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    #Брендон Сандерсон #писатели-фантасты

    Очень краткий гайд по Брендону Сандерсону: биография, Космер и новые проекты

    15 февраля 2024
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    15.02.2024
    8277
    4 минуты на чтение
    #Брендон Сандерсон #писатели-фантасты

    Сегодня среди читателей фэнтези сложно найти человека, который не знал бы имени Брендона Сандерсона. Один из самых популярных (и самых активных) писателей в жанре, Сандерсон за два десятка лет выпустил уже больше двадцати романов и коротких историй — а ещё он читает лекции, регулярно проводит стримы, продюсирует подкаст… Рассказываем, как ему всё это удается, и на какие из его недавних проектов стоит обратить внимание.

    Путь к книгам

    «Драконья погибель» (издание 1985 г.)

    Брендон Сандерсон — не из тех писателей, кого привели к творчеству детские травмы или подростковые переживания: он родился в обычной американской семье, рос в спокойной обстановке, в его школьном коллективе атмосфера была нормальной. Правда, как минимум один подростковый опыт точно оказал серьёзное влияние на его жизненный путь: чтение романа Барбары Хэмбли «Драконья погибель». Книга ужасно впечатлила юного Брендона и буквально заставила его влюбиться в жанр фэнтези, что и определило его дальнейшую судьбу.

    Вскоре после этого Брендон прочел ещё одну историю, которая через несколько лет сыграет важнейшую роль в его карьере: это «Колесо Времени» Роберта Джордана. Тогда подросток не мог и подумать, что вдова его любимого автора доверит работу над финалом цикла начинающему писателю Брендону Сандерсону. Но перед этим ему предстояло сделать ещё несколько шагов.

    После школы Сандерсон сначала послушался родителей и стал учиться на биохимика, вот только надолго его не хватило: взял академический отпуск, поехал в Корею как христианский миссионер, а после возвращения в США сменил специальность на английский язык и литературу. В этот период Сандерсон начал работать ночным администратором в отеле, и во время смен написал первые книги. Правда, ни одна из них так и не была опубликована, издательства раз за разом отказывали — зато ему удалось поработать в местном фантастическом журнале.

    Колесо Фортуны

    В 2003 году начинающему писателю наконец улыбнулась удача: рукопись романа «Элантрис» приняли в известном издательстве Tor Books — и в 2005 году состоялся официальный дебют Брендона Сандерсона. Эта книга открывает не только библиографию Сандерсона, но и вселенную Космера, которая станет местом действия большей части его произведений. Вскоре начала выходить и знаменитая трилогия «Рожденный туманом», которая только подтвердила, что новая звезда пришла в жанр всерьёз и надолго. В этой трилогии Сандерсон убедительно продемонстрировал, что умеет выстраивать масштабные истории и находить нетривиальный подход к фэнтезийным клише.

    Брендон Сандерсон и Харриет МакДугал

    Амбиции молодого писателя не остались незамеченными в книжном сообществе, и за несколько лет Сандерсон стал довольно заметной фигурой в фэнтези-литературе. Это сыграло ему на руку, когда вдова Роберта Джордана, Харриет МакДугал, выбрала его в качестве автора, который мог бы дописать «Колесо Времени» по черновикам создателя. Правда, МакДугал впечатлил не талант Сандерсона (до этого она не читала его книг), а его любовь к миру «Колеса Времени». МакДугал увидела трогательное прощальное письмо, которое Сандерсон опубликовал на своём сайте после смерти Джордана, и сразу поняла: этот молодой писатель сможет с должным уважением отнестись к наследию её мужа. Можно только предполагать, какая буря эмоций разыгралась внутри Сандерсона, когда ему в руки попали черновики кумира.

    По замыслу Джордана, финал «Колеса Времени» должен был уместиться в один том, но планы у него были настолько грандиозные, что получившийся текст пришлось поделить на три (весьма увесистых) книги. В 2024 году заключительные тома впервые выходят на русском языке: это станет грандиозным финалом масштабного переиздания «Колеса Времени» от «Азбуки».

    Карьера демиурга

    Мы уже упоминали Космер — вселенную, в которой разворачивается действие большинства произведений Сандерсона. Точнее, это не вселенная, а галактика, очень похожая на наш Млечный Путь: здесь действуют аналогичные законы физики, но работает ещё и магия. Сюжеты, касающиеся Космера, в основном автономны: большинство историй можно читать в отрыве друг от друга, очерёдности среди них тоже нет.

    Разворот из книги «Космер. Тайная история»

    Именно благодаря устройству миров, входящих во вселенную Космера, Сандерсон заслужил репутацию теоретика литературы и одного из самых изобретательных авторов фэнтези. Дело в том, что для каждого мира писатель придумывал не только историю и географию, но и уникальную магическую систему, работающую по строго определенным правилам. Для Сандерсона одна из главных вещей в создании таких систем — логика, по которой они будут работать, ведь нелогичный сюжет — это неубедительный сюжет. Подробнее о методе Сандерсона можно узнать из его лекций, записи которых легко найти в Интернете.

    Самый крупный объект в созвездии Космера — цикл «Архив Буресвета», который обещает стать самым масштабным в карьере Сандерсона. На сегодня опубликовано уже четыре романа, два из которых издавались на русском в двух томах (итого шесть книг на четыре романа). Всего же Сандерсон планирует написать для этого цикла десять романов.

    Сандерсон сегодня: секреты и young adult

    К послужному списку Брендона Сандерсона хотелось бы прибавить и профессию коуча по тайм-менеджменту: нам всем есть, чему у него поучиться. Как Сандерсон успевает писать книги и сценарии, заниматься мерчом, продюсировать подкасты, регулярно проводить стримы и делать невероятное количество дел сверх того — непонятно. А ведь есть ещё и семья, с которой писатель старается проводить как можно больше времени…

    Именно благодаря бешеной работоспособности и, видимо, недюжинной силе воли, Сандерсон пару лет назад преподнёс поклонникам невероятный сюрприз. После долгого карантина из-за пандемии коронавируса, Сандерсон объявил, что примерно за год успел написать четыре «секретных проекта», о которых не знала даже команда писателя. Прямо сейчас эти книги издаются на русском языке: в 2023-м были опубликованы романы «Локон с Изумрудного моря» и «Вы — чародей. Пособие по выживанию в средневековой Англии», а в 2024-м «Азбука» планирует издать романы «Юми и укротитель кошмаров» и «The Sunlit Man».

    Эти книги как нельзя лучше раскрывают многогранность таланта Сандерсона: «The Sunlit Man» напрямую связан с другими историями о Космере, «Локон с Изумрудного моря» оказывается романтической young adult сказкой с жуткими подробностями в традициях братьев Гримм, «Вы — чародей» сатирически обыгрывает классический сюжет о попаданцах, а «Юми и укротитель кошмаров» неожиданно уходит в популярный азиатский сеттинг.

    В настоящее время Брендон Сандерсон работает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, продолжает осваивать молодежную прозу с циклом «Устремлённая в небо», третий роман которого под названием «Цитоник» уже вышел на русском языке. Во-вторых, писатель вовсю работает над пятой книгой «Архивов Буресвета», которая будет называться «Wind and Truth» (выход на английском запланирован на 6 декабря 2024 года). Скорее всего, Брендон Сандерсон готовит своей аудитории ещё много сюрпризов — вряд ли таких же масштабных, как «секретные проекты», но чем писатель не шутит?

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    Сайт: azbooka.ru
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