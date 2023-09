The Lord of the Rings Online: история самого профессионального фанфика. Часть вторая

Первая часть большого материала была посвящена созданию The Lord of the Rings Online и попыткам разработчиков поженить привычные MMO-механики и мифологию «Властелина колец». Авторы смогли трепетно перенести любимую вселенную, но не всё прошло гладко — во многом из-за игровых условностей, о которых дальше пойдёт речь. А заодно вы узнаете, чем игра отличается от большинства современных MMO, какие условности не нравятся знатокам Толкина, почему она едва не закрылась, в каком она сейчас состоянии и как небольшая команда разработчиков сперва добилась независимости, а в будущем планирует конкурировать с махиной Amazon. В качестве бонуса — подборка советов для новичков, которые захотят попробовать LotrO после прочтения.

Игровые условности

Ещё до выхода «Властелина Колец Онлайн» многие фанаты Средиземья сомневались в том, что идея MMORPG по книгам Толкина может сработать. В этом жанре всегда хватало самых разных игромеханических условностей — от числовых показателей экипировки до неубиваемых персонажей, которые после смерти просто появлялись на ближайшем кладбище. Отказываться от этих жанровых штампов Turbine не собиралась, так как планировала переманить побольше игроков из других MMORPG, но и просто закрыть на них глаза тоже не могла.

Нужно отдать разработчикам должное — они правда сделали многое, чтобы игровые условности не разрушали атмосферу Средиземья. Хотя иногда результат их трудов выглядит забавно. Например, в LotRO у всех персонажей вместо очков здоровья — очки боевого духа. При получении урона боевой дух снижается, а когда он доходит до нуля — персонаж не погибает, а становится «побеждённым». А поскольку все местные бандиты, волки и гоблины по-английски вежливы, они отказываются добивать уже побеждённого — и тот может спокойно ретироваться, чтобы восстановить силы на ближайшей точке сбора.

Замена здоровья боевым духом ещё и помогла обойтись без плохо вписывающихся в Средиземье каких-нибудь жрецов Валар в роли персонажей-целителей — ведь с восстановлением боевого духа тут отлично справляются Капитаны и Менестрели. Первые поднимают мораль отряда громкими боевыми кличами, вторые — умеют настолько хорошо играть на лютне, что от их музыки слушатели сами рвутся в бой… Ну или настолько плохо, что противники урон получают — кровь из ушей идёт, не иначе.

Из тех же соображений LotRO обошлась без привычных для других MMORPG режимов PvP — боёв формата «игроки против игроков». В мире Средиземья, где свободные народы объединяются, чтобы противостоять силам Саурона, сражения эльфов и гномов за территорию или потасовки на подпольной арене выглядели бы крайне неуместно. Вместо них разработчики добавили систему PvMP, или «игроки против монстров-игроков», которая позволяла героям столкнуться с отрядами Мордора на специальной локации «Эттенские высоты». Роль слуг Саурона тоже брали на себя игроки — но они создавали для этого отдельных, ограниченных PvMP-режимом персонажей вроде орков, боевых волков и пауков.

Turbine также позаботилась о том, чтобы экипировка игроков соответствовала настроению игры. В той же World of Warcraft когда-то можно было встретить группы паладинов, вооружённых Осквернёнными Испепелителями, — хотя вообще-то это уникальный артефакт, который в сюжете присутствует в единственном числе. А многие игроки до сих пор разгуливают с отобранными у Иллидана Клинками Аззинота — будто тот держал в запасе целый арсенал таких глеф и перед каждым боем доставал пару новых. О легендарных (и, как правило, украшенных яркими спецэффектами) элементах брони, ездовых крысах/драконах/улитках, ручных «детёнышах» древних элементалей и прочем фансервисе как-то и упоминать неловко — когда вся эта братия собирается в одном месте, происходящее начинает напоминать парад дорогого косплея.

К счастью, у авторов LotRO получилось свести такие ситуации к минимуму. Легендарное оружие вроде меча Андурила на руки никому не выдают — клинком можно лишь полюбоваться со стороны в главах Эпоса. Дизайн даже самой редкой экипировки не выбивается из игрового мира — по степени вычурности она не всегда дотягивает даже до доспехов высших эльфов из экранизаций, например. Разве что в число ездовых животных, помимо каноничных пони и лошадей, затесались гигантские козлы, кабаны и лоси (привет «киношному» Трандуилу). Или нет-нет, да и встретится на главной площади Бри игрок в сопровождении личного призрака-оруженосца из Серой Рати.

Но по-настоящему каноничность LotRO начинает трещать по швам, когда речь заходит о магии. В книгах ей могли пользоваться единицы, да и то редко — по версии Толкина, к Третьей Эпохе волшебство почти покинуло Средиземье, и древние знания о нём остались уделом учёных, колдунов и божественных сил.

Это не помешало разработчикам добавить в игру классы Хранителей знаний и Хранителей рун — классических магов, которые умеют призывать молнии, повелевать зверями и воспламенять противников. Конечно, лор-мастера Turbine (отдельные специалисты, ответственные за целостность игрового сюжета) постарались более-менее канонично объяснить присутствие таких персонажей в мире Средиземья. Например, Хранители знаний описываются в игре как учёные, которые в совершенстве научились манипулировать законами природы. А Хранители рун — как знатоки рунического языка, сумевшие познать древние значения слов. Но мало того что эти официальные описания сами по себе не вызывают особого доверия у заядлых толкинистов, так ещё и изрядная часть способностей двух классов в них не вписываются — ну какие законы природы помогут простому смертному вызвать, например, ветряную бурю в конкретной точке?

В общем, большинство игроков не купились на официальные трактовки и решили: «Если нечто ходит с посохом как маг, выглядит как маг и колдует как маг — это, вероятно, и есть маг». Но за годы, прошедшие с выхода LotRO, отношение к неканоническим классам смягчилось, ведь с точки зрения игрового процесса они получились очень интересными — да и любителей поиграть за всевозможных колдунов в MMORPG всегда хватало. Хотя на ролевых серверах до сих пор могут встретиться принципиальные игроки, которые откажутся брать Хранителя рун в группу, потому что он «не вписывается в канон».

Интересно, что, несмотря на появление в игре Хранителей, в остальном разработчики относились к каноничности игровых классов довольно серьёзно — поэтому некоторые классы были доступны только представителям конкретных рас. Например, эльфы не могли становиться взломщиками — слишком недостойная профессия для благородного древнего народа. А людям запретили идти в Хранители рун, так как рунической магией в книгах Толкина те никогда не увлекались. Но год назад в очередном обновлении изрядная часть подобных ограничений пропала — и сейчас в игре совершенно обычным зрелищем стали, например, Хранители знаний родом из Шира. По мнению ветеранов LotRO, такие изменения звучат не очень здорово… Поэтому давайте для разнообразия поговорим о том, что, наоборот, звучит просто безупречно!

Хоббитам — скрипку, гномам — кларнет

Саундтрек Говарда Шора для кинотрилогии Питера Джексона получился настолько монументальным, что обеспечил композитору множество наград, включая три «Оскара» и три «Грэмми». В Turbine догадывались, что музыку из LotRO будут неизбежно сравнивать с композициями из фильмов — даром что игра на них не ориентировалась. Но и подражать Шору разработчики не хотели, ведь проект должен был получить не только своё лицо, но и своё звучание.

Это звучание помог найти композитор Чэнс Томас. Он работал над проектом ещё с тех пор, когда тот назывался Middle-earth Online, и за это время успел сформировать собственное мнение насчёт того, какая музыка подходит Средиземью. Томас не собирался сочинять для игры самый эпический, самый динамичный или самый фэнтезийный саундтрек — он хотел, чтобы её мир звучал в точности так, как его звучание описывал сам Толкин.

Специально для игры композитор проштудировал «Хоббита» с «Властелином колец» и составил «Руководство по музыкальным стилям Толкина» (The Tolkien Music Style Guide). Это огромный дизайн-документ, в котором Томас свёл воедино все книжные отрывки с упоминаниями музыки Средиземья. Ориентируясь на «Руководство», композитор собрал целый оркестр — главную роль в нём играли дульцимеры, теорбы, вистлы, волынки и другие инструменты, которые либо упоминались самим Толкином, либо хотя бы теоретически могли существовать в те времена.

Также в «Руководстве» Томас проработал то, как должна звучать музыка конкретных народов Средиземья, вплоть до тональностей и темпов. Так, на просторах Шира в звучании преобладают скрипки и мандолины. В гномьих краях — виолончели, кларнеты и тубы. Эльфийские композиции отличаются акцентом на вокальных партиях и переборами педальной арфы. А в музыке Томаса для дополнения «Копи Мории» звучат песни на гномьем языке, тексты которых композитор написал сам.

В честь десятилетия игры разработчики выпустили отдельный альбом с лучшими композициями Чэнса Томаса

Сочиняя музыку для отдельных регионов, Чэнс Томас опирался на историю и культуру народов, которыми вдохновлялся Толкин, и старался отразить это в сюжетных темах игры. В композициях Рохана традиционные для Северо-Западной Европы мотивы сочетаются с печальной кельтской скрипкой, а минорные и мажорные тональности сменяют друг друга, отражая продолжающиеся беды рохиррим и их грядущую победу. А в музыкальных темах Мордора сквозь намеренную давящую атональность пробивается мажорная мелодия, будто солнечный луч сквозь грозовые облака, — так Томас хотел подчеркнуть, что в книгах Толкина даже в самые тёмные времена важную роль играет надежда.

Помимо Чэнса Томаса, за долгое время существования LotRO ещё много композиторов и музыкантов внесли свой вклад в музыку игры — от отдельных вокальных и инструментальных партий до целых мини-альбомов, которые сопровождали выход больших обновлений. Например, гитарист Джефф Скотт написал крайне уютные акустические композиции для местных таверн. Музыка Билла Шампейна, пестрящая отсылками и аранжировками знакомых мотивов, звучит во всех дополнениях, вышедших после 2017 года. А главный композитор Turbine Стивен ДиГрегорио с самого запуска LotRO и вплоть до релиза «Хельмовой Пади» отвечал за синтезированную часть игрового саундтрека.

Он же помог спроектировать механику интерактивной музыки, которую игроки быстро распробовали. В LotRO любой желающий может взять один из множества доступных музыкальных инструментов, выйти на площадь и наигрывать что душа пожелает — хоть саундтреки Шора, хоть любимые рок-хиты. Игровое сообщество до сих пор время от времени устраивает полноценные концерты, на которых собираются десятки героев со всего Средиземья.

Почём нынче Средиземье? Когда в 2010 году LotRO отказалась от ежемесячной подписки в пользу модели free-to-play, игроки смогли начать освоение игрового Средиземья совершенно бесплатно. Правда, именно «начать» — а дальше их ждали неудобные и сильно бьющие по кошельку нюансы. Игроков вынуждали платить за старый контент на начальных локациях, призывали покупать ускорители для быстрого набора опыта, и даже за доступ к отдельным способностям игровой магазин просил денег. Но после того, как команда разработчиков отделилась от Turbine и принялась развивать проект своими силами, система микроплатежей становилась всё более и более щадящей. А в прошлом году, в честь пятнадцатилетия игры, новая студия так и вовсе навсегда отдала половину дополнений игрокам в безвозмездное пользование. Сейчас в LotRO бесплатны примерно две трети контента: все расы, кроме Твердорубов с Речными хоббитами, и все классы, кроме Задиры (Brawler), а также весь сюжет вплоть до земель Рохана. После сражения за Хельмову Падь история ведёт Братство кольца (а вместе с ним — и игроков) в Гондор, где для обычных игроков прохождение сильно замедляется: главы Эпоса остаются бесплатными, а вот дополнительные задания, основной источник игрового опыта, заканчиваются. В итоге игроку приходится рутинно нарезать живность и зачищать старые подземелья — либо всё-таки покупать комплекты заданий за премиальную валюту. Последнюю можно не только приобрести за реальные деньги, но и потихоньку заработать на «Деяниях» — фоновых заданиях вроде «Убить 100 пауков» или «Выполнить 50 поручений в Ангмаре», которые сами собой выполняются в процессе прохождения. Альтернативный вариант — оплачивать ежемесячную VIP-подписку, которая открывает доступ вообще ко всему контенту (и сюжетному, и дополнительному), кроме последних двух дополнений. А вот их уже разрешают купить только за реальные деньги — на чём-то же разработчикам нужно зарабатывать! По меркам MMORPG у LotRO в итоге получилась очень гибкая система монетизации. Игроки вольны сами выбирать — оплачивать VIP-статус или копить премиальную валюту, покупать дополнения или ждать, когда разработчики сделают их бесплатными. Когда подписка заканчивается, игра оставляет уже созданным персонажам изрядную часть «VIP-привилегий», чтобы никому не было обидно. Магазин с микроплатежами не надоедает яркими баннерами на пол-экрана, а ютится в углу интерфейса и изредка напоминает о своём существовании какой-нибудь кнопкой в окне заданий. Да и товары в нём не ломают баланс, а либо упрощают жизнь (более вместительные сумки, дополнительные слоты для героев, быстрое путешествие), либо украшают персонажа и его жилище. Кажется, что текущая команда Standing Stone Games искренне не хочет тянуть деньги из новичков, которые ещё только разбираются в игре — ведь это верный способ отпугнуть аудиторию. Сейчас система free-to-play спроектирована так, чтобы платили либо те, кто уже изучил большую часть бесплатного контента, либо те, кто распробовал LotRO настолько, что искренне хочет как-то отблагодарить разработчиков.

Бежит дорога вдаль и вдаль

То, что The Lord of the Rings Online спустя 16 лет после выхода всё ещё жива и развивается, — само по себе чудо, ведь выйти в первый эшелон MMORPG у игры так и не получилось. Первоначальный успех, когда LotRO сразу после выхода возглавила и американские, и европейские чарты продаж на ПК, вскоре сменился медленным угасанием. Ставка на переманивание аудитории других онлайн-проектов за счёт знакомой концепции себя не оправдала — но разработчики долго отказывались это признавать.

Пока Turbine устраивала рекламную компанию с громким слоганом «Миллионы игроков — одна игра, чтоб править всеми», те самые игроки постепенно покидали игру. Пришедшие из World of Warcraft пользователи уходили обратно в Азерот, не найдя в LotRO по-настоящему сложных подземелий для высокоуровневых персонажей. А гости из PvP-ориентированной Guild Wars покидали Средиземье, так как не могли привыкнуть к диковинным боям против игроков-монстров. После релиза второго дополнения — «Осады Лихолесья» — количество подписчиков LotRO упало настолько, что Turbine пришлось отказаться от ежемесячной оплаты в пользу модели free-to-play, но и это не помогло.

В итоге студию вместе со всеми её проектами в 2010 году купила Warner Bros. Правда, ни LotRO, ни другие проекты Turbine не интересовали мультимедийного гиганта: компания братьев Уорнеров просто хотела использовать опытных разработчиков для создания новой игры по вселенной DC — Infinite Crisis. Проект провалился, причём провалился громко, а в студии начались сокращения.

Для LotRO тогда настали тяжёлые времена. Warner Bros. на правах издателя пристально следила за каждым движением разработчиков из Turbine, поэтому выделить большую команду на развитие игры студия не могла. Несколько лет не выходило крупных дополнений, так что из игры продолжали уходить пользователи, забирая с собой и деньги, — а чтобы это компенсировать, команда делала внутриигровой магазин всё более «жадным». Сообщество фанатов постепенно сходилось во мнении, что проект умирает.

Но в 2016 году неожиданно для всех игра возродилась — почти так же триумфально, как Гэндальф в белом облачении. Turbine объявила, что команда её сотрудников, много лет занимавшихся разработкой LotRO, открывает собственную студию Standing Stone Games — и именно она займётся дальнейшим развитием как виртуального Средиземья, так и до сих пор живой D&D Online. А издание игры взяла на себя опытная компания Daybreak Game Company, которая специализировалась как раз на развитии и поддержке классических MMORPG

С тех пор игра понемногу приходила в себя. Уже через год вышло дополнение «Мордор», в котором завершилась основная «книжная» история, после чего проект наконец-то начал регулярно пополняться новыми локациями и сюжетами. Микроплатежи стали менее агрессивными, во внутриигровом магазине участились распродажи и бесплатные раздачи контента. А разработчики из Standing Stone Games решили быть более открытыми: если времена Turbine многим запомнились откровенно ложными обещаниями на форумах и в интервью, то Standing Stone Games старается честно обсуждать проблемы игры и планы на будущее, а также регулярно проводит трансляции, на которых общается с сообществом.

И сообщество… ответило разработчикам взаимностью. На сервера стали понемногу возвращаться люди — сейчас ни один из 11 игровых миров нельзя назвать вымершим (впрочем, назвать их густонаселёнными тоже нельзя). В мировом чате игроки травят байки, обсуждают мир Толкина, делятся промокодами к внутриигровому магазину, торгуют, ищут группу для совместного прохождения. Публика в LotRO вообще собралась интересная: как правило, это либо заядлые толкинисты, для которых верность первоисточнику важнее сложных рейдов, либо пришедшие из других MMORPG игроки, променявшие бесконечную гонку за снаряжением на обустройство дома где-нибудь в предместьях Гондора. Кстати, поэтому среди персонажей игроков редко встречаются индивиды с дурацкими именами вроде «Всехпобедитель» или «Крутойчел» — многие пользователи стараются ответственно следовать рекомендациям по именованию, которые даёт сама игра.

Но не будем никого обманывать: от того застоя и прозябания на задворках рынка MMORPG, которые LotRO пережила с 2013 по 2016 года, проект так полностью и не оправился. Трейлеры больше не мелькают на игровых выставках, а небольшой штат Standing Stone Games даже теоретически не может тягаться с сотнями разработчиков, занимающихся другими, более успешными вселенными. Да что там — многие поклонники Средиземья вообще не подозревают, что игра до сих пор жива.

Возможно, этой ситуацией намеренно решило воспользоваться игровое подразделение Amazon, которое в 2019 году анонсировало, потом отменило, а недавно снова анонсировало свою MMORPG по мотивам произведений Толкина. Проект находится на очень ранних стадиях разработки — у него нет ни скриншотов, ни подробностей. Зато у игрового сообщества уже есть к нему вопрос: как на рынке MMORPG планируют уживаться сразу два виртуальных Средиземья?

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн прекрасно знает о существовании The Lord of the Rings Online и даже признаёт, что «это неплохая игра», но относится к творению Standing Stone Games с каким-то снисхождением. В Amazon Games рассчитывают, что игроки из LotRO сами захотят перейти в их проект — ведь он непременно будет более открытым, более дружелюбным, с современным гейм-дизайном и роскошной графикой. Насчёт графики — верится легко, ведь не так давно эта же студия создала потрясающе красивую New World. Но вот всё остальное вызывает сомнения.

Судя по очень пространным рассуждениям Хартманна, Amazon Games разрабатывает не совсем MMORPG. Студия хочет, чтобы её проект в сеттинге Средиземья получился более динамичным и чтобы в него пришли игроки, не интересующиеся жанром онлайн-ролёвок в принципе. Строго говоря, даже само словосочетание «ролевая игра» в редких интервью вице-президента на эту тему почти не звучит. Зато однажды промелькнули вот такие слова:

«Я уверен, что на первом месте должна быть именно игровая составляющая. Мы хотим, чтобы люди задерживались в нашем проекте лет на десять — и вряд ли нам помогут отзывы в духе “это идеальная адаптация книги в игровом формате”. Если вам так нравятся книги, почитайте книги. Перечитайте хоть пять раз. Но игра должна развлекать свою аудиторию — а для этого правила игрового мира можно немного и нарушить».

* * *

Руководители Turbine тоже когда-то описывали свой подход к LotRO как «в первую очередь это игра». Но в итоге студия смогла найти чуть ли не идеальный баланс между верностью первоисточнику и игровыми допущениями, благодаря чему собрала вокруг проекта преданное сообщество игроков. И что этому сообществу собирается предложить Amazon Games, не очень понятно.

По количеству контента новая игра вряд ли сможет потягаться с 16 годами регулярных обновлений в LotRO. А обещанный динамичный игровой процесс вряд ли заставит уйти из любимого проекта игроков, которые препочли хардкорным рейдам из других MMORPG лютневые концерты среди ширских полей. Да и на современную графику такая аудитория вряд ли поведётся — тем более что благодаря усилиям программистов и художников Standing Stone Games движок LotRO до сих пор умудряется выдавать восхитительные пейзажи.

Наверное, сильнее всего в этом потенциальном конфликте интересов обнадёживает оптимизм самих разработчиков из «Стоячего камня». Очень маленькой командой они развивают очень нишевый проект с очень преданным сообществом. При этом они умудряются строить планы на 15 лет вперёд — именно на столько, по словам студии, у неё ещё хватит контентных задумок. А анонс грядущего конкурента от Amazon Games разработчики на официальных форумах прокомментировали так:

«Мы и сами огромные фанаты LotRO. Эту игру любят, она недавно отметила своё шестнадцатилетие, но всё ещё процветает — и не собирается никуда уходить! LotRO подобна долговечным энтам, эльфам и гномам; мы же — лишь смертные, покорные слуги самой игры и её игроков. Standing Stone твёрдо намерена продолжать развиваться и поддерживать своё сообщество. Бежит дорога вдаль и вдаль…»

P. S. Во время работы над материалом в головах его авторов всё вертелась одна аналогия, но она упорно отказывалась формироваться в законченную мысль — вплоть до этого момента. Если World of Warcraft, Final Fantasy XIV и прочие Black Desert Online — это многоэтажные книжные гипермаркеты со светящимися вывесками, бонусными программами, часовыми очередями и своими ресторанами, то The Lord of the Rings Online — это маленькая книжная лавка, спрятавшаяся где-то в подворотнях. Про неё мало кто знает, но в ней всегда тепло и уютно, а хозяева готовы беззаботно пообщаться с читателями и не прочь угостить их бесплатным кофе. Мнение авторов аналогии может не совпадать вообще ни с чьим, но это мнение авторов аналогии.

Советы начинающему приключенцу Если этот материал вдруг вдохновил вас на личное знакомство с виртуальным Средиземьем, то вот несколько советов, которые помогут освоиться там быстрее. В целом LotRO очень дружелюбна к новым игрокам — но если вы прежде никогда не играли в MMORPG, то некоторые сложности всё же могут возникнуть. В игре не самый сложный английский текст, но его много — и выше мы рассказывали, почему его точно не стоит пропускать. Но кому-то чтение по-английски даётся с трудом, кому-то просто приятнее играть на родном языке — для таких игроков существует фанатский проект «Властелин Колец Онлайн: Наследие». В 2017 году группа энтузиастов взяла официальную локализацию от Astrum/Mail.Ru, адаптировала её под актуальную версию игры и перевела весь новый контент, стараясь максимально придерживаться оригинального стиля. «Наследие» до сих активно поддерживается и регулярно обновляется, а перевод радует качеством и дотошной адаптацией. Также клиент игры можно без всяких фанатских модификаций переключить на немецкую или французскую локализацию, если один из этих языков вы знаете лучше. Все серверы LotRO расположены в Бостоне, так что с точки зрения стабильного соединения разницы между ними нет, а на американские и европейские они поделены только ради группировки игроков по часовым поясам. Но выбор сервера всё же важен, так как это влияет на игровой опыт. Например, на «ролевых» мирах вроде европейского Laurelin собираются игроки, для которых атмосфера и каноничность в LotRO — превыше всего: тут часто проводят концерты, люди много общаются и недолюбливают персонажей с «несерьёзными» именами. Сервер Treebeard, доступный только для VIP-подписчиков, создан для ностальгии по прошлым дополнениям — сюжет на нём намеренно отстаёт от новых глав. А американский Brandywine после закрытия версии от Mail.Ru стихийно превратился в неофициальный русскоязычный мир: кириллица в местном чате мелькает настолько часто, что с сервера потихоньку сбегают ошарашенные англоязычные игроки. Создавая первого персонажа, избегайте «новых» рас, то есть тех, которые появились в игре уже после её выхода, — особенно Высших эльфов и Беорнингов. Вместо полноценной обучающей локации, которая досталась «базовым» эльфам, гномам, людям и хоббитам, у добавленных позже народов есть лишь одна короткая миссия — богатая на сюжет, но не очень хорошо знакомящая с игровыми основами. Так что новые расы лучше оставить для второго персонажа, когда местные механики перестанут казаться вам сложной системой из десятков окон и параметров. Кстати, обучающие прологи за Твердорубов (Stout-axes) и Речных хоббитов (River Hobbits) у студии вышли гораздо лучше — но это платные расы, поэтому новички их в любом случае вряд ли выберут. Сразу после обучения игра позволит настроить сложность. Несколько месяцев назад разработчики добавили на основные серверы LotRO уникальную для MMORPG механику — «Сложность в открытом мире». Большинство игр в жанре уже давно стараются донельзя упрощать прохождение игровых локаций, оставляя сложные этапы для подземелий и рейдов. Но из-за этого прохождение становится немного… бессмысленным: игроки прокатываются по локациям, одним махом укладывая десятки противников, и не ощущают никакой опасности — и как раз это авторы LotRO решили исправить. Специальный персонаж Закалённый путешественник, встречающий игроков на выходе со стартовой локации, предложит включить один из девяти уровней добавочной сложности. Если игрок не испугается и примет предложение, то быстро заметит, что даже самые захудалые пауки начали гораздо больнее кусаться и менее охотно умирать. Прохождение игры с добавочной сложностью замедлится, но и ощущения подарит более яркие: придётся разбираться в классовых механиках, с умом использовать настойки и запасать (или готовить самому) сытную еду с бонусами к характеристикам. А в награду за упорство всё тот же путешественник поделится с игроком уникальными анимациями для персонажа. Не торопитесь с прохождением. LotRO — не из тех MMORPG, в которых всё веселье начинается после получения персонажем максимального уровня. Тут всё совсем наоборот: разработчики всячески подталкивают пользователя к неспешной игре — чтобы тот вчитывался в тексты заданий, любовался пейзажами, изучал укромные уголки локаций в поисках секретов, а в свободное время выращивал хоббитский табачок на ферме или мастерил на верстаке эльфийские столики для дома. Конечно, часть контента открывается только для высокоуровневых персонажей, но эта часть — не самое важное, что есть в игре. Не стесняйтесь спрашивать других игроков. В LotRO вполне можно играть как в одиночную сюжетную RPG с огромным открытым миром, но всё же в этом мире вы будете не одни. Сообщество у игры невероятно дружелюбное и, как правило, с радостью помогает новичкам разобраться в механиках, пройти особо сложное задание или подземелье, а на худой конец хотя бы ссылку на бездонную онлайн-энциклопедию lotro-wiki предложит. Конечно, токсичных личностей можно встретить и здесь — но их тут недолюбливают все (и в группы не берут за плохое поведение). Кстати, если вы давно хотели перечитать «Властелин колец», но всё никак руки не доходили, то прохождение как раз может стать отличным поводом. Возьмите заветный томик, создайте в игре персонажа и постепенно продвигайтесь по сюжету, проходя в LotRO по тем же трактам, селениям и скалам, через которые у Толкина пролегает путь Братства кольца. Интересный опыт гарантируем!