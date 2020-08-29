Настоящая Мулан из легенды: кровь, патриотизм и никакого Мушу

В последние годы студия Disney активно снимает киноверсии своих популярных мультфильмов, многие из которых оказываются покадровыми ремейками оригиналов . Но новая версия «Мулан» — совсем другое дело: это не копия мультфильма, а новая интерпретация древней китайской легенды. Чтобы лучше понять этот фильм и убедиться, что там действительно не должно быть сверчков и дракончиков, стоит вспомнить настоящий первоисточник — китайскую легенду о воительнице Мулань.

Воительница, которой не было

Впервые наша героиня появилась в древней китайской балладе «Песнь о Мулань», созданной то ли в V, то ли в VI веке. Ни первоначальный текст баллады, ни сборник стихотворений, в который она входила, не сохранился.

Да, её зовут именно Мулань — это значит «магнолия». Имя Фа Мулан, использованное в мультфильме Disney, лишь один из вариантов транскрипции имени Хуа Мулань, которое встречается в ранних вариантах истории. При этом в разные эпохи героиня носила фамилии Чжу, Вэй и Хуа (в китайском языке фамилия традиционно ставится перед именем).

Самая ранняя из сохранившихся записей легенды относится к XI веку: её можно найти в антологии поэзии юэфу, собранной Го Маоцянем. Это традиционный китайский жанр лирической поэзии, появившийся в эпоху Хань (206 до н. э. — 220 н. э.). Исторически тексты юэфу клались на музыку, но она, к сожалению, утрачена. «Песнь о Мулань» считается выдающимся образцом жанра. Со временем история воительницы приобрела большую популярность, превратившись в народное произведение.

По сюжету «Песни о Мулань» император издаёт указ о призыве мужчин на военную службу. Отец Мулань должен идти служить, но он слишком стар. Дочь просит у него разрешения заменить его и пойти в армию самой. Она облачается в доспехи и ведёт себя как мужчина, не уступая другим солдатам в силе и доблести. Героиня отдаёт службе больше десяти лет и дослуживается до звания генерала. Её армия побеждает в войне. Император предлагает ей в награду место при дворе, но Мулань отказывается и просит лишь о быстром скакуне для возвращения домой. Вернувшись, она даёт боевым товарищам знать, что всё это время с ними рядом была женщина, о чём они не подозревали.

Образ воительницы чужд идеалу нежной грациозной дамы, который прославляет конфуцианская литературная традиция Пекина. В поэме Мулань называет своего государя «ханом», что указывает на другие традиции — не придворных поэтов, а кочевников. Важно понимать, что события поэмы, по одной из версий, происходят в период династии Северная Вэй (386–534), установленной кочевниками сяньби, которые захватили Северный Китай. Поэтому милая Мулань именно воительница- всадница. Однако это не значит, что Мулань не китайская героиня и не соответствует конфуцианству. Сяньби, как и многие другие кочевники, быстро адаптировались к китайской культуре, и их правители стали считать себя китайскими императорами. Легенда о всаднице Мулан могла родиться у сяньби до того, как они ассимилировали китайские ценности, но образ Мулан стал китайским так же быстро, как и сами кочевники. Со временем героиня стала отражать культурные ценности, общие для всех народов Китая.

И это в первую очередь конфуцианские ценности — верность семье, императору и родине. В характере героини проявляются пять основных качеств конфуцианского «благородного мужа»: человеколюбие (жэнь), справедливость (и), благопристойность (ли), благоразумие (чжи), добросовестность (син). И даже дополнительные: почитание родителей (сяо), верность (чжун), храбрость (юн). Именно поэтому Мулань так почитаема в Китае.

Есть другая версия поэмы, действие которой относится к эпохе императора Суй Ян-ди (604–617), закончившейся восстанием в Северном Китае. В поэме император изображён жестоким деспотом, возжелавшим заполучить себе в наложницы Мулань из-за её доблести, верности и красоты. Чтобы сохранить чистоту, Мулань лишает себя жизни. Неизвестно, существовала ли Мулань на самом деле. Историки считают этот образ мифическим. Но в китайской истории известны и реальные воительницы — например, Фу Хао, жена одного из императоров династии Шан, которая сама водила воинов в бой, или Цинь Лянъюй, женщина-генерал и политик XVII века.

Жизнь на родине

Из поэмы мы узнаём о героине очень мало: нам неизвестно ни о подвигах Мулань во время долгой службы, ни о её семье, ни о жизни после войны. Это ещё одна причина, по которой история о Мулань вдохновляла творцов более поздних эпох, интерпретировавших легенду согласно своему времени и вкусу.

В эпоху Мин (1368–1644) писатель Сюй Вэй написал роман «Девушка Мулань заменяет отца в армии». В этом романе отражается интерес к народной культуре и интимной жизни, проявившийся в минскую эпоху. Образ Мулань приобретает эротический характер, в романе много места отводится описаниям ежедневной рутины и туалета героини, скрывающей свой пол. На основе этой книги в период династии Цин (1644— 1912) были поставлены театральные представления. Как музыкальный спектакль «Песнь о Мулань» идёт в китайских театрах до сих пор.

Что иронично, в ту эпоху на сцене играли только мужчины, — так что мужчина, который играл Мулань, должен был сыграть женщину, которая притворяется мужчиной. Одним из таких талантов был Мэй Ланьфан, актёр пекинской оперы золотой эры (рубежа XIX–XX веков), известный искусным исполнением женских ролей.

В XX веке театральные пьесы переходят на киноэкраны. В 1939 году, в разгар войны Японии с Китаем, был снят фильм «Мулань идёт в армию». Китай тогда находился в критическом положении: значительная часть республики была оккупирована, а японская пропаганда усиливала и без того ощутимые распри между китайскими националистами и коммунистами.

События фильма разворачиваются в период Северной Вэй. Мулань заменяет отца в армии под видом молодого человека и попадает в тренировочный лагерь, где солдаты беспрерывно ругаются. Мулань призывает к единению перед лицом опасности, но за это только подвергается насмешкам. Её поддерживает лишь новый товарищ Лю Фэньдоу, с которым девушку постепенно связывает нежная дружба.

Затем действие переносится на войну, где нет единства китайских военных сил. Мулань узнаёт, что многие командиры готовы пойти на сотрудничество с варварами вместо защиты Китая. Возмущённая этим, она идёт на риск: переодевшись, проникает к варварам и узнаёт их военные планы. Генерал, которому она передаёт выведанную информацию, не верит ей, из-за чего в итоге гибнет сам и губит свою армию. Тогда Мулань берёт на себя командование и одерживает победу.

За верность родине император предлагает Мулань пост при дворе, но, как и в первоисточнике, она отказывается и возвращается домой, — а потом, вернув своё женское обличье, выходит замуж за Лю Фэньдоу.

Фильм доступен на YouTube

Зритель легко считывал актуальный подтекст фильма. Трусливые генералы олицетворяли представителей китайских элит, выбравших сотрудничество с Японией, а разногласия среди воинов отражали борьбу коммунистов и националистов. С тех пор история прочно закрепилась в популярной культуре. Мулань стала идеалом патриотизма, а в сюжете появилась любовная линия, которой не было в изначальной поэме.

В 1964 году с подобным патриотическим посылом был снят гонконгский фильм Lady General Hua Mulan, который часто называют просто «Мулань». Для Гонконга 1960-е годы были неспокойными: после Второй мировой войны перед ним встал вопрос о самоидентификации. С кем быть, с Китаем или с Великобританией?

Культовый образ Мулань должен был напомнить жителям Гонконга, что политические проблемы второстепенны, главное — единство китайского народа. В фильме подчёркивается вклад в победу не только Мулань, но и каждого из её сослуживцев.

Путешествие на Запад

В китайском искусстве образ Мулань, олицетворявший основные ценности китайской цивилизации, обретал всё больше идеологических черт. Мулань для Китая — воплощение верности родине. Но за пределами Поднебесной о героине практически ничего не было известно.

Всё изменилось в 1976 году, когда вышла книга писательницы Максин Хонг Кингстон «Воительница». Кингстон, американка китайского происхождения и феминистка, раскрыла через образ Мулань проблемы пола и национальной идентичности. У книги автобиографический сюжет: она рассказывает о носительнице двух культур, западной и китайской, причём обе — культуры мужского доминирования. В их рамках героиня борется за право свободно выражать себя и свою женственность. Для иллюстрации автор использует китайские легенды — в том числе историю Мулань.

Роман популяризировал легенду о китайской воительнице на Западе, завоевав и признание критики, и сердца читателей. Книга даже вошла в курсы американских университетов по социологии, американской литературе и гендеру.

Но до экранизации легенды прошло ещё немало времени. Только в 1994 году за дело взялась студия Disney. Благодаря ей Мулань стала частью и американской культуры тоже.

Дракон Мушу и другие ошибки Disney

Изначально вместо истории про воительницу в Disney планировали снять короткометражку об угнетённой китайской девушке, которую английский принц увёз на чужбину. Назывался проект соответствующе — China Doll («Фарфоровая куколка»; China — это и «Китай», и «фарфор»). В то же время консультант студии, детский писатель Роберт Д. Сан-Суси, предложил взять за основу мультфильма «Песнь о Мулань». В итоге два проекта объединили.

Disney нацелился на китайский рынок по двум основным причинам. Вышедший на дочерней студии Touchstone фильм «Кундун» (1997) о Далай-ламе китайское правительство восприняло как вызов, и у студии испортились с ним отношения. В Disney хотели их наладить, а заодно повторить успех «Короля Льва» (1994), одного из самых кассовых западных фильмов в Китае.

В то время к показу в стране допускали всего десять иностранных фильмов в год, что значительно снижало шансы «Мулан» быть принятой. Но в Disney очень старались сделать мультфильм для китайского рынка. В 1994 году часть иллюстраторов даже отправили в Китай — фотографировать и рисовать местные достопримечательности и природу. Стиль мультфильма постарались приблизить к манере искусства династий Мин и Цинь.

Но при всём внимании к китайскому антуражу создатели непроизвольно (а может, и намеренно) упустили из виду китайские ценности, заложенные как в поэме, так и в фильмах. В мультфильме появилось множество деталей, которых не было в оригинале: попытки выдать Мулан замуж, комические персонажи вроде Мушу и сверчка, романтическая линия на фоне войны. Всё это полюбилось западному зрителю — но раздражало китайского. Юмористическое изображение дракона не соответствовало китайской культуре, в которой дракон — величественное создание, достойное поклонения. Даже его имя взяли из названия блюда, подающегося в китайских ресторанах в Америке.

Но самое спорное — Мулан, которая для китайцев олицетворяла дочернюю почтительность, преданность государю и верность долгу, стала казаться индивидуалисткой. Такой персонаж свойственен западной культуре, но не восточной. Критики назвали подход Disney «ориенталистским» — в том смысле, что мультфильм воссоздаёт стереотипный, условный образ Китая. Лан Донг, автор книги «Наследие легенды о Мулань в Китае и США», пишет, что мультфильм интерпретирует Мулань как «восточного другого» по коммерческим причинам (массовый зритель желает экзотики), но при этом продвигает американские ценности.

Китайский ответ

В 2009 году вышел китайско-американский фильм «Хуа Мулань», целью которого было возродить изначальный образ героини. Мулань сыграла одна из самых популярных в Китае актрис Чжао Вэй, которую выбрали из целой плеяды таких звёзд, как Чжан Цзыи и Мишель Йео.

У китайцев получилась историческая драма, реалистическая история о войне и верности. Для Мулань вой на становится тяжёлым испытанием, которое она проходит благодаря чувству долга. Даже успех в военном деле — должность генерала — не облегчает её страданий, ведь ей приходится отправлять множество людей на гибель. Не помогает и любовь — возлюбленный Мулань, наследный принц, просит её сосредоточиться на войне и долге, а в финале сама Мулань напоминает ему об обязанности жениться на другой девушке ради прекращения войны.

Фильм стал ответом на мультфильм Disney, беззаботный и оптимистичный, в котором подготовка к войне проходит под весёлые песни. Он задаёт риторический вопрос: можно ли превратить историю о Мулань в сказку без потери смыслового содержания?

Именно этот вызов стоял перед Disney, когда компания взялась за свою киноадаптацию.

Новая жизнь

За двадцать два года, прошедшие после выхода мультфильма, многое изменилось. Китайская аудитория приобрела ещё больший вес в сборах диснеевских фильмов, а сама компания заключила сделку с Alibaba, таким образом выйдя на рынок стриминговых сервисов Китая.

Ещё до начала съёмок ремейк «Мулан» попал под огонь критики. В руках прессы оказался один из вариантов сценария, в котором главная роль отведена приехавшему из Европы рыцарю, помогающему Мулан. Disney сразу же раскритиковали за стереотип о «белом спасителе» и за то, что главная героиня оказалась на вторых ролях. На студии ответили, что эта версия сценария уже давно переписана. Трейлеры эту информацию подтвердили: основа истории осталась нетронутой, а тон фильма подчёркнуто серьёзен.

В Disney учли свои ошибки. Это первый киноремейк диснеевского мультфильма, который получил рейтинг PG-13 из-за изображения последствий насилия. Вероятно, нам покажут тяготы войны, с которыми столкнулась Мулан. В фильме будет меньше юмора, а песен из мультфильма не будет совсем. Убрали и дракона Мушу, и сверчка. От генерала Ли Шанга тоже избавились — чтобы зрителям не показалось, будто начальник принуждает Мулан к «служебному роману». Его образ разделили на двух персонажей: один будет наставником Мулан, другой — её сослуживцем.

Если вам кажется, что такой подход убьёт всю сказочность мультфильма, то не торопитесь с выводами. Злодея, гунна Шань Ю, заменит ведьма Сианя Ланг, а вместо дракона в фильме появится феникс. Все эти сказочные элементы можно органично вписать в реалистичный антураж древнего Китая, сделав фильм похожим на уся — китайский приключенческий жанр с элементами фэнтези.

Уся сложился в литературе Китая ещё в эпоху Тан (618–907), но с развитием кино пережил взрыв популярности — благодаря упору на демонстрацию восточных единоборств. В этом жанре сняты «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Уже по первым трейлерам видна проработанность боевых сцен и в новой «Мулан». Так что нас ждёт не покадровая копия мультфильма, а попытка лучше понять китайскую культуру и её национальную героиню, создать более реалистичную историю и при этом сохранить волшебную атмосферу.

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С самого появления легенда о девушке-воительнице не оставляла китайцев равнодушными. В каждую эпоху они создавали свой образ Мулань согласно текущим эстетическим вкусам или идеологическим потребностям. Однако по сути Мулань всегда олицетворяла китайские ценности, от дочерней почтительности до преданности своему государю и долгу. И главный вопрос — удастся ли Disney сохранить дух китайского первоисточника и при этом угодить мировому зрителю? Уже скоро узнаем.