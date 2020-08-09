Мир Муми-троллей и как в него попасть

В этом мире есть место абсолютно для всего на свете. Отсутствие здравого смысла переплетается с железной логикой. Есть в этом нечто от сюрреализма, от сновидений, от реальности каждого дня в его фантастическом обрамлении… Туве Янссон

В 1945 году, когда вся Европа была измучена и истощена, в Швеции вышла книга, рассказывающая о маленьких милых существах, их относительно безопасных приключениях и тёплом, уютном доме. Через год появилась вторая повесть о них же, которая принесла автору мировую известность. Этот мир начинался как мир детства, где за каждым углом — невероятные приключения, а дома ждут мама, папа и оладьи с малиновым вареньем, но постепенно становился всё сложнее и сложнее. И всё же, одно из самых уютных и приятных мест по ту сторону книжного листа. Кстати, может статься, что дорогу туда можно найти и в нашем мире…

Муми-дол — мир, спрятанный между высокими горами, заросший зелёной травой, мир, где царят дружба и радость, любовь и взаимное уважение. Есть в нём место и приключениям, и опасностям. Здесь можно полетать на облаках, поиграть «в джунгли», построить корабль, который ходит и по морю, и по суше, станцевать на лесном балу. И главное — здесь «никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом». Как и в реальной жизни, в общем-то.

История Муми-тролля

Муми-тролль появился на этот свет практически случайно — по крайней мере, так утверждает София Янссон, племянница писательницы. Каждое лето семья Янссон проводила на острове близ Порвоо, в рыбацком домике. Вокруг шумели леса и плескалось море. Именно этот остров стал прообразом мира, где живут муми-тролли.

Удобства в рыбацком домике находились, разумеется, во дворе, и стены там были обиты картоном. На этом картоне все члены семьи рисовали и писали — например, Туве с братьями вели там бурную переписку по вопросам философии. Как-то раз брат написал что-то о Канте, и Туве не смогла придумать ответа. Тогда — видимо, решив перевести разговор, — она нарисовала «самое некрасивое существо, какое только могла придумать». Это и был первый Муми-тролль. В конце тридцатых годов Туве нарисовала фигурку Муми-тролля на антигитлеровском плакате вместо подписи. Правда, тогда он был белым, худым, длинноносым и назывался Снорком. Со временем он растолстел, обзавёлся семьёй и друзьями, а также нашёл себе дом.

Первая книга, «Маленькие тролли и большое наводнение», увидела свет в 1945 году (кстати, она была написана на шведском языке, а не на финском, — в Финляндии до сих пор два государственных языка). Туве начала её писать ещё в 1939-м, во время Финской войны, явно для того, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. Большой популярности книга не снискала, но через год появилось продолжение — «Муми-тролль и комета», а ещё через два — «Шляпа волшебника». С этого момента и началось повальное увлечение муми-троллями. Тогда же начали выходить комиксы об этих существах, придуманные и нарисованные самой писательницей. Правда, их публикация прекратилась уже через год из-за жёсткой критики со стороны оппозиции: Туве Янссон обвиняли в пропаганде буржуазных ценностей…

Но в 1952 году комиксы снова начали печататься, на этот раз в лондонском издательстве Associated Newspapers. Так продолжалось до 1959 года, когда писательница, устав от своих героев, окончательно расторгла контракт с издательством. Она говорила: «Сначала работать было очень весело и легко. Я рисовала всё, что мне приходило в голову. Со временем появилось критическое отношение к своей работе, а потом это стало просто тяжёлым трудом. Когда я узнала, что издательство согласилось расторгнуть со мной контракт, я была счастлива! Я пошла гулять в лес, забралась на дерево и там, на дереве, я вдруг почувствовала себя такой сильной и свободной, что мне захотелось написать ещё одну книгу».

Во многом книги о муми-троллях автобиографичны. Обитатели Муми-дола — довольно обычная финско-шведская семья, но она во многом напоминает семью самой писательницы, богемную и легкомысленную. Не случайно последнюю книгу о муми-троллях, «В конце ноября», Туве Янссон написала в 1970 году, когда умерла её мать. Семьи муми-троллей в книге уже нет, они исчезли неведомо куда.

Досье демиурга Туве Марика Янссон родилась в Хельсинки, в семье скульптора и художницы. Её родители были шведами, хоть и жили в Финляндии. Отец, скульптор Виктор Янссон, по её собственным словам, «ненавидел всех женщин, кроме матери и меня», но детство писательницы было счастливым. Она признавалась, что «…без счастливых детских лет, проведённых у моря… никогда не начала бы писать». Правда, некоторые из её персонажей родом уже из взрослой жизни — например, за прототип Снусмумрика, финского журналиста Атоса Виртанена, Янссон чуть не вышла замуж. Хотя прославилась Туве Янссон как писатель, сама себя она считала в первую очередь художником. Она училась живописи в Стокгольме, Хельсинки и Париже, карьеру иллюстратора начала в четырнадцать лет, а первая её персональная выставка состоялась в 1943 году в Хельсинки. Во время обучения в Стокгольме она однажды написала: «Я должна стать художником ради своей семьи». В начале сороковых годов Янссон считали одним из наиболее выдающихся финских художников. Она иллюстрировала «Алису в Стране чудес», «Хоббита» и «Охоту на Снарка». Ряд её рисунков выставлен в Художественном музее Тампере. Но всё-таки литературное наследие Туве Янссон известно намного шире художественного. Например, она самый переводимый финский писатель: книги о муми-троллях переведены на тридцать пять языков. Она получила ряд премий за вклад в литературу, включая самую престижную награду для детских писателей — Золотую медаль Ганса Христиана Андерсена. Муми-тролли уже в шестидесятых сделали Туве миллионером и позволили ей даже купить собственный островок в Финском заливе, но при этом она всегда вела очень скромный образ жизни, ездила на общественном транспорте и лично отвечала на письма поклонников. Помимо книг о муми-троллях, Туве Янссон написала несколько совсем взрослых произведений, которые известны значительно меньше. В Финляндии Туве считали практически национальным героем, и её восьмидесятилетний юбилей отмечали всей страной. По словам её многолетней спутницы жизни, художницы Тууликки Пиетиля, Туве Янссон умерла счастливой. На её похоронах президент Финляндии сказал: «Творчество Туве Янссон — самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Калевалы и Сибелиуса».

Муми-дол: где же он?

Муми-тролли и прочие сказочные существа из мира Туве Янссон обитают в Муми-доле, или Муми-далене. Это долина, ограниченная с одной стороны морем, а с другой — Одинокими горами. Климат там похож на финский: умеренно жаркое лето, холодная зима. Снега выпадает очень много, он покрывает Муми-дол едва ли не полностью, но при этом протекающая по долине река не замерзает. Впрочем, большинство приличных местных жителей на зиму впадает в спячку, и правильно делает.

О мире за пределами долины известно очень мало. Иногда вскользь упоминаются другие долины, населённые аналогичными народами, а также реальные географические названия — например, герои слушают по радио американские передачи, а судя по комиксам, им доводилось бывать на Ривьере. Так что вполне возможно, что Муми-дол затерялся где-то в нашем мире.

В море, омывающем долину с одной стороны, находится множество островов и островков, в большинстве своём необитаемых. Судоходство в этом мире вполне развито, и на берег довольно часто выбрасывает обломки кораблекрушений — от старого башмака до деревянной носовой фигуры.

Окружающий мир представляет собой нечто пугающее и полное опасностей. Муми-дом — маленький рай, закрытый для неприятностей и разногласий, но этой тишине время от времени угрожают опасности извне — так, однажды наводнение разбило весь мир вдребезги и разлучило семью муми-троллей (примерно как война разбила и перевернула привычный мир).

Вокруг долины вроде бы живут люди, хоть их и немного — например, астрономы из обсерватории или старушка из магазина. Однако вполне возможно, что на самом деле это просто существа, похожие на людей, но значительно меньше ростом: герои книг сопоставимы по размеру с муми-троллями. С кузнечиками муми-тролли общаются без проблем, а муравьиный лев для них — серьёзный противник. На некоторых иллюстрациях Туве Янссон изображены самые обычные предметы, которые по сравнению с героями кажутся огромными, — может быть, они принадлежат людям. А высоту в один метр здесь называют очень большой.

Помимо этих непонятных людей — или не совсем людей — в долине проживает огромное количество самых разных существ и народцев. Снорки, хемули, филифьонки и многие, многие другие — и это не считая разумных животных!

Кажется, долина находится в монархическом государстве — в «Мемуарах Муми-папы» упоминается король, называемый Самодержцем. Биологический вид короля неизвестен, но, судя по всему, он всё-таки человек. Городов здешняя цивилизация, скорее всего, не знает — даже вокруг королевского двора, насколько видит глаз, простираются зелёные, поросшие травой шапки холмов. Их пересекают длинные низкие стены, сложенные из булыжника, а редкие домишки большей частью построены из соломы. Но государство при этом функционирует вполне исправно; в нём, в частности, существуют приличные сиротские приюты (в одном из них вырос Муми-папа) и развивается наука. Да и вообще здешние поселения не могут быть слишком уж маленькими. В одном из них, скажем, есть большой парк аттракционов, каких в деревнях обычно не строят.

В пользу расположения Муми-дола в нашем мире говорит тот факт, что обитатели долины, не засыпающие на зиму, празднуют Рождество. Однако религии как таковой муми-тролли, судя по всему, не знают, а вместо «чёрта» ругаются «моррой».

Флора и фауна в Муми-доле в целом вполне привычные. Правда, почти все животные, птицы и некоторые насекомые тут умеют разговаривать, но кто может поручиться, что они не делают этого в нашем мире? Есть, впрочем, и некоторые уникальные виды. Например, тут водятся — или, по крайней мере, водились — драконы («Повесть о последнем в мире драконе»). Драконы эти крошечные, значительно меньше муми-троллей, у них шесть ножек и прозрачные крылышки.

В море, окружающем Муми-дол, водится самая большая в мире рыба — она весит несколько сотен килограммов и отлично ловится на оладьи. Пойманную рыбу съели, и её точные размеры так и не удалось выяснить — то ли она была длиной от крыльца до дровяного сарая, то ли только до кустов сирени…

В привычном русским читателям переводе эта рыба называется Панталошкой, а в оригинале её зовут Мameluken. Слово «mamelucker» по-шведски действительно означает «панталоны», но, скорее, Туве Янссон назвала рыбу всё-таки в честь египетских воинов-мамелюков. В переводе Людмилы Брауде чудо-рыбу и называют «Мамелюк»

Иногда в Муми-доле оказываются обыденными вещи, совершенно невероятные с нашей точки зрения. Например, когда Муми-маме и Муми-троллю нужно осветить себе дорогу в лесу («Маленькие тролли и большое наводнение»), они прихватывают для этой цели отнюдь не фонарик, нет, — большой тюльпан. А, скажем, золотые слитки годятся здесь только для украшения клумб — и то лишь те, что покрупнее.

Короче говоря, местоположение долины остаётся загадкой. Есть подозрение, что она находится в детстве. Это бы всё объяснило.

Muumimaailma, окно в Муми—дол Оказывается, страна муми-троллей находится в Наантали, и туда можно доехать на бесплатном автобусе из Турку. Muumimaailma — знаменитый парк развлечений. Здесь стоят муми-дом и корабль Муми-папы, здесь в летнем театре разыгрывают спектакли о муми-троллях (правда, на финском языке), здесь можно перекусить в ресторане «Кухня Муми-мамы», купить множество сувениров и сфотографироваться с героями книг. Здесь есть и пещера Морры, и логово хаттифнатов, и погреб с вареньем, и палатка Снусмумрика — всё, что душе угодно, даже тюрьма. Муми-тролль, его семья и друзья бродят по парку и играют с детьми. Тут даже газету выпускают с последними новостями долины. Не зря The British Independent Newspaper в 2005 году включила «Страну муми-троллей» в список десяти лучших детских тематических парков мира.

Муми-дом: главные герои

Центральные герои большинства книг Туве Янссон — семейство муми-троллей, состоящее из Муми-мамы, Муми-папы, их сына Муми-тролля и ещё десятка гостей, приятелей и дальних родственников.

Сами по себе муми-тролли — далёкие потомки обычных троллей и родственники троллей морских. Раньше они жили вместе с домашними троллями у людей, большей частью за печками (кстати, было это совсем недавно — Муми-мама с Муми-папой начинали совместную жизнь именно за печкой), но с распространением парового отопления им пришлось искать себе другое прибежище. Как муми-тролли выглядят, известно, наверное, всем, даже тем, кто умудрился не прочитать о них ни одной книги, — это маленькие округлые белые существа с длинными мордочками.

Семейство муми-троллей весьма приличное, но несколько богемное и безалаберное. Например, они с большим удовольствием жили в театре и на маяке. Глава семьи, Муми-папа, родился при уникальном положении звёзд и вырос в приюте, много путешествовал, в том числе и после женитьбы. «Он всегда хотел куда-то бежать и переселяться от одной печки к другой. Он никогда нигде не уживался. А потом исчез — отправился в путешествие». Он выстроил своими руками муми-дом, впоследствии написал мемуары, а ещё позже его охватил жестокий кризис среднего возраста, и в результате вся семья переехала на необитаемый остров.

Муми-мама отлично дополняет своего супруга и гасит его вспышки раздражения. О такой маме мечтает любой здравомыслящий человек и не человек: она идеально ведёт дом, всегда рада любому количеству гостей, печёт торты к возвращению детей из походов и опасных путешествий и умеет делать челюсти из апельсиновых корок. Хотя Муми-мама не так проста — например, с Муми-папой она познакомилась, когда шторм принёс её прямо к нему в объятия. Тихую домашнюю девочку в такой ситуации представить сложно.

Главный герой книг — Муми-тролль, сын Муми-мамы и Муми-папы; по возрасту, наверное, подросток. Он всё время ищет приключений и новых знакомств, но всегда после этого возвращается домой. Иногда ему кажется, что время замедляется, а мысли растут, — но это растёт он сам. В последних книгах Муми-тролль становится ощутимо взрослее.

Живут муми-тролли в муми-доме — он очень красив, сильно напоминает печь и выкрашен голубой краской. Вначале говорится, что в нём три комнаты — небесно-голубая, солнечно-золотистая и в крапинку, а также гостевая мансарда наверху, — но, судя по тому, сколько народу там живёт, со временем дом стал намного больше. Если кто-нибудь приходит в муми-дом погостить или пожить, Муми-папа и Муми-мама лишь ставят новые кровати да расширяют обеденный стол, ну или выгоняют всю толпу гостей вместе с собственным сыном на рыбалку или в какой-нибудь поход. Впрочем, иногда старшее поколение с удовольствием отправляется вместе с остальными.

Более-менее постоянные обитатели муми-дома — Снифф, семейство Снорков, малышка Мю и Хемуль, а также дальний предок муми-троллей, затаившийся за печкой. Летом обычно появляется Снусмумрик, а зимой муми-дом превращается — без ведома хозяев — в настоящую гостиницу. Разумеется, скучать здесь никогда не приходится.

Но главное не в этом. Муми-дом — место, куда хочется возвращаться. Потому что «безопасность может заключаться в знакомых и повторяющихся вещах. Вечерний чай на веранде, отец, который заводит часы, — это то, что неизменно. Отец всегда будет заводить часы, и поэтому мир не может быть разрушен».

Королевский рубин: магия в мире муми-троллей

В мире муми-троллей есть не только волшебство и чудеса — и того, и другого там очень много, просто это чудеса в обыденном смысле, какие случаются в каждой жизни и особенно в каждом детстве; так вот, в мире муми-троллей есть не только они, но и самая настоящая магия.

«Ну, значит, так. На краю света стоит высокая-превысокая гора, поглядишь, так дух захватывает. Чёрная, как сажа, и гладкая, как шёлк. Её склоны отвесно падают в бездну, а вокруг вершины парят облака. А на самом верху стоит дом Волшебника». В этом доме нет ни окон, ни дверей, потому что Волшебник передвигается исключительно по воздуху. Верхом на чёрной пантере. Выходит из дома он только по ночам, чтобы поискать рубины. Он их коллекционирует.

Волшебник этот практически всемогущ, как положено волшебнику из детской сказки, а не из взрослой книжки (читатели которой задаются глупыми вопросами о законе сохранения энергии и так далее). Этот волшебник может обернуться кем угодно, забраться под землю и спуститься на морское дно. Да что там земля! Он без проблем путешествует между звёзд — планеты Солнечной системы, включая Нептун, он изучил. Правда, до Солнца пока не добрался — там слишком горячо. Вызывает некоторые подозрения только один момент: глаза у волшебника красные и светятся в темноте. Кроме того, точно известно, что ему как минимум несколько сотен лет. Наверное, он всё-таки не человек. Но, хотя природа его силы и неизвестна, эта сила явно не злая. Обитатели Муми-дола это сразу поняли. «Кто ест оладьи с вареньем, тот не может быть таким уж страшно опасным».

Кстати, волшебник выполнил все желания муми-семьи и друзей, включая почти неосуществимые вроде избавления от тоски, — а магия такого рода считается невозможной в большинстве магических систем.

Есть в этом мире и другая магия — природная, стихийная. Например, таинственная Туу-тикки, живущая в купальне Муми-папы, явно связана с природой и в какой-то степени отвечает за зиму и весну. Чего стоит только её песня:

Я — Туу-тикки, я слепила лошадь, дикую белую лошадь, что скачет галопом, что топчет лёд перед тем, как наступит ночь, белую величественную лошадь, что скачет галопом и несёт великую лютую стужу на своей спине.

А самый загадочный из известных артефактов — шляпа всё того же волшебника, чёрный цилиндр, который непредсказуемым образом преображает всё, что в него попадает. По одной из версий, она превращает любой предмет в полную его противоположность — например, рыбы, заплывшие в шляпу, стали птицами.

Самая главная, так до сих пор и не разгаданная тайна всей саги о муми-троллях тоже связана с этой шляпой. Ондатр положил в неё свои вставные зубы, и они превратились во что-то. Сам Ондатр отказывался об этом говорить, а автор советовала задать этот вопрос маме, потому что она знает. Но ни одна из известных мам так и не призналась. Так что эта загадка всё ещё ждёт своего исследователя.

Существует в муми-мире и бытовая магия. Когда в Муми-дол попадает невидимая девочка (кстати, кто и зачем сделал её невидимкой, неизвестно), Муми-мама достаёт из тайника «старые бабушкины записи», где находится рецепт и от такой напасти.

С другой стороны

В мире муми-троллей не всё так радужно, как кажется. Есть в нём и тёмные силы.

Самая известная и самая страшная — это, конечно, Морра (кстати, кое-где это имя используется как нарицательное, так что, возможно, Морра в этом мире не одна). Её имя используют в качестве ругательства, как у нас имя дьявола. Один раз упоминается, что Морра кого-то съела, но это только слухи. А вот то, что её один раз укусили за хвост, известно достоверно.

Морра — та, «кто никогда не согреется, кого никто не любит и кто уничтожает всё вокруг себя». Она внушает всему живому иррациональный страх, вокруг неё замерзает земля и умирают растения, за ней остаётся ледяной след, а если она сядет на костёр, он погаснет. Вот только Морра садится на огонь, просто чтобы погреться.

Морра — мрачное существо с огромными глазами, одетое в многочисленные юбки. Впервые она появляется в повести «Шляпа волшебника», где предстаёт однозначно отрицательным персонажем, мечтающим присвоить чудесную шляпу, но в более поздних, уже совсем недетских книгах её образ становится намного глубже. Морра ищет тепла и дружбы, но её все боятся, и она раз за разом вынуждена убираться в свою пещеру.

В повести «Папа и море» Морра следует за муми-семейством на остров, где от неё в ужасе разбегаются растения. А Муми-тролль раз за разом выходит на берег с фонарём, при свете которого Морра… танцует. Наконец Муми-тролль понимает, что Морре нужен не свет, а он сам, и постепенно заводит с ней своеобразную дружбу. И тогда земля перестаёт замерзать под её шагами.

Наверное, к врагам муми-троллей можно отнести и воплощения природных сил, например Ледяную деву. «Она очень красивая, эта Ледяная дева. Но если ты заглянешь ей прямо в лицо, ты замёрзнешь и превратишься в ледышку. Станешь таким же, как хрустящий хлебец, и кто угодно сможет разломать тебя на мелкие кусочки».

Обратите внимание: всё плохое в мире Туве Янссон связано с холодом. Единственный враг, выбивающийся из общего ряда, — комета из одноимённой повести. Эта книга была написана сразу после Второй мировой войны, и комета, готовая в любую секунду разрушить весь мир, — явный намёк на то, чего боялась вся Европа: на атомную бомбу. Кстати, комикс, нарисованный автором по этой книге, называется «Муми-тролль и апокалипсис».

Книги о муми-троллях большинством воспринимаются как детские. Первые из них действительно описывают мир с точки зрения ребёнка, в лучшем случае подростка, — к примеру, совершенно неизвестно, откуда муми-семейство берёт средства к существованию. Но со временем книги становятся грустными и уже далеко не детскими.

В этом мире тоже приходится взрослеть.

Не могу описать, как это скверно, когда твои друзья либо женятся, либо становятся королевскими изобретателями. Сегодня ты входишь в беспечную компанию любителей приключений, готовых отправиться в любой путь, как только наскучит оставаться на одном месте. Отправляйся, куда только захочешь, перед тобой карта всего мира… И вдруг… Путешествия перестают их интересовать! Им хочется жить в тепле! Они боятся дождя! Они начинают собирать вещи, которые некуда поместить! Они говорят только о разных пустяках… Ни на что серьёзное они уже решиться не могут… Раньше они прилаживали парус, а теперь строгают полочки для фарфоровых безделушек. Ах, разве можно говорить об этом без слёз! Туве Янссон «Мемуары Муми-папы»

Но в Муми-доле по-прежнему примут любого, согреют и накормят. Это настоящий дом, которого многим так не хватает и в литературе, и в реальной жизни.

Все книги о муми-троллях Маленькие тролли и большое наводнение (Smatrollen och den stora versv mningen, 1945) Муми-тролль и комета (Kometjakten, 1946) Шляпа волшебника (Trollkarlens hatt, 1948) Мемуары Муми-папы (Muminpappans bravader, 1950, 1956) Опасное лето (Farlig midsommar, 1954) Волшебная зима (Trollvinter, 1957) Дитя-невидимка (Det osynliga barnet och andra berattelser, 1962) Папа и море (Pappan och havet, 1965) В конце ноября (Sent i November, 1970) Многие из книг имеют несколько изданий, отличающихся по сюжету и набору иллюстраций. Помимо этого, издан ряд комиксов о муми-троллях. На русском их издали в пяти томах сборников.