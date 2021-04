Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение

Уже девять лет как Империя Disney владеет вселенной «Звёздных войн». Император Микки, он же Дарт Маус, потратил немало сил, чтобы вернуть былой успех бренда и даже превзойти его. Успехи чередовались с неудачами, но верные последователи Императора Кэт-Лин Кеноди, Боба Айгер и Джа Джа Абрамс не сдавались. Они снимали новые фильмы и сериалы, выпускали игры, публиковали книги и комиксы, и мощь Империи росла. Тем временем в отдалённых системах Галактики Повстанческий Альянс во главе со фанатами Легенд и инсайдерами задавался вопросом: когда же Империя вспомнит о наследии былой эпохи, достойном перерождения? Увидит ли когда-нибудь свет Star Wars: Knights of the Old Republic III?

Когда новый правообладатель «Звёздных войн» заключил партнёрство с игровым концерном EA, казалось, что теперь от световых мечей и философствований про Силу будет не продохнуть не только в кино и сериалах, но и в компьютерных играх. Однако не дремлет Тёмная сторона, и вместо лавины хитов мы долгое время сталкивались лишь с новостями об отменённых проектах и неоднозначными играми в духе Battlefront 2.

В конце концов, Lucasfilm Games восстала из праха LucasArts, а эксклюзивное сотрудничество Disney и EA подошло к концу. Теперь, быть может, мы и впрямь дождёмся новых, качественных игр по вселенной. И очень хочется верить, что главным из этих хитов станет Knights of the Old Republic III.

KotOR: Пробуждение Ревана

Чтобы понять, почему мы так ждём пришествия «Рыцарей» в будущем, стоит заглянуть в прошлое.

В 2003-м BioWare выпустили первую часть Star Wars: Knights of the Old Republic. Зарекомендовав себя в Baldur’s Gate и Neverwinter Nights, канадцы взялись за далёкую галактику, прихватив с собой несколько знакомых им инструментов. Например, Dungeons & Dragons: в основу KOTOR легла адаптированная система d20. По сути, она представляла собой упрощённую выжимку правил третьей редакции D&D.

В те годы некоторые старые фанаты недовольно бурчали — дескать, сдают Bioware, выпустили слишком уж казуальную игру. Наивные, они ещё не знали, что однажды BioWare породят Andromeda и Anthem! Но упрощения во всем, что касается создания и прокачки персонажей, можно понять. Всё-таки «Звёздные войны» — продукт более массовый, чем D&D. Никому не хотелось терять потенциальных покупателей, которые просто хотели помахать световой шашкой, а их заставили бы с математической точностью рассчитывать развитие персонажа.

Впрочем, истинные достоинства первой части KOTOR не в ролевом ядре, а в сюжете и магии кино, воплощённой в игре. Создатели закидывали фанатов Star Wars знакомыми локациями, образами и приёмами. Ощутить на собственной шкуре жар песков Татуина или прогуляться в тени великих деревьев Кашиика дорогого стоило.

Призрачная разница между «Эбеновым ястребом» и «Тысячелетним соколом» стиралась в мгновение ока, а беспощадный океан времени глубиной в 4000 лет, разделявший события Knights of the Old Republic и классическую трилогию Лукаса, казался маленькой лужицей. Ведь всюду вокруг были световые мечи, корабли и даже элементы экипировки, похожие на те, что мы уже видели в фильмах. То ли в Старой Республике прогресс не двигался несколько тысячелетий, то ли авторы побоялись слишком отрываться от первоисточника.

Но если и хочется ругать за это игру, то лишь совсем чуть-чуть. Ведь весь этот миллион допущений сделали ради того, чтобы погрузить нас в полноценный ролевой эпос в декорациях Star Wars. Цель оправдывает средства. В полной мере понимание этого наступает, когда начинаешь разбираться в здешнем сюжете.

Сценарий KOTOR можно хоть сейчас нести Кэтлин Кеннеди и предлагать для экранизации. Здесь есть загадки ситхов — Ревана и Малака; терпящая крах по всем фронтам Республика и агрессивно наступающая Империя; очаровательная джедайка Бастила и обаятельный вуки Заалбар. Это классическая приключенческая сказка, словно вышедшая из-под пера Лукаса. Все конфликты и действующие лица органично вплетаются в мир «Звёздных войн». А для пикантности в сюжет добавили неожиданный поворот и нескольких особенно ярких персонажей, фразы которых разошлись на цитаты.

Например, дроид-убийца HK-47 — это, по сути, поехавший C3PO. Сначала он услужливо переведёт вам незнакомый диалект, на котором говорит NPC, а потом столь же услужливо предложит поджарить собеседника из лазерной винтовки. Его комично-садистская натура настолько располагала к себе, что, даже отыгрывая последователя Светлой стороны, игроки нередко брали в команду этого очаровательного дроида-маньяка.

К слову о добре и зле. Если вы впервые сядете за KOTOR сегодня, пресытившись «Ведьмаком» с его «дилеммой вагонетки» и неоднозначной моралью, то возможности для отыгрыша могут показаться вам несколько архаичными. Но такова сила канона. «Звёздные войны» крайне редко пытались играть в «серую мораль», и первая часть Knights of the Old Republic не стала исключением (впрочем, об одном исключении мы скоро расскажем!). Игрок может стать либо доблестным рыцарем-джедаем, либо злобным ситхом. Придерживаться нейтралитета теоретически можно, но большинство игровых ситуаций завязано на выборе между крайностями.

Поборники Тёмной стороны в KOTOR даже меняются внешне и начинают напоминать Энакина после лавовых ванн на Мустафаре. Похожая механика была, например, в Fable, но BioWare внешними метаморфозами не обошлись. Предрасположенность к одному из двух путей упрощает применение Силы соответствующей стороны, и наоборот. Если вы режете мирных жителей, то в стрельбе молниями вполне сможете потягаться с Палпатином, но простейшее лечение, столь необходимое порой в затянувшейся схватке, отнимет чуть ли не всю «ману».

Помимо приёмов Силы, в боях здесь применяют и бластеры, и гранаты с минами, и виброклинки, и, конечно же, световые мечи, с которыми можно выполнять разнообразные пируэты. Бои вообще удались, причём похвалить хочется не только техническую часть, в которой BioWare удалось выдержать должный баланс сложности, но и визуальную.

С точки зрения игровой механики бои были пошаговыми, но демонстрировались в реальном времени. Разработчикам очень не хотелось, чтобы игроки замечали деление на раунды. Схватки в Star Wars должны быть динамичными и эффектными, а не превращаться в нудный обмен ударами по очереди. Маскировали пошаговость при помощи боевой хореографии. Ход персонажа в бою, длившийся три секунды, разделили на атаку и защиту. Само сражение состояло из анимаций по полторы секунды, которые чередовали эти действия. Персонажи совершали выпады, уходили в блок, уворачивались. Легко было поверить, что это джедаи и ситхи, выясняющие отношения на лазерных палках.

Эта система чуть не сыграла с BioWare злую шутку. По признанию разработчиков, презентации KOTOR ввели игроков и прессу в заблуждение: те решили было, что им предлагают динамичный боевик. А им подсунули тактическую боёвку, в которой нужно не долбить по всем кнопкам, а выстраивать грамотную последовательность приёмов.

KotOR II: The Sith Lords. Возвращение Изгнанницы

И всё же первых Knights of the Old Republic ждал оглушительный успех. Геймеры светились от восторга, как световые мечи глубокой ночью, ведь им подарили первостатейный ролевой блокбастер. BioWare окончательно утвердились как гуру RPG и дальше предпочитали творить уже собственные франшизы: Jade Empire, Dragon Age и Mass Effect.

Но в LucasArts на достигнутом останавливаться не хотели. Все козыри были на руках: публика любила KOTOR, а на экраны вот-вот должна была выйти «Месть Ситхов». Аудитория была на пике интереса, а потому выпуск сиквела «Рыцарей Старой Республики» был делом фактически решённым. В BioWare от проекта самоустранились, но порекомендовали себе на замену молодую студию Obsidian, собранную из обломков легендарной Black Isle.

Во многом Knights of the Old Republic II: The Sith Lords перекликалась с сиквелами классических игр, созданными Black Isle. Fallout 2 и Baldur’s Gate II технически и визуально почти не отличались от оригиналов, зато глубоко развивали их сюжеты и вселенные. Вот и «Лорды ситхов» внешне напоминали крупный самостоятельный аддон — зато ключевые изменения были внесены в сюжет. В Obsidian создали сценарий, который можно назвать одним из лучших в истории «Звёздных войн» вообще.

Разработчики осмелились не просто показать, что «джедаи не всегда бывают паиньками», а «ситхи не обязательно все поголовно сволочи». Obsidian подвергли критике и переосмыслению самые основы мира Star Wars, представив пользователей Силы не вершителями судеб Галактики, а беспомощными марионетками, подчиняющимися деспотии этой самой Силы.

Главным источником «новых смыслов» стала загадочная Крея — джедай-изгнанница и один из самых интересных и сложных персонажей компьютерных игр. Дискуссии с Креей по напряжённости и увлекательности не уступали яростным поединкам на световых мечах. Её ницшеанская философия и мрачное обаяние впечатлили фанатов настолько, что и сегодня выходят двухчасовые видео, посвящённые критическому анализу мира Star Wars через призму Креи. Как ни иронично, джедай-изгнанница заставила множество игроков взглянуть на мир «Звёздных войн» по-новому. Кроме того, в конце игрок понимал, насколько судьба похожа на путь самой главной героини — Митры Сурик, она же Изгнанница (или Изгнанник — женский пол считается каноном, но в игре его можно выбирать).

Сюжет KOTOR II был гораздо мрачнее и депрессивнее, чем у оригинала. Настроение задорного космического приключения сменилось рефлексией. Некоторые фанаты оказались не готовы к таким крутым поворотам, но те, кто принял новые правила игры, влюбились в неё навсегда.

Как и в первом KOTOR, героиню сопровождала команда харизматичных напарников, но в продолжении взаимодействие с ними вышло на новый уровень за счёт системы влияния. Любимый фокус «Звёздных войн» — переманивание персонажей с одной стороны Силы на другую — в KOTOR II реализовали в полной мере. Разговорами и поступками Изгнанница постепенно меняла жизненную философию товарищей. Просто таскать напарника по заданиям было мало: если у товарища противоположные жизненные ценности, то, чтобы склонить его к своей философии, требовалось грамотно выбирать ответы в диалогах. Мечта множества фанатов The Sith Lords — превратить непробиваемо положительного забрака Бао-Дура в подобие злобного Дарта Мола — была труднодостижимой, но всё-таки реальной.

К сожалению, в этой бочке мёда нашлась своя ложка дёгтя. Obsidian так старались углубить восприятие мира и персонажей, что им требовался на это приличный запас времени. У LucasArts было на этот счёт другое мнение. С дотошностью неймодианцев из Торговой Федерации маркетологи требовали от разработчиков выпустить The Sith Lords к новогодним праздникам. Сроки разработки серьёзно урезали, так что Obsidian пустили под нож множество наработок и не успели должным образом провести тестирование. В результате страшнейшим врагом игрока стали не лорды ситхов, а баги.

На наше счастье, мы живём в век, когда народные умельцы не прочь доделать работу творцов. Если вы решите ознакомиться с этой игрой сегодня (а она, уж поверьте, стоит этого, пожалуй, даже больше, чем первая часть), не забудьте поставить «The Sith Lords Restored Content Mod». Это заплатка, закрывающая зияющие дыры в теле поспешно выпущенной игры.

Star Wars: The Old Republic — месть онлайна

После второй части Knights of the Old Republic развитие серии в формате одиночных RPG остановилось. Зато в 2011 году свет увидела Star Wars: The Old Republic — амбициозная MMORPG, которая обещала подарить развлечение любителям онлайн-проектов и порадовать фанатов KOTOR достойным сюжетом с отсылками к событиям дилогии.

Эти обещания The Old Republic с грехом пополам старалась выполнять. С одной стороны, в этой игре и впрямь больше сюжетного контента, чем в среднестатистической MMO. В распоряжении игроков оказались уникальные сюжетные арки, которые зависели не только от фракции (Республика/Империя), но и от класса персонажа. В то же время качество сюжетов TOR не дотягивало до одиночных приключений, а эпическую историю того же Ревана, начатую в KOTOR, в онлайн-продолжении слили в нечто невразумительное.

The Old Republic критиковали за нудный геймплей, переход на free-to-play и мультяшный визуальный стиль, который особенно сильно контрастировал с её эпическими синематиками, вполне достойными конкурировать с роликами от Blizzard. Но, несмотря на все эти сложности, проект живёт и здравствует. The Old Republic уже успела пережить Star Wars: Galaxies (которую она своим выходом и убила), к ней до сих пор выпускаются обновления. А в 2020 году, спустя девять лет после релиза, TOR вышла в Steam.

Но фанатам Старой Республики этого мало. Для многих из них единственным каноничным продолжением дилогии, может быть лишь триквел в виде одиночной RPG.

KotOR III: Новая Надежда?

Недавно инсайдер Bespin Bulletin вновь зажёг свет надежды, сообщив, что Knights of the Old Republic III уже разрабатывается, причём не в Electronic Arts. Помимо своих источников, инсайдер ссылается на журналиста Джейсона Шрайера, который заявил, что фанаты ни за что не догадаются, какая студия работает над игрой. Судя по всему, речь идёт не о BioWare или Obsidian: во-первых, это были бы очевидные варианты, а во-вторых, обе студии сейчас разрабатывают свои проекты и вряд ли могут втиснуть в свой график третий KOTOR. Некоторые, гадая на кофейной гуще, прочат разработку третьей части даже Ubisoft! Что из этого выйдет — джедаи-паркурщики с выскакивающим из запястий скрытыми световыми ножами?

Помимо слухов о триквеле, в фанатском сообществе обсуждают возможный выход ремейка оригинальных игр. Как-никак, первому KOTOR уже без малого восемнадцать лет! И вновь Джейсон Шрайер мутит воду, оставляя в теме с обсуждением ремейка на Resetera комментарий с многозначительным «Хм!». Пользователи форума предположили, что студия Aspyr, уже делавшая ремастеры нескольких старых игр по «Звёздным войнам» для современных консолей, включая, например, небезызвестную Jedi Academy, может создать ремейк (или ремастер) дилогии KOTOR. Одного лишь сообщения от Шрайера изголодавшимся поклонникам хватило, чтобы увериться в скором появлении обновлённых «Рыцарей» на горизонте.

Впрочем, ремейк или ремастер классических Knights of the Old Republic событием не станет. Сейчас в индустрии и так повальная мода на переиздания, да и вряд ли классику станут кардинально менять. Вероятно, дело ограничится подтяжкой графики. Куда интереснее потенциальный триквел, к созданию которого есть масса предпосылок. Успех сингловой Jedi: Fallen Order показал, что народ на ура примет качественную одиночную игру по «Звёздным войнам», и никаких сетевых элементов или сервисной модели им для счастья не надо.

Каким может оказаться третий KOTOR? Мы не прочь заглянуть сквозь завесу Силы в туманное будущее, так что выдвинем несколько предположений.

Например, маловероятно, что ядром для игры вновь станет система d20. Дело не столько в лицензиях, сколько в том, что массовая аудитория стала ещё более изнеженной, чем в 2000-е. Многим сегодняшним игрокам уже и ролевая система KOTOR кажется слишком сложной, а значит, её надо будет упростить. Скорее всего, создатели пойдут по пути Dragon Age: Inquisition, сведя развитие персонажа и его партии до необходимого минимума. На первый план в условном KOTOR 3 выйдут постановка и зрелищность. Возможно, что игру преподнесут как ролевой блокбастер, достойный конкурировать с «Ведьмаком 3».

Насчёт сюжета игры можно построить спекуляций больше, чем гробниц ситхов на Коррибане. Так, разработчик из Obsidian Крис Авеллон пару лет назад поделился идеями самой студии для третьей части. Obsidian планировали эпическое завершение трилогии, где Реван охотился бы на древних лордов ситхов, которые должны были стать самыми опасными и жестокими противниками за всю трилогию. Но, конечно, вряд ли этот сюжет будет использован.

Сейчас в Disney заняты развитием новой эпохи во вселенной «Звёздных войн» — Высокой Республики. И уже во втором комиксе из серии «Расцвет Республики» авторы вывалили гору отсылок к Расширенной Вселенной. Например, один из персонажей восклицает «Клинок Сурик!», что явно отсылает нас к Митре Сурик, героине KOTOR II.

Уж не готовят ли владельцы вселенной почву для ролевого блокбастера, который разогреет и без того неслабый интерес к Высокой Республике? В конце концов, кто сказал что новая игра должна называться «Knights of the Old Republic»? Мы не против, если всё лучшее, что было в классике от Bioware и Obsidian, перенесут в проект-наследник, а в названии просто заменят «Old» на «High».

Кайло Рен сказал: «Позволь прошлому умереть». Осмелюсь закончить эту статью дополнением к его словам: «Позволь прошлому умереть, но сначала извлеки из него уроки».