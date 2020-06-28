МИФы: энциклопедия вселенной Роберта Асприна

Невероятно яркими красками переливаются миры-измерения, подаренные нам Робертом Асприном. И странствия по ним способны сломать не один стереотип — особенно если вам повезет оказаться в одной компании с сотрудниками корпорации «М.И.Ф.». В этом мире — точнее, мирах— не построено ракет для космических путешествий. Тут вообще проблема с космическими путешествиями. Потому что как такового здесь нет космоса. Зато есть Измерения.

Путеводитель по Измерениям

(Избранные отрывки, вольный перевод с деволского)

Измерений — тысячи, а может, и миллионы, немудрено и заблудиться. В роли туристических агентов при путешествиях по измерениям выступают перемещальники, хотя к их услугам многие обращаться не любят. Эти сквалыги-монополисты дерут такую высокую плату!*

* «Не высокую, а адекватную сложности задачи!» — прим. перемещальников.

Чаще всего странники, коих именуют демонстраторами измерений или просто демонами, пользуются либо собственной магией, либо техническим приспособлением под названием И-Скакун. Это прибор, напоминающий металлический прут примерно восьми дюймов длиной и двух дюймов в диаметре, с обозначениями измерений и кнопкой. Само перемещение почти не занимает времени, абсолютно безопасно и безболезненно: просто краски предыдущего мира вдруг смешиваются, как в калейдоскопе, — и добро пожаловать в другое измерение.**

** «Напоминаем, что безопасности в других измерениях вам никто не обещал. Впрочем, как и в вашем собственном!» — прим. перемещальников.

Самоназвания обитателей измерений весьма логичны. На Деве обитают деволы, на Бесере — бесы, на Пенте — пентюхи. Гномы, правда, с Зоорика, а измерения Ринасп вообще больше нет — после того, как там побывала Тананда (попробуйте прочесть «Ринасп» несколько раз, если не увидели сразу, в чем дело).

Измерения в чем-то похожи, однако жители, общественный уклад, культура, технологии отличаются кардинально. Самое известное из измерений — Базар-на-Деве.

Славу свою Базар приобрел не зря — он огромен, в этих бесконечных рядах палаток и ларьков можно купить и продать все что угодно. Здесь говорят на всех языках (в других измерениях необходимо пользоваться кулоном-переводчиком), потому что не вылупился на свет еще такой девол, который упустит возможность продать что-либо лишь из-за такой мелочи, как незнание чужого наречия. Заключивший сделку с деволом поступит мудро, если пересчитает после этого пальцы, руки и ноги — сначала у себя, а потом у своих родственников. Особенно если ему кажется, что сделка была выгодной.

Базар-на-Деве — колоритное измерение, обязательно рекомендуемое к посещению. Помимо всего прочего, здесь можно приобрести И-Скакун. Даже если вы уверены в собственной магии, дополнительная гарантия никогда не помешает.*

* «Лучшие, самые современные и абсолютно безотказные И-Скакуны вы можете приобрести по адресам, указанным в Приложении 21» — объявление размещено на правах рекламы.

На Деве демоны — дело совершенно обычное, а вот в других измерениях — вовсе нет. В большинстве из них, чтобы аборигены не напугались путешественника-демона до полусмерти, необходимо прибегать к заклинанию «личины» (иное название — «навей»), когда на свои черты накладывается образ, привычный для этого конкретного измерения. Личину можно навести как с помощью собственной магии, так и с использованием специального приспособления, напоминающего по виду пудреницу.**

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Личина обязательна не только из соображений гуманности к местным обитателям, но и по ряду других причин — вы же не хотите быть посажены на кол, сожжены заживо или забиты лопатами и вилами толпой обезумевших аборигенов? На Пенте, скажем, до сих пор существует профессия «охотник на демонов». Вреда от них, правда, обычно немного, но лишняя осторожность еще никому не повредила.

Пент весьма напоминает Землю в средние века, да и особых отличий пентюхов от обычных людей так и не обнаружено. Поэтому читающие этот проспект могут, не рискуя ошибиться, усвоить все рекомендации, адресованные жителям Пента.

Чтобы вас не посчитали за демона, не стоит играть в драконий покер. Впрочем, в случае возникновения затруднений можно задать наглый вопрос: а не демон ли тот, кто узнал в этой странной игре драконий покер? Кроме того, напоминаем, что на Пент, как и в любое другое измерение, нельзя приносить чересчур прогрессивные технологии — вроде управляемых ракет, фотонных лазеров или ароматизированной туалетной бумаги. Вообще никакого пипифакса — будьте проще, местные вполне обходятся древесными листьями, и живут же! На этот счет Кодекс Контрабандистов категоричен.

На Лимбо вас ждут другие проблемы. Некоторые жители этого мира с первого взгляда очень похожи на пентюхов — если особо не присматриваться. Но ежели аборигены заметят, что белки ваших глаз не пылают темно-красным, да еще и клыки во рту отсутствуют, то могут быть проблемы. В лучшем случае жители Лимбо обернутся летучими мышами и в ужасе удрапают подальше. У живущих здесь вампиров (а также оборотней и призраков) ходит много легенд о жестокости людей — и не сказать чтобы совсем необоснованных.

Молодежь Лимбо, особенно проживающая в столице, городе Блуте, любит пощекотать себе нервишки, собираясь на дискотеку в клубы вроде «Осинового кола», где помещение залито ярким светом, а по стенам развешаны связки чеснока, пузырьки с водой и четки. Конечно, не настоящие.

Небо на Лимбо почти постоянно затянуто плотными низкими черными тучами. День для постороннего демона покажется ночью, но коренные жители, естественно, прекрасно различают времена суток. Собственно, ночью здесь и начинается настоящая жизнь. Силовые линии (меридианы-каналы, по которым протекает магическая энергия) здесь очень слабы, поэтому вампиры, натренировавшиеся в родном измерении, в других мирах заработали себе славу очень сильных магов.

К сожалению, Лимбо находится несколько в стороне от стандартных туристических маршрутов — не в последнюю очередь из-за суеверий, связанных с его жителями. Увы, плохую славу этому миру создали немногочисленные кровососы — подлинные отщепенцы среди обычных лимбийцев, любящих путешествовать. Преимущественно на Лимбо вы встретите доброжелательных, вежливых, интеллигентных лю… хм… существ.

«Мне пришлось признать, что Блут выглядел немного странным. Всё казалось сделанным до предела черным. Прошу заметить, когда я говорю всё, я имею в виду всё. Мостовая, стены, черепица крыш, все выдерживалось в одной и той же маловдохновляющей цветовой гамме. Может быть, сами по себе черные обертона не показались бы чересчур зловещими, если бы не архитектурные украшения, торчавшие, казалось, везде, куда ни глянь. Все коньки крыш и карнизы украшались каменными драконами и змеями, наряду с неизбежными горгульями и, конечно же, летучими мышами. Большие летучие мыши, маленькие летучие мыши, летучие мыши с полуразвернутыми крыльями и другие с широко развернутыми крыльями…» («МИФические личности»).

Чтобы сориентироваться в этом интереснейшем измерении, по прибытии в Блут обратитесь к Диспетчеру. Не беспокойтесь по поводу диеты: местная кухня не ограничивается одними лишь кровяными коктейлями. А уж высококлассные официанты-призраки достойны отдельного восхищения.*

* «Адреса лучших ночных клубов Блута вы можете найти в Приложении 33» (объявление размещено на правах рекламы).

На Извре демону придется тяжко. Дело в том, что это очень дорогое измерение. А для чужака цены заломят еще втрое. А может, и вчетверо. Или еще больше.

Извр — одно из немногих измерений, где магия и технология веками развивались в равной мере. Такая смесь создала уникальные культуру и образ жизни. Жители Извра славятся своей надменностью, поскольку твердо убеждены, что их измерение — самое лучшее во всех отношениях, и решительно отстаивают это везде, где бывают, даже если сталкиваются с более развитой цивилизацией. Весьма примечательна изврская кухня, предполагающая некоторые нетривиальные умения — например, не дать еде ускользнуть из тарелки своим ходом. Впрочем, для всякого, кто не родился на Извре, местные кушанья выглядит даже хуже, чем пахнут.

— Как я сказал, в Извре есть много притягательного. Одним из побочных эффектов успеха является изобилие прихлебателей. Было время, когда мы быстро подошли к тому, чтобы потонуть в массе беженцев и иммигрантов из других измерений. Когда они стали уж слишком нам досаждать, мы положили этому конец. — Как? — нажал я. — Во-первых, вытурили всех посторонних, которые не вносили свой вклад. А потом в качестве добавочной меры стали распространять слухи об определенном антиобщественном отношении извергов к выходцам из других измерений. — Какого рода слухи? — О, обычные. Что мы едим своих врагов, пытаем людей для развлечения и предаемся половой практике, считающейся сомнительной по стандартным меркам любого из измерений. Люди не знают, сколько тут правды, а сколько — преувеличения. Но никто не рвется выяснить это из первых рук. («Еще один великолепный МИФ»)

Жителей Извра называют извращенцами. Обычно — за глаза, потому что говорить это уроженцу Извра в лицо — верный путь угодить в больницу или даже на кладбище. Сами себя извра… хм… называют извергами. Они не отличаются высоким ростом, но обладают могучим телосложением, широкими плечами и развитой мускулатурой; кроме того, для извергов характерны зеленая чешуя, покрывающая тело, двойной ряд острых длинных зубов, плотно прижатые к голове заостренные уши. Женщины у них бывают двух типов — гладкие и мускулистые, похожие на змей, или распухшие, напоминающие огромных чешуйчатых жаб.

Впрочем, это отнюдь не самое яркое гендерно-фенотипическое различие из существующих у разных рас. Гораздо сильнее отличаются тролли и троллины. Тролли выглядят как… тролли: узкий лоб, лохматые волосы, длинные гибкие конечности, безобразная рожа со слезящимися глазами разной величины. Совсем не то — троллины: внешне напоминающие пентиек, весьма сексапильные, с кожей оливково-золотистого оттенка, светло-зелеными волосами, миндалевидными кошачьими глазами.

Есть множество других интереснейших измерений. Такова, например, Лукания — именно здесь была изобретена стрельба из лука, и луканцы славятся как непревзойденные лучники. Или Валлет — измерение с двумя потенциальными столицами (Вейгас и Та-хо), где довольно долго право первенства определяла ежегодная Большая Игра. Игроки-атлеты представляют собой чудовищ, которых выводят специально для игр в течение последних пятисот лет. Большинство обычных граждан либо неизмеримо тучны, либо тощи, как жерди, — так что с непривычки можно ошибиться и принять их за жителей разных измерений. Джиннджер — родина джиннов, где после экономического коллапса решили поправить ситуацию притоком средств извне и завербовали на государственную службу почти всех жителей, обладающих малейшим умением или потенциальными магическими способностями. А еще — Коро-вау, весьма удаленное и почти недостижимое измерение, населенное вегетарианцами-ковбоями и коровами-вампирами…

Корпорация «М.И.Ф.»

Скив — один из самых известных магов всех измерений (впрочем, как маг он весьма посредственен, и прекрасно осознает это), а также, несомненно, самый знаменитый пентюх. Сбежав еще в подростковом возрасте от «многообещающей» карьеры фермера, он попытался прожить воровством, а потом был подобран магом Гаркином. Во время сеанса «вызова демона» (когда учитель Скива вытащил своего давнего приятеля Ааза из другого измерения) Гаркин погиб от стрелы наемного убийцы. Ааз, обнаруживший, что вследствие розыгрыша Гаркина потерял все свои магические способности, решил взять Скива в ученики. Впоследствии Скив стал основателем и лидером Корпорации «М.И.Ф.».

«В общем и целом пост этот кажется мне невыигрышным и неблагодарным, и я охотно предпочел бы передоверить его кому-нибудь другому, пока сам развлекаюсь на оперативной работе. К несчастью, все прочие тоже, кажется, придерживаются в основном того же мнения, а я, как самый неопытный член команды, придумывал причины уклониться от этой чести с меньшим мастерством, чем другие. Вследствие этого я стал Президентом корпорации «М.И.Ф.» (то есть Молодые Искоренители Фатальностей. Не вините меня. Название придумал не я). Ассоциации магов и аварийных монтеров, посвятивших себя одновременно двум целям: помощи другим и добыванию денег» («Корпорация МИФ — связующее звено»).

Не менее, чем Скив, известен уроженец Извра Ааз, он же Аазмандиус (Аазмандий) — мудрый, ответственный и терпеливый… для извращенца (пардон — изверга!), естественно. Мать Ааза в годы его молодости разорила семью серией неудачных инвестиций, отчего он очень бережно относится к деньгам. Гордый, обидчивый, ранимый — и, как часто бывает в таких случаях, скрывающий это под маской грубоватости и толстокожести. Фактически он стал отцом для Скива, и их отношения проходили многие «подростковые болезни роста».

Тананда (для друзей — Танда). Троллина, ушедшая из гильдии убийц, потому что ей «надоело платить профсоюзные взносы». Сексапильная фигуристая чародейка со своеобразным чувством юмора и неугомонным характером, не боящаяся влезать в авантюры и драки, но впадающая в депрессию, если ей покажется, что она не нужна.

Корреш, он же Большой Грызь. Образованный, интеллигентный, застенчивый тролль-вегетарианец с несколькими высшими образованиями, брат Тананды (во что не верит никто, кроме знатоков Троллии). Чаще изображает этакого вышибалу — что с его внешностью смотрится куда как более естественно. Манеры и лексикон в это время существенно деградируют («Большой Грызь хочет драться!»).

Маша. Маг-механик, использующая не собственную магию, а различные приборы и приспособления. Чрезвычайно крупная женщина, эпатирующая окружающих вызывающими манерами, попугайски-яркими открытыми нарядами, кричащим макияжем и огромным количеством украшений (часть из которых — те самые магические штучки). Очень добрый и сердечный человек, на самом деле изрядно переживающий из-за своеобразной внешности. В дальнейшем становится ученицей Скива.

Гвидо и Нунцио. Телохранители Скива, полноправные члены Корпорации, совмещающие эту деятельность с работой на Синдикат (крупнейшая мафиозная структура, возглавляемая доном Брюсом). Профессиональные бойцы с интересной биографией за плечами (например, Нунцио раньше работал воспитателем в детском саду, в силу чего овладеть профессиями укротителя диких зверей с дальнейшей переквалификацией в сборщика долгов ему было уже несложно).

Банни. Племянница дона Брюса, также сотрудник не только Корпорации, но и Синдиката. Блестящий финансист и экономический эксперт с прекрасными внешними данными и исключительным вкусом. Безнадежно влюблена в Скива, но старается это скрывать.

Глип. Детеныш голубого дракона, привязавшийся к Скиву на Базаре-на-Деве. Гораздо разумнее, чем кажется из-за крайне ограниченного словарного запаса (человеческой речи — со своими собратьями он говорит весьма бойко) и своеобразного понимания жизненной стратегии.

Командовать парадом будет Скив

Роберта Асприна обычно воспринимают как автора юмористической фантастики, которая вознесла его на гребень популярности, но стала мешать восприятию последующих книг — когда доля серьезного увеличилась, а шуток стало меньше. А ведь Асприн затрагивает весьма глубокие и болезненные темы. В том числе и такую, как проблема лидерства.

Скив — прирожденный лидер. У него есть все необходимые для этого качества: обаяние, умение внушить уверенность в своей правоте, а главное — ответственность перед последователями. Однако лидерство — это не только талант, но и тяжелая, часто неприятная работа, которой надо учиться. Чем бы ни занимался Скив — на самом деле он учится.

Он учится, когда, вопреки советам, оставляет в войске проштрафившегося старика-луканца — чтобы, возможно, дать ему погибнуть, но спасти гордость («МИФОтолкования»). Он учится тому, что нельзя повиноваться первому импульсу, если волей случая от тебя стала зависеть судьба королевства — даже если невеста вызывает такой панический ужас, что от нее сбежал настоящий жених-король («Удача или миф»). Он учится тому, сколько значит его слово — когда из-за необдуманно данного обещания (нарушить которое — не по чести!) всей МИФ-команде приходится рисковать жизнью в Большой Игре («Утверждение мифа — МИФОуказания»).

Он учится разбираться в окружающих. Этого в цикле больше всего. Кому можно верить, а кого ни в коем случае нельзя подпускать к себе близко, даже если это маленькая девочка («Маленький МИФОзаклад») или девушка твоей мечты («МИФические личности»). Как сделать так, чтобы тебе доверился вампир, убежденный, что ты хочешь его убить («МИФические личности»), и чтобы тебя — профана — зауважал мастер исключительно сложной игры («Маленький МИФОзаклад»). Как слушать дельные советы, даже если ты вымотан, раздражен или находишься в эйфории. И — один из самых болезненных уроков — как за бизнесом и взрослением не забыть о том, что твои компаньоны — в первую очередь друзья. Как не обидеть их невниманием, пренебрежением, высокомерием, да хоть бы и неудачным словом — с лидера куда жестче спрос. Ведь находящиеся рядом с тобой так хрупки и ранимы — за какой бы маской они это ни прятали…

Драконий покер Драконий покер — наиболее сложная карточная игра для всех измерений. Это покер с шестью картами на руках, который отличается несусветным количеством «условных модификаторов», что меняют значение карт в зависимости от различных посторонних факторов. Например, в зависимости от количества игроков и их места по отношению к сторонам света, дня недели, цвета стен помещения для игры, высшей карты, которая принесла выигрыш в предпоследней сдаче, и так далее. Драконий покер со временем обрел и вполне материальное воплощение. Была создана Федерация драконьего покера, разработаны правила (действительно достаточно сложные и со множеством модификаторов), напечатаны карты.

* * *

Большинству героев Роберта Асприна (кроме совсем уж мерзких вроде безумного мага Иштвана или изгнанного с Базара-на-Деве Фрумпеля) присущи очень важные качества: ответственность, умение дружить, самоотверженность, гордость, ум, отвага, честность в отношениях с миром и собой, доброжелательность. Это вовсе не ходячие совершенства: каждый по-своему уязвим, у каждого свои комплексы и проблемы. Но все они — достойны уважения.

Именно поэтому терпит крах великий мастер очернения Топор — ей не удается расколоть команду, не удается посеять недоверия между своими. Именно поэтому слабый маг становится Великим Скивом, а слава Корпорации «М.И.Ф.» гремит по измерениям. И именно поэтому так веришь героям — это ведь камертон, чистый звук, задаваемый не абстрактными идеальными кем-то-там, а — личностями. Живыми, искренними, достойными. Любого вида, любой расы, из любых миров.