Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?

14 мая 2004 года на экраны вышла «Троя». Этот многомиллионный блокбастер — попытка в очередной раз пересказать историю легендарной войны, разгоревшейся между ахейцами и троянцами из-за Елены Прекрасной. Масштабные декорации, звёздный актёрский состав, захватывающие и натуралистичные боевые сцены — студия Warner Brothers приложила все силы, чтобы максимально достойно перенести гомеровский эпос на экраны. С премьеры фильма прошло 20 лет. Попробуем разобраться, прошёл ли он проверку временем: стоит ли пересматривать его сегодня или давно пора выбросить с парохода современности?

Нельзя просто так взять и войти в Трою

Киноэпос об истории Троянской войны входит в число так называемых неопеплумов. Фильм не возник ниоткуда: он наследует долгой и славной традиции одного из самых почтенных голливудских жанров.

После того как в 1964 году фильм «Падение Римской империи» был прохладно принят критиками и зрителями, в Голливуде завершилась эпоха пеплумов. Этот жанр исторического кино зародился в Италии, но очень быстро стал популярен и в других странах, в том числе в США. Сюжеты для пеплумов, как правило, черпали из Библии или античной истории и мифологии. Фильмы этого жанра отличались масштабными батальными сценами, панорамными съёмками, а также весьма внушительным хронометражем. Например, один из самых известных и титулованных пеплумов всех времен, «Бен-Гур» (1959), длится почти четыре часа. В конце концов зрители устали от такой подавляющей грандиозности, и монументальные киноэпосы надолго вышли из моды.

Пеплумы снова оказались в центре внимания лишь в начале XXI века. Интерес к ним возродил оскароносный фильм Ридли Скотта «Гладиатор» (2000). Режиссёр сумел переосмыслить каноны жанра и адаптировать их для современного зрителя. Любопытно, что история противостояния полководца Максимуса и императора Коммода — это частичный ремейк «Падения Римской империи», того самого фильма, чей выход ознаменовал конец эпохи классических пеплумов. И вот спустя 30 с лишним лет киноэпос с почти идентичным сюжетом вдохнул новую жизнь в старый жанр.

Фильмы, вышедшие после триумфа «Гладиатора», окрестили неопеплумами, однако это название так и не закрепилось из-за того, что волна подражателей быстро сошла на нет. Хотя возрождение жанра было недолгим, студии успели выпустить несколько знаковых картин. Особенно урожайным стал 2004 год, когда на экраны вышло сразу три подобных фильма: «Александр», «Король Артур» и «Троя». Последний можно назвать одним из самых успешных неопеплумов.

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына

К работе над неопеплумом Warner Brothers подошла с эпическим размахом: бюджет составил около 170 миллионов долларов, что сделало «Трою» одним из самых дорогих фильмов своего времени. Основные декорации были построены на Мальте, для батальных сцен идеально подошли живописные мексиканские пляжи, а павильонные съёмки проходили в Великобритании.

Количество звёзд первой величины в основном актёрском составе не может не впечатлить. Роль легендарного греческого воителя Ахиллеса исполнил Брэд Питт, защитника Трои Гектора — Эрик Бана, а похитившего Елену Париса сыграл Орландо Блум. И это только те имена, которые создатели разместили на постерах к фильму.

На второстепенных ролях можно заметить не менее именитых актёров в основном британского происхождения. Царя Агамемнона сыграл Брайан Кокс, его брата Менелая — Брендан Глисон, а хитроумного Одиссея — Шон Бин. Роль Елены Прекрасной досталась немецкой актрисе Диане Крюгер («Господин Никто»), а пленницу Ахиллеса Брисеиду сыграла Роуз Бирн («Люди Икс: Первый класс»). Знатоки классических голливудских фильмов удивились, увидев среди актёров старшего поколения таких звёзд, как Питер О’Тул («Лоуренс Аравийский») и Джули Кристи («Доктор Живаго»).

Неожиданным источником проблем стала музыка к фильму. Для работы над саундтреком немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен пригласил французского композитора Габриэля Яреда. Изначальная версия музыкальной дорожки к фильму соединяла классическую музыку в современной обработке с этническими мотивами. Сделать акцент на эмоциональных моментах истории планировали с помощью хорового пения и экзотического вокала македонской певицы Тани Царовской.

По словам композитора, Петерсен был полностью доволен его работой. Однако после ограниченного тестового показа на студии решили отказаться от саундтрека Яреда: зрители сочли его слишком старомодным. Всего за несколько недель до премьеры, чтобы спасти ситуацию, пригласили оскароносного американского композитора Джеймса Хорнера. Всемирную славу ему принёс саундтрек к «Титанику» (1997), но за свою долгую карьеру он успел поработать над многими знаменитыми кинокартинами. С режиссёром «Трои» у Хорнера уже был один общий проект: композитор писал музыку для фильма-катастрофы «Идеальный шторм» (2000).

Хорнеру удалось уложиться в сроки. В своей музыке он использовал восточные средиземноморские мотивы, а эмоциональной доминантой фильма вновь стал вокал Тани Царовской. К записанному на скорую руку саундтреку Хорнера критики отнеслись снисходительно, сочтя его работу вполне достойной. Сам же композитор весьма нелестно отозвался о своём предшественнике, заявив, что тот ничего не понимает в написании музыки к фильмам.

Грубое увольнение, разумеется, не пришлось по вкусу Яреду. Композитор резко высказался о случившемся и выложил фрагменты отвергнутого саундтрека на своём сайте, однако затем был вынужден удалить их по требованию кинокомпании. Хотя с музыкой Яреда до сих пор можно ознакомиться лишь нелегально, у неё нашлось немало поклонников. Перед официальным релизом «Трои» на DVD в Сети даже появилась петиция с просьбой добавить дополнительную звуковую дорожку к фильму или выпустить саундтрек Яреда отдельным альбомом. Warner петицию ожидаемо проигнорировала.

На фоне звёзд первой величины и видных профессионалов, занятых в производстве фильма, сценарист «Трои» выглядел тёмной лошадкой. В его портфолио к тому моменту был только один проект: в 2002 году его роман «25-й час» экранизировал Спайк Ли. Однако уже через семь лет после выхода «Трои» имя её сценариста стало известно без преувеличения всему миру, ведь им был не кто иной, как Дэвид Бениофф, будущий шоураннер телесериала «Игра престолов» (2011–2019).

Приам просто забыл про греческий флот

Троянская война — один из важнейших сюжетов античной мифологии, грандиозное противостояние ахейцев и троянцев. Эпическая поэма Гомера «Илиада» описывает лишь эпизод этой войны. Чтобы восстановить полную историю, необходимо знать не только «Илиаду», но и «Одиссею» Гомера, «Энеиду» Вергилия, «Метаморфозы» Овидия, «После Гомера» Квинта Смирнского, трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и многое другое. К счастью, герои античных мифов давно стали неотъемлемой частью западной культуры, и образованным людям уже не обязательно знакомиться с десятками древних текстов, чтобы понять, кто такой Гектор и откуда взялось выражение «ахиллесова пята».

Древние греки, слушатели «Илиады», благодаря преданиям и легендам тоже прекрасно были знакомы и с Одиссеем, и с Агамемноном. Именно поэтому Гомер начал свою историю с места в карьер: действие поэмы начинается аж на десятый год войны и заканчивается задолго до падения Трои. Автор «Илиады», опираясь на знания своих слушателей, мог позволить себе сосредоточиться только на противостоянии Ахиллеса и Гектора и отбросить остальные сюжетные линии. А вот современному сценаристу такая роскошь едва ли доступна.

Перед Бениоффом стояла сложная задача: история Троянской войны огромна. Если перенести на экраны все связанные с ней сюжеты, то получится телесериал на несколько сезонов. Однако экранизировать только «Илиаду» — тоже плохой вариант, ведь у зрителей, плохо знакомых с мифами, при просмотре сразу возникнут вопросы о том, что здесь происходит и кто все эти люди. Именно поэтому Бениофф решил рассказать свою версию Троянской войны, лишь частично опирающуюся на античные источники.

Первым и главным отличием «Трои» от древнегреческих мифов стало отсутствие в сюжете богов и их чудес. В мире Бениоффа есть жрецы и культы, но никаких следов сверхъестественных сил. Парис и Елена влюбляются друг в друга без участия Афродиты. Ахиллес смеётся в ответ на вопрос о своей предполагаемой неуязвимости: «Будь я бессмертным, закрывался бы я щитом?» Его мать Фетида собирает ракушки в море, и это намекает на то, что в мифах она была водным божеством, однако напрямую об этом нигде не говорится.

Отношение создателей фильма к религии можно даже назвать неприязненным. Истово верующий царь Трои Приам доверяется советам жрецов и тем самым губит свой город. Настоящим богоборцем предстаёт Ахиллес, демонстративно сбивающий голову у статуи Аполлона и произносящий слова, которые чаще всего цитируют: «Боги завидуют нам, потому что мы смертны. Любой момент нашей жизни может стать последним. Ведь жизнь ярче и прекраснее, когда она конечна». Даже благочестивый Гектор посмеивается над выбором жертвы для Посейдона и, строя стратегию, предпочитает опираться на логику и здравый смысл, а не на знамения и предсказания.

Ничего такого и близко нет у Гомера и других античных авторов. Богоборцем с натяжкой можно было бы назвать Диомеда, поскольку он в бою ранит Афродиту и Ареса. Однако этот герой позволяет себе напасть на богов только потому, что ему оказывает покровительство другая богиня — Афина.

Вместе с богами из фильма пропали многие важные герои эпоса: Диомед, Кассандра, Неоптолем, Лаокоон, Гекуба, Пентесилея и другие. А судьба тех, кто всё же стал частью истории, меняется до неузнаваемости, подстраиваясь под замысел сценариста. Парис, Елена и Андромаха благополучно сбегают из уничтоженной Трои вместе с Энеем. Ахиллеса, который по мифам умирает ещё до окончания осады, подстреливают в пятку прямо во время падения города. Менелай, вместо того чтобы вернуться в родную Спарту с отвоёванной Еленой, умирает от рук Гектора. Аякс, покончивший с собой после смерти Ахиллеса, тоже сражён в бою с защитником Трои. Агамемнон, которого дома ждёт не дождётся его неверная жена Клитемнестра, убит Брисеидой. Пожалуй, единственный герой фильма, чья сюжетная линия соответствует мифологическому канону, — это Гектор.

Так Бениофф рассказал «более реалистичную» версию Троянской войны, сосредоточившись на человеческом аспекте истории. Любовь Елены и Париса — не внушённое богами чувство, а естественно зародившаяся страсть. Преследование любовников — лишь предлог для Агамемнона, чтобы распространить своё политическое влияние на Трою. А развитие любовных отношений между Ахиллесом и Брисеидой занимает солидную часть хронометража фильма.

Однако в итоге погоня сценариста за реалистичностью и динамичностью приводит к довольно неожиданному и в чём-то даже комическому результату: получается, что легендарная Троянская война вместо десяти лет длится от силы месяц, из которого 12 дней занимает перемирие, заключённое между Ахиллесом и Приамом ради похорон Гектора.

Постфактум в работе Бениоффа над «Троей» можно увидеть черты стиля будущего сценариста «Игры престолов». В фильме есть впечатляющие и натуралистичные битвы, откровенные постельные сцены, пусть даже более скромные, чем в телесериале; в нём нет (ну почти) однозначного деления на положительных и отрицательных персонажей. Последнее — пожалуй, единственное, в чём Бениофф точно следует духу гомеровского эпоса. Потому что небрежная вольность в обращении с первоисточником, поставленная во главу угла зрелищность и стремление под конец упростить сложные характеры героев — это тоже черты Бениоффа-сценариста, которые впервые проявились уже в «Трое», но стали очевидными для большинства зрителей лишь в последних сезонах «Игры престолов».

Смешались в кучу кони, люди

Премьера «Трои» состоялась 9 мая 2004 года в Берлине, однако в широкий прокат фильм вышел только 14 мая. Вне конкурсной программы картину показали на Каннском кинофестивале. Общая сумма сборов в мировом прокате почти достигла полумиллиарда долларов, что на тот момент позволило «Трое» войти в список самых кассовых фильмов всех времен. Премия «Оскар» отметила номинацией дизайн костюмов, однако в тот год награда ушла «Авиатору» Мартина Скорсезе.

По первоначальному хронометражу «Троя» недотягивает до пеплумов прошлого: фильм длится всего-то 2 часа 43 минуты. Однако спустя три года после премьеры, в 2007 году, была показана режиссёрская версия на 33 минуты длиннее театральной — в неё вошли дополнительные боевые и постельные сцены.

Некоторые актёры, в числе которых Брэд Питт и Питер О’Тул, остались разочарованы результатом. Да и критики не слишком восторженно отреагировали на выход фильма. Актёрскую игру ругали то за излишнюю, то за недостаточную эмоциональность. Но больше всего досталось сценаристу — за то, что он отступил от оригинала и превратил эпическую историю в обычный боевик. На все обвинения Бениофф отвечал: «Я всегда следовал тому пути, который считал лучшим для фильма; если это означало, что я изменял Гомеру, то так тому и быть».

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Прочувствовать дух гомеровского эпоса или хотя бы более-менее точно ознакомиться с историей Троянской войны при просмотре этого фильма никак не получится. Основные достоинства «Трои» — её увлекательность, зрелищность и актёры в главных ролях. Это немало для массового кино, но маловато для того, чтобы войти в историю. И хотя сегодня мы вспоминаем этот фильм в честь его двадцатилетнего юбилея, про него, в отличие от его героев, никогда не скажут: «Я жил во времена “Трои”».