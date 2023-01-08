Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»

Мультики! С давних пор «Мир фантастики» уделяет им отдельный топ, в который старается включить не только блокбастеры от Disney, Pixar и Dreamworks, но и необычную, авторскую анимацию. И нередко бывает, что именно здесь оказываются многие из лучших фильмов года. Самых душевных, самых смешных, самых философских, а то и самых красивых. На этот раз мы не стали ограничиваться конкретным числом фильмов и расставлять их в каком-то порядке. Но Мультфильм Года мы выбрали — и вы уже наверняка догадались, что это.

Плохие парни

Что, если бы Содербергу и Тарантино пришло в голову снять мультфильм вместе? Это попытались представить в DreamWorks, и так появились «Плохие парни».

Этой команде грабителей-авантюристов нет равных: великий карманник Волк, взломщик сейфов Змей, гений маскировки Акула, хакерша Тарантула и боец без правил Пиранья. Но один просчёт приводит к тому, что главарю банды Волку приходится спасаться от тюрьмы и обещать, что Плохие парни встанут на путь истинный. Команда «звёздных» преступников, конечно, не хочет расставаться с лаврами и полюбившимся образом жизни, но тут в игру вступает абсолютно новый злодей. Чтобы противостоять ему, Плохим парням приходится примерить личины добряков.

Новая работа DreamWorks уступает главным хитам студии, да и второго «Зверополиса» из неё не получилось, но она заслуживает звания самого семейного фильма-ограбления десятилетия. Остроумный и ироничный фильм совмещает драму, комедию, боевик, детектив, может похвастать драйвовым саундтреком и милым дизайном персонажей.

Аполлон 10 ½: Приключение космического века

Ричард Линклейтер — режиссёр с поразительным чутьём на время. Он как никто другой умеет передать красоту ускользающих мгновений (трилогия «Перед рассветом») и неторопливую поступь эпохи (фильм «Отрочество», который снимали 12 лет!). Так и его «Аполлон 10 ½» — путешествие в прошлое, одновременно эпическое и очень личное, выросшее из воспоминаний о детстве в эпоху космической гонки.

Это история мальчика, который совершит первый (секретный!) полёт на Луну. Линклейтер не скрывает, что сюжет — лишь плод неугомонного воображения героя, но как удержаться от выдумки, когда сама реальность 1960-х похожа на фантастический фильм? Романтика космоса соседствует с угрозой ядерной войны, семейный уют одноэтажной Америки — с авангардной модой хиппи, игривый джаз Герба Алперта — с психоделией Pink Floyd.

Парадоксы прошлого Ликлейтер иллюстрирует необычным сплавом кино и анимации: диалоговые сцены сняты с живыми актёрами и ротоскопированы. Так рождается удивительный мир, точный в деталях и при этом слегка нереальный. Воспоминание взрослого и детская фантазия.

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Этот мультфильм вышел под самый конец 2022 года, и вряд ли в России успели его посмотреть. Но мы решили всё же включить его в этот список — как рекомендацию на будущее.

Кот в сапогах, тот самый кабальеро из «Шрека», обладатель самых мимимишных глазок, острой шпаги и шляпы с пером, вернулся спустя 11 лет, и этот срок чувствуется. Кот постарел. Он не потерял лихости и обаяния, но растратил свои девять жизней. Попытке вернуть былое и посвящён новый мультфильм — своего рода «Логан» для Кота. Не мрачная драма, конечно, а притча о достойном старении и осознании своей смертности…

…которая иногда мелькает среди головокружительных драк, лихих ограблений и поисков клада, бесконечных шуток и отличных спецэффектов. Да, в графике прошедшие 11 лет тоже чувствуются — второй «Кот» выглядит намного красивее и сочнее первого.

Этот дом

В этой антологии из трёх коротких мультфильмов студия Marc & Emma впервые обратилась к жанру ужасов — самому естественному и органичному для кукольной анимации жанру. Стиль авторов не то чтобы противоречит атмосфере смутной тревоги, но смотрится специфически. Сама фактура кукол, мягкая и шерстяная, контрастирует с картинами разложения и гниения. Люди и зверьки с маленькими глазками переживают разрушение того, что должно было стать точкой опоры в ужасающе неспокойном мире, и уничтожаются вместе с ним.

Русский перевод фильма не вполне передаёт, что «The House» — это не просто конкретный дом, а в конечном счёте просто помещение, в котором может происходить… всякое. И символично, что единственная жизнеутверждающая история антологии рассказывает про потерю дома и поиск нового — который ещё, возможно, ничем не обернётся.

Папин дракон

Мальчик Элмер вместе с мамой переезжает в неприветливый Тьмаград. К счастью, даже под бесконечным проливным дождём герою удается найти нового друга — Кошку, которая рассказывает ему о Диком острове и о заточённом там драконе. Узнав об этом, Элмер, разумеется, не может не отправиться в путешествие на чудесный остров. Ведь кто же откажется заполучить собственного дракона?

Ирландскую студию Cartoon Saloon мы любим за великолепную «Фольклорную трилогию». Новый мультфильм, конечно, не сравнится с предыдущими работами студии, но всё равно это прекрасно рассказанная и нарисованная история для детей помладше. Дружба Элмера и дракона Бориса, захватывающее путешествие, спасение пусть не мира, но целого острова, множество опасностей и интересных персонажей — классический рецепт старого доброго приключения, которое придётся по вкусу и детям, и взрослым.

О фильме «Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс» Создатели не пытаются нашпиговать произведение вымученными «вот-это-поворотами», чем иногда грешат современные фильмы.

Красавица и дракон

Обыкновенная японская школьница погружается в виртуальную реальность, где она — прекрасная и голосистая певица Белль. У неё появляются тысячи подписчиков и поклонников, но её сердце волнует лишь загадочный Дракон, боец без правил, которого ищут и не могут поймать модераторы…

Режиссёр Мамору Хосода много лет снимал трогательные драмы из жизни романтичных подростков и сказочных фурри, и неудивительно, что всю жизнь он мечтал снять свою версию «Красавицы и чудовища». Не экранизацию сказки Перро, а очень вольную вариацию на тему диснеевского мультфильма-мюзикла. Однако источник вдохновения просматривается лишь в основной теме, да в сценах-отсылках и обилии песен.

В остальном же это история о Японии недалёкого будущего, о созидающей и разрушающей силе соцсетей, о принятии себя и о первой любви. И, конечно, о семье, подростках и смешных мохнатых тварях. Это же Хосода!

Морской монстр

Тысячелетиями морские монстры терроризируют прибрежное королевство. Только отважные Охотники на чудовищ дают отпор всевозможным «кайдзю». Легендарный капитан Кроу готовит себе преемника — им станет молодой Джейкоб Холланд. С приёмным сыном они отправляются на охоту за Красным ревуном — монстром, который много лет назад искалечил капитана. На корабле обнаруживается безбилетница — дерзкая и бойкая сиротка Мейси. Ей и Джейкобу предстоит столкнуться с Красным ревуном нос к носу и раскрыть тайну морских чудовищ, а заодно и королевской династии.

Netflix уже не первый год даёт возможность увидеть свет хорошим мультфильмам, которые в большом прокате вряд ли появились бы. Попадаются среди них и такие бриллианты, как «Клаус». «Морской монстр» недотягивает до его уровня ни по качеству анимации, ни сюжетно, но всё же это стоящий мультфильм. Создатель «Монстра» Крис Уильямс ответственен за «Город героев», «Ральфа», «Похождения императора», «Райю и последнего дракона», и его опыт задаёт планку качества. Смотреть «Монстра» стоит всем, кто любит морские приключения в духе «Пиратов Карибского моря» и истории про фантастических существ.

Смотрите также Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике Старая добрая история будто прямиком из вашего детства, не привязанная ни к какой франшизе.

Я краснею

Жизнь подростка и так полна неприятностей, но юной Мэйлин из Торонто этот возраст принёс на одну огромную проблему больше, чем её сверстникам. Мэйлин обнаруживает, что из-за семейного дара/проклятия, когда её захлёстывают сильные эмоции, она превращается в красную панду. Это катастрофа! Ведь теперь строгая мама ни за что не отпустит её на концерт любимой группы. Мэйлин придётся понять, как же справиться с «пушистой проблемой» и всё-таки попасть на концерт.

Мультфильм разделил зрителей и критиков на два лагеря: тех, кто говорит «это неприемлемо!», и тех, кто ставил хэштег #жизненно. В отличие от всех предыдущих работ Pixar, это первый мультфильм, который настолько чётко ориентируется на конкретную аудиторию — девочек-подростков. Впрочем, Pixar всегда остаётся Pixar, поэтому результат получился красочным, добрым, смешным и трогательным, для кого-то — близким и понятным, а для других просто любопытным. А ещё сюжет мультфильма строится вокруг красных панд — разве кто-то не любит этих милейших созданий?

Пиноккио Гильермо дель Торо

Мультфильм года

Когда некоторые твердят: «мультики — это для детей», они забывают, что случается, если снимать мультфильм берётся такой режиссёр, как Гильермо дель Торо. Хорошо знакомая всем с детства сказка о деревянном мальчике с длинным носом, который учится быть человеком, из обычной поучительной истории для детей превращается в сложное повествование о смысле жизни и смерти, о войне, переживании утраты и обретении семьи. Обличение фашизма, сложные детско-родительские отношения, размышления о природе смерти и человечности — вот что представляет собой «Пиноккио Гильермо дель Торо», который просто обречён стать новой классикой.

Современный режиссёр спорит с итальянским сказочником и отказывается от однозначного морализаторства в пользу истории, которая заставит задуматься даже не детей (для них этот мультфильм может быть слишком мрачным), а именно взрослых. Добавьте к этому по-настоящему интересный дизайн, не нацеленный на продажу максимального количества детских игрушек и сопутствующих товаров. А также чудесную музыку и великолепных актёров, которые вдохнули жизнь в своих персонажей. Готово! Перед вами лучший мультфильм 2022 года.