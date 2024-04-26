Кричим в космосе в компании «Чужого» в 123 выпуске «Фантастического подкаста»

👾 Включайте ваши датчики движения, перезаряжайте слуховые нервы — на радаре приближается Фантастический подкаст про Чужого! Ко всемирному «дню Чужого» обсудить самую ползучую и кислотную франшизу собрались Данила Ряснянский, Роман Файницкий, Кирилл Размыслович и Юлий Ким.
Осторожно: подкаст НЕ одобрен компанией «Вейланд-Ютани»!
В этом выпуске:
👾 Канон Скотта и канон Кэмерона
👾 любовь к Рипли и сержанту Эпоуну
👾 избранные цитаты колониальных морпехов
👾 трагедия Финчера и благородное безумие Жана-Пьера Жене
👾 оригинальные методы проноса яйца на «Сулако»
👾 школа бега по прямой имени «Прометея»
👾 а также дух Чингисхана, космический Советский Союз, суровые факты сложные истории и сдавленное хихиканье, — всё что нужно, чтобы стать своим на празднике дня «Чужих»!
0.00 — пробуждение из криокапсул и представление героев
3.08 — за что мы любим вселенную «Чужих»?
12.48 — «Чужой» или «Чужие»? Определяемся с симпатиями к первым двум фильмам.
20.22 — канон Скотта и канон Кэмерона — сходства и резкие отличия
24.10 — «Чужой» и анатомия страха — чего мы в нем боимся и по каким причинам?
29.00 — Рипли, о Рипли! Об эталонном статусе женской героини и её образе.
35.16 — Чужой против… духа Чингисхана? Как научная фантастика чуть было не превратилась в мистическое фэнтези в космосе.
38.59 — Чужой — стандарт качества космического хоррора.
40.30 — Чужие среди своих — «Вейланд-Ютани» как главный антагонист серии.
42.30 — Ридли Скотт как режиссер и как художник-постановщик
44.50 — «Чужие» Кэмерона. Эстетики Скотта и Кэмерона и их двоевластие над вселенной
53.15 — отступление: космохорроры после «Чужого». От «Сквозь Горизонта» до «Джейсон Икс» и даже «Зубастиков-4»!
57.10 — «Чужие»: колониальные морпехи, тема семьи, подражание Шварцнеггеру и обретение силы героя в общей панике.
1.06.56 — И снова морпехи! Заново влюбляемся в Васкес, Хикса, Хадсона, Бишопа, Гормана и даже сержанта Эпоуна.
1.10.35 — Чужие 3: фильм непростой судьбы, свалка неснятых сценариев и упущенных возможностей
1.24.00 — Чужие 4 и их благородное (?) безумие.
1.37.55 — «Прометей»! Переживаем впечатления заново, жалуясь, негодуя, но местами и уважая. Здесь же — плавно переходим в «Завет», уважения к которому поменьше.
1.51.22 — безвременная смерть неснятого сценария Нила Блокампа и его перерождение в сериал от Ника Фоули
1.53.45 — На сцене — «Ромул»! Насколько мы ждем новый фильм по вселенной и чего опасаемся.
1.57.57 — Выдохлись! Прощаемся и забираемся обратно в криокапсулы.
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Сражаемся со злыми бывшими вместе в Эдгаром Райтом в 122 выпуске «Фантастического подкаста»
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