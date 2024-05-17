    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №246 (май 2024)

    17 мая 2024
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    17.05.2024
    27426
    4 минуты на чтение
    #номера

    Майский номер сосредоточен на страшном и развлекательном: поговорим о комедийных хоррорах, некромантах, «Мумии» 1999 года и даже о Джа-Джа Бинксе!

    Мир фантастики №246 (май 2024) 1

    Узнайте из номера:

    • как придумали смешивать страшное и комичное в кинематографе;
    • сколько людей, согласно легендам, оживил Асклепий;
    • как быстро Лукас рассчитывал снять трилогию приквелов;
    • чем выделялись «Люди Икс» на фоне других мультсериалов;
    • сколько игровых студий сгубила серия игр Thief.

    А ещё вас ждут: рецензии на книги Кристофера Руоккио, Салмана Рушди, Эммы Страуб и других • творческий путь Вернора Винджа • тернистый путь к зрителю «Мумии» Стивена Соммерса • большой комикс Романа Новикова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Роман Новиков

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    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 1290 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF вернутся в 2024 году.
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    Мир фантастики №246 (май 2024) 5
    Мир фантастики №246 (май 2024) 4
    Мир фантастики №246 (май 2024) 3

    В продаже с 17 мая.
    Следующий номер выйдет 14 июня.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериал
    4 Эволюция комедийного хоррора
    Может сложиться впечатление, что несерьёзные страшилки стали создавать только в XXI веке, чтобы поиронизировать над типичными фильмами ужасов. На самом же деле у кино, позволяющего увидеть что-то страшное и посмеяться над ним, долгая и славная история.

    Врата миров
    16 Фантастические профессии
    Некроманты
    В любую эпоху люди обязательно пытаются заглянуть за грань жизни, приручить смерть и даже использовать её в своих интересах. Рассказывают, что некоторым это очень даже удавалось — таких людей зовут некромантами. Истории о них существовали ещё с зарождения письменности, а появились наверняка раньше. Вместе с человечеством они менялись, постепенно превращаясь из первобытных рассказов у костра в шедевры фэнтези, но никогда не исчезали.

    Книжный ряд
    24 Рецензии на книги
    Артбук MetronomiconКристофер Руоккио «Прах человеческий» • Элизабет Мун «Население: Одна» • Эмма Страуб «Завтра в тот же час» • Салман Рушди «Город победы» • и другие книги.

    34 Персона
    Опасные видения Харлана Эллисона
    Эллисон балансировал между массовым и элитарным, между искусством для народа и искусством для узкого круга, — и одно время казалось, что он в этом преуспел, избежав ловушки забвения.

    38 Персона
    Вернор Виндж
    20 марта скончался Вернор Виндж, всего полгода не дотянувший до своего 80-летнего юбилея. Этот американский писатель прославился не столько своими литературными произведениями (хотя несколько его романов заслуженно вошли в золотой фонд фантастики), сколько философской публицистикой о проблемах и перспективах научного прогресса, прежде всего о технологической сингулярности. С учётом сегодняшнего шума вокруг пресловутого ИИ идеи Вернора Винджа актуальны как никогда…

    Видеодром
    44 Классика
    Как создавали первый приквел «Звёздных войн»
    19 мая 2024 года исполняется 25 лет со дня премьеры «Скрытой угрозы». Сразу после выхода приквелы вызвали много критики, но с годами отношение к ним изменилось: сегодня большинство фанатов считает их неотъемлемой частью Саги. Рассказываем, как проходила работа над первым фильмом, как менялись планы Джорджа Лукаса и как завышенные ожидания едва не привели к непоправимому.

    52 Сериал
    История анимационного сериала «Люди Икс»
    В январе 1993 года на телеэкранах появились «Люди Икс» — и история мутантов разделилась на до и после. Мультсериал продержался пять сезонов, проложил супергероям дорогу в кино и на телевидение, раздвинул границы анимации и стал любимым воспоминанием из детства для целого поколения. Рассказываем сложную историю рождения шедевра и разбираемся в причинах его популярности.

    62 Классика
    Как создавалась «Мумия»
    1980-е подарили зрителям сразу несколько культовых приключенческих фильмов, а вот 1990-е в этом плане оказались не столь плодотворными. Но под занавес десятилетия Голливуд выдал фильм, который выдержал испытание временем и сейчас считается знаковым, — «Мумию» Стивена Соммерса. Как и у любого классического фильма, у неё интересная история создания: в своё время её могли поставить Клайв Баркер и даже Джордж Ромеро!

    Игровой клуб
    70 Ретроспектива
    Взлёт и падение серии Thief
    Thief перевернула представление об играх от первого лица и совершила революцию в жанре, но при этом «похоронила» три команды разработчиков, пережила два переосмысления и сейчас имеет очень сомнительные перспективы на возвращение.
    По случаю 20-летнего юбилея Thief: Deadly Shadows погрузимся в историю создания культовых игр про мастера-вора Гаррета и попытаемся оценить то влияние, которое они оказали на всю игровую индустрию.

    80 Юбилей
    20 лет The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
    Когда-то игры по лицензии заведомо считались проходным продуктом, недостойным внимания в отрыве от оригинала. Но этот экшен от первого лица сломал тенденцию, получив признание и любовь игроков. Не в последнюю очередь благодаря харизме Вина Дизеля.

    Машина времени
    84 Космос
    Кто определил пути планет
    С глубокой древности люди замечали, что некоторые звёзды блуждают по ночному небу: их назвали планетами. Не в силах объяснить движение планет рационально, наши предки придумывали для этого сложные мифологические сюжеты. Однако со временем мыслителям этого стало недостаточно — и так постепенно зародилась небесная механика.

    Фан
    90 Художник
    Роман Новиков
    Работы Романа Новикова привычны читателям «Мира фантастики», ведь он уже больше года рисует иллюстрации для слова главного редактора и рассказов. Мы решили поближе познакомиться с творчеством Романа вне нашего журнала, а также расспросить его о любимых фантастических вселенных, о преимуществах участия в художественных челленджах и о том, почему он не стал рисовать для нас ещё и комикс.

    99 Комикс
    Роман Новиков Family
    Не стоит теряться в неправильном лесу!

    112 Зона комикса
    Роман Файницкий, Рустам Ха «Ошибка новичка»
    Не стоит хвататься за первый попавшийся заказ!

    И, конечно, не стоит пропускать этот номер!

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    № 245 (апрель 2024)

    Мир фантастики №245 (апрель 2024) 1
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