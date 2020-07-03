10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк

19 июня от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона, умер актёр Иэн Холм. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и хотя в его более чем полувековой карьере почти нет главных ролей, он всё равно успел создать немало запоминающихся образов — от Бильбо Бэггинса и Эша из «Чужого» до Наполеона, короля Лира и даже маньяка-убийцы. В этой статье мы собрали десять лучших ролей великого актёра.

Судьба Иэна Холма Катберта была предопределена ещё в детстве. В семилетнем возрасте мальчик увидел сценическую постановку «Отверженных» Виктора Гюго и загорелся театром. В 1953 году Иэн окончил Королевскую академию драматических искусств и присоединился к Шекспировскому мемориальному театру в Стрэтфорде-на-Эйвоне, а в начале шестидесятых перешёл в только что основанную Королевскую шекспировскую труппу.

Несмотря на периодические появления в кино и на телевидении, Холм оставался в первую очередь театральным актёром. Но со временем о сценической карьере пришлось забыть — как ни странно, из-за страха сцены. В 1976 году во время показа The Iceman Cometh в Лондоне Холм замер прямо посреди своего монолога. Не произнеся больше ни слова, актёр развернулся и ушёл в гримерку. Когда его нашли, Йен лежал на полу в позе эмбриона.

Флинн («Пушка „Бофорc“», 1968)

На большом экране Холм дебютировал уже в зрелом возрасте — в 37 лет. К тому моменту он успел получить премию Tony в номинации «Лучший актёр» за роль Ленни в пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение домой» и сыграть короля Ричарда III в телесериале BBC «Война роз».

В «Пушке „Бофорс“» взвод солдат охраняет зенитку на окраине военной базы, а Холм играет Флинна — единственного бойца, который уважает своего временного командира Эванса, мечтающего стать офицером, и искренне старается ему помочь. Спокойный и искренний Флинн пытается удержать сослуживцев от глупостей, даёт Эвансу советы, а когда становится ясно, что тот не годится на роль офицера, в открытую подвергает его действия сомнениям. Но все усилия пропадают впустую, и Флинн вынужден наблюдать, как всё катится к чёрту.

Льюис Кэрролл («Сказочный ребёнок», 1985)

За свою карьеру Холм сыграл двух известных детских писателей. В мини-сериале 1978 года «Потерянные мальчики» он перевоплотился в создателя «Питера Пэна» Джеймса Барри, а в фильме 1985-го — в Чарльза Лютвиджа Доджсона, более известного под псевдонимом Льюис Кэрролл.

События фильма показаны глазами постаревшей Алисы Лидделл (к тому времени уже Харгривс), которая вспоминает своё детство и преподобного Доджсона. Фильм открыто намекает, что Чарльз был если не влюблён в Алису, то как минимум ею увлечён, а девочка обходилась с ним довольно жестоко. Доджсон в целом показан как симпатичный персонаж, а Холм отлично передаёт застенчивость своего героя, который прекрасно понимает всю неестественность и обречённость такого увлечения.

Наполеон («Бандиты во времени», 1981)

Благодаря невысокому росту (165 сантиметров) и выразительной мимике Холм трижды сыграл Наполеона Бонапарта. Впервые Иэн примерил треуголку в телесериале 1974 года «Наполеон и любовь», в последний раз — в исторической драме 2001 года «Новое платье императора». А особняком стоят «Бандиты во времени» Терри Гиллиама, где император изображён как комический персонаж. Он отвлекается от важных дел на кукольные представления, переживает из-за небольшого роста и пытается это скрыть, окружая себя ещё более низкими людьми. Надо ли говорить, с какой радостью Наполеон принял тех самых «Бандитов во времени» — группу, состоящую сразу из шести карликов!

Митчелл Стивенс («Славное будущее», 1997)

Едва ли не единственная главная роль в карьере Холма. Изначально она была написана под Дональда Сазерленда, но перед самыми съемками тот выбыл из проекта и был экстренно заменён на Холма.

Адвокат Митчелл Стивенс приезжает в город, потрясенный жуткой трагедией: четырнадцать детей погибли в аварии школьного автобуса. Митчелл уговаривает родителей погибших и уцелевшего водителя подать в суд на производителей автобуса и городскую администрацию. Но чтобы судья принял сторону потерпевших, два выживших свидетеля должны дать на суде крайне конкретные показания, до последнего слова отредактированные адвокатом.

Этот герой Иэна Холма — крайне противоречивый человек. С одной стороны, он вроде бы стремится добиться справедливости, а с другой, заставляет свидетелей кривить душой, а безутешных родителей — заново переживать самый жуткий день в их жизни. Да и жизнь самого Стивенса нельзя назвать идеальной: она омрачена плохими отношениями с дочерью-наркоманкой.

Сэр Уильям Галл («Из ада», 2001)

В экранизации комикса Алана Мура «Из ада» Холм играет сэра Уильяма Галла, королевского врача её величества Виктории, блестящего хирурга и образцового джентльмена с безупречной репутацией. Однако всё это лишь маска, под которой скрывается совсем иная натура, дикая, безумная и высокомерная.

Первоисточник раскрывает личность Галла гораздо подробнее. У Мура он изображён безумцем, одержимым идеей стать сверхчеловеком. Доктор считает, что во всём мире, даже среди членов секретного братства масонов, ему нет равных.

В фильме тема «особенности» Галла раскрывается лишь в паре сцен: в беседе с инспектором Эбберлайном, когда доктор говорит, что потомки назовут его родоначальником XX века, да в финале, когда другие члены братства масонов устраивают своему опозорившемуся собрату сеанс лоботомии. Однако одержимость Галла можно распознать гораздо раньше — достаточно посмотреть на выразительную мимику Иэна Холма и безумный блеск в его глазах.

Сэм Муссабини («Огненные колесницы», 1981)

За свою насыщенную карьеру Холм удостоился лишь одной номинации на «Оскар», да и то за лучшую роль второго плана — тренера Сэма Муссабини в спортивной драме Хью Хадсона «Огненные колесницы». Номинация абсолютно заслуженная: Холм крадёт каждую сцену со своим участием. Его экспрессивная мимика сполна выражает все чувства, бурлящие в душе немногословного и сурового с виду тренера. В его облике усталость сочетается с решимостью, а настоящая отцовская любовь к подопечному подкрепляется искренне учительским стремлением сделать ученика лучше.

«Огненные колесницы» удостоились семи номинаций на «Оскар» и получили четыре статуэтки (в том числе за лучший фильм). К сожалению, «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана среди наград не было.

Мистер Курцман («Бразилия», 1985)

В ещё одном фильме Терри Гиллиама Холму досталась роль мистера Курцмана, бюрократа средней руки, который на первый взгляд производит впечатление эффективного и строгого руководителя, пользующегося непререкаемым уважением своих подчиненных. Но стоит Курцману отвернуться, как его работники мигом перестают соблюдать все его распоряжения, и его авторитет превращается в тыкву.

А потом суровый управленец и вовсе сменяется слабым и бесхарактерным лизоблюдом, во всем соглашающимся с начальством. Мистер Курцман — эталонный чиновник, мерзкий и бесполезный, знакомый каждому, кто хоть раз сталкивался с бюрократической машиной. Бесит до посинения, но запоминается надолго.

Вито Корнелиус («Пятый элемент», 1997)

«Пятый элемент» обладал выдающимся актёрским составом: здесь и неузнаваемый и совершенно безумный Гэри Олдман, и как всегда крутой Брюс Уиллис, и очаровательная Мила Йовович («Лилу Даллас, мультипаспорт!»), и участник нашего топ-10 самых назойливых сайдкиков Крис Такер… Ну и, конечно же, Иэн Холм — здесь он сыграл благородного и целеустремлённого священника, отца Вито Корнелиуса, отдалённо похожего на старого Бена Кеноби.

Мастерски сочетая убийственный пафос с удивительно уместной самоиронией, Вито добавляет толику здравого смысла в творящееся на экране безумие. Корнелиус фанатично предан своему делу, его не интересует ничего, кроме спасения мира. А то, как он трогательно смущается при виде обнажённой Лилу и между делом называет её совершенной, напоминает, что мы имеем дело с обычными людьми, пусть жутко крутыми, но живыми и неидеальными.

Эш («Чужой», 1979)

На первый взгляд, научный офицер Эш — самый безобидный член экипажа «Ностромо». Тихий, дружелюбный и молчаливый скромняга, Эш практически не принимает участия в пустой болтовне. А все свои действия, даже допуск явно заражённого Кейна на борт «Ностромо», объясняет заботой о здоровье экипажа.

Правда вскрывается подобно грому среди ясного неба. Тихоня Эш оказывается… андроидом. Он запрограммирован так, чтобы любым способом завладеть образцом инопланетной формы жизни и доставить его корпорации «Вейланд-Ютани» для исследований. Как только это становится известным, Эш моментально переходит к действию, стремясь избавиться от любых помех, мешающих выполнению задачи. Пусть даже этими помехами оказываются сослуживцы.

Будучи андроидом, Эш не может считаться хорошим или плохим — он просто выполняет свою программу, без раздумий, сомнений и сочувствия. И его безэмоциональность и безжалостность, полнейшее равнодушие к чужим жизням, открытая враждебность к стоящим на пути людям и хладнокровная оценка того, что у экипажа «Ностромо» нет ни единого шанса уцелеть, нервируют почище очевидной чужеродности ксеноморфа. В фильме, где есть Чужой, Эшу удалось стать едва ли не самым жутким персонажем.

Бильбо Бэггинс («Властелин колец», «Хоббит», 2001–2014)

Первое путешествие Иэна Холма в Средиземье состоялось ещё в 1981 году, когда он озвучил Фродо в радиопостановке от BBC. Это не укрылось от внимания Питера Джексона, который в принципе не видел в роли Бильбо кого-то ещё. И с выбором Джексон угадал на все сто процентов!

Хотя «Властелин колец» — это в первую очередь история Фродо, у Бильбо в ней важная роль, и не только потому, что именно его игры в загадки с Голлумом стали причиной всех испытаний, выпавших на долю его племянника. Бильбо — очень сложный и даже неоднозначный персонаж. Несмотря на солидный груз прожитых лет, он не растерял молодецкого задора, а озорство и дух приключений соседствуют в нём с мудростью и той тяжёлой печатью, что оставило Кольцо. Много лет оно отравляло Бильбо, и, хотя добродушный хоббит стойко сопротивлялся, иногда тьма в его душе вырывалась на свободу. Как забыть ту сцену в Ривенделле, когда Бильбо на мгновение чуть не превратился во второго Голлума!

Эта сцена во многом предвосхитила сюжетные линии и Фродо, и Голлума. Она показала, какую цену приходится платить за обладание Кольцом, и позволила представить, какие испытания придётся пережить Фродо, прежде чем сможет вернуться в Шир. И Бильбо служит своего рода противовесом Смеаголу: он доказывает, что влияние Кольца можно свести если не к нулю, то хотя бы к минимуму.

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Режиссёры ценили в Холме его работоспособность и универсальность. Иэн практически не готовился к собственным ролям, ограничиваясь чтением сценариев и заучиванием своих реплик, но при этом он одинаково хорош и убедителен в любом образе. «Я словно хамелеон, — говорил сам Холм в 2000 году, — все мои персонажи не похожи друг на друга. Поскольку я не „кинозвезда“, люди не требуют, чтобы я вечно играл одну и ту же роль».