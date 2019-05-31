В конце мая немецкое издание Himmelsblau взяло интервью у писателя Брендона Сандерсона («Архив буресвета», «Рождённый туманом») в рамках тура фантаста по Германии. Портал Booktran перевёл его целиком, а мы выбрали главное.

О цикле «Архив Буресвета»

Писатель увлекался масштабными циклами в духе «Колеса времени» Роберта Джордана и поэтому всегда хотел написать собственное монументальное произведение. Своим первым читателям он рекомендует ознакомиться сперва с трилогией «Рождённый туманом» и отдельными романами «Город богов» («Элантрис») и «Убийца войн».

Чтобы сводить воедино все подробности и сюжетные линии Сандерсон нанял редактора, с которой ведёт закрытую вики.

У меня есть своя вики и постоянный редактор. Её зовут Карен, и она потрясающая. Её задача состоит в том, чтобы каждый раз, когда я пишу книгу, вносить всю информацию из неё в вики, чтобы я мог по ссылкам найти все, что написал раньше. Также она сравнивает всё вновь написанное с тем, что я уже написал, и говорит: «Нет, в той книге у него голубые глаза» и всё такое. Именно она ведет хронологию событий для каждой книги и следит за тем, чтобы я не отводил на какое-то событие слишком много дней и тому подобное. Она чудесная. И эта вики огромная, просто гигантская. Еще до того как я передал ее Карен, она уже была длиннее «Пути королей», а сейчас… да, ещё длиннее. Фанаты пока не могут её увидеть, потому что там много спойлеров, но надеюсь, что впоследствии мы что-нибудь придумаем.

Сандерсон также рассказал, что некоторые персонажи в его романах после описания начинают сами принимать решения и развиваться в ту или иную сторону. Он приводит в пример второстепенных героев вроде Камня, который стал поваром. Писателю интересно исследовать его культуру и он думает посвятить персонажу отдельную повесть.

Об экранизациях и сложностях

Сандерсон считает, что для экранизаций фэнтези следующий год станет показательным — к выходу готовятся сериалы по «Ведьмаку», «Властелину колец», «Колесу времени» и тому подобным. Сам писатель считает, что «Архиву буресвета» подойдёт формат сериала, а вот из «Рождённого туманом» получился бы отличный фильм.

Автор не задумывается о каких-то конкретных актёрах при создании персонажей, поэтому ему сложно представить тех или иных актёров в образе его героев. В том числе и из-за этнических различий. «Я не представляю, как выглядит наполовину ирландец, наполовину японец — таких актеров немного. А Шаллан у меня в голове именно такая».

Зато на роли Далинара Сандерсон видит Дэйва Батисту!

У него очень подходящая внешность, я смотрел его интервью и думал: «Это Далинар». Я бы хотел, чтобы он сыграл Далинара. Если вы видели его только в роли Дракса, то не найдете сходства. Но если посмотрите его интервью, он очень интересный человек, мне очень нравится, как он говорит и как выглядит. Так что, думаю, он был бы отличным выбором.

Писатель также прокомментировал сравнение его вселенной Космер со вселенной Marvel — он считает, что сходств между ними не очень много, хотя герои регулярно «прыгают» с одного мира в другой и появляются в сюжете вне своих циклов. Сандерсон проводит параллели скорее со «Звёздными войнами», потому что ему интересно показать взаимодействие разных персонажей и культур.

О книгах и писательстве

Последней прочитанной книгой Сандерсон назвал «Правду» Терри Пратчетта, которого писатель обожает. Помимо того, автор в последнее время прочёл книги своих студентов.

К книгами вообще у Сандерсона очень философское отношение.

Я бы сказал, что книги — как обувь. Не каждая книга подойдет конкретному человеку. И если вам попалась неудобная обувь, вы можете решить: «Мне просто не нравится обувь. Я больше не буду ее носить». Но на самом деле, если вы найдете для себя правильную книгу, она сделает вашу жизнь намного лучше, как удобная пара обуви. Поэтому, даже если до сих пор вам не нравилось читать, вам просто пока не попалась правильная книга. Пробуйте, ищите их, и они изменят вашу жизнь.

А ещё писатель рассказал, при каких условиях ему работается лучше всего — обычно сидит в мягком кресле с ноутбуком, задрав ноги. Или за письменным столом. Слушает что-нибудь «эпическое инструментальное».

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В рамках встречи журналисты также немного побеседовали с иллюстратором Айзеком Стюартом, который оформляет книги писателя. Он рассказал, что вместе с Сандерсоном они пробовали разные подходы к иллюстрированию — сейчас, например, он читает роман и на его основе накидывает черновики. И если они подходят, то Стюарт доводит рисунок до ума.