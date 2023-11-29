«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках

Голливуд очень любит эксплуатировать тему всевозможных проклятий. На первом месте с большим отрывом, конечно же, находятся проклятые дома, в каждый из которых имеет неосторожность заселиться очередная ничего не подозревающая семья. Но одними жилищами дело не ограничивается. Есть ещё проклятые куклы, амулеты, видеокассеты и многое, многое другое. Тем ироничнее, что время от времени Фабрика грёз рождает так называемые «проклятые» фильмы. Это кино, на съёмках которого происходит всякая чертовщина, сопровождающаяся несчастными случаями и смертями. Как правило, проклятия обрушиваются на картины мистической тематики. Впрочем, в Голливуде проклятыми могут быть не только фильмы, но и роли и даже сценарии. По крайней мере, если верить различным городским легендам, которых за годы существования кинематографа накопилось немало.

Девять смертей «Изгоняющего дьявола»

«Изгоняющий дьявола» вошёл в историю как один из самых проблемных голливудских фильмов. Вместо изначальных 85 дней его съёмки продолжались свыше 200. Первой причиной этого стали, скажем так, неоднозначные методы работы режиссёра Уильяма Фридкина. Он любил по много раз полностью переснимать уже готовые эпизоды и регулярно увольнял членов съёмочной группы, а затем менял своё решение. А ещё режиссер в разгар дубля мог неожиданно выхватить пистолет и выстрелить холостым патроном. Просто для того, чтобы выражение шока на лице актёров выглядело как можно более естественно.

Второй же причиной стала целая череда несчастных случаев и инцидентов, из-за которых кино и назвали проклятым. Так, ещё в самом начале съёмки были отложены на шесть недель из-за пожара, который уничтожил большую часть декораций. Спустя некоторое время ошибочно сработала автоматическая система пожаротушения, что привело к повреждению другой декорации. Потом пропала статуя демона Пазузу.

Но это были ещё цветочки. Во время съёмок одного из эпизодов трос отбросил актрису Эллен Бёрстин с такой силой, что она сломала копчик и до самого конца съёмок использовала костыли. Линда Блэр, которая играла одержимую демоном девочку Риган, тоже получила травму спины из-за слишком слабо пристёгнутого троса в сцене, где тряслась её кровать. В итоге у неё развился сколиоз.

В результате других несчастных случаев плотник отрезал себе большой палец, а осветитель потерял палец на ноге. Не обошлось и без целого ряда смертей. Актёр Джек Макгоурэн умер через неделю после того, как отснял свою последнюю сцену. Ему было 54 года. Спустя десять дней не стало 89-летней актрисы Василики Мальярос. По довольно жуткому совпадению, персонажи Макгоурэна и Мальярос по сюжету фильма тоже умерли.

Во время съёмок «Изгоняющего дьявола» также умерли брат Макса фон Сюдова (причём в тот самый день, когда актёр должен был приступить к съёмкам), дедушка Линды Блэр, ночной сторож на съёмочной площадке, техник, отвечавший за работу холодильной установки, и первенец помощника оператора. А сына актёра Джейсона Миллера сбил мотоцикл, и парень едва не погиб. Неудивительно, что в какой-то момент киноделы даже попросили знакомого священника провести на съёмочной площадке обряд экзорцизма. Но он отказался, посчитав, что это лишь усугубит ситуацию, и ограничился лишь общим благословением.

Позже Эллен Бёрстин заявила, что в общей сложности насчитала аж девять смертей, так или иначе связанных с фильмом. А ещё через несколько лет выяснилось, что в фильме снялся самый настоящий серийный убийца. Он сыграл техника в сцене, где Риган делали ангиографию. Узнав об этом, Фридкин использовал его историю в качестве основы для сценария своего фильма «Разыскивающий» с Аль Пачино в главной роли.

Впрочем, существует и альтернативное мнение, согласно которому студия и режиссёр попросту активно раздували истории про творившуюся на съёмках чертовщину, чтобы повысить интерес публики к фильму. И если уж кто и проклял «Изгоняющего», то это сам Фридкин с его сомнительными методиками. Постоянные переработки и нездоровая атмосфера на съёмочной площадке явно не лучшим образом сказывались на технике безопасности, что вполне объясняет многие несчастные случаи. А большая часть умерших были уже пожилыми. Поскольку из-за специфической манеры съёмки Фридкина работа над фильмом затянулась почти на год, нет ничего удивительного, что за это время накопилось столько смертей.

Молнии и самолёты

По словам создателей «Омена», они чуть ли не заранее знали, что фильм будет проклят. Якобы ещё перед началом съёмок один из друзей продюсера Харви Бернхарда заявил ему: «Если вы снимете этот фильм, у вас начнутся проблемы. Главное оружие дьявола — быть невидимым, а вы собираетесь сделать что-то, что лишит его невидимости перед миллионами людей. Он не захочет, чтобы это произошло».

Как и в случае с «Изгоняющим», проблемы возникли ещё до съёмок. За два месяца до их старта сын Грегори Пека покончил с собой. А когда актёр вылетел в Лондон, в его самолёт ударила молния. Через три дня то же произошло с авиалайнером, в котором находился сценарист Дэвид Зельцер. Он назвал это событие самыми тяжёлыми пятью минутами, которые он когда-либо проводил в авиалайнере.

После этого Харви Бернхард на всякий начал носить на съёмочной площадке крест. Но это не сильно помогло. Режиссёр Ричард Доннер попал в аварию и чудом не лишился ноги. Затем ИРА взорвала бомбу в отеле, в котором остановился продюсер Мэйс Нойфельд. В какой-то момент съёмочная группа арендовала небольшой самолёт для воздушных съёмок, но в последний момент перенесла их. Поэтому бортом воспользовался другой клиент. При взлёте самолёт столкнулся с птицей и разбился, все находившиеся на борту погибли. Это был не последний воздушный инцидент. Через некоторое время другой самолёт, в котором находились плёнки с отснятым материалом, совершил аварийную посадку.

Приписывают «Омену» и несколько смертей. Первым погиб смотритель в сафари-парке, где снимали эпизод с бабуинами. Он оставил незапертой дверь в своём домике, и туда забрался лев. Уже после премьеры фильма специалист по спецэффектам Джон Ричардсон, в том числе отвечавший за создание сцены обезглавливания, попал в тяжёлую аварию. Его ассистентка погибла. Как утверждается, буквально лишившись головы. Совпадение?

Впрочем, все эти инциденты не помешали «Омену» стать большим кассовым хитом. Так что план дьявола полностью провалился — если, конечно, его целью не было продвижение фильма о себе любимом. Ведь широко циркулировавшие истории о «проклятии» явно помогли фильму сделать часть кассы.

Любопытно, что создатели вышедшего в 2006 году ремейка не сообщали ни о каких подозрительных событиях. Но, вполне возможно, что дьявол просто побрезговал с ним связываться, решив, что плохие отзывы сами по себе станут достаточным наказанием.

Настоящие скелеты «Полтергейста»

Если кто-то и может соперничать с «Изгоняющим дьявола» и «Оменом» по степени проклятости, то это «Полтергейст». Он традиционно занимает верхние строчки в списках самых проклятых голливудских фильмов. К слову, многие до сих пор ошибочно думают, будто бы его снял Стивен Спилберг, но он лишь продюсировал кино, в то время как режиссёром был Тоуб Хупер. Возможно, потому проклятие и обошло его стороной.

А вот кого оно не миновало, так это снимавшихся в фильме и его продолжениях актёров. Так, 30 октября 1982 года, всего через четыре месяца после премьеры «Полтергейста» (и в канун Хэллоуина), ревнивый бойфренд задушил 22-летнюю актрису Доминик Данн, сыгравшую роль старшей дочери.

Во время съёмок сиквела от рака желудка умер исполнивший роль проповедника актёр Джулиан Бек. Через год от хронических заболеваний и последствий неудачной операции скончался актёр Уилл Сэмпсон. И, наконец, в 1988 году, незадолго до премьеры третьего «Полтергейста», не стало Хезер О’Рурк, которой было всего 12 лет. Её похоронили на том же кладбище, что и Доминик Данн.

Почему же, как утверждается, силы зла решили обрушиться именно на «Полтергейста»? Первая причина очевидна и кроется в его названии и тематике. А во-вторых, всё дело в том, что создатели картины решили сэкономить и использовали на съёмках человеческие скелеты. И это не шутка. Узнав от специалистов по спецэффектам, во сколько обойдётся создание пластиковых муляжей, Спилберг и Хупер решили, что намного дешевле найти самые настоящие останки. И это, конечно же, прогневало злых духов. Правда, почему они решили обрушить свой гнев именно на актёров, а не на жадных авторов картины, история умалчивает.

К слову, актриса Джобет Уильямс, которой по сюжету пришлось плавать в бассейне со скелетами, считала, что это муляжи. Она узнала неприятную правду уже после завершения съёмок.

Все эти бренды исчезнут как слёзы под дождём

В списки проклятых голливудских фильмов вместе с «Полтергейстом» довольно часто включают ещё одну картину 1982 года. Речь о «Бегущем по лезвии». На первый взгляд это может показаться странным, ведь в его сюжете нет никакой мистики. Да и Харрисон Форд, и Ридли Скотт сделали весьма успешные карьеры и, несмотря на преклонный возраст, пока что не собираются уходить из кино. А проклятыми же в итоге скорее оказались критики. После разноса со стороны профессиональных обозревателей, которому подвергся фильм, британский режиссёр, если выразиться мягко, перестал уважительно относиться к их труду. И даже по прошествии 40 с лишним лет Скотт не упускает ни малейшего случая продемонстрировать своё отношение к критикам.

Но термин «проклятие “Бегущего по лезвию”» действительно существует. Вот только его жертвами считаются не люди, а бренды.

Дело в том, что мир «Бегущего» буквально наводнён рекламой разнообразных товаров и услуг, начиная с сигарет и заканчивая программой релокации во внеземные колонии. Но всё же основную их часть составляли реально существовавшие в 1982 году бренды. И это логично, ведь за счёт подобного продакт-плейсмента создатели получили возможность отбить хотя быть часть весьма приличного по тем временам бюджета. Поэтому во время просмотра в кадре периодически попадаются логотипы Bell System, RCA, Atari, Coca-Cola, Cuisinart, Pan Am, KOSS Corporation и так далее.

И если повнимательнее взглянуть на названия засветившихся в фильме брендов, то несложно заметить, что большинства из них уже не существует. Например, Bell исчезла ещё до выхода фильма. Компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Так что, не дожидаясь решения суда, она приняла решение самостоятельно разделиться на отдельные организации.

Легендарная Atari протянула чуть дольше. Она не пережила кризиса индустрии видеоигр и в 1984 году была закрыта, а затем разделена на несколько независимых компаний, которым так и не удалось вернуть лидерство на рынке. А некогда весьма известная авиакомпания Pan Am прекратила существование в 1991 году.

Справедливости ради, не все из представленных в фильме компаний обанкротились. Наиболее очевидный пример — Coca-Cola. Однако не лишним будет напомнить, что в 1985 году компания понесла колоссальные убытки после попытки заменить классическую версию напитка новым рецептом New Coke.

Любопытно, что в вышедшем в 2017 году продолжении можно увидеть логотипы Pan Am и Atari, а также телефонные будки с символикой Bell. Так что все они ещё продолжают свое существование во вселенной «Бегущего». А в целом же каждый может решить для себя сам, действительно ли кино Скотта прокляло засветившиеся в нём компании, либо же всё было куда проще и объясняется тем, что бизнес — это не прощающая ошибок отрасль, где тот, кто кажется несокрушимым, может буквально в одночасье упасть с вершины и больше не подняться.

Убийственная жадность

«Ворон» — это ещё одно кино, которое часто называют проклятым. Но можно смело утверждать, что его прокляли не какие-то силы зла, а самая обычная жадность.

Дело в том, что незадолго до начала съёмок в студии решили уменьшить бюджет картины почти в два раза. Из-за этого «Ворона» снимали в штате, где действовало менее строгое законодательство в отношении условий оплаты труда, рабочего распорядка и времени отдыха. Это позволило продюсерам платить меньше и требовать намного больше. В результате съёмочной бригаде пришлось в буквальном смысле работать на износ.

Последствия не заставили себя долго ждать. Так, один из членов съёмочной группы получил ожог, случайно зацепив операторским краном провода линии электропередач. Затем сгорел один из грузовиков с оборудованием. Потом недовольный условиями труда участник съёмок намеренно протаранил своим автомобилем одну из декораций. Во время подготовки опасной сцены каскадёр упал с крыши и сломал несколько рёбер. Казалось, что даже силы природы ополчились на фильм — разыгравшаяся буря повредила несколько дорогостоящих декораций.

Ещё одно недоброе предзнаменование случилось во время съёмки эпизода в ломбарде, когда главный герой должен был разбить рукой стекло. Разумеется, стекло было не настоящим, а бутафорским. Тем не менее Брэндон Ли сильно порезался.

Говорят, что после всех этих инцидентов члены расположившейся неподалёку другой съёмочной группы даже начала принимать ставки, с какой новой напастью столкнутся соседи. Но в итоге неприятности поджидали их самих: случился пожар, который уничтожил несколько декораций.

Несмотря на это, студия продолжала давить на режиссёра Алекса Пройаса, требуя от него экономить на каждой мелочи. В результате создателям приходилось придумывать всё новые и новые способы уложиться в бюджет. По свидетельству очевидцев, из-за постоянных переработок к концу съёмок все члены кинобригады оказались вымотаны до предела.

В итоге скупость студии фактически убила исполнителя главной роли Брэндона Ли. Вместо того чтобы покупать для съёмок муляжи патронов, создатели фильма взяли настоящие патроны, извлекли из гильз порох, а затем вернули пули на место. Так было просто дешевле.

Затем во время съёмок одной из сцен с револьвером, в котором находился такой самодельный муляж, кто-то нажал на крючок. Энергии оставшегося в патроне капсюля хватило, чтобы вытолкнуть пулю, и та застряла в стволе. Будущую трагедию ещё можно было предотвратить, если бы револьвер осмотрел штатный оружейник. Но к тому времени он уже покинул съёмочную площадку. Основные эпизоды перестрелок были отсняты, так что из-за той же тотальной экономии создатели фильма решили, что платить оружейнику больше нет смысла. Поэтому никто так и не осмотрел оружие.

И вот 31 марта 1993 года, когда на площадке снимали сцену убийства главного героя, один из актёров направил револьвер на Брэндона Ли и нажал на спусковой крючок. В тот момент в револьвер был заряжен холостой патрон. Пороховые газы вытолкнули застрявшую пулю из ствола примерно с такой же скоростью, как если бы это был выстрел с использованием боевого патрона. Пуля попала в Брэндона Ли. Актёра доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он вскоре умер. Это произошло за 17 дней до его свадьбы.

Смерть Брэндона Ли привела к тому, что меры безопасности на съёмках сцен с огнестрельным оружием в Голливуде серьёзно изменились. Впрочем, как показали события на площадке фильма «Ржавчина», трагедии всё ещё случаются. Тогда же никто и так не понёс ответственности за халатность, которая повлекла за собой смерть актёра. Власти решили не выдвигать никаких обвинений. Позже мать Брэндона Ли подала гражданский иск против съёмочной группы. В итоге продюсеры выбрали традиционный для Голливуда путь, выплатив ей многомиллионную компенсацию. После завершения суда все плёнки с записью смерти актёра были уничтожены.

Смерть Супермена

«Проклятие Супермена» — одно из самых известных проклятий Голливуда. Вот только его жертвой стал не конкретно фильм Ричарда Доннера (хотя и его порой именуют проклятым), а многие из исполнителей роли Человека из стали.

По легенде авторами проклятия считаются создатели персонажа — художники Джерри Сигел и Джо Шустер. В 1938 году они продали издательству DC права на Супермена всего за 130 долларов. Спустя много лет художники подали на издательство в суд, обвинив его в невыплате положенных роялти, но в итоге добились лишь скромной компенсации. Однако то, почему они прокляли именно роль, а не само DC, остаётся непонятным.

Как бы то ни было, но первой жертвой проклятия называют актёра Кирка Элина, сыгравшего в первой экранизации Супермена. Хотя в реальности с ним не случилось ничего особенного страшного, у него просто не сложилась карьера. А так Элин дожил до 88 лет.

Куда более известна история Джорджа Ривза, игравшего криптонца в фильме «Супермен и люди-кроты» и сериале «Приключения Супермена». В 1959 году, всего за несколько дней до свадьбы, его нашли с огнестрельным ранением головы. Гибель Ривза списали на самоубийство, однако из-за ряда несостыковок в деле существует и целый ряд неофициальных версий случившегося. Этим событиям посвящён вышедший в 2006 году фильм «Смерть Супермена», в котором роль Ривза исполнил не кто иной, как Бен Аффлек.

Но всё же самой известной жертвой проклятия считается Кристофер Рив, исполнивший роль Человека из стали в фильме Ричарда Доннера и трёх его продолжениях. В 1995 году актёр упал с лошади, после чего остался парализованным до конца жизни. То, что роковое падение произошло спустя восемь лет после того, как Рив в последний раз воплотил на экране образ Кларка Кента, почему-то не сильно смущает верующих в проклятие.

Не лучшим образом сложились дела и у Марго Киддер, сыгравшей Лоис Лейн. Она страдала биполярным расстройством и злоупотребляла алкоголем и различными запрещёнными препаратами. В 1990 году актриса попала в аварию, будучи пьяной за рулём, и в результате на два года оказалась прикована к инвалидному креслу. После этого с ней судилась студия, а затем Киддер объявила о своём банкротстве. Правда, когда её спросили о проклятии, она назвала его полной чушью. Актриса покончила с собой в 2018 году.

«Супермен» не принёс удачи и Ли Куигли, которому в момент съёмок фильма Доннера было всего семь месяцев (он исполнил роль младенца Кал-Эла). О его дальнейшей жизни известно совсем немного — за исключением того, что в возрасте 14 лет Куигли умер от токсикомании.

В любом случае, даже если проклятие и существовало, то в XXI веке оно явно потеряло свою силу. Хотя с этим в теории мог бы не согласиться Брэндон Рут, чья кинокарьера фактически закончилась на «Возвращении Супермена», после провала которого он ушёл на телевидение. Но сам Рут тоже неоднократно заявлял, что считает всю эту историю полной ерундой.

Сценарий, убивший комедийную элиту Голливуда

Помимо фильмов и ролей проклятыми в Голливуде бывают и сценарии. Вероятно, наиболее известный из них — «Атук». Ему приписывают отправку на тот свет чуть ли не всех самых знаменитых комедийных актёров Голливуда конца XX века.

Всё началось в 1963 году, когда был опубликован сатирический роман Мордехая Рихлера «Несравненный Атук». Он повествовал о наивном инуите, попавшем в мегаполис и быстро перенявшем все худшие черты современных людей. В начале 1970-х права на экранизацию романа купил канадский режиссёр Норман Джуисон. Он хотел заняться фильмом после завершения работы над экранизацией мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда». Однако из-за занятости Джуисон так и не смог приступить к «Атуку».

Реальная работа над проектом началась лишь десять лет спустя, когда права перекупила студия United Artists. Тодд Кэрролл написал сценарий. Дело оставалось за малым — найти подходящего комедийного актёра на главную роль. Соответствующее предложение получил Джон Белуши. Он дал согласие, но уже через несколько месяцев умер от передозировки наркотиков.

Смерть Белуши приостановила проект на несколько лет. В конце 1980-х «Атук» опять подал признаки жизни. Тодд Кэрролл переписал сценарий, а продюсеры нашли нового исполнителя главной роли. Им стал стендап-комик Сэм Кинисон. Производство картины стартовало в феврале 1988 года, но прекратилось уже через несколько дней из-за того, что Кинисон вдрызг разругался с продюсерами и режиссёром. Актёр утверждал, что студия обещала ему право вносить любые правки в сценарий, в то время как продюсеры заявили, что Кинисон зазвездился, срывал съёмки и даже и не думал открывать сценарий. Всё закончилось взаимными судебными исками, а фильм так и не был снят.

В 1992 году Кинисон погиб в автокатастрофе. По словам очевидцев, перед смертью он словно начал вести диалог с кем-то невидимым. Комик несколько раз произнёс «Я не хочу умирать», затем спросил «Но почему?», а потом прошептал «Хорошо, хорошо, хорошо» и потерял сознание. Конечно же, впоследствии всё это списали на проклятие «Атука».

В 1990-е была предпринята новая попытка экранизировать «Атука». В 1994 году предложение сыграть главную роль получил Джон Кэнди. Он проявил к этому интерес, но так и не успел подписаться на проект. 4 марта 1994 года тело актёра нашли в номере мексиканского отеля. Вскрытие не проводилось, из-за проблем покойного с весом смерть списали на инфаркт. Через несколько месяцев умер один из близких друзей Кэнди — сценарист Майкл О`Донохью. Тотчас же появились рассказы, что именно он передал Кэнди сценарий «Атука» и вместе с ним занимался вычиткой.

Следующей жертвой Атука называют актёра Криса Фарли. Он подтвердил, что заинтересован в проекте, и вскоре умер от передозировки наркотиков. Через год погиб комик Фил Хартман, который вроде бы должен был сыграть в фильме второплановую роль. Его спящим застрелила жена, принявшая убойную дозу кокаина, алкоголя и антидепрессантов.

Некоторое время продюсеры ещё пытались удержать проект на плаву. Известно, что на главную роль рассматривались Уилл Феррелл, Джек Блэк и Джон Гудман. Но все они благоразумно решили не искушать судьбу. К этому момент «Атук» приобрёл уж слишком плохую репутацию, и даже совершенно несуеверные люди начали поговаривать, что сценарий определенно проклят и ради общего блага его стоит запереть куда подальше. Хотя возможно, мораль этой истории намного проще: не стоит связываться с наркотиками.

* * *

Если без шуток — да, было немало картин, на съёмках которых случались трагедии. Но не стоит забывать о масштабах киноиндустрии. Ежегодно Фабрика грёз выпускает сотни лент, и далеко не всегда их создатели умело организуют рабочий процесс. А порой киноделам элементарно не везёт. Если же добавить к этому наше стремление искать связи и закономерности между событиями, то некоторые фильмы просто обречены стать «несчастливыми». В таких случаях остаётся лишь надеяться, что они хотя бы выйдут хорошими.