Солнцестояние, цветок папоротника и Иван Купала: праздник и его легенды

Сегодня люди узнают о приближении праздников из календаря в смартфоне. В древние времена они смотрели на солнце, приурочивая праздники к его положению на небе. Поскольку солнце для всех нас, живущих на планете, одно и то же, то и некоторые его особенности оказались общими для всех народов мира, — а значит, и некоторые праздники были одинаковыми в разных культурах. Например, самый длинный день в году, — в северном полушарии это обычно 20 или 21 июня. Его называют солнцестоянием: в этот день кажется, что солнце не двигается с места и только поздно вечером потихоньку, будто нехотя, склоняется за горизонт.

Битва королей

Музыка для настроения

Знаменитый Стоунхендж в Британии построили с учётом движения солнца. Через всё сооружение идёт центральный проход, который современные исследователи назвали «авеню», — он указывает, где восходит светило во время солнцестояния. В наши дни на праздник солнцестояния в Стоунхендже со всего мира ежегодно слетаются почти 35 тысяч человек.

Нет точных свидетельств того, что древние кельты праздновали летнее солнцестояние. В 1897 году на раскопках во Франции были найдены две таблицы из бронзы, на которых был выгравирован календарь из 62 месяцев. Надписи на таблицах выполнены на древнекельтском языке, но, к сожалению, далеко не всё удалось расшифровать. В календаре Колиньи (названному так по имени общины, на территории которой проводились раскопки) есть ряд праздников, привязанных к смене сезонов, однако без упоминания середины лета.

Писатель Плиний Старший и историк Страбон в I веке н. э. описывали кельтов как тех, кто поклоняется божеству Луны и строит календарь, исходя из её фаз. И лишь позднее, после прихода римлян, они стали принимать во внимание движение солнца по небу в течение года.

А вот у древних германцев были праздники, связанные с солнцем, — в частности, празднования начала и середины лета, посвящённые богам Фро (Фрейру) и Бальдуру. Согласно историку Евгении Шервуд, после внедрения юлианского календаря год у этих народов был поделён на четыре части, — тогда и появился термин «солнцеворот». У германцев в Северной Европе и Скандинавии лето было разделено на начало, середину и конец, и уже тогда середина носила название miðsumar или mittsumar.

День летнего солнцестояния на английском называется Midsummer — «середина лета». Слово «солнцестояние», по-английски звучащее как solstice, выводят от латинского solsitium, что означает «солнце стоит на месте».

Каждый подобный праздник с течением столетий обрастал массой ритуалов, обрядов и примет, многие из которых дожили до наших дней. И, если сравнить традиции живущих рядом народов, можно увидеть много похожих нюансов.

Огонь, вода и волшебные травы

В первую очередь солнцестояние ассоциируется с кострами. Огонь действительно был частью любого из народных праздников. Он ассоциировался с солнцем, и ритуальный костёр, скорее всего, был обращением к солнечному богу, известному в разных культурах под разными именами, — ведь от него зависел урожай. Костры складывали на холмах и старались сделать как можно выше. А как иначе достучаться до солнца?

Чтобы подчеркнуть особый статус ритуальных костров, отделить их от повседневных, для них брали определённые породы деревьев и поджигали их особым способом — например, от факелов, с которыми перед этим шли процессией через всю деревню.

Костры также служили местами жертвоприношений. Возможно, в древние времена в жертву приносили людей, затем перешли на животных, а постепенно их заменили символические бескровные жертвы. Уже современный ритуал — бросать в огонь записки о том, от чего хочешь избавиться. Считается, что с дымом наверх уходят и просьбы.

Через костры принято было прыгать — эта традиция хорошо известна в наше время. В старину это было не просто развлечение: считалось, что чем выше прыгнешь, тем лучше у тебя будет урожай. А когда костёр прогорал, пепел разбрасывали по полям — с той же целью (и, надо сказать, магия работала, поскольку пепел — отличное удобрение). Костры для прыжков были отделены от большого ритуального костра — их складывали пониже, чтобы не было риска загореться.

Прыгали и поодиночке, и парами. Считалось, что если в прыжке не разжимать рук, то ваш союз будет крепким. Но прыгали парами и мужчины — друзья-побратимы и кумовья, таким образом скрепляя свою дружбу. Всегда существовал риск свалиться в огонь, но о том, как это влияло на отношения, история умалчивает.

Праздничные ритуалы были связаны не только с огнём, но и с водой. Считалось, что вся нечисть, которая обитает в реках и озёрах, в дни вокруг солнцестояния уходит оттуда, а значит, человеку можно купаться даже ночью, не опасаясь, что русалка или другой водяной дух защекочет его и утянет на дно. Воде приписывали магическое значение, поэтому в праздник старались обязательно искупаться, чтоб очиститься от зла и излечиться от болезней. Так что костры полыхали не только на холмах, но и на берегах рек и озёр.

Третья, не менее важная часть праздника, — травы и цветы. Солнцестояние приходилось на период активного роста и цветения — и добавляло растениям, как сейчас бы сказали, «очки здоровья». Одни виды зелени нужно было собирать на рассвете, другие — в течение дня, третьи — ночью, до восхода солнца. Её сушили, заваривали, окуривали ею дома больных, использовали её в магических обрядах. В некоторых странах до сих пор существует обычай: незамужней девушке надо собрать определённое количество трав (от семи до двенадцати) и положить этот букетик под подушку, чтобы увидеть во сне свою настоящую любовь.

Травы добавляли и в ритуальные костры. Через дым прогоняли домашних животных, чтобы таким образом очистить их. Скотоводы верили, что их стада будут после этого послушнее и к ним не прицепится никакая зараза.

Популярные в этот праздник венки, также символизирующие солнце, плели не просто для красоты, а снова колдовства ради. Ритуалов с венками у разных народов было немало. Часто незамужние девушки пускали их по воде, с закреплёнными свечами или без, и наблюдали, что будет: поплывёт ли венок к берегу, где живёт приглянувшийся юноша, или вернётся, или вообще утонет (последнее предвещало неудачу в любви или даже смерть). А в Польше, к примеру, если парень хотел открыто признаться девушке в любви, он прыгал в воду и забирал её венок.

Но главный мистический предмет, связанный с солнцестоянием, ищут до сих пор — цветок папоротника, который на самом деле не цветёт, что известно всем, кто не прогуливал в школе биологию. Непонятно, откуда взялась сама идея такого цветка, но с ним связано множество разных легенд. Например, про убитую колдуньей девушку, которая превратилась в папоротник и только раз в году могла расцвести, указав тем самым место своей могилы.

В целом все истории сводятся к тому, что в самую короткую ночь в году, ровно в полночь, папоротник выпускает почку, которая раскрывается, являя миру красивейший ярко-красный цветок. Он якобы может даровать своему обладателю богатство и счастье, возможность понимать язык животных и деревьев, а также видеть зарытые в земле клады. Но, как и с любым волшебным предметом, добыть его непросто. В лучшем случае можно всю ночь пробегать по лесу и вернуться ни с чем, а в худшем — свалиться с обрыва или угодить в болото, потому что болотные огоньки (они же светящиеся грибы-гнилушки) покажутся увлечённому искателю тем самым цветком. Также легенды утверждают, что желанное растение охраняет нечистая сила, которая сама сорвать его не может, но помешать смертному — запросто. Так что с собой нужно брать предметы, отгоняющие бесов, и не оборачиваться на вопли за спиной.

Несмотря на нелёгкий квест, желающих пройти его было достаточно. А некоторым, если верить тем же легендам, волшебный цветок доставался случайно, когда человек шёл в лес совсем с другой целью.

Кого купал Иван? Во многих странах день летнего солнцестояния носит имя пророка Иоанна Крестителя, он же Иоанн Предтеча. Дело в том, что 24 июня, дата, стоящая рядом с древним праздником, считается днём его рождения. Хотя, строго говоря, никаких свидетельств по этому поводу не сохранилось — разве что в Евангелии от Луки говорится, что Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса (то есть за полгода до зимнего солнцестояния). Кстати, в некоторых странах солнцестояние отмечают в один день с днём рождения Иоанна, как день Ивана Купалы у славян, либо же празднование растягивается на несколько дней. Согласно Библии, Иоанн был родственником Христа по материнской линии и, родившись на полгода раньше, как бы открывал тому двери. «Не будучи сам светом, он должен был дать свидетельство о свете». Кроме того, Иоанн крестил (точнее, ритуально окунул) Иисуса в реке Иордан — отсюда и его народное прозвище «Иван Купала». В Библии короля Иакова приводятся слова Иоанна: «Он должен расти, а я должен уменьшаться». В народном сознании это связывалось с тем, что после летнего солнцестояния день уменьшается, а после зимнего, наоборот, увеличивается. Несмотря на то, что солнцестояние — языческий праздник, в христианской Европе с ним особенно не боролись. Всё-таки важно было дать простому люду лишний повод для веселья и отдыха. Потому в этот день устраивались пиршества, во время которых те, кто побогаче, угощали остальных. Костры тоже продолжили разводить, просто придумали для этого новый повод: называемые теперь огнями святого Иоанна, они были призваны отгонять ведьм и всякую нечисть. Иоанна Крестителя традиционно изображают отшельником

Солнечный круг

Солнцестояние активно празднуют и сейчас. Особенно его любят в Северной Европе: лето здесь короткое, и солнцестояние становится поводом выбраться всей семьёй на природу.

В Швеции Midsommar — второй по значимости день в году после Рождества. Важный ритуал, связанный с этим праздником, — танцы вокруг Midsommarstång, шеста, оплетённого зелёными гирляндами и цветами. В Норвегии в день Jonsok жгут костры — особенно волшебно это выглядит в сумерках на побережье. А в 2016 году здесь полыхал самый высокий в мире костёр: 47,5 метра. Кроме того, с 1800-х годов в Норвегии есть обычай поджигать старые лодки. Впервые лодку случайно подпалили резвящиеся дети, но взрослым это понравилось, и идея прижилась. Правда, теперь лодки жгут всё-таки на воде, ради безопасности. А в Дании на праздник Sankt Hans Aften сжигают ведьм. Конечно, не настоящих, а чучела, установленные в кострах.

В Финляндии широко отмечается Юханнус, или Кесяйоулу, что в переводе значит «летнее Рождество». Только если зимой главное дерево — хвойное, то летом ель или сосну заменяет берёза. Принято наряжать её, украшать дома берёзовыми венками и складывать костры из берёзовых веток. Старые приметы гласят: чем больше финн пьёт в середине лета, тем лучше будет его урожай. Так что неудивительно, что в эту ночь финские города и деревни гуляют до утра.

В Исландии день Jónsmessa и вправду длинный — он продолжается около 20 часов. Считается, что в этот день коровы могут говорить, тюлени становятся людьми, в прудах всплывают волшебные камни, а эльфы зазывают в свой мир. Наконец, на удачу принято кататься обнажёнными в утренней росе (не делайте это в общественных местах!).

В Латвии Лиго, или Янов день, — официальный праздник. Большое значение латыши придают венкам: их надевают их не только на себя, но и на рогатый скот, цепляют на заборы и даже на автомобили. Для женщин венки плетутся из цветов и трав, для мужчин — из дубовых листьев, поскольку дуб символизирует физическую силу.

Очищающие от всего плохого костры горят по всей Германии на Johannistag, а вместе с ними горят соломенные куклы в старой одежде — Sonnwendhansl и Sonnwendgretl. Sonnwend на немецком означает «солнцестояние», а вторая часть названий кукол — знакомые всем по старой сказке имена Ганс и Гретель. Захватывающее зрелище разворачивается на Цугшпитце, самой высокой горе страны, стоящей на границе с Австрией, — Feuerzauber auf den Bergen, «магия огня в горах». На склонах раскладывают сотни костров, которые при зажжении принимают разную форму: орла, медведя, розы, креста, чаши, оленя и так далее.

В ночь летнего солнцестояния в Италии издавна делали ночино — ликёр из незрелых грецких орехов, который оставляли на улице, чтоб он впитал в себя «особый свет праздника». Непонятно, откуда ночью может взяться свет, разве что от луны, но ликёр этот дожил до наших дней и соперничает в популярности с лимончелло и кампари.

С праздником связана и ещё одна итальянская кулинарная традиция — поедание улиток, в том числе на площади Сан-Джованни, что перед собором Святого Иоанна Крестителя в Риме. Всё началось ещё в Древнем Риме, где на празднике богини гармонии Конкордии (угадайте, когда он проходил?) ели тушёных улиток. Улитка считалась символом разногласий и ссор, потому что её «рога» напоминали о жесте древнего проклятия, то бишь сглаза. По странной логике праздника улиток нужно было есть с друзьями и родственниками, чтобы исчезли ссоры, с деловыми партнёрами, чтобы наладились сделки, и даже с врагами, чтобы разрешить разногласия.

Костры святого Иоанна (Hogueras de San Juan) жгут по всей Испании. Пожалуй, это единственный древний элемент праздника, доживший до наших дней, — в остальном здесь развлекаются кто во что горазд. Например, в Таррагоне в полночь по городу движется театрализованное шествие, известное как Ball de Diables (Танец дьявола). На Тенерифе ближе к рассвету стада коз прогоняют через море, как встарь, чтоб очистить их. А кому не позавидуешь в этот праздник, так это мужчинам в Сан-Педро-Манрике: им приходится ходить по углям и при этом носить на спине женщин.

Kupalnocka, Noc Kupały, Wianki, Sobótki — так называют солнцестояние в Польше. «Вянки» — это венки, которые тут делают всех размеров, от маленьких до огромных. «Соботками» в древности называли костры и танцы девушек вокруг них. Танцуя, они пели и просили о счастливом замужестве. При этом девушки надевали защитные пояса, сплетённые из трав, самой сильной из которых считалась полынь. Чтобы защититься от злых чар, её также вешали над дверями или окнами.

В Румынии середину лета знают под названиями Sanziene и Dragaica. Лёгкие и нежные феи, которых именуют Sânziană, по преданиям, водят в этот день на полях хороводы и превращают обычные цветы и травы в волшебные. В отличие от потусторонних существ из мифологии других европейских народов, румынские феи не представляют для человека никакой опасности. Румыны гадают на венках особым образом: пожилые люди бросают их на крышу дома, и если венок с неё свалится, значит, конец их дней уже близок.

На Востоке тоже есть праздники, посвящённые самому длинному дню в году. В частности, в Китае в этот день воздают должное земле и женской силе «инь». Женщины дарят друг другу разноцветные веера и саше с ароматическими наполнителями — чтоб сладко пахнуть и меньше страдать от жары. В Японии же летнее солнцестояние проходит относительно незаметно, но тоже не игнорируется. Главное место, где отмечают самый длинный день, — Мэото Ива, две гигантские скалы, находящиеся в море возле города Футами. Их название переводится как «Супружеская пара скал». Они символизируют Идзанаги и Идзанами — божеств, породивших других богов. Между ними в этот мистический день восходит солнце, будто миру является Аматэрасу — богиня солнца, главная в синтоистском пантеоне. На рассвете тут устраивают ритуал гэсисай, во время которого следует войти в океанские воды, чтобы очиститься от всех сожалений.

Современные неоязычники-виккане именуют праздник летнего солнцестояния Литой (Litha). В этот день многие из них играют свадьбы, проводя обряд хэндфастинг, что можно перевести как «рукосплетение». Во время такой церемонии жрец или жрица призывает в свидетели духов природы, растения и животных, пара произносит клятвы в любви и верности, а потом соединяет руки, которые связываются специальным плетёным шнурком

Солнце майя Солнцестояние, разумеется, отмечали не только в Европе. Так, в Гватемале при раскопках поселений народа майя обнаружили обсерваторию со строениями, расположение которых соответствует положению солнца во время солнцестояния — как в Стоунхендже. Здесь, в руинах древних городов Уашактун и Тикаль, в наше время устраивают ритуальные представления, воссоздающие то, что происходило в древних храмах тысячелетия назад. Потомки майя совершают ритуалы Храма Луны, Храма Великого Ягуара и Храма Масок на восходе и на закате солнца, умело используя его лучи, освещающие одни объекты храмов и затеняющие другие.

Сказки в летнюю ночь

Казалось бы, такой окутанный мистикой праздник должен вызывать большой интерес у писателей и режиссёров. Однако историй о нём придумано на удивление мало по сравнению с тем же Белтейном или Самайном-Хэллоуином. Он не стал частью массовой культуры — возможно, потому, что каким-то чудом не эмигрировал в Америку. В Штатах его, в отличие от Европы, не отмечают (если не считать кое-каких локальных фестивалей, появившихся уже в ХХ веке), и в самом «летнем» из произведений мировой литературы, «Вине из одуванчиков» Рэя Брэдбери, нет ни намёка на то, что самый длинный день в году — какой-то особенный.

Часто он упоминается лишь мельком — например, в «Царице проклятых» Энн Райс солнцестояние уже пять лет не видел Дэниел Моллой, тот самый журналист, который брал в своё время интервью у вампира Луи, а теперь и сам стал вампиром. Интересно, что он сожалеет не просто о солнечном свете, который стал ему недоступен, а именно об этом дне. В цикле юношеского фэнтези писательницы К. К. Аллен Summer Solstice (на русский язык не переводился) главная героиня, Кэт Саммерс, родилась в день летнего солнцестояния — возможно, с этим связаны её колдовские способности, но тема Мидсаммера толком не раскрыта. В повести Алексея Пехова, Елены Бычковой и Натальи Турчаниновой «Ночь летнего солнцестояния» (входит в цикл «Киндрэт») эта дата служит не более чем фоном: по сюжету главный герой-вампир пытается разобраться, кто и зачем убивает ирландских друидов.

Пожалуй, первым фэнтези-произведением, в котором праздник летнего солнцестояния играет важную роль, можно считать комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» — в оригинале она называется Midsummer Night’s Dream, напрямую указывая, в какую именно летнюю ночь происходит действие. По одной из версий, драматург написал эту пьесу аккурат к празднованию Мидсаммера королевским двором. Одни из главных персонажей — Оберон и Титания, король и королева эльфов, которые сначала ссорятся, а затем мирятся, тем самым заключая новый символический брак. Из древних легенд пришёл и их двор (так и хочется добавить «Неблагой»), полный духов, эльфов и фей, во главе с проказником Паком.

В другом классическом произведении — «Вечер накануне Ивана Купала» — Николай Гоголь описал народную легенду о цветущем папоротнике. Герой повести, Петро Безродный, ухитрился найти это чудо. Ему даже удалось добыть клад с помощью цветка и потом удачно жениться, но вот со счастьем в итоге не сложилось, всё нечистая сила отобрала.

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

Мэрион Зиммер Брэдли в «Туманах Авалона» часто упоминает языческие праздники. Римляне вернулись на родную землю, и из тени, созданной христианством, снова вышли жрецы и маги. В разговоре о Мордреде, настоящее имя которого было Гвидион, наследница Верховной жрицы Ниниана говорит: «Он вернётся к празднику летнего солнцестояния, чтобы стать королём Авалона, этого государства, преданного Артуром».

— Мерлин Британии — один из моих советников, — сухо отозвался Артур, и так будет всегда, Гвен. Те, кто прислушивается

к Авалону, — тоже мои подданные. Сказано ведь: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора…» — Эта шутка отдаёт богохульством, — заметила Гвенвифар, постаравшись смягчить тон, — и вряд ли уместна в канун Пятидесятницы… — Но праздник летнего солнцестояния существовал ещё до Пятидесятницы, любовь моя, — сказал Артур. — По крайней мере, насколько мне известно, теперь его костры не загораются нигде ближе трёх дней пути от Камелота, даже на Драконьем острове — лишь на Авалоне.

В «Ведьмаке» Анджея Сапковского летнее солнцестояние называется Мидаете. Правда, особых событий с ним в саге не связано, в отличие от Беллетэйна (Белтейна), когда родились Цири и Йеннифер, или Саовины (Самайна), когда жгли чучело Фальки. Известно только, что в день и ночь Мидаете магия становится гораздо сильнее.

В популярном сериале «Чужестранка», снятом по романам Дианы Гэблдон, упустили один важный момент из книг. Героиня, попавшая в Шотландию XVIII века медсестра времён Второй мировой, может путешествовать между эпохами только в конкретные дни, привязанные к языческому календарю, — в том числе в день летнего солнцестояния.

В цикле малоизвестного у нас анималистического фэнтези Уильяма Хорвуда «Данктонский лес» речь идёт о своеобразной цивилизации… кротов. У этих зверьков в день летнего солнцестояния, называемый Самым Долгим Днём, проводятся особые ритуалы — обряды инициации молодых кротов, которые покидают родные норы, чтобы вступить в самостоятельную жизнь.

В игре World of Warcraft этот праздник называется Огненный солнцеворот, и на него принято массово жечь костры. Игрок может пробежаться по Азероту, найти «свои» костры и поклониться им — либо же осквернить чужие. За посещение костров выдаётся золото и предмет «Пылающий цвет», которые можно менять на полезные вещи. А выполнив вообще все нужные квесты праздника, игрок получает звание «Хранитель огня».

В браузерной игре Elvenar игрок строит город и исследует волшебный мир, где летнее солнцестояние считается большим праздником. Во время празднования колдуньи Мелисса и Тандриэль расскажут много подробностей про мир и его жителей. А вам надо успеть до конца праздника пробежаться по квестам и собрать все награды.

Как мы уже говорили, для Америки европейские празднования самого длинного дня в году — самая настоящая экзотика. Видимо, поэтому так прогремел триллер Ари Астера «Солнцестояние» (2019). Он повествует о студентке Дэни Ардор (Флоренс Пью), которая попадает на празднование Мидсоммара в шведскую родовую общину, где начинают происходить жуткие события. Как и в обеих версиях «Плетёного человека», где действие происходит во время Белтейна, современные язычники здесь показаны опасными людьми, совершающими кровавые жертвоприношения, «как в древности». Тем не менее этот странный и жуткий триллер, в котором реальные события сложно отделить от галлюцинаций, заслужил место в списке лучших фильмов прошлого года по версии МирФ.

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Летнее солнцестояние — один из самых древних праздников человечества: по археологическим данным, его отмечали ещё в каменном веке. Так что, выбираясь в эту ночь на природу, чтобы сплести венок и попрыгать через костёр, вы приобщаетесь к древней магии. И как знать, возможно, сказочный цветок папоротника дожидается именно вас?