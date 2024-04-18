Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему

«Сто лет тому вперёд» — уже восьмая экранизация книг об Алисе Селезнёвой (из сохранившихся). Кажется, в русской фантастике нет другой серии с такой же богатой фильмографией. Но сколько из этих картин вы видели? И сколько из них вообще стоит помнить, а не забыть как страшный сон? Для вас мы попросили штатного алисомана редакции пересмотреть их все: три фильма, три мультфильма, сериал и мультсериал. Давайте попробуем честно оценить, насколько хорошо они смотрятся — от худшего к лучшему. Каждому мы дадим две оценки: насколько он хорош как кино и насколько отражает дух и образы Кира Булычёва.

Утерянные зарубежные Алисы Если поковыряться в Википедии и базах данных о кино, можно найти упоминания ещё о трёх экранизациях «Алисы», снятых в славянских странах: в Болгарии — короткометражки « Девочка, с которой ничего не случится », « Бронтя » и « Наш человек в прошлом » (1981);

», « » и « » (1981); в Словакии — телеспектакль « Тайна трёх капитанов » (1990);

» (1990); в Польше — телеспектакль «Девочка, с которой ничего не случится» (1994). К сожалению, ни видеозаписей, ни даже кадров из этих фильмов в Сети так и не удалось найти. Только у словацкого фильма есть хотя бы страничка на IMDb. Наверное, когда-нибудь их откопают в архивах, и нас ждёт нечто умилительно простое и наивное вроде советских экранизаций «Хоббита» и «Властелина колец».

Неудачные

8. Узники «Ямагири-мару» (1988)

Самая дешёвая

Как кино: 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Этот забытый всеми мультфильм Алексея Соловьёва, режиссёра сериала «КОАПП», — на самом деле очень даже любовная экранизация рассказа о том, как Алису чуть не сожрали морские мутанты. В ней есть напряжённые приключения, добротная озвучка (Алиса говорит голосом Татьяны Аксюты), неплохая электронная музыка и мудрая мысль: что войны не только убивают людей, но и отравляют природу на столетия. Более того, это пока что единственный фильм, где полноценно участвует Пашка Гераскин — на минутку, постоянный спутник Алисы в книгах. Но достаточно взглянуть на кадры, чтобы понять, в чём подвох. Да, перед нами самая дешёвая и некрасивая экранизация «Алисы».

«Узники» выглядят так, будто их делали школьники на уроках труда. Эти фигурки из тряпок с нечеловечески вытянутыми конечностями! Эти дома из бумаги, техника из фольги и флаер в форме бумажного самолётика! Эти каменные лица без мимики, лишь еле заметно шевелится нижняя губа! Эти дёрганые движения! А как вам такой пространственный парадокс: герои погружаются в батискате-кабриолете размером с тазик, но когда Пашке нужно выйти, меняется ракурс… и перед ним уже ростовая стена с дверью и шлюзом! Поначалу в наивном примитивизме видится даже какое-то очарование, но в подводных сценах пропадает и оно. Осьминоги-мутанты (которые тут вместо пираний из книги) должны быть страшными, а вышли… уж как вышли.

«Узники» лишний раз напоминают, почему многие советские дети обожали рисованные мультики, но не любили кукольные. Разница между ними — как между шоколадкой и карамелькой: вроде и то и то — конфета, но мало кто предпочтёт грызть карамель и смотреть мульт, где герои картонные буквально.

Сама же история о морских приключениях Алисы достойна лучшего. Тем более что в книгах это только начало: вслед за «Ямагири-мару» Алиса с Пашкой отправились аж в Атлантиду, а это в свою очередь привело их на постапокалиптическую планету. Режиссёрам на заметку: если снимать ремейк — то не культовых вещей, которые всегда выиграют сравнение, а вот таких, не сумевших вытянуть интересную идею.

7. Остров ржавого генерала (1988)

Самая разочаровывающая

Как кино: 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

После двух экранизаций с Наташей Гусевой вышла картина, о которой большинство уже не помнит. От другого режиссёра — Валентина Ховенко из «Ералаша», но главное — с другой девочкой. Понятно, что Гусевой исполнилось 16, и на 10-летнюю Алису она уже не тянула. Увы, новенькая Катя Прижбиляк не потянула вообще. Вина в этом, конечно, не самой девочки (она снималась в первый и предпоследний раз), а режиссёра и его ассистентки, которые взяли на съёмки ребёнка с улицы. Катю явно не учили, как и что играть. Её Алиса одинаково зажата и когда выигрывает конкурс, и в плену у роботов. Девочку даже не подстригли, чтобы придать хоть какое-то сходство с героиней. Прижбиляк потом вспоминала, что в первый же съёмочный день просилась домой. Это чувствуется.

Впрочем, и Гусева не спасла бы эту постановку для малышей. Сюжет повести о бунте боевых роботов урезали так, что событий едва хватило на час хронометража. Выкинули самое фантастическое: Москву будущего (дорого и сложно!), миелофон (уже было!) и разумных дельфинов (кто их будет дрессировать?). Остались ржавые роботы, и выглядят они жутковато — но только пока стоят на месте. В движении очевидно, что Алиса легко могла бы сбежать от этих неуклюжих уродцев, а то и повалить их.

Чувства опасности нет ни на миг. Всё, что в книге было драматичным, даже похищение и убийство, снято так, что не напугает и котёнка. Научная фантастика, хоть и детская, превратилась в максимально безопасную сказку. Наверное, к лучшему, что на этом запланированную серию «Миллион приключений» свернули, и фильм остался в ней единственным.

И всё же у «Ржавого генерала» есть один большой плюс, ради которого его можно смотреть. Это уморительный Александр Леньков в роли робо-Бабы-Яги, заменившей в сценарии Туды-Сюды-Дедушку. Смешной, энергичный, живой, он как будто забежал на съёмки из другого, лучшего фильма. Актёр, чей голос вы наверняка помните по озвучке игр, здесь отрывается вовсю, развлекая напарницу и явно получая от клоунады огромное удовольствие. Благодаря ему и Катя, и зрители могут вспомнить о фильме что-то хорошее.

Спорные

6. Алиса знает, что делать! (2012)

Самая детская

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Взрослые фанаты Булычёва в большинстве своём не стали смотреть компьютерный мультсериал про Алису. С ним всё казалось ясно заранее. Героиня — чибик с ирокезом и почему-то голым животом. Вместо сорвиголовы Гераскина — какой-то робкий Лёха Тетерин. Графика — как в играх начала 2000-х. Шутки и образы, ориентированные на современных детей (таких, какими их представляют взрослые). К тому же это первая «Алиса», которая не была экранизацией книги. Создатели просто купили права на использование персонажей и творили с ними что хотели.

Если после такой вводной всё-таки включить сериал, поражаешься, насколько он… вовсе не ужасен. Да, это не наша Алиса. Это типичная Маша без медведя, невоспитанная хулиганка с дефицитом внимания, которой давно не давали по жопе. Но, по крайней мере, у этой Алисы яркий характер — чего не скажешь о пустых героинях «Узников» и «Острова». Озвучивает девочку Дарья Мельникова, которая планировалась на роль Алисы в неснятом фильме, — и, похоже, она бы и там неплохо справилась.

Да, сериал гиперактивен, как его героиня, экшен и гэги валятся на голову в клиповом монтаже — зато дети скучать точно не будут. Да, тут хватает штампов, типичных для российских мультфильмов, вроде бесящего пришельца Пупера с замашками коня Юлия. Но порой сквозь них пробивается что-то осмысленное и даже душевное. Чего стоит вторая серия, где Алиса бросается в очередное самоубийственное приключение просто потому, что ей не хватает внимания папы и мамы! Кстати, тут у Алисы наконец появляется мама, живите с этим.

«Алиса знает, что делать!» — глупенький детский мультик с простенькой графикой, в котором мало Булычёва. И всё же режиссёры, сценаристы и актёры попытались вложить в него больше, чем от них ожидали. Да, сериал рассчитан не на ностальгирующих алисоманов, а на современных восьмилеток. Но спросите себя: а книги-то Булычёв изначально писал для кого?

Неснятые Алисы «Пленники астероида» — необычный пример. Кир Булычёв разрабатывал фантастический сценарий по мотивам «Пятнадцатилетнего капитана» Жюля Верна для совместного с Японией фильма. В сценарии Алисы не было — была японская девочка, которая вместе с русскими космонавтами попала на астероид, где заправляют злые роботы. Фильм так и не сняли, но сюжет лёг в основу повести об Алисе «Пленники астероида», которую мы очень рекомендуем. «Приключения Алисы. Пленники трёх планет» — полнометражный фильм, который собирался снимать Дмитрий Киселёв («Время первых», «Чёрная молния»). Алису сыграла бы Даша Мельникова. Судя по интервью создателей, от Булычёва в фильме осталось бы мало. На кадрах со съёмок Алису с папой хватали какие-то спецназовцы с автоматами и в камуфляже. Проект заглох в производственном аду. «Мой суперпапа» — полнометражный мультфильм к сериалу «Алиса знает, что делать!», который должен был выйти в 2017 году — но дальше тизера не продвинулся. За 30 секунд профессор успевает повести себя как клоун, а Алиса — упомянуть ныне запрещённую соцсеть. Так что не особо жалеем: это была бы просто длинная серия сериала.

5. Лиловый шар (1987)

Самая неровная

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

У сериала «Гостья из будущего» есть продолжение, о котором немногие помнят. Хотя снял его тот же Павел Арсенов, а в главной роли заметно подросшая Наташа Гусева (Алиса ростом почти с папу-профессора). И на сей раз это полнометражный фильм, более масштабный — с космическим полётом, спасением мира и целой Эпохой Сказок.

Так почему «Лиловый шар» не стал такой же удачей, как «Гостья»? Отчасти беда в спецэффектах, слишком слабых для такого сюжета. В сериале всё ограничивалось Москвой, фильм же замахивается на космос, корабль пришельцев и сказочный мир. Поэтому так грустно смотреть на погоню «звездолётов», похожих на воланчик с тарелочкой, на убогие куклы дракона и гигантского птенца. Даже Громозека тут просто человек с четырьмя руками.

Хотя, надо признать, Вячеслав Невинный играет отлично; не сразу и замечаешь, что он же был Весельчаком У. Труднее не заметить, что у Алисы сменился папа и у него теперь лицо хрононавта из «Гостьи». Кстати, рыжий бородач на кадре выше — это Громозека, а Зелёный — почему-то худенький юноша справа, на вид немногим старше Алисы.

Отчасти дело в первоисточнике. И книга, и фильм чётко делятся надвое. Начало — напряжённый фантастический триллер о вирусе ненависти, который вот-вот обрушится на Землю; концовка — детская сказка про волшебников. В фильме это особенно заметно. Поначалу нам представляют мрачный заброшенный корабль космических завоевателей, показывают жуткий флешбэк с убийствами, нагнетают угрозу Земле. Всё это настраивает чуть ли не на хоррор. Но потом Алиса и Громозека улетают в Эпоху Сказок на машине времени — и начинается плохонькая русская сказка с Кощеем и Бабкой-ёжкой будто с детского утренника. Если в «Ржавом генерале» Баба Яга вытягивает плохой фильм, то здесь кривляющаяся нечисть, наоборот, портит неплохой.

А может, к 1987 году сказки с дешёвыми спецэффектами уже не впечатляли даже детей. Арсенов и Булычёв не поспевали за меняющимся миром, где у людей вскоре начали появляться видеомагнитофоны и возможность смотреть такую фантастику, какой в СССР не снимали. Пройдёт ещё много лет, прежде чем зрители начнут тосковать по доброму советскому ретро.

4. Сто лет тому вперёд (2024)

Самая ненастоящая

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Из всех фильмов в списке этот меньше других связан с книгами Булычёва. И за такое многие (и автор этих строк) были заранее готовы его порвать. «Сто лет тому вперёд» лишь использует имена героев, причём не из одноимённой повести, а из «Гостьи из будущего». Остальное — фантазии режиссёра-сценариста Александра Андрющенко.

В прекрасном далёко была галактическая война! Почти взрослая Алиса дерётся с космическими пиратами, а её мама вообще спецназовец! Коля Герасимов читает рэп! Весельчак У — молодой и стройный! Пират Глот не меняет внешность, а управляет чужими телами! Вертер — голосовой помощник! Роботы берут кредиты в Сбербанке! Да если поменять имена и не ставить на титрах «Прекрасное далёко», никто и не догадается, что тут были какие-то «мотивы» Булычёва.

Как ни странно, именно это фильм и спасает. Он прошёл сквозь «зловещую долину» и вышел с другой стороны — перед нами уже не «неправильная Алиса», а вообще другая история про других героев. И как отдельную историю «Сто лет тому вперёд» вполне можно смотреть.

Сюжет подают не слишком серьёзно (Коля даже ломает четвёртую стену, чтобы пошутить о происходящем), но на контрасте лучше работают эмоциональные моменты. Пираты — определённо не булычёвские, но из остряка Петрова и зловещего Борисова получился смачный дуэт совершенно новых злодеев. Путешествия во времени плодят сюжетные дыры (Глот что, переигрывал битвы скачками аж на 100 лет? А Весельчак за век не постарел ни на день?) — но фильм достаточно увлекателен, чтобы не сразу обратить на них внимание.

Пожалуй, главная претензия к «Сто лет тому вперёд» — фильма вообще не должно быть в этом списке. Это новая, своя собственная фантастика о совершенно другой вселенной, и честнее было снять её про других героев, не примазывая к «Гостье из будущего». Но чисто как кино она получше многих «настоящих» Алис. И, несмотря на розовые волосы, нетрудно поверить, что героиня Наташи Гусевой выросла бы именно в Дашу Верещагину. Утешительные баллы в «как Алиса» — за неё и за светлое будущее.

Хорошие

3. День рождения Алисы (2008)

Самая недооценённая

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Когда выходит ремейк, убивающий детство, фанаты громко мечтают об экранизации, которая будет верна книге и воздаст дань ностальгии. Когда выходит именно такой фильм… его не замечают.

«День рождения Алисы» Сергея Серёгина — удивительный проект, в который трудно поверить. Полноценная экранизация повести о вымершей от чумы планете Колеиде, не стесняющаяся мрачных и драматичных моментов книги. С камео Натальи Гусевой на озвучке (правда, её добрый голос не очень подходит суровой капитанше). В образах персонажей фильм отсылает к «Тайне третьей планеты», но в остальном это уж точно не копия. «Тайна» показывала иные планеты как кислотный сюр, а Колеида напоминает старомодный СССР 1950-х и отдаёт мультиками Татарского и Черкасского.

Пожалуй, визуал тут слабое звено — если, конечно, сравнивать не с соседями по подборке, а с лучшими современными мультфильмами. Жирные линии, выдающие, что проект начинали делать во флеш-анимации, и синюшный Громозека получились на любителя. Зато у «Дня рождения» есть узнаваемый стиль, напряжённый сюжет, интересный мир и яркий характер Алисы. В общем, выйди такой мульт в 1980-е — считался бы классикой.

Но он вышел в 2000-е. Дети подобным уже не интересовались, а взрослые заранее принялись брюзжать, что проклятые киношники наживаются на их детстве. Некоторым к тому же показалось кощунством, что Алиса выведена не идеальной пионеркой, а обычным ребёнком с трудностями, который тупит на уроке и получает нагоняи от старших. Хотя читавшие Булычёва знают, что в одной книге Селезнёву чуть не оставили на второй год, а в другой — едва не выгнали из школы за кражу из музея. Сбежать из дому ради приключений, а потом с трудом догонять школьную программу — это как раз типичная наша Алиса.

«День рождения Алисы» не получил нормальной рекламы и широкого релиза, провалился в прокате, а большинство зрителей о нём даже не слышали. Но он до сих пор остаётся последней экранизацией книжной серии, а не фантазией по мотивам. Надеемся, что многие узнают о нём из этой статьи и дадут второй шанс. Может, если ценить таких, пусть не идеальных, но честных и душевных «Алис», у нас снова появятся настоящие экранизации Булычёва?

2. Гостья из будущего (1984)

Самая культовая

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Нынешним зрителям трудно понять, как этот скромный, недорогой и наивный мини-сериал мог стать национальным феноменом. Но стал же! «Гостья из будущего» — единственная из экранизаций, которая породила культ, отдельный от книжного. По сей день ещё встречаются древние фанаты, для которых Алиса — это не бойкая блондинка-пацанка, а хрупкая, большеглазая и темноволосая Наташа Гусева.

Да, здешняя Алиса не очень похожа на книжную героиню. Но посмотрите фотопробы других претенденток — и поймёте, что Павел Арсенов сделал удачный выбор. В кино важнее не буквальное сходство, а яркий, запоминающийся образ, и с этим у Гусевой всё отлично. По сей день она лучшая из «живых» Алис — и единственная, кто сыграл героиню дважды. Даже на иллюстрациях к книгам, сделанным после сериала, Селезнёвой порой придают черты актрисы.

Но на одной девочке, даже самой красивой и талантливой, сериал бы не выехал. Секрет его успеха — в «тёплой ламповости», простоте и человечности. «Гостья» не пытается быть фантастическим блокбастером, а просто даёт детские приключения с забавными диалогами, неловкими или напряжёнными ситуациями и выразительными героями, из которых Алиса даже не главная. Это, в общем-то, не её приключение.

«Гостья» — это советский исекай про обыкновенного школьника, такого же, как зрители. Из ХХ века Коля попадает в удивительное будущее, а потом вместе с друзьями помогает прекрасной незнакомке спасать от пиратов волшебный кристалл (в книге миелофон напоминал приёмник с наушниками, но в сериале превратился в нечто сказочное). Представлять себя на месте Коли и его товарищей было легко и приятно. Любой советский ребёнок не отказался бы заглянуть хоть одним глазком в иной мир, где есть говорящие козлы, романтичные роботы-гитаристы (знаменитого Вертера Булычёв придумал специально для сериала), летающие машины и, конечно, бесплатное мороженое.

Спустя сорок лет «Гостья из будущего» выглядит гостьей из прошлого. Декорации и спецэффекты в ней никогда особо не впечатляли. Чудеса футуристической техники уже местами отстают от настоящего, а в мирное светлое будущее с каждым годом верится всё меньше. Но глаза Алисы всё ещё не знают дна. И заставляют хотя бы надеяться на прекрасное далёко.

Смотрите также Алиса Селезнёва и атомная война: гостья из мрачного будущего Год за годом мы идём к прекрасному далёку, что в 1984-м приоткрылось Коле Герасимову. Но сумел ли шестиклассник верно истолковать увиденное, или был так очарован путешествием во времени, что не распознал непарадную изнанку будущего? Или Алиса Селезнёва скрывала от него ужасную тайну…

1. Тайна третьей планеты (1981)

Самая первая, самая правильная… и вообще самая-самая

Как кино: 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦 🎦

Как Алиса: 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀 👩‍🚀

Культурный феномен Алисы Селезнёвой родился, конечно, в книгах. Но популярных детских книг в СССР хватало, а настоящим символом русской фантастики стала именно она. И вышло так во многом благодаря тому, что первая же экранизация, снятая ветераном-аниматором Романом Качановым, оказалась просто шикарной.

«Тайна третьей планеты» — это советская «Жёлтая подлодка», сюрреалистическое путешествие-полёт по невероятным мирам, полным ярких красок и диковинных созданий. Вскоре после неё в советской анимации начался настоящий психоделический бум, который подхватили Роберт Саакянц, Владимир Тарасов и многие другие. Но при этом «Тайна» — не безумный сон, а пиратское приключение с захватывающим сюжетом, полным тайн и загадок.

Да, тут многое сократили по сравнению с книгой: убрали Третьего Капитана, кустики, головастов и птицерыбозверей, порезали остроумные диалоги со второстепенными персонажами, оставив только важное для сюжета. Но и того, что сохранилось, хватило, чтобы фильм растащили на цитаты и мемы. Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Громозека всегда пьёт четыреста капель валерьянки. На планете Шелезяка полезных ископаемых нет, воды нет, раститэлности нет, населена роботами. Человек — царь природы, только звери этого не знают, они неграмотные. Мы не бандиты, мы благородные пираты… Любой из нас может продолжать до бесконечности, пока не зачитает поневоле весь сценарий. Всё это добром не кончится!

Здесь самая каноничная Алиса, будто сошедшая с иллюстраций Евгения Мигунова, и с правильным характером — любопытная, непоседливая, острая на язык, но добрая ко всему живому. Здесь отличная озвучка (Ливанов! Волынцев!) и дивный космический эмбиент от Александра Зацепина. Этот мультфильм — абсолютная, концентрированная «Алиса Селезнёва» и при этом самостоятельное произведение, которое не требует знакомства с книгами, героями, вселенной. В наше время новички чаще открывают для себя книги и другие фильмы через «Тайну третьей планеты», а не наоборот.

И поэтому мы не могли сделать другой выбор. Конечно, на «Гостье из будущего» выросло целое поколение. Но давайте честно признаем: как кинофантастика она была устаревшей уже тогда. А «Тайна третьей планеты» и спустя сорок лет смотрится отлично — хорошая анимация не стареет. Её можно показать современному ребёнку или иностранцу, и не надо объяснять, чем она значима: это и так видно. Ещё не одно поколение будет снова открывать этот фильм и удивляться, как их предки сотворили такое чудо.