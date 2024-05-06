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    Авторы Star Wars Outlaws вдохновлялись оригинальной трилогией «Звездных войн»

    6 мая 2024
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    06.05.2024
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    Авторы Star Wars Outlaws вдохновлялись оригинальной трилогией «Звездных войн»

    Разработчики из Massive Entertainment рассказали, что при работе над Star Wars Outlaws вдохновлялись оригинальной трилогией «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

    Это отразилось на стилистике и визуальном оформлении экшена в открытом мире. Игроки почувствуют это даже в кинематографических ракурсах камеры.

    Еще одним источником вдохновения стали настольные игры по «Звездным войнам», в которых можно было взять на себя роль не только джедаев и повстанцев.

    Для команды Massive работать над проектом во вселенной Далекой-далекой галактики — мечта, которая стала явью.

    Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PS5, XSX/S и ПК.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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