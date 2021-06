Тред: милая история о фанате кинофантастики с 82-летним стажём глазами билетёра

9 июня в твиттере Джордан Кинг, работник кинотеатра и кинокритик-фрилансер, поделился трогательной историей о своём любимом посетителе и кинофанате. Тред распространился, и другие люди также стали делиться рассказами о своих родных, любящих смотреть фильмы в кинотеатрах, а также радоваться тому, что кинотеатры снова возрождаются после закрытия в пандемию.

Мой любимый клиент в кинотеатре пришёл сегодня впервые с февраля прошлого года, и я чуть не заплакал. Это прекрасный шотландец по имени Эдди – ему 87 лет, и он ходит в кино с 1939 года, когда еще маленьким мальчиком смотрел «Кинг-Конга». Ему нравится научная фантастика, и он фанат спецэффектов. В то время как многие из нас ненавидели такие фильмы, как «Фантастическая четвёрка», или не придавали большого значения «Аватару» или «Миру юрского периода», Эдди был поражен эффектами и упивался пересказом сюжета в мельчайших подробностях, балуя нас историями об особенностях древних существ и о том, как они

is a sucker for special effects. While many of us hated films like F4NTASTIC and don’t give Avatar or Jurassic World huge props, Eddie is blown away by the effects and revels in talking about the plots in great detail and regaling us with stories of old creature features and how — Jordan King (@JordanMBKing) June 9, 2021

сражаются друг с другом. Было закономерно, что его сегодняшее большое возвращение было связано с «Годзиллой против Конга», фильма, из-за которого он был взволнован даже задолго до COVID — он не мог быть счастливее из-за того, что вернулся в кинотеатр. К тому же я, конечно, дал ему свои билеты сотрудника 😅 Самое замечательное в Эдди, помимо его сигнального жилета и страсти к жизни и кино, — это то, как много времени он тратит на общение с персоналом в кинотеатре, и как хорошо мы узнали его с годами. Он всегда спрашивает обо мне и о том, как продвигаются мои сочинения (он ждал моего выступления в @empiremagazine); и он

Eddie, aside from his hi-vis vest and zest for life and cinema, is how much he takes the time to chat with the staff at the cinema and how we’ve gotten to know him over the years. He always asks after me and how my writing is going (he was buzzing for my @empiremagazine gig), and — Jordan King (@JordanMBKing) June 9, 2021

одинаково заинтересован во всех нас, проявляя поддержку каждому и заботу обо всех нас. В свою очередь, мы относимся к нему как к VIP-гостю, коим он и является. Насколько мы понимаем, Эдди приходил в кино со своей покойной женой и продолжает эту традицию, чтобы сохранить их общую страсть. Он записывает свои мысли обо всем, что наблюдает, в своих маленьких дневниках, и он на самом деле каждый раз «делает» мой день, стоит ему только войти в наши двери. Мне хотелось бы думать, что он получает столько же радости с нами, как и мы от встречи с ним — и день будет ужасным, если центральное место в заднем ряду на последнем вышедшем блокбастере будет пустовать.

he watches in his little journals, and it genuinely makes my day every time he comes through our doors. I’d like to think he gets as much joy from seeing us as we do from seeing him — it’ll be a devastating day when back row, centre seat at the latest blockbuster is empty. There — Jordan King (@JordanMBKing) June 9, 2021

Работа в розничной торговле/гостиничном бизнесе очень сложна, она приводит в бешенство, и совсем непросто убедить себя в том, что она стоит этого стресса, но я считаю, что мне повезло, что я встретил такого человека, как Эдди, работая в кинотеатре. Он олицетворяет лучшее из того, что для всех нас значит традиционное кино. Не собирался болтать, но вот он Эдди — 82 года приключений на большом экране и никаких признаков желания перестать или замедлиться, этот человек — абсолютный герой, и я просто почувствовал, что должен сказать что-нибудь о нём, потому что благодаря ему моя работа — одно удовольствие🍿❤

cinema means to us all. Didn’t intend to ramble on, but here’s to Eddie — 82 years of big screen adventures and no sign of stopping or slowing down, the man is an absolute hero and I just felt like I should say something on here about him because he makes my job a joy🍿❤️ — Jordan King (@JordanMBKing) June 9, 2021

Я чувствую, что должен добавить, что моя симпатия к Эдди намного глубже, чем наша общая любовь к кино. К сожалению, мой дедушка скончался, когда мне было всего 6 лет, но есть что-то в манере речи и юморе Эдди, что пробуждает в мне смутные воспоминания о нём [дедушке], в некотором смысле возвращая его ко мне.

I feel I should add that my soft spot for Eddie goes deeper than our shared love of film. My grandad sadly passed when I was only 6, but there’s something in Eddie’s turn of phrase and humour that sparks off my hazy memories of him, in some small way bringing him back to me❤️ — Jordan King (@JordanMBKing) June 9, 2021

А какие у вас есть любимые истории, связанные с кинотеатрами?