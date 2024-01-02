Лучшие книги 2023 года: фантастика и фэнтези

Подошёл к финалу 2023-й год, во многих отношениях, увы, похожий на предыдущий. И в книгах тоже — некоторые самые актуальные зарубежные новинки для нас по-прежнему недоступны из-за санкций. Тем не менее ситуация понемногу исправляется, потому и переводы новых книг ряда зарубежных авторов выходят, и неизданная ранее классика выпускается, и азиатские гости понемногу осваиваются на нашем рынке. И это не говоря о множестве книг русскоязычных авторов на любой вкус. Есть из чего выбирать. Более того, традиционно «Мир фантастики» подводит Итоги года, не разделяя книги наших и иностранных авторов (кроме одной специализированной номинации отечественной, или, точнее, теперь уже русскоязычной литературы). Причём год выхода оригинального издания также не имеет значения. Номинации тоже не изменились, мы включили лишь относительно свежую, добавленную в предыдущем году категорию нехудожественных книг по фантастиковедению.

Научная фантастика года

Претенденты: Чарльз Стросс «Оранжерея», Иэн Бэнкс «Транзиция», Ричард Морган «Разрежённый воздух», Деннис Тейлор “Все эти миры«

Нил Стивенсон «Синдром отката»

На сей раз в категорию научной фантастики вошли книги довольно академичные — никакой космо- или хронооперы, как у нас нередко бывало. К космической саге Денниса Тейлора добавился космический посткиберпанк Чарльза Стросса, а компанию им составил планетарный боевик Ричарда Моргана. Ну разве что конспирологический триллер Йена Бэнкса выбивается из общей картины.

Победитель также сугубо научный, на актуальную тему — свежайший роман Нила Стивенсона «Синдром отката», фантастика очень ближнего прицела.

То, о чём рассказывает Стивенсон, мы уже имеем несчастье наблюдать — за любым окном. Сходящий с ума климат, когда в Африке снег, а Европа задыхается от тропической жары. Истощение озонового слоя. Катастрофическое таяние ледников. В общем, мир катится… Ну, не в самое приятное место. Что же делать?

Герой «Синдрома отката» вместе со своими единомышленниками, разными людьми — и по типу личности, и по социальному статусу, — вроде бы знает путь к спасению. Правда, ситуация настолько скользкая, что стопроцентно хорошего выхода просто нет, и лекарство может оказаться не лучше болезни.

Пожалуй, главное достоинство романа как раз в его честности — если кто-то думает, что наша цивилизация способна выбраться из капкана без потерь, даже не надейтесь. За все придётся заплатить. Так или иначе.

Фэнтези года

Претенденты: Брендон Сандерсон «Утраченный металл», Скотт Оден «Сумерки богов», Екатерина Звонцова «Берег мёртвых незабудок», Алекс Феби “Город мёртвого бога«

Джон Гвинн «Тень богов»

Среди фэнтези на сей раз доминировали книги с уклоном в божественную мифологию и историю: завершение технофэнтезийной эпопеи Брендона Сандерсона, очень мрачный гримдарк Алекса Феби, псевдоистории Скотта Одена и Екатерины Звонцовой.

А победила ещё одна псевдоистория — основанный на скандинавских мифах роман Джона Гвинна «Тень богов», первый том ещё не завершённой трилогии «Сага о Заклятых Кровью».

Британец Джон Гвинн — рьяный фанат исторической реконструкции, причём специализируется он на временах викингов. Потому совершенно неудивительно, что его роман буквально переполнен множеством достоверных с исторической точки зрения деталей, даром что действие происходит в вымышленном мире Виргир. Это как бы скандинавский мир после Рагнарёка, когда боги исчезли, оставив после себя лишь смутные тени. Однако они ещё могут вернуться, что не всегда хорошо для людей.

Роман получился очень колоритным, жестоким, реалистичным и понравится всем, кто соскучился по харизматичным героям, которые ради достижения цели готовы на всё. Пожалуй, у книги лишь один недостаток — она первая в ещё не завершённом цикле. Впрочем, второй том, говорят, получился не хуже начального. Так что ждём!

Мистика и хоррор года

Претенденты: Уна Харт «Хозяйка Шварцвальда», Татьяна Мастрюкова «Приходи вчера: Жуткие былички», Изабель Каньяс «Асьенда», Грейди Хендрикс «Хоррормолл»

и Авторский сборник года

Претенденты: Сэмюел Дилэни «Повести Невериона», Татьяна Мастрюкова «Приходи вчера: Жуткие былички», Джим Батчер “Грязная игра. Правила чародейства«

Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов»

Среди номинантов в категории мистики — две книги русскоязычных авторов: историческая мистика Уны Харт и фольклорные «ужаски» Татьяны Мастрюковой. А ещё — мексиканская готика Изабель Каньяс и производственный зомбятник Грейди Хендрикса.

А в число претендентов номинации на лучший сборник вошли оригинальное фэнтези Сэмюэля Дилэни, фольклорный хоррор Татьяны Мастрюковой и фэнтезийные авантюры Джима Батчера.

Победителем же в обеих номинациях стал сборник Ярослава Гжендовича «Книга осенних демонов», куда вошли пять повестей и два обрамляющих их рассказа.

Мистика, хоррор, демоны, люди и, главное, осень — как основной лейтмотив книги. Осень в самом её слякотном и мерзотном варианте. И как пора года, и как состояние сердца. Одиночество в ноябре — вот главное послевкусие сборника польского писателя, который прославился в основном масштабным технофэнтези «Владыка Ледяного Сада», но и мистику, как оказалось, тоже умеет писать отличную. Атмосферную, временами жутковатую, пробирающую до самой глубины души.



Магический реализм года

Претенденты: Ален Дамазио «Орда встречного ветра», Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи», Хелен Уэкер «Тайный дворец: Роман о големе и джинне», Брайан Кэтлинг «Ворр»

Джин Вулф «Покой»

Среди магического реализма и всяких сложно определимых направлений выделялись странные фантазии Алена Дамазио и Брайана Кэтлинга, околоисторический роман Анны Бжезинский и романтическая драма Хелен Уэкер.

А победил многоплановый роман американского классика жанра Джина Вулфа «Покой» — гибрид мистики и психологической драмы с элементами сюрреализма и в стилистике постмодернизма.

Впервые книга вышла ещё в прошлом веке, аж в 1975 году, но до нас она добралась только сейчас. На первый взгляд, это роман-биография — престарелый миллионер Олден Деннис Вир бродит по своему огромному особняку, вспоминая прожитую жизнь во всех подробностях, приятных и не очень. Книга переполнена расхалками и аллюзиями на множество реальных событий и художественных произведений. А ещё в ней много тайн, которые далеко не сразу бросаются в глаза. Но постепенно становится понятным, что ничего здесь толком не понятно. Ну, хотя бы кто таков этот Олден Деннис Вир, и существует ли он в действительности? В общем, неспроста «Покой» вошёл в число любимейших книг Нила Геймана. Это отлично написанный роман-загадка, раскрыть все секреты которого сможет лишь очень внимательный читатель.

Детско-юношеская фантастика года

Претенденты: Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря», Александра Яковлева «Иные», Марина и Сергей Дяченко «Леон», Дарья Урбанская “Полукрылые. Чёрные Песни Забвения«

Брендон Сандерсон «Рифматист»

Среди номинантов этой очень популярной категории — три книги русскоязычных авторов: юношеское фэнтези супругов Дяченко, супергероическая драма Александры Яковлевой, «школьная» фантазия Дарьи Урбанской. А ещё милая авантюрно-романтическая сказка Брендона Сандерсона.

Победителем же стал другой роман Сандерсона, у которого в минувшем году на русском вообще было очень много. «Рифматист» можно назвать эталонным юношеским фэнтези: множество примет этого вида литературы делают роман популярным среди самых разных возрастных групп читателей. Симпатичные герои с проработанными характерами, интересный сеттинг, увлекательный сюжет, динамичная интрига, качественный язык. А ещё типичное именно для Сандерсона внимание к достоверной и изобретательной магической системе, на сей раз основанной на живописи: волшебники с помощью оживших рисунков сражаются против загадочных меловых монстров. У книги только один недостаток — Сандерсон планировал продолжение, которое пока что затерялось в обилии других его проектов. Впрочем, у «Рифматиста» вполне завершённый сюжет.

Антология года

Претенденты: «Аллея волшебных книжных лавок», «До встречи в книжном», «Чёрные сказки»

«Новое будущее»



Среди претендентов два сборника, связанные с миром книг: один — составленный из рассказов наших авторов, другой — пришедший из далёкой Кореи. А ещё — «ужасные» вариации знаменитых сказок, придуманные отечественными писателями.

Победителем же стала антология футуристических рассказов также российских писателей «Новое будущее», которая пришла к своему триумфу довольно причудливым путём.

Дело в том, что составленный известным фантастоведом Сергеем Шикаревым сборник вышел ещё в декабре 2022 года, благодаря чему умудрился угодить в номинацию тогдашних наших Итогов. Однако в выходных-то данных стоит 2023-й — такое в нашем книгоиздании случается сплошь и рядом. Накладочка вышла…

Именно поэтому антология вновь попала в список претендентов — уже по формальному признаку. Однако основная причина в ином — слишком мало достойных сборок выходило в минувшем году. То есть нельзя сказать, что совсем не было… Но на их фоне «Новое будущее» стоит гордым утёсом, не зря его авторы — лауреаты и номинанты премии «Новые горизонты». Тем более антология-то — размышления о будущем: в наши смутные дни тема крайне актуальная. И радует, что авторы смотрят в будущее со сдержанным, но оптимизмом. Чего мы всем искренне и желаем.

Отечественная книга года

Претенденты: Марина и Сергей Дяченко «Леон», Екатерина Звонцова «Берег мёртвых незабудок», Нелл Уайт-Смит «Ходячие библиотеки», Сергей Лукьяненко «Форсайт»



Александра Яковлева «Иные»

Нашу традиционную номинацию, пожалуй, стоит уже переименовать в русскоязычную фантастику. Ведь авторы, которые изначально пишут по-русски, ныне могут жить повсюду — от постсоветского пространства до самых далёких уголков мира. На сей раз в число номинантов угодили — последний (и других уже не будет) роман супругов Дяченко, юношеское фэнтези о попаданце наоборот, мрачноватое историческое фэнтези Екатерины Звонцовой, остроумный литературоцентричный стимпанк автора под псевдонимом Нелл Уайт-Смит и постапокалиптическая НФ Сергея Лукьяненко.

Победила же довольно необычная книга — и по жанру, и по стилю, и по типу — роман Александры Яковлевой «Иные». Дело в том, что роман — часть мультимедийного проекта, куда также войдёт телесериал, премьера которого назначена на январь 2024 года. Причём роман основан на сценарии сериала, так что по факту это новеллизация, появившаяся раньше фильма. Жанр — супергероика, но своеобразная, далёкая от марвеловской стилистики. Альтернативный СССР накануне Великой Отечественной. Дети со сверхспособностями. Схватка спецслужб. История взросления и принятия себя. Гибрид Стивена Кинга и Анны Старобинец. Странная, увлекательная, узнаваемая и в то же время вполне самобытная книга для всех, «от пионеров до пенсионеров».

Иллюстрированная книга года

Претенденты: Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия», «Мастера и легенды мира фантастики. Истории, секреты и техники ведущих художников жанра: от D&D до DC Comics», Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии»

Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха Движется: путеводитель по Плоскому миру»

Обычно на победу в этой номинации претендуют красочно оформленные справочники и артбуки. И они есть — иллюстрированная энциклопедия Терезы Паттерсон по миру «Колеса Времени» и межавторский артбук с мастер-классами известных художников. А ещё — фантастический роман Брендона Сандерсона с очень симпатичными картинками Стива Аргайла.

Безоговорочным же победителем стал великий Терри Пратчетт, причём второй год подряд. Только по итогам года 2022-го победил справочник по Плоскому миру Пола Кидби. А по итогам года минувшего первенствовал путеводитель Стивена Бриггса «И всё-таки Черепаха Движется». Причём на сегодня это, пожалуй, самое известное и подробное справочное издание о Плоском мире, да ещё со множеством картинок — по крайней мере, из доступных на русском языке. И немалая доля очарования книги — тексты самого сэра Терри, как из его произведений, так и специально написанные для путеводителя. Мир, герои, сюжеты — здесь есть всё. Отличный подарок для фанатов Discworld и не менее отличное пособие для тех, кто только собирается взяться за книги Пратчетта.

Фантастиковедение года

Претенденты: сборник «Ричард Викторов. Тернии» под редакцией Анны Викторовой, Сэм Уэллер «Хроники Брэдбери. Жизнь Рэя Брэдбери», Джефф Вандермеер и С. Дж. Чамберс «Библия стимпанка: иллюстрированный гид по мирам дирижаблей и безумных учёных в викторианском стиле», Терри Пратчетт и Стивен Бриггс “И всё-таки Черепаха Движется: путеводитель по Плоскому миру«

Вадим Волобуев «Станислав Лем — свидетель катастрофы»

2023 год выдался для фантастиковедения непростым. Даже лучший нон-фикшн этого сезона, посвящённый фантастике, не лишён слабостей. Так, «Тернии», книга о Ричарде Викторове, создателе канонических советских НФ-фильмов «Москва — Кассиопея» и «Через тернии к звёздам», включает немало материалов, которые пригодятся будущему биографу режиссёра, но внутренней целостностью похвастаться не может. «Библия стимпанка» Джеффа Вандермеера и С. Дж. Чамберса и «Путеводитель по Плоскому миру» Стивена Бриггса при всех своих несомненных достоинствах технически ближе к артбукам — это объясняет неизбежную поверхностность сопроводительных текстов. Биография «Хроники Брэдбери» Сэма Уэллера страдает фактическими ошибками и досадной неполнотой — отчасти из-за небрежного перевода, отчасти потому, что Уэллер чересчур доверчиво относится к мифам, сложившимся вокруг фигуры автора «Марсианских хроник».

На этом фоне монография Вадима Волобуева «Станислав Лем — свидетель катастрофы» выглядит особенно выигрышно. Наравне с Толкином, Лавкрафтом и братьями Стругацкими, Станислав Лем — один из самых глубоко исследованных фантастов XX века. Материала хватает: интервью, черновики, обширное эпистолярное наследие, воспоминания родных и современников — и это не говоря о книгах самого польского классика. Чтобы отыскать новый ракурс, нужно порядком поломать голову. Московский писатель и историк Вадим Волобуев такой ракурс нашёл.

Может сложиться впечатление, что с середины 1950-х Лем затворился в башне из слоновой кости: реальные события, происходившие во второй половине столетия в социалистической Польше, Восточной Европе и всём остальном мире, никак не отражены на страницах повестей, рассказов и романов великого фантаста — за исключением разве что иронического цикла про Ийона Тихого. Пленумы и съезды, писательские дрязги, выступления профсоюзов, вспышки антисемитизма, танки на улицах польских городов, продукты по карточкам — всё это существует в каком-то другом, параллельном мире, в который автор «Соляриса», «Насморка» и «Фиаско» старался не заглядывать. Но, разумеется, этот мир не мог не влиять на выбор тем и сюжетов, на формирование взглядов Лема, на его оценку перспектив человечества.

Монография Вадима Волобуева именно об этом контексте и этом влиянии — с точки зрения профессионального историка, искренне увлечённого фантастикой. Книга не из тех, что закрывают тему раз и навсегда: само собой, для исследования жизни и творчества Лема можно использовать и другую оптику. Однако «Свидетель катастрофы» служит принципиально важным дополнением к корпусу работ о польском классике. И, что немаловажно, дополнением уникальным, единственным в своем роде: других таких книг о феномене Лема на фоне эпохи у нас нет.



Книга года

Претенденты: Джон Гвинн «Тень богов», Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов», Джин Вулф “Покой«

и Самая долгожданная книга года

Претенденты: Джин Вулф «Покой», Ярослав Гжендович «Книга осенних демонов», Чарльз Стросс «Оранжерея», Сэмюел Дилэни “Повести Невериона«

Йен Макдональд «Некровиль»

Обычно Книга года выигрывает дополнительную номинацию или даже несколько, как в прошлом году. Вот и нынешний лауреат также возглавил список самых долгожданных книг, где мы отмечаем произведения, добравшиеся до нас с большим опозданием. Ну, либо книги, которые мы реально очень ждём (Мартин, Ротфусс — ау!). На сей раз в списке номинантов магреализм Джина Вулфа (полвека ждали!), сборник Ярослава Гжендовича, научная фантастика Чарльза Стросса и эстетское фэнтези Сэмюэла Дилэни.

Ну а в главном топе Книги года оказались самые яркие победители отдельных номинаций — Джон Гвинн, Ярослав Гжендович, Джин Вулф.

Титул же Книги года достался «Некровилю» Йена Макдональда — сборнику оригинальной фантастики, куда вошёл одноименный роман 1994 года, примыкающие к нему две повести и два рассказа разных лет.

Здесь требуется пояснение. Почему «Некровиль», став Книгой года, уступил звание лучшего сборника Гжендовичу? Потому что повести и рассказы Макдональда ранее на русском уже публиковались, и главная приманка его сборника — заглавный роман. А почему «Некровиль» не попал в число номинантов категории научная фантастика? Потому что роман Макдональда — своеобразный жанровый гибрид, где воедино сошлись социальная НФ, киберпанк, технофэнтези и мистика.

Итак, перед нами мир будущего, где бок о бок с обычными людьми обитают воскрешённые мертвецы, которых используют как фактических рабов. У разумных зомби сложилась своя культура, обычаи, нравы. Они не-живут в гетто-некровилях, куда обычные люди заходят лишь раз в год, во время карнавала Ночи мёртвых. Пятеро людей именно так и поступают, показывая нам этот странный мир с разных ракурсов. Причём скоро все изменится, ведь космос принадлежит зомби…

«Некровиль» очень сложно подвести под какой-то общий знаменатель — это настоящая эпопея, сравнимая с «Гиперионом» или даже «Дюной». Несколько увлекательных сюжетных линий, элегантная мешанина жанров, достоверно прописанные герои, множество ярких и достаточно нестандартных идей… Пожалуй, главный просчёт автора лишь в том, что он написал один роман, дополнив его четырьмя небольшими текстами, — задел здесь как минимум на трилогию. Но особенно жаль, что «Некровиль» добрался до нас довольно-таки поздно. Зато сейчас этот роман смотрится словно послание из того славного прошлого, когда ещё писали отличную фантастику без оглядки на высосанные из пальца современные тренды.

Книга 2023 года «тридцать лет спустя» — почему бы и нет?

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В голосовании за лучшие книги года приняли участие постоянные авторы и сотрудники редакции «Мира фантастики»: Галина Бельтюкова, Василий Владимирский, Валерия Гаврукович, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Мария Лебеденко, Анна Мистунина, Борис Невский, Ирина Нечаева, Мара Руднева, Сергей Серебрянский, Ульяна Скибина, Дарья Урбанская, Лилия Чужова, Елена Щетинина, Максим Эверстов, Катерина Яксон.