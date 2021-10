Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики»

Pathfinder: Wrath of the Righteous утопает в багах, бросает в новичка километровые таблицы прокачки, запутывает в лабиринтах с минотаврами, вращая капризную камеру, — делает всё, чтобы вы ругались, а я написал разгромную рецензию. Недостатков у неё много, но взамен… взамен эта игра предлагает столько, что хватило бы на четыре другие. Это настоящий подарок для любителей эпохи Infinity Engine. Увлекательная, разная, глубокая и чертовски огромная игра, к которой хочется возвращаться. Истинная наследница Baldur’s Gate 2 — Larian молодцы, но они делают что-то совсем другое.

Разговор о новом релизе Owlcat Games трудно вести, не упоминая предыдущий. Из 2021 года выход Pathfinder: Kingmaker видится событием не очень-то значительным. Интерес к изометрическим RPG тогда заметно снизился — Torment: Tides of Numenera ожиданий многих игроков не оправдала, а Tyranny и Pillars of Eternity 2, несмотря на приличные оценки, внушительной аудитории не собрали.

Первую игру по системе Pathfinder ждали, но без энтузиазма: не очаровывайся, и не разочаруешься. Но релиз Kingmaker разочаровал почти всех. Невероятное количество багов и сложность отпугнули многих… но об игре не забыли и игроки, и разработчики. С упорством не меньшим, чем авторы No Man’s Sky, Kingmaker продолжили полировать и расширять — и за три года она продалась миллионом копий. Вокруг цифрового Pathfinder сложилось крепкое, дружное сообщество, которому мы благодарны за… лучшую RPG 2021 года. Не меньше.

Пятый крестовый поход

Сюжет игры бесстыдно вторичен. Есть волшебный портал, Мировая Язва, из него в фэнтезийный мир Голарион лезут демоны. Лезут долго и давно. Таинственному незнакомцу с таинственной незаживающей раной (это вы) предстоит возглавить очередной, уже пятый, крестовый поход и портал этот закрыть. Но не спешите кривиться, это не клон Dragon Age: Inquisition. Банальные ходы оборачиваются сложной, многоуровневой историей, в которой работают даже самые избитые штампы. На короткую завязку, где лорд демонов Дескари разоряет город Кенабрес, отводится пара минут, её роль — дать вам понятную задачу на первое время. Весь первый акт вы будете собирать силы на ответный удар, изучая руины разорённого города, а вместе с ним — историю крестовых походов и древней земли Саркорис, процветавшей до вторжения демонов.

Мировая Язва — это не просто врата на другой план с пожухшей травой вокруг. Это заноза на теле всего континента, зудящая три поколения. Даже в горящем Кенабресе люди не бегают в панике на улицах: они привыкли к войне, демонам, потерям и лишениям. Война началась не вчера, и у людей вокруг накопилось много баек и легенд, на земле и под землёй выросли целые династии крестоносцев. Ретивый инквизитор гоняется за адептами Десны, божества сновидений и свободы. Клан тифлингов выясняет, кто стащил семейную реликвию. Дворянин-гедонист продолжает кутёж, не замечая пожаров и разрушений, — в Кенабресе и не к такому привыкли! Город живёт, и игрок постепенно становится его жителем.

Но вот история делает крутой поворот, и вы уже во главе армии на марше, прорубаете путь через полчища горгулий, нежити и хищных насекомых. Новый изгиб сюжета — и в ваших руках целая крепость, где вы будете издавать указы. Ещё один виток — большая война остаётся позади, и ваша группа отправляется в Бездну с дипломатической миссией. Только к финалу сюжет немного буксует, заставляя носиться по всей Мировой Язве по личным просьбам боевых товарищей.

Pathfinder — партийная RPG, и спутникам уделили много внимания. Такой разношёрстной компании не знали даже Инквизитор, Герой Ферелдена и Безымянный. Мы можем взять в партию ребёнка-мессию, людоеда, маньяка-серийного убийцу, двух ребят с демонической кровью и ещё одного с целым демоном внутри, учёного с диссоциальным расстройством личности и доброго суккуба. Персонажи комментируют каждое ваше действие, у них есть полноценные сюжетные линии с кульминацией и развязкой. Есть в игре и любовные отношения, полные ярких сцен. Как вам, например, бурный секс на балконе под зельями невидимости? Моим фаворитом стал мрачный гном Регилл, глава Рыцарей Преисподней, жестокий командир, который не моргнув зарежет раненых в обозе, лишь бы основные силы успели занять лучшую позицию. Стратегический гений гнома не раз выручал моё войско.

Wrath of the Righteous заметно мрачнее Kingmaker. В основных и побочных квестах хватает жутких сцен. Враги и NPC подробно рассказывают, как будут глумиться над вашим трупом, да и сам герой с друзьям может наломать дров. Игра позволяет честно отыгрывать хаотично-злого персонажа, не жертвуя при этом здравым смыслом. Общий тон сюжета балансирует между тёмным фэнтези в духе Глена Кука и весёлым приключением в D&D. Главный поставщик юмора на грани кринжа — непутёвая энциклопедистка Неннио, буквально одержимая знаниями. Её сюжетная линия заканчивается драматичной развязкой, но из-за общей придурковатости персонажа она цепляет не так сильно, как могла.

Совет: если вы хорошо читает по-английски, последуйте моему примеру и выберите этот язык. Прекрасный литературный текст рука не поднимается проматывать. Озвучка выше всяких похвал. Русский будет послабее, особенно в технической части. Готовьтесь к перлам вроде «Ваш зверь овладёл лёгким бардом». Вообще, это странно: в игре от российского разработчика английский текст выглядит первичным.

Решения и последствия

Структура сюжета и его подача похожа на Kingmaker: есть большие квесты на всю игру и поручения в пределах одного акта, но сценарий интереснее и больше не выстроен по структуре «кризис — решение — вылазит новый монстр недели». В отличие от предшественника, игра почти не торопит вас, тайных и явных таймеров стало меньше (точнее, они лучше спрятаны). Портят динамику истории только долгие подземелья и, местами, неудачный дизайн локаций. Только представьте, вы вывесили знамя на взятой крепости под торжественную музыку, кульминация достигнута, силы на исходе, а потом ещё полторы локации зачищать. Или, того хуже, непослушная камера скрывает от вас нужный поворот.

Смазывает восторг от игры и нововведение — управление армиями на стратегической карте. Игрок нанимает войска, постепенно зачищает Мировую Язву от демонических армий (выбивая из них артефакты для героя и ресурсы для похода), а в захваченных фортах строит полезные постройки. Идея, интересная в теории, на практике работает плохо. На микроуровне битвы просто скучные. Способностей у войск почти нет, равные по силе армии долго и нудно закликивают друг друга без всякой тактики, ИИ невероятно туп.

На макроуровне режим тоже не работает. Армии демонов статичны, лишь раз в три недели из ниоткуда появляется слабый отряд и осаждает ваш форт. Ресурсов (при незначительном вливании золота игрока) уже в середине игры хватает на выкуп всей доступной армии, постройку любых зданий, и ещё на наёмников остаётся.

Однако я не готов записать сражения в однозначные недостатки игры, даже и в таком виде они прекрасно работают на атмосферу, создают ощущение большой войны. Указы и заседания совета, в которых вы участвуете, справляются ещё лучше — здесь дизайнеры игры нашли идеальный баланс: сцен с диалогами в «тронном зале» меньше, чем в Kingmaker, но они интереснее, а всякая мелочь превратилась в карточки-указы в стратегическом режиме, где вы можете одним кликом выбрать решение и прочитать о последствиях. Время можно почти безнаказанно проматывать, собирая доход, рекрутов и дожидаясь, когда ваши указы вступят в силу.

Совет: когда игра позволит вам нанять первого генерала, выберите мага. Он даст меньше бонусов в начале, но и армии врагов тогда будут маленькие. А после, прокачавшись, он сможет заканчивать битву одним заклинанием. Второго генерала нанимать не нужно вообще.

Ещё совет: успех вашей военной кампании зависит от войск, которые вы выберете. С развитием военного дела на заседании совета вам предложат решить, какие отряды составят основу войска. Выбор этот, к сожалению, не равноценный. Если хотите упростить жизнь, выберите Marksmen, когда зайдёт речь о лучниках. Отряд этих ребят легко собрать, промотав месяц времени, — он справится с любым врагом.

Последствия решений будут преследовать вас долго. По сюжету ваш герой должен выбрать один из десяти мифических путей, каждый из которых открывает целую линейку уникальных квестов, а иногда и сопартийцев. Выбор этот не банальный, вы можете стать, скажем Эоном, воплощением космической справедливости, и «чинить» судьбы людей, изменяя реальность во имя справедливости, а можете выбрать Трикстера и делать это с извращённым чувством юмора.

Мифические пути — не отдельные квесты, они влияют на всё прохождение, открывая особые решения в диалогах, указах и эпизодах из книги (знакомых по Kingmaker). Геймплей путь меняет кардинально, кроме порции новых абилок вам становится открыта новая локация и «стиль» решения проблем. Герой-лич, например, исключает любую романтику, но может убить нескольких сюжетных персонажей и превратить их в нежить-компаньонов. Секретная концовка от Owlcat тоже в наличии и по традиции требует длинный список свершений.

Совет: мифические пути всегда открываются после диалога. Увидев интересную вам опцию — выберите её, иначе вы скорее всего пропустите возможность встать на этот путь. В первой фазе игры вы можете выбирать реплики нескольких путей, а потом, в судьбоносный момент, выберите один из открытых вам (вы это не пропустите).

Wrath of the Righteous очень линейная игра, но в глаза это не бросается, так много на вас сыпется контента. В ней потрясающее количество мелких развилок, необязательных диалогов и целых сюжетных линий — здесь игра даст фору Age of Decadence. В игре заготовлены маленькие бонусы для героев разных рас и вероисповеданий, есть триггеры и сложнее. Не снимали наручи с первого экрана до финала четвёртого акта? Антагонист похвалит вас в диалоге! Если в Planescape: Torment текста больше, чем в «Войне и мир», то Pathfinder: Wrath of the Righteous готов потягаться с собранием сочинений Ленина.

Минимакс во всей красе

Всё это великолепие радует при одном условии: вы готовы играть по системе Pathfinder. Создавать персонажа, выбирать фиты из длинного списка, минимаксить характеристики, собирать группу, способную убить любую комбинацию монстров. Это дело не из простых, потому что встроенная система обучения со своей задачей не справляется никак. К новичкам игра откровенно беспощадна. В настольной игре накал страстей и сложность сцен регулирует ведущий, Wrath of the Righteous слепо копирует систему «как есть», что с одной стороны бросает интересный вызов, и с другой — задаёт крутую кривую сложности.

Можно отдать развитие героя и напарников под управление ИИ, но он прокачает вас плохо и не подскажет, как правильно собирать группу и действовать в бою. Высокие уровни сложности не терпят от билдов ошибок. У каждого класса есть обязательный набор способностей, не взяв которые он теряет в эффективности или даже становится бесполезным. Первому ряду нужны Dodge и Crane Style, ради последнего не грех взять уровень монаха. Лучникам необходим Precise Shot, чтобы попадать по целям, которых держит ваш первый ряд. Маги-контроллеры должны всеми способами повышать свой Spell penetration. Мифические пути дают очень сильные способности, что частично компенсирует высокие характеристики врагов, но до них ещё нужно дойти по сюжету.

Совет: в списке заклинаний тоже есть обязательные. Grease — лучший контроль поля в начале игры. Haste позволит брать нахрапом сложные энкаунтеры. Icy Prison и Sirocco позволят выжить на высоких уровнях. Death Ward и True Seeing полезны против нежити и призраков. Mirror Image и Displacement незаменимы для танков.

Список доступных классов поражает воображение, но разнообразие это мнимое. На практике все классы одного архетипа умеют одно и то же, но с небольшими вариациями. Дисбаланс классов очень высок. Из всех вариаций Плута хорошо работает только Eldritch Scoundrel, а самым полезным классом в игре оказывается вообще Алхимик-Vivisectionist — жизней прилично, мощная скрытая атака, много полезных заклинаний, удобен для мультикласса. Чтобы дойти до этого, новичку придётся или изрядно помучиться, или долго копаться в гайдах. Впрочем, игра щедра и разрешает сбрасывать прокачку и брать с собой наёмников любого класса — экспериментируйте.

Но как бы вы ни старались, игра рано или поздно размажет вас по стенам очередного подземелья. Даже в удобном для сложных боёв пошаговом режиме. Прокачанные персонажи будут постоянно промахиваться, а враги одним критическим ударом выносить вашего плута или мага. У каждого демона есть иммунитеты и сопротивления, отчего очень больно в начале игры, когда воевать ещё нечем. Сложность меняется скачками без предупреждения и всякой логики. Расправились с боссом за три попытки? Увязнете в рядовой схватке за следующим углом. Характеристики отдельных монстров задраны так, что вы вообще не сможете по ним попасть кроме как критом или создав правильно прокачанного наёмника. Take it or leave it.

Совет: обязательно возьмите в партию Барда, его песни сильно повышают атаку, навыки и спасброски. Среди компаньонов игры этого архетипа нет, но это не повод его игнорировать. Я сделал барда из паладинши Сиилы. Можно стать им самому или взять в группу наёмника. Хорошей альтернативой будет Скальд.

Вместе веселей

Редкий издатель так лоялен к сообществу игроков, как Owlcat Games. К пожеланиям игроков прислушиваются, баги — чинят прямо на глазах, по мелочам улучшают интерфейс. На бета-тесте и сразу после релиза ошибок в игре было много: персонажи проваливались в текстуры, квесты не работали, игра вылетала, но значительную часть проблем уже исправили. Я закончил игру с двумя неработающими квестами, ещё два я выполнил, но не мог убрать записи из журнала. Неприятно, стыдно, но в сравнении с запуском Kingmaker — большой прогресс. Ошибок ещё много, но игра так хороша, что я советую попробовать её уже сейчас.

Критических для прохождения багов в игре (на момент написания статьи) не осталось, а с мелкими проблемами помогут справиться другие игроки. Официальный фанатский сервер в Discord — очень приятное, дружелюбное место, где всегда готовы помочь новичкам. Коллективный разум знает, как пройти любой энкаунтер и поможет с затыками в сложных квестах. Я общался в основном с иностранцами, но и русский раздел довольно активный.

Фанаты игры — её большое достоинство. Тесное общение аудитории с издателем помогло улучшить Kingmaker, а новый релиз — выпустить с лучшим функционалом. Пропуск кат-сцен, недоступный ранее, есть в Wrath of the Righteous с самого начала. Вращающуюся камеру тоже вымолили игроки (на свою беду, теперь в извилистых пещерах реально заблудиться). Пошаговый режим боя изначально был фанатской модификацией.

Ещё один фанатский проект, Toy Box, — это огромная надстройка над игрой, позволяющая оперировать внутренними файлами, этакий ArtMoney для игры. С её помощью в один клик можно отключать ненавистные механики (например, нагрузку отряда и усталость), выполнять битые квесты, изменять скрытые переменные, чтобы не переигрывать долгие часы после сюжетного выбора, где вы передумали. Это не просто набор чит-кодов, а инструмент для изучения возможностей игры.

Совет: интерфейс Pathfinder неплох сам по себе, но вы можете здорово упростить себе жизнь, поставив несколько хороших модификаций. Все они, как и Toy Box, ставятся через программу Nexus Mod Manager. Enhanced Inventory — наводит порядок в инвентаре, выделяет важный лут, добавляет поиск по названию и тэгам. До кучи ещё и книгу заклинаний улучшает. PathfinderAutoBuff — позволяет персонажам выполнять заданную последовательность действий. Мод значительно ускоряет процесс обкастовки партии полезными заклинаниями. Cleaner — позволяет избавиться от несобранного лута на выходе из локации, чтобы облегчить файл сохранения и загрузки. Может стирать из игры NPC. Полезно для старых компьютеров и если у вас игра подтормаживает.