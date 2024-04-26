Кричим в космосе в компании «Чужого» в 123 выпуске «Фантастического подкаста»

Тайм-коды

0.00 — пробуждение из криокапсул и представление героев

3.08 — за что мы любим вселенную «Чужих»?

12.48 — «Чужой» или «Чужие»? Определяемся с симпатиями к первым двум фильмам.

20.22 — канон Скотта и канон Кэмерона — сходства и резкие отличия

24.10 — «Чужой» и анатомия страха — чего мы в нем боимся и по каким причинам?

29.00 — Рипли, о Рипли! Об эталонном статусе женской героини и её образе.

35.16 — Чужой против… духа Чингисхана? Как научная фантастика чуть было не превратилась в мистическое фэнтези в космосе.

38.59 — Чужой — стандарт качества космического хоррора.

40.30 — Чужие среди своих — «Вейланд-Ютани» как главный антагонист серии.

42.30 — Ридли Скотт как режиссер и как художник-постановщик

44.50 — «Чужие» Кэмерона. Эстетики Скотта и Кэмерона и их двоевластие над вселенной

53.15 — отступление: космохорроры после «Чужого». От «Сквозь Горизонта» до «Джейсон Икс» и даже «Зубастиков-4»!

57.10 — «Чужие»: колониальные морпехи, тема семьи, подражание Шварцнеггеру и обретение силы героя в общей панике.

1.06.56 — И снова морпехи! Заново влюбляемся в Васкес, Хикса, Хадсона, Бишопа, Гормана и даже сержанта Эпоуна.

1.10.35 — Чужие 3: фильм непростой судьбы, свалка неснятых сценариев и упущенных возможностей

1.24.00 — Чужие 4 и их благородное (?) безумие.

1.37.55 — «Прометей»! Переживаем впечатления заново, жалуясь, негодуя, но местами и уважая. Здесь же — плавно переходим в «Завет», уважения к которому поменьше.

1.51.22 — безвременная смерть неснятого сценария Нила Блокампа и его перерождение в сериал от Ника Фоули

1.53.45 — На сцене — «Ромул»! Насколько мы ждем новый фильм по вселенной и чего опасаемся.

1.57.57 — Выдохлись! Прощаемся и забираемся обратно в криокапсулы.