Как «Сверхъестественное» родилось, скатилось и закончилось. История сериала

В ноябре на пятнадцатом сезоне подошло к концу «Сверхъестественное» — один из самых долгоиграющих сериалов современности. Путешествие Дина и Сэма Винчестеров началось в уже далеком 2004 году. За это время они успели развязать и предотвратить Апокалипсис, запереть и отпереть врата Ада, воспитать сына дьявола, а в финале их противником и вовсе оказался сам Бог. В память о «Сверхъестественном» мы вспоминаем, как оно появилось, за что его полюбили, как оно скатилось и чем закончилось.

У начала дороги

Ещё в раннем детстве будущий создатель и первый шоураннер «Сверхъестественного» Эрик Крипке прочёл книгу о Человеке-крюке и всерьёз заинтересовался американскими городскими легендами. С годами увлечение превратилось в желание снять на эту тему фильм. А лучше сериал.

Ты очень многое можешь понять о культуре страны, анализируя ее страхи. Меня всегда интересовали американские городские легенды, столь же яркие и насыщенные, как и мифы других народов мира. Такие истории люди рассказывают ночью у костра. Эрик Крипке

Десять лет Крипке безуспешно пытался продать свою задумку руководителям телеканалов. За это время идея пережила несколько серьёзных трансформаций. Сперва сценарист рассчитывал снять сериал-антологию, но ему быстро разъяснили, что студийные боссы ненавидят подобный формат. Тогда Крипке решил связать разрозненные истории сквозной сюжетной линией и придумал главных героев — двух репортёров, которые колесят по стране на фургоне, ищут правду и сражаются с демонами.

Наконец Крипке улыбнулась удача — его синопсисом заинтересовались на канале The WB. Вот только телевизионщики остались не в восторге от профессии главных героев, и в последний момент сценарист заменил друзей-репортёров на братьев-охотников.

Источники вдохновения

Крипке черпал вдохновение не только из городских легенд — к созданию «Сверхъестественного» «причастны» и «Матрица», и «Звёздные войны», и даже «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, ведь в основе множества современных сюжетов лежит именно «путь героя». «Он описывает нечто первобытное и универсальное. Если разложить все фильмы на составные части, то „Матрица“ рассказывает ту же историю, что и „Звёздные войны“, „Властелин колец“ и „Волшебник страны Оз“», — говорит Крипке.

Что до атмосферы и общего духа сериала, здесь Крипке в равной мере вдохновлялся ужастиками восьмидесятых-девяностых, наподобие «Полтергейста», «Американского оборотня в Лондоне» и вторых «Зловещих мертвецов», и классическими вестернами. С одной стороны, у зрителей должно было сложиться впечатление, что эта история могла случиться у них на заднем дворе. «Ну серьёзно, кого в наше время испугает история о вампире в готическом замке?» — вопрошал шоураннер. С другой стороны, Крипке хотел, чтобы герои, подобно двум стрелкам с Дикого Запада, въезжали в город на рассвете, разбирались с монстрами и уезжали в закат, чмокнув на прощание местную красотку. А если добавить к коктейлю «Придурков из Хаззарда» и «Рыцаря дорог», два телесериала, на которых вырос Крипке, то понятно, что героям не обойтись без машины. Да и как иначе они могли разъезжать по всей стране?

А в том, что героям придётся попутешествовать, Крипке не сомневался. «Эти легенды возникли в крошечных городишках, разбросанных по всей Америке, — говорил он. — Поэтому объединить все эти разрозненные сюжеты в цельную историю мог только автомобиль».

Поначалу шоураннер планировал усадить персонажей в «Мустанг» 1965 года, но сосед убедил Крипке остановиться на «Шевроле Импала» 1967-го. Почему? Во-первых, в багажнике этой машины легко спрятать тело, а во-вторых, «когда такая тачка останавливается на светофоре, водители соседних машин инстинктивно запирают двери».

Знакомство с Винчестерами

Изначально главных героев звали Дин и Сэл Харрисоны, и росли они не с отцом, а с дядей и тётей. Имена Крипке позаимствовал из культового романа Джека Керуака «В дороге», а фамилия служила данью уважения Харрисону Форду — именно на него должен был походить Дин. Но затем Крипке посчитал, что Сэл — неподходящее имя для главного героя, а фамилию пришлось сменить, чтобы избежать суда с реальным Сэмом Харрисоном, проживающем в городе Лоуренс, штат Канзас. Вспомнив об идее снять современный вестерн, Крипке переименовал братьев в Винчестеров.

В первоначальной версии сценария Сэм ничего не знал о сверхъестественном. Обратившемуся к нему за помощью Дину приходилось убеждать брата в существовании вампиров, призраков, оборотней и прочей нечисти. Затем Крипке подумал, что это излишне усложняет сюжет, и решил, что отец уже вырастил братьев охотниками. А Джессика, девушка Сэма, и вовсе должна была оказаться демоном, но затем Крипке решил, что если она погибнет так же, как Мэри Винчестер, это укрепит мотивацию Сэма присоединиться к брату.

Были у Крипке и другие неиспользованные идеи. Так, в одной из версий сценария Сэм считал Дина серийным убийцей, виновным в смерти их отца, а в другой вместо Джессики погибал Джон Винчестер.

Два брата ищут отца

Поначалу «Сверхъестественное» задумывалось как шоу в формате «монстр недели», а Дин и Сэм были просто «способом каждую неделю попадать в разные фильмы ужасов». Но уже через несколько эпизодов Крипке и исполнительный продюсер Боб Сингер заметили отличную экранную химию между исполнителями главных ролей и сместили акцент на отношения братьев. Эта перемена хорошо заметна: первая половина начального сезона целиком состоит из одиночных эпизодов, а вторая гораздо больше внимания уделяет сюжетной линии с Желтоглазым демоном, из-за которого братья лишились матери, и поискам отца.

Актёры стали для шоу одним из основных слагаемых успеха. Джаред Падалеки обожал ужастики, засматривался «Секретными материалами» и «Сумеречной зоной» и, ознакомившись со сценариями «Сверхъестественного», решил, что новый сериал вполне в духе его любимых шоу. Сэм представлялся ему «героем поневоле», вроде Люка Скайуокера и Нео. Дженсен Эклз изначально должен был пробоваться на роль Сэма, однако, прочитав сценарий, решил, что Дин ему подходит больше.

В Дине чуть больше комедии, чуть больше безрассудства, и мне это по душе. Поэтому, когда я попробовался на роль Дина, продюсеры воскликнули: «Этого-то мы и искали!» Так что это круто. Я нашёл персонажа, которого мне действительно интересно играть. Дженсен Эклз

К тому моменту Эклз входил в основной актёрский состав «Тайн Смолвиля», но без сожалений расстался с этой ролью ради нового шоу.

Ангелы и демоны

Уже в первом сезоне Винчестеры убедились в существовании демонов и Ада, но Крипке поначалу не хотел включать в повествование ангелов. К четвёртому сезону сценаристка Сэра Гэмбл уговорила его передумать. Так что в первом эпизоде четвёртого сезона Дину явился ангел Кастиэль и вытащил старшего Винчестера из Ада, куда тот угодил в конце предыдущего сезона.

Изначально предполагалось, что Кастиэль появится всего в шести эпизодах, но персонаж так полюбился фанатам, что Крипке решил расширить его роль. Миша Коллинз, игравший Каса, в пятом сезоне вошёл в основной актёрский состав и с некоторыми перерывами оставался одной из главных звёзд «Сверхъестественного» до самого финала.

Другим кандидатом на роль Кастиэля был актёр Марк Пеллегрино. Хотя Марк не получил эту роль, Крипке остался так впечатлён его игрой, что без прослушиваний предложил ему сыграть Люцифера. Как и Коллинз, Пеллегрино дошёл со «Сверхъестественным» почти до самого конца и несколько сезонов числился в основном составе.

В пятом сезоне список демонов пополнил еще один персонаж — Кроули, блистательно сыгранный Марком Шеппардом. Кроули задержался в сериале почти на десять лет и к десятому сезону был повышен до постоянного персонажа. За это время Кроули успел побывать и врагом, и союзником, и почти что другом Винчестеров.

История на пять лет

Первые два года рейтинги сериала оставались довольно низкими, и был риск, что «Сверхъестественное» не продлят даже на третий сезон. Но руководство канала The CW, унаследовавшего сериал после закрытия убыточного The WB, проявило терпение, и оно окупилось сторицей. С четвёртого сезона рейтинги начали расти.

Первые годы у Крипке было общее представление о том, в каком направлении будет развиваться «Сверхъестественное», и он рассчитывал уложиться в три года. Затем в изначальную схему внесли корректировки, и три сезона превратились в пять. Правда, пятилетний план — это довольно громкое утверждение. Хотя у шоураннера и были на руках наброски общего хода истории, невысокие рейтинги не давали уверенности, что создатели смогут целиком её рассказать. Поэтому частенько сюжет подробно расписывался наперёд только до конца года. Верил ли тогда Крипке, что сериал продержится на телевидении полтора десятилетия?

Я всегда думал, что мы сможем должным образом рассказать эту историю за пять лет. К этому я сейчас и стремлюсь. Но если сериал превратится в бешеный хит и продержится на ТВ восемь лет, думаю, я подстроюсь. Ну, знаете, свадьбы. Рейвен-Симон. Может, мы в буквальном смысле заставим Дина прыгнуть через акулу, как это сделал Фонзи. Эрик Крипке, 2007 год

«Прыжком через акулу» американские телевизионщики называют момент, когда сериал проходит пик популярности и качество новых серий начинает заметно снижаться. Термин появился благодаря ситкому «Счастливые дни»: его качество пошло на спад вскоре после того, как персонаж по имени Фонзи перепрыгнул на водных лыжах через акулу.

По мере того как рейтинги росли, Крипке начал понимать, что, возможно, ему не дадут поставить точку в конце пятого сезона.

Разумеется, «Сверхъестественное» можно продолжать и дальше. Но у нас есть пятилетний план. И Джареду, и Дженсену нравится этот план, потому что мы сильно их выматываем. Это возможно, но я не знаю. Я во всех интервью шучу, что в шестом сезоне начнутся свадьбы, покажется Рейвен-Симон, действие одного эпизода будет развиваться на Гавайях, а Дин сядет на мотоцикл и в прямом смысле слова перепрыгнет через аквариум с акулой. Но эти вопросы зависят не от меня, а от рейтингов, решений руководства и так далее. Лично я все ещё хочу остановиться на пятом сезоне. Лучше уйти на пике, чем продержаться восемь-десять лет и превратиться в кусок дерьма. Ты хочешь получить финал, хочешь подвести итог. Это эпическая история, а эпические истории заслуживают хороших концовок. Эрик Крипке, 2008 год

В итоге пятый сезон стал концом дороги только для Крипке — создатель сериала передал обязанности шоураннера Саре Гэмбл, оставшись продюсером и творческим консультантом. Он до самого конца следил за успехом «Сверхъестественного» и консультировал преемников, но в процесс съёмок не вмешивался. В интервью Крипке сравнивал себя со счастливым родителем, отправившим своего отпрыска в колледж. «Если я им понадоблюсь, я буду рад помочь, — говорил он. — Если нет, я не собираюсь мешаться у них под ногами».

За что любили «Сверхъестественное»

Первый сезон «Сверхъестественного» подкупал нехитрой формулой. Два брата ездят по Америке на старенькой «Импале», сражаются с демонами и пытаются разыскать отца, который пропал, пытаясь расследовать обстоятельства таинственной смерти их матери двадцать лет назад.

Сериал не отличался высоким бюджетом и не мог похвастать качественными спецэффектами, но харизматичные актёры, увлекательные сюжеты, остроумные диалоги и качественная режиссёрская и операторская работа не давали оторваться от экрана. У сериала была своя особая атмосфера, подкреплённая шикарным саундтреком из рок-хитов семидесятых. Крипке удавалось соблюдать тонкий баланс между юмором и ужасами, между «монстрами недели» и сквозной мифологией сериала.

Постепенно баланс начал смещаться в сторону мифологии. Отца братья нашли уже к середине сезона, но в начале второго потеряли навсегда. Однако на место каждой раскрытой тайны тут же вставала новая. Масштаб событий постоянно увеличивался, ставки росли. Вскоре братья уже пытались спасти мир и предотвратить Апокалипсис, в котором им были уготованы главные роли, причём по разные стороны баррикад. Однако харизма, самоирония и преданность друг другу помогали героям выбираться из всех передряг. А фанаты тем временем задавались вопросом, удастся ли Винчестерам увернуться от зловещего предзнаменования и обмануть судьбу (или высшие силы), предначертавшую им печальный исход.

В пятом сезоне в этой истории была поставлена точка, на которой сериал можно было и закрыть. Но он продолжился. И, похоже, зря.

Почему «Сверхъестественное» скатилось

Слова Крипке оказались пророческими. «Сверхъестественное» в итоге продержалось даже не восемь лет, а в два раза дольше, но далеко не все зрители, полюбившие сериал в начале, остались с ним до конца. Практически любой фанат «Сверхъестественного», с восторгом рассказывающий о первых сезонах, обязательно добавит, что на каком-то моменте бросил смотреть сериал.

Большинство называет поворотным моментом уход Крипке, но первые предвестники изменений появились ещё при нем. Сериал стал слишком крениться в отношения между героями — не самые здоровые. Ещё в первом сезоне зрители поняли, что Дин и Сэм выросли совершенно разными. Старший брат не мыслил иного занятия, кроме карьеры охотника, а младший мечтал о нормальной жизни, семье и тихой старости в кругу любимых. В то же время братья прекрасно сплотились во время поисков отца, научились доверять друг другу… поэтому их постоянные ссоры, которые начались в пятом сезоне и никуда не делись до самого финала, быстро стали раздражать.

Джаред Падалеки раскачался, и Сэм из скромного ботаника превратился в громилу, а Дин из крутого бабника стал нытиком-фаталистом. Герои перестали учиться на своих ошибках и раз за разом наступали на одни и те же грабли. «Сверхъестественное» потеряло себя и всё то, что когда-то делало сериал таким цепляющим. Существенно упало качество сценариев, новые сюжеты уже не так интриговали, баланс окончательно сместился от «монстров недели» к сквозной мифологии. Оставшиеся «монстры» перестали пугать, а мифология уже не так увлекала. После того как Дин и Сэм предотвратили Апокалипсис и упрятали Люцифера в Клетку, все новые угрозы воспринимались как-то мелко.

Сериал начал скатываться в самоповторы, из него окончательно исчезла интрига, а зрители перестали переживать за героев. Дин и Сэм (да и подавляющее число остальных персонажей) быстро показали, что способны пережить что угодно, и даже смерть для них не конец. Дин, Сэм, Кастиэль, Кроули, даже Люцифер за пятнадцать сезонов умирали и возрождались несколько десятков раз. И это ещё не считая того эпизода в третьем сезоне, когда Винчестеры были вынуждены раз за разом проживать один и тот же день, кончавшийся жестокой (и порой абсурдной) смертью Дина.

«Сверхъестественное» превратилось в мыльную оперу, где персонажи вечно тушили пожар бензином, параллельно разводя ещё два или три. Остроумные шутки и диалоги из первых сезонов сменились самопародиями и попытками сломать четвёртую стену. Сценаристы быстро заметили сложившийся вокруг сериала культ и при любой возможности не стеснялись издеваться как над персонажами, так и над их поклонниками.

Вскоре от фансервиса начинало рябить в глазах, причём он был намеренно наглым и искусственным — никакого сюжетного смысла в нём не было. Дин и Сэм обнаружили, что они герои книг и фанфиков (зачастую в жанре слэш), попали на постановку мюзикла о своих приключениях, где не узнали собственного сводного брата, а однажды и вовсе оказалось, что они персонажи телесериала, которого снимает кучка отталкивающих типов вроде помешанного на соцсетях Миши Коллинза.

Критики ругали создателей сериала за неуклюжие попытки угодить определённым группам поклонников: авторы намекали на нетрадиционные отношения между главными героями, показывали в кадре полуголых персонажей и убирали из повествования неугодных фанатам лиц. В частности, женщин — к пятнадцатому сезону в живых не осталось ни одной постоянной героини. Руби, Бела, Анна, Мег, Эллен, Джо, Чарли, Бекки, Ровена Маклауд — сценаристы не пощадили даже маму братьев, с особой жестокостью убив её целых два раза.

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Полтора десятилетия в эфире

Несмотря на всё это, «Сверхъестественное» превратилось в такой хит The CW, что боссы канала дали понять: сериал будет продолжаться до тех пор, пока это вконец не надоест Дженсену и Джареду. В интервью EW.com Падалеки признался, что этот момент наступил на съемках тринадцатого сезона. Они с Дженсеном поговорили и решили, что пятнадцатый сезон поставит точку в истории братьев Винчестеров.

Финальный противник оказался как нельзя более подходящим. Справившись с Люцифером, левиафанами, Кроули, матерью Кроули, Абаддон, Тьмой, Диком Романом, Метатроном и Архангелом Михаилом из параллельного мира, Винчестеры столкнулись лбами с самим Богом, оказавшимся главным виновником их злоключений. Оказалось, что Бог, он же популярный писатель Чак Ширли, режиссировал события их жизни, превращая её в сериал, за которым с интересом наблюдал. В конце четырнадцатого сезона братья настолько его достали, что Чак решил закрыть лавочку, объявил о грядущем конце света, открыл врата Ада и отправился по множественной вселенной уничтожать альтернативные версии Земли.

Когда враг героев — сам Бог, сотворивший все сущее, включая всех предыдущих противников, мы вправе ожидать повышения ставок и увеличения размаха событий, однако…

Пятнадцатый сезон ещё раз подчеркнул все проблемы, с которыми столкнулся сериал в последние годы. Качество сценариев упало ниже плинтуса, периодические «монстры недели» и рядом не стояли с противниками из первых сезонов. Винчестеры частенько оказывались на обочине, уступая лидерство второстепенным персонажам. А Чак при видимом всемогуществе не делал для своей победы ничего и большую часть сезона занимался ерундой.

Сериал всё больше напирал на фансервис и ностальгию, выжимал из зрителей слезы умиления, напоминая, сколько они пережили с Винчестерами за пятнадцать лет. К примеру, братья предъявляют старые удостоверения агентов ФБР, которые они показывали ещё в пилотном эпизоде, а окружающие не верят, что на фото изображены Дин и Сэм. Милый момент, но неужели за пятнадцать лет при всех своих ресурсах братцы не могли напечатать новые фотографии? Неужели за пятнадцать лет ФБР ничего не изменило в удостоверениях?

Шоураннеры Эндрю Дабб и Роберт Сингер принялись возвращать всех уцелевших за пятнадцать сезонов персонажей. Но зачастую эти возвращения нужны были исключительно для закрытия той или иной сюжетной линии. А закрывались они в основном одним и тем же способом: очередного ветерана пускали в расход.

На протяжении всего сезона создатели намекали на эпическую и мрачную развязку, периодически откровенно издеваясь над персонажами. Так, в одной серии Сэму стали постоянно являться видения, в которых Винчестеры либо дрались друг с другом и убивали один другого, либо погибали при каких-то иных, более мрачных обстоятельствах. В итоге выяснилось, что так над братьями издевался Чак, но за его плечом так и виделись мерзко хихикающие сценаристы.

Чем кончился сериал

Осторожно, спойлеры! Мы пересказываем сюжет последнего сезона «Сверхъестественного»!

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Кульминацией сезона стал откровенно разочаровывающий финал. А точнее, два финала — основную сюжетную линию с Чаком завершили в предпоследней серии, а заключительный эпизод был посвящён тому, как сложилась жизнь Винчестеров после победы над Богом (спойлер: она была не то чтобы счастливой, а для одного из братьев и вовсе недолгой).

Претензии к этому финалу можно предъявлять долго. Так, решающая схватка со всемогущим Богом свелась… к банальному мордобою. Сначала Чак вытер Винчестерами пол, а затем выбравшийся из кустов рояль в лице нефилима Джека (сына Люцифера, воспитанного Винчестерами) высосал его божественную силу, сделал Чака смертным, и сам стал новым Богом.

Сценаристы сериала отвратительно попрощались со второстепенными персонажами. Незадолго до финальной драки с Богом Чак просто уничтожил всех живых существ на Земле, за исключением братьев, — все просто обратились в пепел и развеялись на ветру. И хотя Джек, конечно, вернул всех назад, никого из воскрешённых персонажей не показали. Так что последним воспоминанием о ряде второстепенных героев стало их исчезновение по методу Таноса.

Отдельных слов заслуживает прощание с Кастиэлем — ангел божий пожертвовал собой за пару серий до финала, спасая Дина. Момент вроде бы героический, но есть несколько «но». Во-первых, за пару минут до самопожертвования Кас совершил «каминг-аут», признавшись Дину в любви. Не успел Дин отреагировать на это, как Каса поглотила Пустота. Никогда ещё штамп «закопай своих геев» не срабатывал настолько мгновенно. Во-вторых, в финале мы узнаем, что Джек спас Каса из Пустоты, — но ангел даже не думает заново являться к друзьям (и, похоже, ещё и возлюбленному).

Но худшее было впереди. В последних сезонах Чак признался Винчестерам, что режиссировал события их жизни и, по сути, наградил их внутримировой «сюжетной бронёй» — братья были неуязвимы, потому что Господь их такими сделал. В серии, где Чак лишил братьев удачи и разжаловал во «второстепенных персонажей», Винчестеры быстро убедились, каково это — почувствовать себя обычными людьми.

После победы над Чаком они провозглашают себя хозяевами своей жизни, собираются сами решать, что и как делать… и уже на следующий день Дин погибает во время банальной охоты на гнездо вампиров, тупо напоровшись на торчащий из стены металлический штырь. Мало того, что Дин умирает в стиле Тринити, на протяжении пяти минут рассказывая Сэму, как ему его не хватает, — такая концовка уничтожает всю репутацию персонажей. За пятнадцать лет Винчестеры заставили всех, включая богов, демонов и монстров, бояться и уважать себя. Получается, вся их репутация была делом рук Чака и без его «сюжетной брони» они ничего не стоят?

И обязательно ли Дин должен был умереть? Неужели сценаристы считают, что персонаж не мог приспособиться к другой жизни или до старости заниматься охотой? Он ведь только завёл собаку! В итоге Сэм лишился брата, лишился Каса, ставший Богом Джек также растворился в мире, большая часть их друзей и союзников уже мертва. Какая жизнь ждёт его дальше? Сколько горя он должен испытать вдобавок к тому, что уже пережил за полтора десятка лет? Почему сценаристы так жестоки со своими героями?

Понятно, что таким образом они обрубили все надежды на продолжение: большая часть второстепенных персонажей мертва, Дин погиб. В конце эпизода мы видим, как Сэм проживает долгую жизнь, заводит семью и воспитывает сына, которого называет в честь брата. Сын становится охотником и продолжает семейное дело, а Сэм попадает на небеса и воссоединяется с Дином. Но разве такой конец мы хотели увидеть? Возможно, сценаристам стоило оставить обоих братьев в живых и, например, уделить больше времени другим уцелевшим персонажам, чтобы не создавалось ощущения, что Сэм остался во всем мире совсем один?

Я долго обсуждал финал с Дженсеном и с обоими шоураннерами и считаю, что это самая подходящая концовка для сериала. Когда Эндрю и Боб рассказали мне о своих планах, я взял паузу на пару дней, попытался придумать какой-то вариант получше и не смог. Так что я перезвонил им и сказал: «Ребята, я думаю, это то, что нужно». Эрик Крипке

***

И всё же, как и относись к «Сверхъестественному», особенно к поздним сезонам сериала, нельзя отрицать его успешность, долголетие и влияние на фэндом. В последние годы «Суперы» уже не те, но мы всегда можем с удовольствием пересмотреть первые сезоны. И бросить на том же месте, что и в прошлый раз.