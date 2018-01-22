Сет Дикинсон «Бару Корморан, предательница»

Грозная и могущественная Империя Масок завоёвывает новые земли с помощью бумажных денег, парусины и заразных болезней, а удерживает их благодаря идеологии, гигиене, канализации и технократам из местных, воспитанным в новых школах. Когда остров Тараноке, став частью Маскарада, начинает быстро меняться, маленькая девочка по имени Бару Корморан решает проникнуть в самое средоточие имперской власти и сделать так, чтобы всё стало по-прежнему. Но возможно ли это и до какой степени должна будет измениться она сама?

Seth Dickinson

The Traitor Baru Cormorant

Роман

Жанр: политическое фэнтези

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Д. Старков

Издательства: «Э», fanzon, 2017

480 стр., 4000 экз.

«Бару Корморан», часть 1

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Разнообразные «империи зла» давно превратились в клише, способное испортить неплохой сюжет, как плохо продуманные декорации портят спектакль. Можно сколько угодно расписывать преступления очередной фэнтезийной реинкарнации Нерона или Наполеона — читатель, на счету которого не один десяток похожих романов, лишь пожмёт плечами и с трудом подавит зевок.

Но Сет Дикинсон, для которого этот роман — дебютный, отнёсся к построению Имперской Республики Маскарад крайне серьёзно. Лишь любителям чистого экшена может не понравиться мир, в котором политические, культурные, научные и социальные аспекты не просто продуманы до мелочей, но и взаимодействуют друг с другом, зачастую порождая сюжетные изменения, непредсказуемые для героев и читателей и всё же безупречно логичные (по крайней мере, в рамках внутренней логики сюжета). У Маскарада, естественно, нет лица, и в романе нет диктатора — воплощения зла; автор демонстрирует нам машину, настолько огромную и безжалостную, что её по определению не могут интересовать чьи-то конкретные судьбы и личные драмы.

А вот судьба и драма главной героини, Бару Корморан, представляет для Маскарада особый интерес. Семилетняя Бару невольно становится свидетельницей того, как её родной остров Тараноке захватывают иноземцы — и сразу же начинают менять его обычаи, культуру, общественное устройство и экономику, безжалостно избавляясь от того, что считают ненужным и опасным, включая традиционную семью из трёх человек, противоречащую «социальной гигиене». Постепенно познавая мир и устройство Империи Масок, Бару проникается идеей дойти до самого центра этой громадной машины и выведать всё её секреты, чтобы как-то изменить судьбу родного края и своих соплеменников. Особые способности Бару к алгебре, демографии и статистике вкупе с покровительством загадочного купца Кердина Фарьера приводят к тому, что героиня отправляется в далёкий северный Ордвинн в качестве счетовода — быть может, самого важного лица в имперской провинции.

Ради власти, позволяющей изменить мир, необходимо стать монстром

Примечателен тот факт, что таланты Бару Корморан и её должность играют в развитии сюжета по-настоящему важную роль. Трудно припомнить фэнтези, в котором назревающий бунт подавляли бы с помощью… намеренной инфляции. Да и управление провинцией как таковое зиждется в первую очередь именно на финансах, в которых Бару знает толк. В Ордвинне, похожем на лоскутное одеяло из тринадцати частей — княжеств, принадлежащих очень разным властителям, — любая политика сложна, и героине предстоит пройти это горнило на пути к своей цели, полагаясь лишь на собственный ум и выдержку. Но при этом ей приходится постоянно носить маску — а маски имеют обыкновение прирастать к лицу… Сет Дикинсон обходится с героями по-мартиновски безжалостно, хоть и отдаёт предпочтение психологическим, а не физическим мукам. По сути, история Бару Корморан, рассказанная в достаточно большом по объёму произведении, — это история мучительных перемен, которые героиня вызывает в себе самостоятельно, ради высшей цели, время от времени задаваясь вопросом, стоит ли оно того, и не зная правильного ответа. Из любознательной маленькой девочки она превратится в женщину, которая не просто готова признать, что ради власти, позволяющей изменить мир, необходимо стать монстром, но и способна действовать соответствующим образом. Наблюдать за этим превращением очень интересно, хотя — честно говоря — временами страшно. Ведь запланированное продолжение этой истории совсем не случайно поименовано «Бару Корморан, чудовище».

Итог: необычный, увлекательный, трагический роман о том, до каких пределов способен дойти человек, действующий во имя того, что он считает «высшим благом».

Об авторе «Бару Корморан, предательница» — дебютный роман американца Сета Дикинсона, но публиковать рассказы он начал в 2012 году и печатался почти во всех главных фантастических журналах. Стоит отметить, что в Чикагском университете писатель изучал социальную нейронауку — и определённо применил полученные знания, работая над первым крупным произведением.

За кем пойти — за восставшими или за лоялистами? Если твоя сторона проиграет, тебе конец. Если победит, ты сохранишь своё положение и получишь выгоду. Но именно в восставших есть некая загвоздка: среди них пышным цветом цветёт предательство! Вы понимаете меня, Бару? Предатели никогда не осудят акта измены. И потому сперва надёжнее остаться с лоялистами и затаиться. А позже, когда бунтовщики наверняка победят, можно переметнуться на их сторону — якобы ты столь умён, что успел навредить в гнезде проклятых лоялистов.

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