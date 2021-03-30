Находка: советский телеспекталь по «Властелину колец»

В декабре 2012 года мы публиковали большой материал о забытых и неснятых экранизациях Толкина, где вспоминали самые странные и не очень известные фильмы и мультфильмы по книгам Профессора. В списке был и знаменитый телеспектакль «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» 1985 года режиссёра Владимира Латышева, где сыграли Михаил Данилов, Анатолий Равикович, Игорь Дмитриев.

Но ходили слухи, что существовал ещё один телеспектакль, на этот раз — по «Хранителям», первой части «Властелина колец», снятый на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лёг перевод Муравьёвой и Кистяковского (с Торбинсом и Бродяжником). Говорили, что его показали лишь один раз. Фанаты долго искали архивы, но целые десятилетия не могли отыскать фильм.

И вот, «Пятый Канал Россия» у себя на YouTube-канале впервые опубликовал эти фильмы. В нём сыграли Виктор Костецкий (Гэндальф), Георгий Штиль (Бильбо), Валерий Дьяченко (Фродо) и другие артисты. В этой экранизации сохранили все важные сюжетные ходы, включая и появление Тома Бомбадила!

Первая часть

Вторая часть