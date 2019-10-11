На экраны начал выходить пятнадцатый, финальный сезон «Сверхъестественного». За полтора десятилетия в эфире братья Винчестеры теряли не только близких и друзей, но и фанатов. Далеко не все зрители выдержали многолетний марафон. Теперь многие вернутся посмотреть «Сверхов» в последний раз — но что там сейчас происходит и как всё это понять? Если вы подзабросили «Сверхъестественное», но хотите узнать, чем сейчас заняты Сэм, Дин, Кас, Бобби и Люси, кто такой Джек и почему главным противником братьев в финальном сезоне станет писатель Чак Ширли, то эта статья — для вас. Мы подготовили небольшой гид по сериалу, в котором кратко (насколько это возможно!) пересказали основные события последних полутора десятков лет.

Итак, за это время Дин и Сэм успели…

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…найти отца и тут же его потерять

В начале «Сверхъестественное» был сериалом о двух братьях — охотниках на нечисть, которые отправились на поиски своего отца, такого же охотника. Джон Винчестер бесследно исчез в ходе очередной охоты, но вскоре выяснилось, что он просто не хочет, чтобы его нашли.

Дело в том, что Джон вышел на след Азазеля, могущественного желтоглазого демона, виновного в смерти Мэри, матери Дина и Сэма, и Джессики, девушки Сэма. Джон выяснил, что Азазель работает над воплощением зловещего и масштабного плана, в котором может быть замешан Сэм. Азазелю помогали другие демоны, способные вселяться в тела людей. Опасаясь за сыновей, Джон попытался выследить Желтоглазого в одиночку, но это оказалось ему не по силам, и он всё же вынужден был обратиться за помощью к Дину и Сэму.

Семейное воссоединение было недолгим. Управляемый демоном грузовик сшиб машину Винчестеров с дороги, и Дин оказался при смерти. В обмен на жизнь сына Джон Винчестер заключил сделку с Желтоглазым, отдал ему свою душу и умер.

…открыть врата Ада

Дин и Сэм выясняют, что цель Азазеля — освобождение Люцифера, падшего архангела, создателя Ада и отца демонов. Несколько тысячелетий назад Люцифера заключили в клетку. Клетка заперта на 600 печатей, но для её открытия достаточно разрушить 66 замков. Сделать это может Лилит, первый созданный Люцифером демон, а для этого Желтоглазому нужно открыть врата Ада и выпустить Лилит и других демонов на землю.

Ключ от врат ада — особый револьвер, отлитый Сэмюэлем Кольтом в 1835 году. Долгие годы кольт хранился у охотника Дэниела Элкинса, а после его смерти попал в руки Винчестеров, но затем Джон отдал кольт Желтоглазому вместе со своей душой в обмен на жизнь Дина. Врата Ада окружены ловушкой для демонов — пентаграммой, пройти мимо которой может лишь человек. Поэтому Азазель долгие годы выращивал «особых детей», подпитывая их своей кровью. Кто-то из детей должен стать военачальником армии демонов, а в перспективе — идеальным сосудом для Люцифера.

Одним из этих детей оказался Сэм. За десять лет до его рождения мать была вынуждена заключить сделку с Азазелем ради спасения Джона. Именно эта сделка позволила Желтоглазому позже ворваться в дом Винчестеров. При этом убийство Мэри было случайностью — она просто не вовремя зашла в комнату.

Азазелю нужен всего один лидер для своей армии, поэтому он собирает вместе всех повзрослевших детей, включая Сэма, и предлагает им перебить друг друга, чтобы последний оставшийся получил всё. В драке Сэм погибает, и ради спасения брата Дин идёт по стопам родителей и заключает новую сделку с Желтоглазым: жизнь Сэма в обмен на его душу. Азазель соглашается и отпускает Дину год жизни.

В финале второго сезона Азазель находит врата Ада и выпускает Лилит и других демонов на Землю. Лилит начинает рушить печати для освобождения Люцифера. Впрочем, самому Азазелю не суждено насладиться триумфом: Дин убивает Желтоглазого, отомстив за смерть родителей и освободив душу отца.

…начать Апокалипсис

В войне с демонами у Винчестеров появляются могущественные союзники — ангелы Господни во главе с Михаилом. Правда, по-настоящему им помогает лишь один — Кастиэль. Именно он вытаскивает Дина из Ада после того, как истекает отпущенный Желтоглазым год жизни и адские гончие разрывают Дина на части. Остальные ангелы не горят желанием предотвращать освобождение Люцифера. Они ждут наступления Апокалипсиса и финальной битвы Рая и Ада, так как уверены в своей победе, и их не волнует, сколько людей при этом погибнет.

Сэм и его возлюбленная Руби прибывают в монастырь святой Марии, под которым и заключён Люцифер. Младший Винчестер пытается остановить Лилит и убивает её. Но Сэму невдомёк, что Лилит и есть последняя печать, и её смерть освобождает Люцифера.

…предотвратить Апокалипсис

Люцифер выходит на свободу, но даже ему нужно время на подготовку Апокалипсиса. В частности, Люси, как его любовно называют фанаты, требовался подходящий сосуд для своей сущности. Такими сосудами для архангелов должны были стать Винчестеры. По божественному плану Люцифер должен был занять место Сэма, а Михаил — Дина. После архангелы сошлись бы в битве, чтобы решить судьбу Ада и Рая.

Сэм соглашается впустить в себя Люцифера, надеясь сохранить контроль над своим сознанием и запереть Люси обратно в Клетку. Пусть и не сразу, но у него это получается, и он прыгает в Клетку, забирая с собой и Михаила. Тем самым Сэм обрекает себя на заточение в Аду. Дин, выполняя данное брату обещание, пытается зажить нормальной жизнью и возвращается к Лизе.

…открыть Чистилище и выпустить Левиафанов

После победы над Люцифером и жертвы Сэма проходит год, и вдруг живой и невредимый Сэм приходит к брату. Оказывается, он практически сразу вернулся из Ада на Землю и целый год охотился на монстров в одиночку, пытаясь дать Дину шанс на нормальную жизнь.

Но возвращение Люцифера в клетку лишь создало для героев новые проблемы. Сэм вернулся из Ада без души, новый правитель Ада Кроули пытается получить доступ к Чистилищу и запертым там душам. А на Небесах после потери Михаила вспыхнула смута, одним из главных участников которой стал Кастиэль.

Братья возвращают Сэму душу, а после выясняют, что Кроули и Кас работают сообща. Касу удаётся добраться до Чистилища, поглотить все находящиеся там души и провозгласить себя новым Богом. Но в процессе он случайно выпускает на волю новых монстров — Левиафанов, которые вроде как уничтожают его.

Спустя целый сезон напряжённой борьбы Винчестеры одолевают Левиафанов. Но в конце Дина и воскрешенного Каса засасывает в Чистилище, где они, разумеется, остаются лишь до следующего сезона.

…обосноваться на одном месте

Много лет единственной базой братьев оставалась «Шевроле Импала» 1967 года выпуска. Винчестеры нигде не задерживались подолгу, ночевали в мотелях или на заднем сиденье, а завтракали в придорожных забегаловках.

Но в восьмом сезоне Дин и Сэм нашли Бункер, секретную базу организации Просвещённых, тысячелетиями копившей знания. Братья оценили удобства и охранную систему Бункера и сделали его своей постоянной резиденцией, в которой со временем поселился даже Кас. Впрочем, верная «Импала» тоже никуда не делась.

…сократить поголовье ангелов

После долгих интриг и махинаций новым Богом становится ангел Метатрон, который едва ли не первым своим деянием низвергает всех ангелов с Небес на Землю. Падшие ангелы винят во всём Кастиэля, но тому удаётся собрать вокруг себя сторонников.

В поисках оружия против Метатрона Дин находит легендарного демона Каина и получает от него Первый клинок, первое орудие убийства в истории, тот самый предмет, которым Каин на заре времён прирезал своего брата Авеля. Однако в комплекте с клинком идёт Метка Каина. Метка позволяет пользоваться клинком, но пробуждает в своём владельце жажду убивать.

В итоге Касу удаётся одолеть Метатрона, но прежде тот убивает Дина. Метка Каина не даёт Дину умереть, однако он превращается в демона.

…убить Смерть и выпустить Тьму на Землю

Сэму удаётся вернуть Дину нормальный облик. Но метка Каина остаётся у Дина, который, того и гляди, свихнётся и перейдёт на Тёмную сторону. В попытках избавиться от Метки Дин и Сэм обращаются к ведьме Ровене Маклауд, матери нового повелителя Ада Кроули, и к Смерти, одному из четырёх всадников Апокалипсиса.

Смерть предлагает забросить Дина на другую планету, но только если тот убьёт ещё и Сэма, чтобы не мешал. Дин в ответ убивает самого Смерть. Ровена и Кроули находят способ снять Метку, но тем самым выпускают на волю Тьму, древнюю разрушительную силу, сметающую всё на своём пути.

…помирить Бога с сестрой и обрести мать

Тьма воплощается в теле маленькой девочки по имени Амара и начинает быстро расти, поглощая души. Винчестеры узнают, что Амара — сестра Бога, а Кастиэль обращаются за помощью к единственному созданию, уже побеждавшему Амару и созданному для борьбы с нею, — Люциферу. Люцифер обещает помочь, но первым делом после освобождения из Клетки изгоняет Кроули из Ада и убивает Ровену.

Тут Винчестерам является Бог, который всё это время скрывался под видом писателя Чака Ширли, сделавшего Винчестеров героями своей популярной серии романов. Чак говорит, что убить Амару можно только вместе с ним, и даже готов пожертвовать жизнью (а заодно и Дином) ради победы.

Но этого не требуется. Встретив брата, Амара решает, что не хочет все уничтожать, а предпочла бы провести время с ним. Чак и Амара вместе покидают Землю, а на прощание Тьма делает Винчестерам подарок — воскрешает их мать.

…усыновить Антихриста (ну, вроде того)

Бог и Амара мирятся и покидают планету, но на Земле царит хаос, в центре которого мечется освобождённый Люцифер. Он успел дважды побывать правителем Рая, один раз ради победы над Амарой, второй — пообещав вернуть крылья падшим ангелам. Но ничего дельного из этого не вышло.

В поисках достойного вместилища Люцифер кочует из тела в тело, оставляя трупы с выжженными глазницами, пока наконец не оказывается в теле… президента США. В этом обличье он заводит интрижку со своей помощницей Келли. Девушка беременеет, и Люцифер понимает, что скоро станет отцом нефилима. Нефилимы обладают благодатью ангела и душой человека и становятся могущественнее родителя. Законы Небес запрещают создание нефилимов, а нарушивших этот запрет ангелов безжалостно уничтожают вместе с отпрысками.

Ангелы объявляют на Келли охоту, и будущая мать вынуждена спасаться. Сначала за ней присматривает демоница Дагон по приказу Люцифера, а затем девушка попадает под опеку Кастиэля. Но Келли не суждено пережить рождение ребёнка. Пришедшего за сыном Люцифера встречают Дин, Сэм, Кас, Мэри и Кроули. Выделившаяся при рождении нефилима энергия открывает портал в постапокалиптический мир — альтернативную реальность.

В этом мире Мэри Винчестер отказала Желтоглазому демону, Джон Винчестер умер сорок лет назад, Дин и Сэм не родились, а в 2010 году случился Апокалипсис. Врата Ада разверзлись, на Землю спустился Люцифер с ордами демонов. Архангел Михаил убил Люцифера, а затем ангелы начали геноцид человечества. К 2017 году демоны рассеяны, человечество почти уничтожено, а ангелы ведут охоту на немногих уцелевших. Небеса затянуты темными облаками, в которых сверкают красные молнии, а из земли торчат напоминающие ангельские клинки шипы, на которые насажены мертвые тела. Лишь кое-где сохранились леса, где прячутся колонии уцелевших людей.

Охотники решают запереть Люцифера в иной реальности. Кроули жертвует собой ради осуществления ритуала, Люцифер успевает убить Каса (опять?!), а Мэри оказывается заперта в альтернативной реальности вместе с Люси.

В итоге Дин и Сэм оказались опекунами Джека, ребёнка Люцифера и Келли. И пусть парень мгновенно вымахал в юношу и братьям не пришлось возиться с подгузниками, на Винчестеров легла огромная ответственность.

…воспитать охотника

Доверь Винчестерам ребёнка, и они превратят его в охотника. Братья научили Джека пить пиво, рыгать, класть ноги на стол и охотиться на монстров. А чего вы ещё ожидали от Дина?

Джек считал себя членом семьи Винчестеров и искренне пытался творить добро, но не мог совладать с собственной силой, отчего его действия порой приводили к беде. Он самостоятельно отправился в альтернативную реальность ради спасения Мэри Винчестер. После долгих поисков Дин и Сэм нашли путь в другую реальность и не без помощи Люцифера спасли не только Мэри с Джеком, но и пару десятков местных жителей.

К несчастью, при содействии Люцифера (справедливости ради, Сэм его предал и оставил в альтернативном мире) в наш мир проникает альтернативный архангел Михаил, оказавшийся тем ещё фанатиком. Он верит, что все альтернативные вселенные — неудавшиеся божественные черновики, и его задача — уничтожить их вместе со всеми живыми существами.

…убить дьявола

Люцифер притворялся добрым отцом для Джека, но ему нужна была лишь сила нефилима. Когда падший архангел понял, что по-хорошему Джек с ним не пойдёт, он решил забрать сыновью благодать силой.

Ради победы над Люцифером Дин согласился исполнить предназначение и стать сосудом для Михаила из альтернативной реальности, но только на время борьбы с Люцифером. Братья убивают падшего архангела, затем Михаил нарушает условия сделки, захватывает контроль над Дином и решает устроить апокалипсис и в этой версии Земли.

…снова потерять мать

Разошедшийся Михаил перебил всех выходцев из постапокалиптического мира, найденных в бункере Винчестеров. Тогда Джек ради победы над врагом сжёг свою душу.

Лишившись души, Джек потерял способность отличать добро от зла. Этим решили воспользоваться ангелы, но в итоге жертвой неуравновешенного нефилима стала Мэри Винчестер, которую он нечаянно убил в ссоре. И хотя Кас заверил братьев, что Мэри обрела покой в Раю, Дин затаил на Джека зуб.

Прежде чем потерять мать, Винчестеры на один вечер обрели отца. В результате временного парадокса Джон Винчестер из прошлого попал в 2019-й. И хотя ради сохранения континуума его пришлось оперативно отправлять обратно, Винчестеры собрались за одним столом и хоть ненадолго почувствовали себя обычной семьёй.

…поругаться с Богом

После убийства Мэри Джек пошёл вразнос. Он начал создавать новых ангелов, подвергать еретиков библейским казням, заставил людей по всему миру говорить только правду… Стоит ли удивляться, что он разозлил настоящего хозяина Вселенной?

К Дину, Сэму и Касу явился Чак и велел им убить Джека, так как сам якобы этого сделать не мог. Но когда Дин не смог спустить курок, выяснилось, что Чак солгал. Он играючи угробил Джека, а когда Сэм попытался застрелить Бога, Чак заявил, что время сказок кончилось, и выпустил из ада души всех монстров. Четырнадцатый сезон кончается на том, что Джек просыпается в пустоте, а Дин, Сэм и Кас тонут под ордами окруживших их мертвецов.

* * *

Пусть «Сверхъестественное» существенно изменилось за полтора десятилетия, кое-что осталось неизменным. Братья продолжают ругаться, совершать ошибки и терять близких. Многие катастрофы и вовсе происходят из-за вмешательства Винчестеров. Они открыли врата Ада, освободили Люцифера, выпустили Тьму и привели в наш мир альтернативного Михаила. Большинство героев и особенно героинь погибло, некоторые и не по одному разу. Сами Винчестеры по очереди побывали в аду, оба умирали уже трижды. А что касается Каса, Чак уже потерял счёт, сколько раз он воскрешал своего ангела.

Если подумать, Чак — идеальный финальный босс для «Сверхъестественного». Судя по его словам, он всегда следил за Винчестерами, всегда играючи мог им помочь, но предпочитал ничего не делать, так как похождения братьев — «его любимый сериал». Как знать, может, все их неприятности — дело рук скучающего Бога? В таком случае Чаку давно пора платить по счетам.