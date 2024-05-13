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    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades»

    13 мая 2024
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    13.05.2024
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    #Hades #во что поиграть #обзор игры #первые впечатления
    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades»

    Hades 2 — первый сиквел от Supergiant Games, создателей обласканных игроками и критиками Bastion, Transistor и Pyre. До этого студия выпускала только оригинальные игры, но невероятный успех Hades заставил разработчиков пересмотреть свой подход. Оно и неудивительно — многие называли Hades идеальным рогаликом, отмечая и реиграбельность, и скрупулёзный подход к сюжету. Вторая часть не меняет успешную формулу глобально, но вносит достаточно нововведений, чтобы заслужить звание достойного продолжения. Даже сейчас, в раннем доступе.

    Сюжет Hades 2 продолжает историю первой части, но не привязывается к ней слишком сильно. В оригинальной игре сын Аида Загрей пытается сбежать из подземного царства — от тирании своего отца. С помощью олимпийских богов и других персонажей ему это удаётся, но всё, разумеется, оказывается не так просто. А в финале он таки приходит к пониманию со своей семьёй.

    События Hades 2 стартуют спустя много лет. Новая героиня — дочь Аида, хтоническая нимфа Мелиноя. В раннем детстве её из подземного царства спасла ведьма Геката. Но бежать им пришлось уже не от Аида, который в рамках серии перестал быть злодеем. Новая напасть — титан и по совместительству повелитель времени Кронос, отец Аида и других олимпийских богов, некогда низвергнутый своими детьми во время титаномахии.

    Каким-то образом Кроносу удаётся вернуться. Он захватывает Царство Аида, а самого бога и его семью пленит. Но этого ему мало — он выпускает мёртвых на поверхность, и теперь армия мертвецов кошмарит мир и буквально осаждает Олимп. Цель Мелинои — победить Кроноса. История куда более масштабная, чем в первой части, но её подают так же неспешно, раскрывая понемногу с каждым новым забегом. Знакомых по первой части персонажей полно, как и отсылок к её событиям, но идеального знания лора Hades вторая часть не требует — она самостоятельна.

    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades» 1

    С дружественными персонажами можно прокачивать отношения — это тоже элемент билдостроения

     

    Структурно игра изменилась не сильно. Есть локация-хаб, в которой мы прокачиваемся, выбираем оружие и общаемся с разными персонажами — от лодочника Харона до Одиссея, который после смерти пригодился в новой войне как умелый тактик. Из хаба мы уходим на забег либо в царство Аида, чтобы добраться до Кроноса, либо на поверхность (но это далеко не сразу), чтобы помочь в освобождении Олимпа.

    Сами забеги тоже устроены как в первой части — проходим комнату за комнатой и в каждой после замеса с врагами получаем награду. Награды знакомые: ресурсы, золото для торговли с Хароном, разные бонусы и дары богов, которые усиливают героиню и меняют её стиль боя. После серии таких комнат — бой с боссом и переход на следующий уровень. В подземном мире их сейчас четыре, а на поверхности пока два.

    Но если в оригинале уровни в основном отличались оформлением и силой противников, то во второй части подход более серьёзный. Об оригинальной Hades тут напоминает первая локация подземного царства, лес Эреб и преддверия крепости Аида. А на остальных уровнях хватает особенностей, сильно меняющих игровой опыт. Так, в Океане опасаться нужно не только врагов, но и огромного количества ловушек. На Полях Скорби появляются огромные по меркам игры просторы, где в каждой «комнате» лежит сразу несколько наград и дополнительных бонусов, которые можно пропустить. Город на поверхности выполнен в виде хаба, где сразу открыто множество «комнат», но выбрать можно только шесть из них. А затем предстоит пересечь океан на кораблях мёртвых, сражаясь в очень стеснённых условиях. Есть шанс наткнуться на легендарную Харибду, с которой хорошо знаком наш тактик Одиссей!

    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades» 2

    Но больше всего изменений претерпела боевая система. Рывок с фреймами неуязвимости теперь только один, зато, если продолжать удерживать кнопку рывка, персонаж перейдёт на спринт. У каждого оружия всё так же по две атаки, но теперь у обеих есть заряженные версии, тратящие полоску маны, которой в оригинале не было. К тому же вне зависимости от выбранного оружия в арсенале всегда есть сигил. Это метка с широким радиусом, которая остаётся на месте какое-то время, — обычная версия останавливает врагов, а заряженная перед исчезновением наносит им урон. Всё это в сравнении с тем, как было в первой части, создаёт совершенно иную динамику.

    Разумеется, арсенал можно трансформировать с помощью прокачки и божественных даров, переворачивая всё с ног на голову. Заряженная атака секирой, к примеру, может превратиться в быстрый спам обычными атаками, базовый сигил трансформируется в заклинание, которое не остаётся на месте применения, а швыряется куда угодно, тычки копьём начинают бить по площади, враги от атак замерзают, поскальзываются и горят. Количество билдов уже сейчас невероятное — благодаря этому (и разумной доле рандома) игра и остаётся свежей десятки часов.

    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades» 3

    Основная прокачка стала менее линейной. Мы постепенно открываем и улучшаем карты Таро, дающие разные бонусы, но всё сразу прихватить не получится

    Однако не всем эти изменения — и особенно менеджмент маны — могут прийтись по вкусу. Боёвка стала разнообразнее, но и сложнее, нужно дольше вникать и учитывать больше нюансов. Старые тактики больше не работают. Вдобавок разработчики пересмотрели баланс под новую боевую систему. Врагов теперь больше, и они куда более живучие. Зачистка некоторых комнат растягивается на минуты, а бои с боссами и вовсе могут задушить своей продолжительностью, если не получилось собрать билд с достойным уроном, что не так-то просто. К тому же противники чересчур сильно любят атаки по площади, из-за чего иной раз приходится бесконечно уворачиваться и носиться по арене, изредка пропихивая пару слабых ударов.

    Также старых фанатов может огорчить довольно скучная главная героиня, которая почти со всеми приторно мила и всегда слишком уж пафосна — Загрей был куда более ироничным и смешно спорил с другими персонажами, особенно с отцом. Да и визуальный дизайн, хоть он и чертовски хорош, в сравнении с оригиналом стал менее лаконичным и местами потерял в красках. Зато музыка бессменного композитора студии Даррена Корба снова великолепна — не зря люди в шутку называют Hades 2 его новым альбомом.

    Обзор Hades 2 в раннем доступе: больше, чем просто «DLC к Hades» 4

    Впрочем, сейчас все претензии к Hades 2 можно списать на ранний доступ. Да, в игре уже хватает контента на 2030 часов. Она не багует и большую часть времени ощущается как финальный релиз. Но баланс во многих аспектах новой боёвки явно «тестовый», местами мелькают заглушки вместо персонажей и грубые скетчи вместо полноценных портретов в диалогах — многое ещё предстоит доделать. И, конечно, нужно завершить историю, которая сейчас обрывается на самом интересном месте.

    Справиться с этим разработчики надеются в течение года, но это не точно. Однако мы и не торопим — оригинальная Hades во многом и была такой мощной благодаря тому, что мариновалась в раннем доступе два года и создавалась без скандалов и кранчей.

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