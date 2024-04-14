Художница Полина Граф: книжные обложки, яркие персонажи и мир фэнтезийной космооперы

Художница Полина Граф одним поклонникам известна как писательница и автор фэнтезийной космооперы «Эквилибрис», другие знают её по книжным иллюстрациям (включая обложки для переизданий Терри Пратчетта). Но неизменно одно: работы Полины всегда узнаваемы благодаря яркому стилю и обаятельным героям.

Художница о себе В интернете меня можно найти под именами Dr. Graf или Полина Граф. Я рисую и иллюстрирую обложки для таких издательств, как «Эксмо», «АСТ», «КомпасГид» и других. Ещё я пишу, в издательстве Popcorn Books вышла моя фэнтези-космоопера «Эквилибрис». Немного задействована в геймдеве. Мне нравится рисовать персонажей и их эмоции, на творчество больше всего вдохновляют астрофизика, стимпанк, дизельпанк и история Европы. Сайт: behance.net/drgraf

Привет! Расскажите, как вы начали рисовать? Где-то этому учились?

Привет! Думаю, тут я прошла довольно стандартный путь: рисовала, сколько себя помню, начиная с мелких каракуль на целый альбомный лист. Видя такие потуги в искусстве, родители отправили меня в художественную школу класса с первого, где я успешно и целенаправленно не развивалась. Большим толчком к тому, чтобы подойти к рисованию осмысленно, стал мой проект «Эквилибрис», появившийся в 2011 году. Мне очень хотелось самой визуализировать персонажей, делать иллюстрации для текста. Можно сказать, только ради них я и начала учиться рисовать. Я самоучка, но мне хочется развиваться в профессиональном плане.

Вы прежде всего писательница или художница? В вашем случае одно подпитывает другое?

Как ни странно, писательство ближе. Мне с детства хотелось работать именно в этом направлении — писать и придумывать истории. Рисование тоже люблю, но в меньшей степени. Одним я горю, второе просто увлекает и позволяет отдохнуть. Забавно, как люди удивляются, думая, что приоритеты у меня расставлены наоборот. Но так уж вышло, что через картинки привлечь внимание проще. Классно, что меня можно отнести к обеим профессиям одновременно, хотя мне до сих пор неловко говорить о себе как о «писательнице» или «художнице». Я просто делаю штуки, что-то пишу, что-то рисую и радуюсь, когда это находит отклик в людях.

Что касается связи одного с другим, то я частично ответила в первом вопросе: мне хотелось визуализировать свои тексты. Мне так проще разрабатывать персонажей — задолго до их появления в сюжете находить их визуальный образ вместе с дополнительными элементами характера. Естественно, основное построение ищется уже в процессе написания книги, но на этапе скетчинга я лучше понимаю только появившиеся черты героя: помогают эмоции, позы, подача, какие-то детали, которые для них важны, нечто, отличающее одного от другого. Эти ощущения потом перетекают в книгу.

Обложка для романа «Делай деньги!» Терри Пратчетта Мне хочется делать обложки по Плоскому миру более разнообразными, надеюсь, в будущем с этим будет ещё лучше.

Вы чаще рисуете для себя или на заказ? Если для себя, то это чаще иллюстрации к своим произведениям или что-то ещё?

Больше рисую на заказ, надо на что-то кушать и за квартиру платить. Но я получаю доход с любимого дела. За это надо сказать спасибо моим родителям: они никогда не давили на меня и не говорили, что я должна «получить диплом по настоящей профессии», только поддерживали. Для себя, к сожалению, рисую меньше, в основном скетчи для души по своим историям: локаций и героев, моменты из будущих книг, просто какие-то каракули. К тому же, как выяснилось, арты неплохо привлекают аудиторию для книг, пускай некоторые люди и считают, что «автор не должен отбирать у читателя право на собственную визуализацию, и вообще, книги для того и нужны, чтобы развивать фантазию» (почти прямая цитата). Порой хочется рисовать больше фан-арта, ведь вокруг очень много вдохновляющих вещей, но времени сейчас почти нет.

Каково было рисовать обложки для книг Терри Пратчетта? Ощущался груз ответственности?

Огромный груз! Помню, когда новость только озвучили, мне немедленно написали несколько товарищей — предупреждали, что если я провалюсь, то толпа фанатов меня сожрет. Это, конечно, держало в тонусе. Но ответственность действительно огромная, учитывая, насколько Плоский мир известен и как сильно его образы устоялись. К тому же в России выходило много переизданий, некоторые серии не выпустили до конца из-за неудачного старта. Так что я ждала отторжения с позиции «зачем новое, старое ещё не закончили». Думаю, поэтому меня поразил такой хороший отклик, особенно после всех страхов, связанных с проектом. Эту серию запустили в первую очередь для совсем новой аудитории, которая вообще никогда не интересовалась творчеством сэра Терри, и это был еще один камешек к грузу ответственности.

Обложки Пратчетта — мои любимые. Мне дают почти неограниченную свободу, а учитывая, насколько богат Плоский мир, на руках у меня невероятно обширный и атмосферный материал. Все персонажи такие характерные, со своими деталями, повадками, особенностями, в это невозможно не влюбиться. Всё настолько яркое и буквально визуальное, что никаких проблем с идеями нет, они, наоборот, копятся, и порой невозможно из них выбрать. Я бесконечно благодарна редактору Евгении Сафоновой [читатели могут знать её как автора нашего журнала — прим. МирФ], у нас очень схожий взгляд на оформление, потому наше сотрудничество протекает легко. Конечно, я понимаю, что с Кидби (великолепным художником, оформившим Плоский мир) мне не тягаться, это вообще другая весовая категория, но я делаю всё, что в моих силах.

Всё уже придумано: можно лишь комбинировать уже существующее. Мы все в одном болоте и учимся друг у друга.

Обложка для «Морфо» Амелии Грэмм Изначально хотели другой концепт, но в итоге всем понравилась идея с неоновыми костями.

В чём ещё сложность работы с обложками? Нужно прочитать всю книгу? Есть какие-то ограничения?

Первый пункт, который я всегда озвучиваю всем интересующимся художникам: платят за обложки мало в сравнении с тем, сколько можно получить за заказы от простых людей. Если придет предложение по обложке из-за границы, тогда оплата будет хорошей, но на российском рынке, несмотря на то что проекты предлагают коммерческие, платить много не могут. Я уже подняла стоимость из-за своей занятости, но в целом занимаюсь обложками из энтузиазма — мне это нравится, я всегда была в книжном мире, поэтому хочу привносить в него что-то своё.

Книгу, лично по моему мнению, желательно всё же прочитать, но если обложка нужна в сжатые сроки, то порой физически не успеваешь пробежаться по тексту. Я всегда на всякий случай прошу синопсис и описание персонажей. Часто дают примерное задание, но это скорее наводка, свои идеи никто искать не запрещает. Мне очень везёт: пока что все редакторы, с которыми я работала, давали много свободы и только направляли процесс. Общаться с ними было невероятно легко, даже когда просили придерживаться установленной издательством идеи. Но я человек любопытный, общаюсь со многими другими иллюстраторами, и у них есть неприятные, зачастую общие истории.

Обычно работа над обложкой идёт так. Первый этап — скетчи: издательство выбирает, просит исправить или комбинирует нужное. Вы останавливаетесь на одном наброске — и дальше показываете работу по мере процесса на разных стадиях и тоже вносите правки. Затем высылаете финальный результат, вносите последние правки и делаете самый финальный финал. Но бывают случаи, когда художника на середине (или вообще под конец) процесса резко просят изменить не просто детали, а треть работы, а то и все целиком — из-за того, что в редакции кому-то не понравился концепт. Здесь надо сразу на подступах обговаривать доплату за большие правки, когда заказчик на этапе скетча не понял, что ему нужно, но все равно одобрил и запустил процесс, заставив исполнителя тратить больше времени. Обычно такие проблемы всё-таки разрешаются, но в редких случаях доплата даже не подразумевается, как и дополнительное время на исправления. Особенно худо, когда просят вернуть старый концепт.

Ещё один момент, о котором мне рассказывали, — огромный контроль со стороны редактора, исключающий всякую творческую свободу. Проблема в том, что не у всех людей в издательстве есть художественный вкус, и художника заставляют следовать плохим рекомендациям, ломать хорошую композицию, менять подобранные цвета на неподходящие и тому подобное. Потому что так надо и так якобы лучше. Что странно: иллюстратора же нанимают как специалиста, равно как и корректора с переводчиком, но начинают кошмарить за любое отклонение. Обычно в результате работа не нравится ни художнику, ни редактору, ни автору (если он русскоязычный и включен в процесс). Бывают спорные моменты, когда нужно сохранить стиль уже установленной серии или придерживаться концепта чужой обложки, чтобы привлечь ту же аудиторию. Как по мне, вместо жёсткого контроля и последующего непонимания, отчего всё идет не так, можно сначала предложить художнику показать свои идеи в установленном концепте (так было у меня с «Клубом Рейвен» Виолетты Стим, это одна из моих любимых обложек). И если его видение не нравится, уже тогда давать максимально исчерпывающее техзадание.

Смешно бывает, когда издательство видит, какого иллюстратора берёт на работу, но даёт ему зарубежную обложку с просьбой повторить ту же стилистику — настолько полярную стилю иллюстратора, что это невозможно.

Казусы бывают, но их все меньше. Я рада видеть, что на оформление обложек приглашают всё больше наших художников, ведь у нас одно из самых сильных арт-комьюнити в мире. Издательства активнее решаются заказывать у них иллюстрации, и на выходе получаются прекрасные вещи, которые порой даже обходят зарубежные варианты (с гордостью и любовью смотрю на работы моих друзей).

Гелиос Концепт-арт персонажа для вуза

У ваших работ очень характерный стиль. Как по-вашему, насколько стиль важен для художника?

Если честно, всегда удивляет, когда мне об этом говорят. Я не разыгрываю из себя скромницу, но никогда не видела в своем стиле ничего особенного. Он просто… ну… есть? Многие специально оттачивают стиль, ищут фишечки. Я же всегда рисовала как рисуется, возможно, что-то перешло ко мне от художников, у которых училась. Да, стиль очень важен, но, конечно же, это не единственное, что важно в рисовании. Тебя из-за него запоминают и выделяют на фоне других. Даже в концепт-арте видеоигр, где преобладает более казуальный стиль, больше обращают на себя внимание люди, которые отходят от канонов и вносят своё. Порой можно не идеально знать азы вроде анатомии или перспективы, но если стиль бросается в глаза и нравится людям — ты оказывается в огромном плюсе. Художники ищут что-то отличительное, порой буквально ломают себя ради этого. Хотя нестрашно, если какие-то черты твоего стиля совпадают с чужими. Это как с сюжетными тропами — всё уже придумано, можно лишь комбинировать уже существующее. Мы все в одном болоте и учимся друг у друга.

Кто ваши любимые художники? Вы следите за чьим-то творчеством?

Слежу в основном за художниками из игровой и книжной индустрии — они мне всегда были ближе (как ни странно) — и немного из анимационной и комиксной. Я люблю анализировать, на что они обращают внимание в своих работах, как это используют, так порой нахожу и для себя что-то новое и полезное. Из тех, кто приходит на ум сразу, могу назвать Седрика Пейраверная (Cedric Peyravernay) и Сергея Колесова (Peleng): буквально преклоняюсь перед ними в сфере концепт-арта игр. Обожаю стиль Сайры Варгас (Saira Vargas), у неё такие динамичные и эмоциональные рисунки, всё время жду новых интерпретаций уже известных персонажей. Из книжных могу выделить Арча Аполара (Arch Apolar) и Джона Фостера (Jon Foster) — у обоих сильнейшая композиция, выстроенная с огромной фантазией, мне бы хотелось уметь думать в плане художественного построения, как они.

Еще напоследок вспомню таких крутейших людей, как Анастасия PHOBS Ким, Наталья Kay Заидова, Мишель Цайковски (Michelle Czajkowski), Педро Крюгер Гарсия (Pedro Krüger Garcia). Хотелось бы называть ещё и ещё, но их слишком много.

Бетельгейзе Персонаж из моей серии «Эквилибрис»

Расскажите про ваши любимые фантастические произведения (книги, фильмы, игры). Какие повлияли на ваше творчество?

Как личность я сформировалась на «Котах-воителях», «Перси Джексоне» и «Властелине колец» в переводе Гоблина. Если отбросить последнее, то первые две серии, думаю, сделали меня почитателем приключений, пафоса, больших миров и так далее (всё ещё считаю, что «Коты-воители» — это «Игра престолов» для тех, кто помладше). Любимым сериалом назову «Доктора Кто». В школе была прямо фанаткой, я уже тогда увлекалась космосом, и сериал идеально лег на мою гиперфиксацию.

Серия книг «Локвуд и компания» Джонатана Страуда — мой эталон, до сих пор вспоминаю, как в те же школьные годы ждала выхода книг. Обожаю стиль Страуда, его подачу и взаимодействие персонажей. «Монстролога» Рика Янси считаю дико недооцененным, особенно на фоне его более средней и нашумевшей «5-й волны». «Монстролог» — очень атмосферный, мрачный и даже смелый роман в плане развития персонажей и их отношений. Он просто честный и жестокий. «Академия» Айзека Азимова — тоже одна из моих любимых книг, я прониклась ее идеями и жанром космооперы в целом. Конечно же, я люблю Терри Пратчетта и Плоский мир, его черный юмор и сатира дают мне смысл жизни. Его биографические книги тоже прекрасны, те же «Опечатки» пришли в самый нужный момент и поддержали. Ну и, конечно, Брендон Сандерсон. Невероятно вдохновляюсь им как творцом, восхищаюсь сюжетами и продуманностью миров, очень жду новых книг по Космеру.

Я скучный человек, в игры погружаюсь ради сюжетов и атмосферы. Быстро пробегусь по любимым: Bioshock Infinite, Frostpunk, Hades, Hellblade, Amnesia: A Machine for Pigs, Darkest Dungeon, Dishonored.

Всё ещё считаю, что «Коты-воители» — это «Игра престолов» для тех, кто помладше

Джекилл и Хайд Я фанат как оригинального произведения, так и мюзикла, да и вообще концепта.

Рисование и писательство — это терапия? По-вашему, творчество помогает сохранить рассудок в тёмные времена? Как именно?

В каком-то плане да. Конечно же творчество помогает отвлечься, многим необходимо высвободить накопившиеся чувства. Часто из этого мрака рождается нечто прекрасное, но главное — не возненавидеть свою работу, помня, из каких темных эмоций она была создана.

И последнее. Какие советы дадите начинающим художникам?

Рисуйте. Рисуйте больше. Анализируйте не только свои работы, но и чужие. Используйте референсы — это очень полезно, не пренебрегайте. Рисуйте еще. Не переусердствуйте, важно помнить, что это не гонка. Вы не обязаны быть лучшим, лучшим быть невозможно. Не бойтесь ошибок. Общайтесь со своей аудиторией. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. Вы не можете нравиться всем. Реагируйте на критику спокойно, но не слушайте всех подряд: возможно, это чистая вкусовщина и вас критикуют только потому, что вы не соответствуете чувству прекрасного конкретного человека. Порой же советы бывают и полезны. Просто рисуйте, и вы будете прекрасны.

Обложка для романа «Ночной базар» Миры Арим Первая обложка, которую я хотела разнообразить кучей вещей.

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