Брендон Сандерсон «Убийца войн»

Сири, младшая принцесса королевства Идрис, должна стать женой Бога-Короля враждебного Халландрена. Её сестра Вивенна отправляется на выручку Сири, в то время как живые боги Халландрена и загадочный бунтарь-маг Вашер решают, быть или не быть войне между двумя странами.

Brandon Sanderson

Warbreaker

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2010

Художник: Д. Дос Сантос

Переводчик: А. Смирнов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

640 стр., 4000 экз.

«Убийца войн», часть 1

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Брендон Сандерсон из тех демиургов, что не могут расстаться с одним мирозданием, в котором и происходит действие всех до единой его книг. Вселенная Космер состоит из множества сопряжённых миров — некоторые персонажи способны перемещаться между ними, читателю же начать путешествие можно с любого. Например, с мира под названием Налтис, где происходит действие «Убийцы войн» — пока единственного романа из этого подцикла (анонсированное продолжение, судя по всему, автор ещё даже не начал).

Впрочем, о мире мы из этого романа узнаем немного: основное действие происходит в Т’Телире, столице империи Халландрен, и самую малость в горном королевстве Идрис. Об истории мира нам постепенно становится известно чуть больше, чем о географии, но в основном из сбивчивого пересказа противоречивых легенд. Сандерсон сосредотачивается не на декорациях и антураже, а на сюжете и героях — и книге это идёт только на пользу.

Здесь четыре сюжетные линии, переплетающиеся в финале, — истории Сири, Вивенны, Вашера и одного из живых богов, Жаворонка Отважного. Наивная и храбрая Сири по приказу отца подменяет старшую сестру Вивенну, которая должна была стать невестой великого и ужасного Бога-Короля, — и оказывается в самой гуще интриг Двора Богов, а заодно в сказке про Красавицу и Чудовище. Гордая Вивенна отправляется вызволять сестру из этого «логова нечестивцев» и вместо роли героини-спасительницы получает магическую силу, пользоваться которой считает святотатством. Несносный и обаятельный Жаворонок — бог, не верящий сам в себя, — пытается разгадать тайну своего прошлого и не допустить ужасного будущего, которое видит в тревожных снах. Наконец, могучий маг Вашер и его разумный меч Ночной Хищник — самые загадочные персонажи романа: их прошлое, как и мотивация, проясняется только в самом конце.

Сандерсон сосредотачивается на сюжете и героях, и книге это идёт на пользу

Все персонажи — и читатель с ними — обнаружат, что реальность совсем не соответствует их представлениям, что известные с детства легенды искажают истину, союзники могут легко оказаться предателями, а противники — настоящими друзьями. Неожиданные повороты сюжета не дадут заскучать, а последние несколько десятков страниц просто перенасыщены новыми открытиями, которые переворачивают с ног на голову всё, что мы успели узнать о героях. Язык романа кажется простым, местами даже слишком — но для увлекательного триллера это простительно.

К тому же Сандерсон придумал для «Убийцы войн» необычную систему волшебства: маги-«пробуждающие» берут свою силу из ярких красок, а энергию им придают «дохи» — частицы чужой жизненной силы. Чтобы стать мало-мальски сильным магом, нужно забрать или купить дохи у множества людей. Чем больше у мага дохов, тем более ярким и насыщенным он видит мир, — это сродни психоделическому наркотику, от которого сложно отказаться. Даже боги, наделённые могучим божественным дохом, должны время от времени подпитываться чужими. Неудивительно, что идрийцы считают Халландрен, где манипуляции с дохами в порядке вещей, чудовищно аморальным местом. Этим и объясняются терзания Вивенны, поневоле ставшей обладательницей огромной силы и поначалу не желающей её применять. Но, как мы уже говорили, в этом романе в конечном счёте всё оказывается не тем, чем кажется поначалу.

Война — привычный сюжет для фэнтези-романов, и «Убийца войн» необычен ещё и тем, что описывает не войну, а попытки её предотвратить и заодно разобраться, кому она выгодна. И это странным образом делает роман актуальным и в нашем мире, где нет магов-пробуждающих, живых богов и говорящих мечей — зато есть политика и войны. А автор, время от времени роняя словечки вроде «фракция», «ястребы» (в значении «партия войны») и даже «адреналин», словно бы эту близость подчёркивает — случайно или намеренно.

Итог: запутанный политический триллер в необычном фэнтезийном антураже. Отлично подходит для первого знакомства с автором — поклонники Сандерсона, скорее всего, с его фирменными приёмами и любимыми характерами уже хорошо знакомы.

«Убийца» для всех Процесс написания романа фанаты могли наблюдать на сайте автора brandonsanderson.com «в прямом эфире»: Сандерсон выкладывал в открытый доступ несколько версий текста, включая ранние черновики. «Убийца войн» доступен онлайн и сейчас. Но этот прецедент для писателя стал единственным: «Это был занятный эксперимент, и думаю, что в конечном счёте он мне помог. Нет способов узнать, вредит это продажам или поднимает их».

— Ты играешь в опасную игру, моя королева, — сказал Жаворонок, прислонившись к каменной ограде. Её выстроили, исходя из пропорций возвращённых, и Сири было неудобно последовать примеру собеседника.

— В игру? — переспросила она.

— В политику, — уточнил он, следя за атлетами.

— Я не хочу играть в политику.

— Боюсь, что если ты не захочешь играть в неё, она захочет сыграть в тебя.