Лю Цысинь «Задача трёх тел». Знаменитый роман генерала китайской НФ

На Земле происходят странные события. Целый ряд видных учёных без явных причин кончает с собой. Важные исследования тормозятся или закрываются. А иногда даже непреложные физические законы оказываются под вопросом. Что происходит? Загадку пытаются решить многие, в том числе и китайский учёный Ван Мяо. И именно ему удаётся выйти на верный путь…

Liu Cixin

The Three-Body Problem

Роман

Жанр: научная фантастика, триллер

Выход оригинала: 2007, 2014

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: О. Браатхен (Глушкова)

Издательства: «Э», fanzon, 2017

Серия: Sci-Fi Universe

464 стр., 5000 экз.

«В память о прошлом Земли», часть 1

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Несколько лет назад этот роман китайского фантаста неожиданно прогремел на Западе. Не просто выиграл престижнейшую премию «Хьюго», но и стал бестселлером, обретя массу поклонников — от высоколобых критиков до обычных любителей фантастики. И вот наконец он добрался и до нас.

Книга шокирует с первых же строк, где показаны мрачные события времён «культурной революции» в Китае. Автор, кстати, сам пережил эти времена, хоть и был тогда ещё ребёнком (об этом он вспоминает в послесловии). Времена были гнусные, сильно напоминающие период сталинского «большого террора» — но с особым безумием войны «всех против всех». Удар по нервам и мозгам получается ощутимый: все эти страсти мы видим изнутри, глазами молодого астрофизика Е Вэньцзе, дочери «врага народа».

Второй удар по мозгам уже не смысловой, а стилистический. К изложению приходится привыкать: персонажи говорят совершенно не по-человечески. Да и «речь от автора» смотрится странновато. Конечно, можно всё списать на особенности русского перевода, — однако тем, кто знаком с другими произведениями китайских писателей, стилистическая высокопарность вовсе не покажется странной. Китайская проза традиционно отличается цветистостью и обилием описаний. Впрочем, Лю Цысинь старается совмещать каноны китайской литературы с современными западными веяниями. Получается любопытно, необычно и даже по-своему очаровательно — но к такому стилю нужно привыкнуть.

НФ-сюжет тоже преподносит сюрпризы — как приятные, так и не очень. Основная сюжетная линия не на шутку увлекает, интрига закручена очень туго, в книге немало загадок и крутых поворотов, связанных с расследованием Ван Мяо, специалиста по нанотехнологиям из недалёкого будущего. Особенно стоит отметить линию, связанную с видеоигрой «Три тела», насквозь пропитанную как китайской культурой и философией, так и постмодернистской оригинальностью. Наблюдать за игровым квестом Ван Мяо действительно интересно — ведь именно «Три тела» служат ключом к главной тайне происходящих в романе событий. Конечно, некоторые эпизоды невольно наводят на мысль, что Лю Цысинь не понаслышке знаком с шедеврами мировой НФ вроде «Игры Эндера». Впрочем, даже если здесь и есть заимствования из западной НФ, большой роли они не играют. Важнее, что автору несколько раз действительно удаётся удивить читателей, — а такое дорогого стоит.

Любопытно, необычно и даже по-своему очаровательно — но к такому стилю нужно привыкнуть

И при этой сюжетной изощрённости некоторые эпизоды книги или отдельные действия героев просто поражают своей наивностью — на уровне детского сада. Невольно вспоминаются крылатые строки Киплинга про Запад и Восток. Ведь роман Лю Цысиня писался прежде всего для китайцев, а их ментальность и мироощущение явно отличаются от наших. Это, кстати, очень хорошо видно по китайскому кино — тамошние блокбастеры тоже зачастую поражают западного зрителя совершенно детской наивностью.

Наверное, отсюда и абсолютно плоские персонажи романа, которые особенно уныло смотрятся на фоне многомерных, нетривиальных, психологически проработанных героев современной западной фантастики. Единственный персонаж книги, вызывающий некий отклик в душе читателя, — это Е Вэньцзе, которая сыграла поистине великую, трагическую и, возможно, роковую роль во всей этой истории. Да и то нельзя сказать, чтобы автор старался показать нам внутренний мир героини. Остальные же герои, даже Ван Мяо, сбиваются в какую-то безликую массовку. И опять дело в китайском менталитете? «Единица — ноль, единица — вздор…»?

Итог: впечатление от романа неоднозначное. Успех его на Западе, пожалуй, можно понять — экзотическая аутентичность там в цене. Впрочем, именно как НФ-триллер роман весьма хорош. Есть несколько головоломных сюжетных поворотов, есть достойная научно-фантастическая основа, поднимается ряд важных тем. И в то же время иногда книга смотрится как гость из далёкого прошлого — эдакий гибрид Альфреда Ван Вогта с Иваном Ефремовым. Так уже просто никто не пишет… Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.

Испорченный телефон Русский перевод делался не по китайскому оригиналу 2007 года, а по американскому изданию 2014-го. Причём на английский роман переводил известный американский фантаст китайского происхождения Кен Лю, который временами (как он сам признавался) «пересказывал» текст своими словами. Приобрела ли книга от этого или потеряла? Кто знает…

— Голову вниз, строптивый реакционер! — одна из девочек сдёрнула с себя ремень и хлестнула профессора. Медная пряжка угодила жертве в лоб, оставив глубокую ссадину, которая тут же начала сочиться кровью. Е покачнулся, но удержался на ногах и гордо выпрямился.

Последовало долгое молчание. Эта женщина, вещающая от имени некой силы, превосходящей человеческое разумение, перекрыла Вану все пути к отступлению.

— Через три дня… значит, четырнадцатого… Четырнадцатого числа с часу ночи до пяти утра для вас будет мерцать вся Вселенная.

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