Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году

После длительного перерыва в Россию возвращается «Колесо Времени» — один из самых масштабных и популярных фэнтезийных циклов в истории. В своё время его так и не выпустили на русском целиком, но теперь, когда кипит работа на съёмках экранизации от Amazon, романы из саги Роберта Джордана всё-таки начали переиздавать. Мы решили рассказать, почему эта во многом старомодная серия и сегодня заслуживает внимания читателей.

Новаторские приёмы

Роман «Око мира», открывший цикл (трилогию, как предполагал тогда автор) «Колесо времени», увидел свет в 1990 году. В тот момент в эпическом фэнтези доминировали подражатели Толкина, что, конечно, дурно сказывалось на репутации жанра. В таких сериях сплошь и рядом избранные герои по наущению мудрого мага отправлялись спасать мир прямиком из родных деревень, где до поры жили, не подозревая о своём предназначении. Почти всегда в сюжете фигурировали далёкие путешествия и поиск могущественных артефактов. Бороться героям приходилось с тёмными властелинами, которые вели за собой армии мерзких тварей. А зло и добро очень чётко разграничивались.

По схожим лекалам было скроено и начало «Колеса Времени». После многих веков заточения за пределами мира смертных на волю рвался Тёмный, некогда едва не погубивший всё сущее. Юному Ранду ал’Тору и его друзьям пришлось покинуть мирный край, где они выросли, и отправиться в опасный поход туда, где властвовали твари Тёмного. В общем, события разворачивались в полном соответствии с каноном эпического фэнтези тех лет.

Однако, начав работать в традициях жанра, Джордан не дал им себя полностью сковать. По мере развития цикла романы становились более сложными и самобытными. Например, хотя главной угрозой миру оставался Тёмный, автор постепенно всё больше внимания уделял военно-политическим конфликтам, в которых у каждой из сторон была своя правда. В сюжете появились элементы, навеянные земными мифами и религиями, причём не только европейскими.

Сложнее и многограннее становились и персонажи — отчасти за счёт того, что герои взрослели и сталкивались с новыми трудностями, отчасти потому, что Джордан тщательнее прорабатывал их противников, в том числе ближайших сподвижников Тёмного. Постепенно «Колесо Времени» вышло из тени «Властелина колец» и стало самостоятельной величиной, на которую равняются прочие фэнтезийные циклы.

Эпический размах

Сам термин «эпическое фэнтези» подразумевает грандиозный размах событий и внушительный объём текста. В «Колесе Времени» эти характеристики воплощаются буквально — четырнадцать пухлых томов саги говорят сами за себя. Более двух тысяч персонажей, великое разнообразие стран и народов, множество переплетающихся сюжетных линий и приключений — всё это ждёт читателей на страницах цикла.Размах событий постепенно нарастает, и к финальным томам цикл достигает просто потрясающего масштаба. Сталкиваются огромные армии, в дело идет изощренная и могущественная магия, о какой в начале цикла герои не могли и помыслить, множество персонажей в разных уголках мира оказывают влияние на исход Последней битвы, в которой решается судьба всего сущего… Роберт Джордан открыл миллионам людей врата в мир, куда можно погрузиться надолго.

Впрочем, столь внушительным цикл получился благодаря не только эпическому замыслу и огромному числу персонажей, но ещё и стилю Джордана. Неторопливость повествования, склонность к самоповторам и любовь к описанию мельчайших деталей объясняют то, почему количество томов постоянно увеличивалось. Далеко не все части «Колеса Времени» можно назвать увлекательными, так что тем, кто приступает к циклу, стоить готовиться к обстоятельному и неспешному чтению.

Проработанный мир

Хотя Джордан шёл по творческой тропе, проложенной Толкином, мир он изначально создавал оригинальный, который выделялся на фоне вселенных из других фэнтезийных циклов 1990-х годов. Здесь не было вездесущих эльфов, гномов или гоблинов, а дракон присутствовал только в качестве почётного титула. Разве что монструозные троллоки из орды Тёмного мало чем отличаются от толкиновских орков.

Джордан наполнил свой мир множеством разнообразных государств и народов и для большинства из них тщательно прописал политическое устройство, культуру и историю. Порой может показаться, что автор делал это исключительно ради самого процесса, а также ради пресловутого объёма. Но нередко события прошлого оказывали прямое влияние на судьбы героев, да и культурные особенности наций играли в сюжете не последнюю роль.

Например, большое внимание писатель уделил народу Айил, чьим домом на протяжении многих веков были суровые пустынные края. Ранду пришлось погрузиться в их мир, и это сильно повлияло на развитие главного героя цикла, а сами Айил внесли существенный вклад в конфликты, что потрясали мир на протяжении серии. Тут сложно не провести параллели с Полом Атрейдесом и влиянием на него фрименов, но если в «Дюне» вокруг них строилась вся история, то в «Колесе Времени» это пусть и важная, но лишь одна из многих составляющих сюжета.

Джордан создал по-настоящему богатый и самобытный мир, который по проработке может дать фору большинству фэнтезийных сеттингов. И, конечно, с присущей ему тщательностью автор подошёл и к созданию сверхъестественных сил «Колеса Времени».

Интересная магическая система

У местной магии, именуемой Единой Силой, две составляющие — мужская и женская, и наиболее действенны они при совместном использовании. Однако в Эпоху Легенд Тёмный запятнал мужскую часть Силы, и теперь её применение постепенно сводит с ума. Потому на протяжении многих веков Силой законно пользуются только женщины, мужчин же, способных Направлять (то есть творить магию), находят и «усмиряют». Само собой, существование множества могущественных женщин наложило отпечаток на политические традиции мира Джордана.

Писатель придумал немало оригинальных способов применения Силы, многие из которых завязаны на древние артефакты. Ближе к концу цикла, когда после смерти Джордана право дописать «Колесо Времени» получил Брендон Сандерсон, очень здорово было показано, как мощная магия меняет облик средневековой войны. В фэнтезийных книгах маги зачастую выступают эдакой сверхъестественной артиллерией или сражаются между собой в отрыве от обычных войск. Однако в «Колесе Времени» мы увидели, например, как благодаря возможности моментально перебрасывать армии на большие расстояния происходят коренные перемены в логистике и тактике ведения боевых действий.

Кроме Единой Силы, в мире «Колеса Времени» есть и другие проявления сверхъестественного. Например, Мир Снов — отражение реальности, куда осознанно может попасть только тот, кто наделён особым даром. Один из ключевых героев цикла обретает способность общаться с волками и постепенно заимствует некоторые их черты и повадки, а другой становится носителем знаний великих полководцев прошлого. Вокруг Мира Снов и подобных талантов героев построено немало интересных и важных для сюжета эпизодов.

Феминизм до того, как это стало модным

Сделав мужскую половину Единой Силы нечистой, Роберт Джордан заложил фундамент для мира, в котором женщины играют куда бо́льшую роль, чем мужчины. Это отличает «Колесо Времени» от основной массы фэнтезийных циклов конца XX века. Сейчас уже никого не удивишь фэнтези с незаурядными героинями на первых ролях, — но в то время женские персонажи, как правило, оставались в тени мужских и слабо влияли на сюжет.

В мире «Колеса Времени» женщины часто вершили судьбы наций и государств. Они фактически обладали монополией на использование Единой Силы, а значит, при должном таланте и целеустремлённости могли из самых низов пробиться к могуществу и власти, каким позавидовали бы иные короли.

И даже тем женщинам, которым не досталось способностей направлять Силу, в мире Джордана было открыто куда больше путей, чем во многих других фэнтезийных вселенных. Среди важных персонажей в «Колесе Времени» хватает и умелых властительниц, и просто мудрых влиятельных женщин. Роберт Джордан одним из первых продемонстрировал, что в фэнтези героини способны действовать в сюжете наравне с героями-мужчинами.

Мощный финал

Мы не раз убеждались, что завершить масштабную сагу на высокой ноте удаётся далеко не всегда. «Колесо Времени» стало циклом, которому посчастливилось получить по-настоящему достойный финал — эмоциональный, напряжённый и логичный. Пусть даже написал его не сам Джордан.

Создатель «Колеса Времени» ушёл из жизни в 2007 году, когда работал над двенадцатой и, как он клятвенно обещал, заключительной книгой цикла. Зная, что из-за тяжёлой болезни может не успеть закончить, Джордан оставил план и указания для того автора, которому доверят довести работу до конца. Выбор вдовы писателя, Харриет Макдугал, пал на Брендона Сандерсона. На тот момент он был восходящей звездой жанра фэнтези.

Сандерсон не выполнил обещание Джордана и не завершил сагу на двенадцатом томе. Молодому писателю потребовалось ещё три романа внушительного объёма. При этом последние книги Джордана не могли похвастаться хорошим темпом, да и происходило в них не так много примечательного, тогда как три тома от Сандерсона получились очень динамичными и насыщенными. И это, безусловно, заслуга более молодого и энергичного автора.

В то же время нельзя недооценивать мастерство Роберта Джордана в том, что касается финала. Он сам спланировал концовку «Колеса Времени», и та оказалась на высоте. Читатели получили ответы на все ключевые вопросы. Не обошлось без жертв, тщательно подготовленных сюрпризов и лихих сюжетных кульбитов. Линии практически всех основных персонажей получили красивые развязки. Многолетние конфликты завершились впечатляющими противостояниями — как военными, так и идейными. А великолепное столкновение Ранда и Тёмного стало кульминацией всего цикла.

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Многие фэнтезийные серии, появившиеся незадолго до «Колеса Времени» или одновременно с ним, сегодня кажутся безнадёжно устаревшими. Цикл Джордана не лишён недостатков, свойственных посттолкиновскому эпическому фэнтези, однако он с честью прошёл проверку временем и способен доставить читателям не меньше удовольствия, чем работы современных звёзд жанра.