этот самый порядок нагло нарушают?

На самом деле сюда затесался ещё и Хищник. Его вражда с Дреддом началась в комиксах в 1997 году, а Чужие присоединились к веселью только в 2003-м. Кажется, основной целью авторов было показать старое доброе ультранасилие — и цели этой они достигли. Дредд убил рекордное количество пришельцев за рекордное время, используя разнообразный арсенал оружия, — сюжет не отличается глубиной, зато развивается весело.

В комиксе 2017 года появился очередной гибрид Чужого с Хищником, от которого были не в восторге ни Дредд, ни сами охотники. Герой объединился с инопланетянами против общей угрозы, а потом заставил убраться подобру-поздорову и их самих.

Чужой против Терминатора

В этой серии комиксов 2000 года авторы заставили драться не двух, а трёх злодеев из разных франшиз — теперь к Чужому и Хищнику добавился ещё и Терминатор. Основой для сюжета послужил фильм «Чужой: Воскрешение» (2007). Главными героинями стали Аннали Колл и клон Эллен Рипли.

Уникальная физиология ксеноморфов позволяет создавать гибриды с кем угодно — и на этот раз в центре истории оказался суперсолдат, гибрид Терминатора и Чужого, с которым нужно было бороться протагонистам. Его на научной базе создал доктор Тролленберг, который на самом деле был далеко не тем, кем казался. К счастью (или несчастью), на базу, где развернулось действие, в поисках новых интересных жертв забрёл Хищник. Он был очарован чуженатором и захотел добавить его в копилку своих трофеев. Проблема быстро приобрела неприятный масштаб, но Рипли оправдала славное имя оригинала и спасла ситуацию.

Чужой против Зелёного Фонаря

Корпусу Зелёных Фонарей не привыкать к столкновениям с инопланетными угрозами — но с такими кровожадными и непобедимыми противниками, как ксеноморфы, судьба их сводила нечасто.

В комиксе Рона Марза и Рика Леонарди «Зелёный Фонарь против пришельцев» Хэл Джордан в компании других Фонарей направился на поиски пропавшего члена Корпуса. Вскоре они нашли бездыханное тело бедняги, а вместе с ним и Чужих. Джордан решил, что ксеноморфы ничем не отличаются от обычных животных, и по доброте душевной отвёз их на планету Зеленых Фонарей Мого, чтобы они там плодились и размножались.

Чужие исправно занимались этим десять лет — и когда Кайл Райнер прибыл на Мого, его встретило настоящее бедствие. На планете потерпел крушение корабль, и теперь пацифисту Райнеру нужно было спасти выживших и преодолеть внутренние противоречия. Дело в том, что мирными средствами вопрос решить не получилось, и герой вынужден был применить насилие. Авторам удалось соединить убийственную серьёзность и абсурд, поэтому ознакомиться с комиксом определённо стоит.

Чужой против Черепашек-ниндзя

А теперь мы покидаем территорию каноничных комиксов и ступаем на странные земли. В 1990-е годы издательство «Минск» выпустило серию книг, создатели которых устраивали кроссоверы Черепашек-ниндзя со всеми подряд. Конечно, об авторских правах никто не задумывался, но томики продавались в книжных магазинах, и с ними мог ознакомиться любой достаточно отчаянный читатель. Одним из таких творений была книга «Черепашки-ниндзя. Космическое путешествие» (1998), где четверо героев боролись с Чужими.

Эйприл взбрело в голову выучиться на лейтенанта Службы безопасности космических полётов. Во время первой миссии она путешествовала на транспортном корабле, который перевозил руду, а Черепашки в полном составе зачем-то увязались за ней. По сюжету книга повторяла первые два фильма из серии «Чужих», а Эйприл занимала место Эллен Рипли. За появление ксеноморфов отвечал Крэнг, который увлекался генетическими экспериментами, а сами пришельцы умели летать. Книга продавалась в отделе детской литературы, но бережно сохранила пугающие и кровавые сцены из кино — и добавила парочку своих.

Чужой против Джейсона Вурхиза

Неиссякаемым источником кроссоверов были, есть и будут видеоигры в жанре файтинг. На виртуальной арене кто угодно мог драться с кем угодно — появление там ксеноморфов было лишь вопросом времени. Технически Mortal Kombat X (2015) стала кроссовером вселенной «Чужих» со всеми подряд, но мы решили вспомнить одного из самых запоминающихся противников хищного инопланетянина.

По сюжету дополнения 2016 года один доверчивый таркатанец (гуманоидная раса, к которой относятся Барака и Милина) нашёл яйцо Чужого. Получился убийственный таркатано-ксеноморфный гибрид, ещё более злой и кровожадный, чем каждая из рас по отдельности, и, по заявлениям авторов игры, практически непобедимый. В его арсенале были плевки кислотой, удары хвостом и мелкие подлости вроде броска лицехвата. Благодаря тому, что в Mortal Kombat X завезли ещё и Джейсона Вурхиза, у игроков появилась уникальная возможность посмотреть, как выглядит схватка двух легендарных героев. Положа руку на сердце, в реальности никакой нож не помог бы Джейсону выстоять против такого мощного врага. Тем не менее выиграть не составляло труда — даже несмотря на заявленную непобедимость.

Чужой против героев Star Trek

Не пытайтесь искать этот комикс в Сети — его отменили в 2010-х. Кроссовер между «Чужим» и героями сериала «Звёздный путь» должен был называться «Приемлемые потери» и рассказывать о столкновении легендарной команды «Энтерпрайза» с ксеноморфами. О сюжете почти ничего не известно, но существует несколько концепт-артов, которые дают примерное представление о том, как это могло выглядеть. Ходят слухи, что против кроссовера возражал сам Ридли Скотт. Впрочем, вряд ли Чужие доставили бы героям «Звёздного пути» много хлопот — капитан Пикард решал проблемы и посложнее.

Кроссоверы напоминают ящик с детскими игрушками. Ничто не сдерживает фантазию хозяина игрушек — лишь она определяет, кто с кем будет сражаться на этот раз. Барби против Годзиллы? Пожалуйста! Молния Маккуин против Трансформеров? Без проблем. Чужой против кого угодно? Да сколько хотите! Официальные кроссоверы ограничены только авторскими правами, но на любом сайте с фанфикшеном можно обнаружить золотую жилу. В интернете никто не услышит твой крик, когда ты узнаешь о существовании эпического сюжета «Чужой vs Хеллоу Китти».