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    #подкаст #Ридли Скотт #Чужой

    Кричим в космосе в компании «Чужого» в 123 выпуске «Фантастического подкаста»

    26 апреля 2024
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    26.04.2024
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    #подкаст #Ридли Скотт #Чужой
    Кричим в космосе в компании Чужого в

    👾 Включайте ваши датчики движения, перезаряжайте слуховые нервы — на радаре приближается Фантастический подкаст про Чужого! Ко всемирному «дню Чужого» обсудить самую ползучую и кислотную франшизу собрались Данила Ряснянский, Роман Файницкий, Кирилл Размыслович и Юлий Ким.

    Осторожно: подкаст НЕ одобрен компанией «Вейланд-Ютани»!

    В этом выпуске:

    👾 Канон Скотта и канон Кэмерона

    👾 любовь к Рипли и сержанту Эпоуну

    👾 избранные цитаты колониальных морпехов

    👾 трагедия Финчера и благородное безумие Жана-Пьера Жене

    👾 оригинальные методы проноса яйца на «Сулако»

    👾 школа бега по прямой имени «Прометея»

    👾 а также дух Чингисхана, космический Советский Союз, суровые факты сложные истории и сдавленное хихиканье, — всё что нужно, чтобы стать своим на празднике дня «Чужих»!

    Тайм-коды

    0.00 — пробуждение из криокапсул и представление героев

    3.08 — за что мы любим вселенную «Чужих»?

    12.48 — «Чужой» или «Чужие»? Определяемся с симпатиями к первым двум фильмам.

    20.22 — канон Скотта и канон Кэмерона — сходства и резкие отличия

    24.10 — «Чужой» и анатомия страха — чего мы в нем боимся и по каким причинам?

    29.00 — Рипли, о Рипли! Об эталонном статусе женской героини и её образе.

    35.16 — Чужой против… духа Чингисхана? Как научная фантастика чуть было не превратилась в мистическое фэнтези в космосе.

    38.59 — Чужой — стандарт качества космического хоррора.

    40.30 — Чужие среди своих — «Вейланд-Ютани» как главный антагонист серии.

    42.30 — Ридли Скотт как режиссер и как художник-постановщик

    44.50 — «Чужие» Кэмерона. Эстетики Скотта и Кэмерона и их двоевластие над вселенной

    53.15 — отступление: космохорроры после «Чужого». От «Сквозь Горизонта» до «Джейсон Икс» и даже «Зубастиков-4»!

    57.10 — «Чужие»: колониальные морпехи, тема семьи, подражание Шварцнеггеру и обретение силы героя в общей панике. 

    1.06.56 — И снова морпехи! Заново влюбляемся в Васкес, Хикса, Хадсона, Бишопа, Гормана и даже сержанта Эпоуна.

    1.10.35 — Чужие 3: фильм непростой судьбы, свалка неснятых сценариев и упущенных возможностей

    1.24.00 — Чужие 4 и их благородное (?) безумие.

    1.37.55 — «Прометей»! Переживаем впечатления заново, жалуясь, негодуя, но местами и уважая. Здесь же — плавно переходим в «Завет», уважения к которому поменьше.

    1.51.22 — безвременная смерть неснятого сценария Нила Блокампа и его перерождение в сериал от Ника Фоули

    1.53.45 — На сцене — «Ромул»! Насколько мы ждем новый фильм по вселенной и чего опасаемся.

    1.57.57 — Выдохлись! Прощаемся и забираемся обратно в криокапсулы.

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    Фантастический подкаст 9

    Сражаемся со злыми бывшими вместе в Эдгаром Райтом в 122 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  19.04.2024 |  621

    Обретайте силу САМОУВАЖЕНИЯ, точите пиксельный меч и заваривайте любой из двух десятков сортов чая Рамоны Флауэрс!

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