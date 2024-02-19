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    #Что почитать

    Фантастические книги, где главные герои — учёные

    19 февраля 2024
    Фото аватара
    19.02.2024
    1825
    3 минуты на чтение
    #Что почитать

    Профессия учёного романтизирована фантастикой достаточно сильно, но сделать главных героев научными работниками не всегда легко. Всё-таки зачастую сюжет требует динамики и приключений, а не долгих экспериментов в лаборатории. В последние годы учёные нечасто становятся действующими лицами романов. Но иногда авторы выбирают далёкую от экшена концепцию или создают условия, в которых история будет насыщена приключениями для любого героя.

    Вот несколько фантастических книг последних лет, с которыми стоит познакомиться, если вы мечтаете о торжестве науки.

    «Оппенгеймер. Альтернатива»

    Роберт Сойер

    Книги в жанре фантастики, где ученые — главные герои 4

    Роман Роберта Сойера строится вокруг подлинной биографии Роберта Оппенгеймера и других выдающихся учёных XX века. Есть фантастическое допущение — в процессе разработки оружия физики Эдвард Теллер и Ханс Бете обнаруживают необъяснимые несоответствия в исследовании ядерного синтеза Солнца. Исследовав этот вопрос, Оппи (как ласково называет автор Оппенгеймера) и коллеги приходят к выводу, что менее, чем через 100 лет, светило уничтожит Землю, отбросив раскалённый внешний слой.

    Сойер работает с одним из самых драматичных периодов истории, размышляя, как ведущие умы эпохи могут переживать за будущее человечества, приложив руку к созданию оружия массового поражения. Автор показывает учёных живыми людьми — со своими амбициями, противоречиями, сомнениями. А потом делает науку сюжетным инструментом для создания действительно фантастического сценария, захватывающего и глубокого.

    «Альтернатива» полна тоски и надежды, а кроме этого — хлестких диалогов и сложных терминов. Тем не менее, автор загадочным образом не даёт читателям «утонуть» и запутаться в научных рассуждениях героев. У Роберта Сойера получилась одновременно совершенно жизненная и совершенно невероятная история.

    «Небо Титана»

    Макс Максимов

    Книги в жанре фантастики, где ученые — главные герои 3

    Первая часть трилогии об экспедиции на Титан, где была найдена бактериальная жизнь. Спустя три земных дня после приземления на спутник двое геологов погибают — в живых остаются пять членов экипажа. Была ли это внеземная инфекция? Внезапный психоз? Или нечто необъяснимое?

    Герои-учёные разных национальностей и специализаций столкнулись с загадочным объектом — Сферой, полой внутри и невероятно плотной. Они исследуют её и выясняют, что ситуация на Титане куда сложнее, чем можно предположить. Психоделичностью роман напоминает «Космическую одиссею», но сюжет более динамичный и структурированный.

    Приятная деталь: в классической атмосфере «герметичного детектива» автор не злоупотребляет приёмом взаимного недоверия команды. Он показывает рассудительных взрослых людей, которые были готовы к тому, что попадут в опасную среду. И даже если некоторые ситуации кажутся безвыходными, герои намерены заниматься именно тем, для чего прибыли на Титан — открывать его тайны.

    «Воспоминания о прошлом Земли»

    Лю Цысинь

    Книги в жанре фантастики, где ученые — главные герои 1

    Творчество Лю Цысиня во многом вдохновлено работами мэтров фантастики XX века. Так же, как Артур Кларк и Айзек Азимов, китайский автор любит писать о торжестве науки. Правда, темы стремления к знаниям и прогресса он переплетает с социальными и психологическими аспектами.

    В первом романе цикла, «Задача трёх тел», несколько учёных-физиков совершают загадочные самоубийства. Эти смерти, очевидно, связаны, но причину установить не удаётся. Есть только загадочная записка, что физики «никогда не существовало». Со временем вырисовывается зловещая картина: научный прогресс кто-то искусственно пытается застопорить и дискредитировать учёных в глазах общественности. Скоро профессор Ван Мяо, работающий с наноматериалами, узнаёт о происходящем больше, чем собирался. Оказывается, учёных из определённых областей науки преследует обратный отсчет, который просто появляется в поле их зрения. Что он означает и что произойдёт, когда он подойдет к концу? Ван Мяо хочет это остановить, но знающие люди предлагают ему прекратить исследование.

    Персонажи трилогии меняются от книги к книге, и даже в «Задаче трех тел» Ван Мяо — не единственный главный герой. Но тема борьбы за прогресс остается неизменной — именно он является ключевой составляющей сложного взаимодействия двух цивилизаций.

    «Вычисляя звёзды»

    Мэри Робинетт Коваль

    Книги в жанре фантастики, где ученые — главные герои 2

    Первая часть цикла в жанре альтернативной истории, посвящённая процессам, которые стоят за воплощением мечты о космосе. В 50-х годах XX века на Землю падает метеорит. Его влияние на климат грозит человечеству вымиранием, и один из путей к спасению — стремительное развитие космической программы.

    Элма Йорк — талантливый математик и бывшая военная лётчица. Её муж — один из тех, кто будет руководить оборудованием первой лунной колонии. Героиня активно участвует в проекте, но верит, что может сделать ещё больше. Из Элмы может получиться хороший астронавт. Но готова ли к этому публика 50-х годов… и сама Элма?

    История начинается как роман-катастрофа, но по мере развития сюжета становится куда более спокойной и «технической». Здесь много будней исследователей и астронавтов, которые трудятся над общим проектом. Подробно показан внутренний мир самой Элмы — противопоставление привычных ей успокаивающих чисел и сложного социального лабиринта, в который приходится погружаться, чтобы иметь право голоса.

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    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».
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