Избранный малыш Йода, брат Оби-Вана, империус для Падме и другие безумные теории фанатов «Звёздных войн»

Космической саге, навсегда сделавшей Джорджа Лукаса знаменитым, без малого полвека. Она породила необъятный фандом и множество «канонов»: среди них есть актуальные, а есть те, что просто служат источником самых удачных (и заодно неудачных) идей. Она обросла ответвлениями (как совершенно кошмарными, так и эпичными и драматичными «Войнами клонов»), подарила нам «Мандалорца» и его «таков путь» на все случаи жизни, поведала о буднях подпольщиков из «Андора». .. И, конечно же, где фанаты, там и фанатские теории, от нелепейших (Рей вылупилась из яйца, а внутри R2D2 мозг отца Люка Скайуокера) до вполне жизнеспособных. С некоторыми из них мы и хотим вас познакомить. А уж как их оценивать — решать вам.

Малыш Йода — настоящий Избранный

Избранные для далёкой-далёкой галактики — дело привычное. Их было полно как на Светлой, так и на Тёмной стороне, и с переменным успехом равновесие колебалось то туда, то сюда. Одним из ярких представителей стал, например, Энакин Скайуокер — великий герой и полководец, символ надежды для раздираемой войной Галактики, а после — изуродованный ночной кошмар, живущий благодаря собственной злобе, и наконец-таки выполнивший своё предназначение мученик. Да, Сила определённо умеет выстраивать многоходовки похлеще повелителей ситхов. Но, может быть, закосневший Орден Джедаев нуждался в шоковой терапии?

Оказывается, всё это время в Храме жил и учился потенциальный джедайский ответ Палпатину — Грогу, представитель той же таинственной расы, что и мастер Йода. Логика фанатов весьма проста: Грогу и Энакин родились в один и тот же год. Но если люди живут ярко и сгорают очень быстро (в случае со старшим Скайуокером — буквально), то Грогу к своим пятидесяти годам остаётся несмышлёным карапузом, у которого вся жизнь впереди, главное, пережить бы последующее правление Первого Ордена. Поэтому Грогу вполне может оказаться как раз тем избранником, который и нужен был джедаям, и именно на его хрупкие плечики ляжет задача восстанавливать Орден вместе с Рей.

Эту мысль можно развить ещё дальше. Согласно другой фанатской теории, Энакин был создан искусственно, путём махинаций ситхов с мидихлорианами. А поскольку Сила, как известно, стремится к равновесию, а Грогу родился примерно в одно время с Эни, что, если он — ответ Силы на варварские манипуляции Сидиуса или его учителя, Дарта Плэгаса?

Оби-Ван и Энакин были Диадой Силы

Трилогия диснеевских сиквелов принесла не только очередной раскол в сообщество фанатов, горку мемов про внешность нового «владыки ситхов», ненавидящего предателей штурмовика и сомнительный сюжетный ход со стоящим за всеми событиями старым недобрым знакомым. Появилась в ней и концепция «Диады Силы». Если вкратце, «Диада» — явление, при котором два чувствительных к Силе существа создают крепчайшую связь, отражаясь как единое целое. Диада связывает её участников на огромных расстояниях и позволяет ощущать то, что чувствует другой, и, естественно, сражаться как один.

Именно идея Диады лежала в основе Правила двух Дарта Бейна, и ситхи веками пытались создать Диаду между учителем и учеником, но в итоге нужная им связь сформировалась естественным образом между двумя врагами — внуком Дарта Вейдера, избравшим путь тьмы, и, как бы дико это ни звучало, сохранившей верность свету внучкой (ну, типа) Сидиуса.

В фанатском сообществе есть те, кто полагает, что и дуэт Энакина и Оби-Вана был подобной Диадой. Да, Оби-Вана учил мудрый Квай-Гон, но между ними не было такой прочной духовной связи, которая установилась между спокойным и осторожным джедаем и его легкомысленным падаваном, а впоследствии другом и даже братом. Падение Энакина сломало и Оби-Вана, превратив его в быстро постаревшего отшельника, и «смерть» от руки Вейдера стала долгожданным избавлением.

Правда, если они действительно были связаны, то почему наставник не почувствовал переживаний Энакина и не пришёл на помощь вовремя?

Люка обучал… брат Оби-Вана

Добавим вайбов мексиканских сериалов и индийского кино (как будто мало нам внезапных отцов и случайных сестёр). Согласно изначальному плану Лукаса, Оуэн Ларс был братом Бена Кеноби. Очевидно, родственники не шибко ладили, иначе с чего бы Бену жить отшельником? Ну или просто старшего взяли в Хогвартс… в смысле, в Академию джедаев, а младший так и остался всю жизнь доить бант и чинить влагоуловители на местной версии Привет-Драйв.

В дальнейшем родственные связи Кеноби и Ларса отпали, но после выхода сольного сериала о любителе возвышенностей и игривых приветствий в рядах фанатов появилась теория, что у Оби всё-таки был брат по имени Оуэн-и, и именно он обучал Люка в четвёртом эпизоде. Согласно этой версии, Оби-Ван умер между приквелами и Оригинальной трилогией, но прежде передал кое-какие знания своему брату, возможно, что даже старшему. Кое-какие, но далеко не все. Именно поэтому Бен (он же Оуэн-Ван) в «Новой надежде» считал, что Вейдер убил отца Люка, не слышал о родственной связи Люка и Леи, посредственно сражался на мечах и знать не знал ни о каком Квай-Гон Джинне.

А в «Возвращении джедая» появляется уже призрак настоящего Оби-Вана, принявшего привычный Люку облик. Он очень своевременно срывает все покровы насчёт родственных связей в семействе Скайуокеров.

R2D2 обладает Силой

Если фейковый Оби-Ван показался вам нелепостью, то по сравнению с этой идеей жизнеспособной выглядит даже версия о ситхе Джа-Джа.

Итак, согласно ещё одной теории, переходящий по наследству астродроид семейства Скайуокеров может использовать Силу. Смотрите сами. Маленький отважный дроид крайне живуч и необычайно везуч. По сути, это натуральный бог из машины или бог в машине, если хотите. Пока главные герои размахивают светошашками и палят во все стороны из бластеров, Эрдва всегда остаётся рядом. В нём есть инструменты на все случаи жизни, словно он заранее знает, что понадобится в тот или иной момент. Он взламывает замки, помогает юному Энакину довести до ума гоночный кар, переправляет послание от Леи для Оби-Вана (или Ларса Кеноби, хе-хе) и без потерь выходит из любой ситуации, в отличие, например, от своего вечного спутника С-3РО. Что это, везение? Нет такой вещи, как везение, есть лишь воля Силы.

Можно вспомнить истово верящего в Силу слепого монаха Чиррута Имве — благодаря убеждению в том, что Сила его защитит, Чиррут невредимым прошёл сквозь шквал огня. Возможно, и маленького дроида защищала пронизывающая галактику энергия жизни и смерти?

Палпатин хотел как лучше

Несмотря на откровенно людоедскую природу, у Империи немало фанатов, воспринимающих и режим, и его последующее падение весьма серьёзно. По их мнению, Республика была развращена, джедаи — высокомерны и слепы, и только драконовскими мерами можно было восстановить порядок. Только благодаря таким людям, как мофф Таркин, гранд-адмирал Траун, героический инвалид Дарт Вейдер и, разумеется, Император, было создано крепкое и мощное государство, погибшее под предательскими ударами террористов-повстанцев.

Более того, всё, что делал Дарт Сидиус, служило великой цели. В ныне вычеркнутом (но не до конца, чтобы не слишком много думать самим) «легендарном» каноне эффективный менеджер и крепкий хозяйственник Дарт Сидиус якобы предвидел нападение расы, стоящей на двух столпах — биотехнологиях и садомазохизме. Юужань-вонги, именно так назывались новые враги, некогда жили в гармонии с Силой и собственной планетой, но в результате драматических событий, связанных с войной с двумя подвидами киборгов-кочевников, уничтожили свой мир, а сами стали выглядеть как заправские сенобиты, которые щедро делились своей болью с другими.

Чтобы избежать вторжения или хотя бы встретить его во всеоружии, мудрый ситх начал предпринимать все мыслимые и немыслимые меры — сначала уничтожил направлявшийся в сторону потенциального противника исследовательский корабль «Сверхдальний перелёт», а затем принялся укреплять обороноспособность и вертикаль власти, пачками штамповать звёздные разрушители и другие «Звёзды смерти». ..

Правда, все эти доводы разбиваются о свидетельства чудовищных поступков Палпатина: тут вам и полностью срежиссированная им гражданская война, и истребление тысяч обладающих уникальными способностями бойцов, уничтожение Альдераана и десятков других планет, порабощение и откровенный геноцид негуманоидных рас, и нескрываемый садизм в характере. Собственно, и ситхом Палпатин стал, чтобы удовлетворить жажду власти и насилия. Что ему и удавалось… до поры до времени.

Эвоки-людоеды

Милейшие «чебурашки» с Лесной луны планеты Эндор, рядом с которой решалась судьба галактики, изначально не отличались особым дружелюбием. Как мы помним, эвоки пленили Хана Соло, Чубакку, Люка и С-3РО. И если позолоченного дроида пушистые аборигены приняли за божество, то остальных едва не подали к столу на праздничном пире в его честь. Дипломатическое недоразумение вскоре прояснилось, и плюшевые партизаны устроили штурмовикам Тетское наступление по полной программе, причём даже удачнее, чем во Вьетнаме, — вскоре имперские силы на планете были полностью разбиты. Император улетел в реактор, Дарту Вейдеру, видимо, по-родственному простили былые прегрешения и устроили почётную кремацию, а по случаю победы устроили праздник.

Остаеётся один вопрос. А что, собственно, было на столе? Учитывая, что эвоки не любят незваных гостей и чуть не сожрали главных героев, они всеядны и совсем не против отведать мяска, а уж двуногого, четвероногого или вообще с жабрами и тентаклями — дело десятое. Если из уцелевших штурмовиков кто-то попал в плен — ох, не позавидуешь ему.

Главный герой фильма «Инопланетянин» прибыл из далёкой-далёкой галактики

Среди множества рас далёкой-далёкой галактики есть асогиане. Представители этой расы были в Галактическом Сенате, когда королева Амидала выдвинула вотум недоверия верховному канцлеру Валоруму и сенатор Греблипс вместе со многими парламентариями поддержал её действия. И выглядел Греблипс точь-в-точь как Инопланетянин из фильма Спилберга.

Разумеется, на самом деле это просто дружеская пасхалка. И вид асогиан, и имя Греблипс — прямая отсылка к Спилбергу и его «Инопланетянину». Более того, это ответ на аналогичные подколки Спилберга. В самом «Инопланетянине» главный герой, встретив на Хеллоуин ребёнка в маске Йоды, восклицает «Я дома!». А в «Поисках утраченного ковчега» на древнеегипетских барельефах можно найти изображения двух конкретных дроидов. Может, не зря эвоки приняли протокольного дроида за божество?

Мейс Винду жив

Один из самых крутых магистров Ордена Джедаев (настолько, что он носит почётное звание Bad Motherfucker, выгравированное на рукояти меча с уникальным фиолетовым световым клинком), второй по могуществу после Йоды, погиб крайне нелепо — мятущийся Скайуокер отсёк Винду руку, а Палпатин поджарил джедая молниями и вышвырнул в окно. Больше о Винду не слышали. Вроде бы всё логично, падение с сарлакк его знает какого этажа, да ещё после сокрушительной атаки, пережить трудно.

Но есть нюанс — смерть в этой вселенной, во всяком случае среди пользователей Силы, совсем не очевидна — тот же Дарт Мол пережил не только падение с огромной высоты, но и располовинивание. А что же Винду? Да, он лишился руки и, скорее всего, получил другие повреждения. Однако тот же Люк после основательной прожарки молниями сохранил дееспособность (поставлено под сомнение диснеевской трилогией). На Корусанте полно всевозможного транспорта, выступов зданий, воздуховодов — есть за что зацепиться и одной рукой, а тренированный джедай, особенно уровня Винду, куда крепче обычного человека. А тело его нам так и не показали.

Другой вопрос — каким мы его увидим? Сломленным неудачником, как Ник Фьюри в «Секретном вторжении»? Отшельником вроде Бена Кеноби? Наёмником? А может, он и вовсе падёт на Тёмную сторону? В конце концов, и Сидиусу выжить помогли способности, которые многие считают… неестественными.

Энакин влюбил в себя Падме с помощью Силы

Как можно заметить, Энакин Скайуокер, помимо великолепных навыков технаря и пилота, тот ещё пикап-мастер — стоило мальцу обронить фразочку в духе «Ты что, ангел?», как сердце королевы Амидалы тут же растаяло, а дальнейшее стало уже делом техники. Новая встреча во втором эпизоде привела к тому, что он окончательно установил контроль над этой дальновидной и мудрой девушкой. Тем, собственно, и объясняются нелепые диалоги в духе «Я люблю тебя — А я ещё больше люблю тебя — Ты ослеп от любви?». Ну разве объясняются так нормальные люди, а не герои посредственных сериалов?

Но если рассматривать всё это как манипуляцию, то ничего нелепого тут нет — Падме просто находится под условным «Империусом» местного разлива, а Энакин говорит банальности, возможно даже, совершенно неосознанно. Ну откуда у воспитанника ордена боевых монахов представления об общении с девушками, да ещё такого уровня? А вот мощи у него хоть отбавляй. Так что, возможно, Скайуокер неосознанно подчинил Падме своей воле. А когда после мустафарских событий связь была разорвана, то истощённая от шока и поспешных родов девушка погибла. И версия звучит даже лучше, чем официальное «она больше не хочет жить».

* * *

Порой фанатские домыслы бывают интереснее «официальных» сюжетов, порой они безумны не в хорошем смысле этого слова, но самое главное — интерес к Саге не угасает десятилетиями. Её поклонниками становится всё больше новых людей, и именно благодаря им у нас есть «Мандалорец», «Андор» и доснятые «Войны клонов». И кто знает, может быть, именно фанаты подарят нам ещё одну трилогию, которая удовлетворит даже самые взыскательные вкусы?