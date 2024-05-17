Мир фантастики №246 (май 2024)

Майский номер сосредоточен на страшном и развлекательном: поговорим о комедийных хоррорах, некромантах, «Мумии» 1999 года и даже о Джа-Джа Бинксе!
Узнайте из номера:
- как придумали смешивать страшное и комичное в кинематографе;
- сколько людей, согласно легендам, оживил Асклепий;
- как быстро Лукас рассчитывал снять трилогию приквелов;
- чем выделялись «Люди Икс» на фоне других мультсериалов;
- сколько игровых студий сгубила серия игр Thief.
А ещё вас ждут: рецензии на книги Кристофера Руоккио, Салмана Рушди, Эммы Страуб и других • творческий путь Вернора Винджа • тернистый путь к зрителю «Мумии» Стивена Соммерса • большой комикс Романа Новикова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Роман Новиков
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 1290 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF вернутся в 2024 году.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
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Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 17 мая.
Следующий номер выйдет 14 июня.
Может сложиться впечатление, что несерьёзные страшилки стали создавать только в XXI веке, чтобы поиронизировать над типичными фильмами ужасов. На самом же деле у кино, позволяющего увидеть что-то страшное и посмеяться над ним, долгая и славная история.
Некроманты
В любую эпоху люди обязательно пытаются заглянуть за грань жизни, приручить смерть и даже использовать её в своих интересах. Рассказывают, что некоторым это очень даже удавалось — таких людей зовут некромантами. Истории о них существовали ещё с зарождения письменности, а появились наверняка раньше. Вместе с человечеством они менялись, постепенно превращаясь из первобытных рассказов у костра в шедевры фэнтези, но никогда не исчезали.
Артбук Metronomicon • Кристофер Руоккио «Прах человеческий» • Элизабет Мун «Население: Одна» • Эмма Страуб «Завтра в тот же час» • Салман Рушди «Город победы» • и другие книги. 34 Персона
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