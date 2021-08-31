Интересные полнометражные аниме из 80-х (но никакого Миядзаки!)

Если рядового зрителя спросить, какие аниме-полнометражки выходили в 1980-е годы, первыми на ум придут работы Хаяо Миядзаки — всеми любимые «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» и «Небесный замок Лапута». Фильмы Исао Такахаты тоже многие знают: «Могила светлячков» остаётся в памяти надолго. Поклонники его творчества также назовут «Хулиганку Тиэ» и «Виолончелиста Госю». Но сегодня мы расскажем о полнометражках других режиссёров. Среди них есть известные, а есть и те, о которых мало кто слышал. Большие франшизы в список не попали, поэтому здесь нет каких-нибудь «Несносных пришельцев» или «Макросса» — они заслуживают отдельных текстов.

Королевские космические силы: Крылья Хоннеамиз (1987)

Хоннеамиз — монархическое государство в альтернативном мире, где идёт холодная война и ещё ни один человек не летал в космос. Население страны живёт в бедности, все деньги уходят на разведку и оборону — полёты здесь не в приоритете. Но космическая программа всё-таки существует, хотя никто не относится к ней серьёзно. Сироцу Ладатт, майор Космических сил, тоже настроен скептически, но после знакомства с девушкой-миссионеркой загорается идеей освоить космос и даже вызывается добровольцем.

Дебютная работа студии Gainax «Крылья Хоннеамиз» сразу оказалась выдающимся фильмом с прекрасной анимацией и продуманным сюжетом. Он достоин не меньшего внимания, чем всем известный «Евангелион», но вспоминают о нём незаслуженно редко. Авторы красочно и в деталях изобразили уникальный вымышленный мир: во время просмотра постоянно хочется поставить на паузу, чтобы рассмотреть все пейзажи, строения и элементы быта. Здесь даже свалки и развалины нарисованы не менее живописно, чем ночной город с неоновыми огнями и злачными заведениями или уютный домашний очаг.

Хоннеамиз — циничное милитаризированное общество, где, казалось бы, нет места романтикам и мечтателям. Тут можно провести немало параллелей с реальным миром: недаром эта вселенная похожа на Землю 1950-х годов. И даже освоение космоса в «Крыльях» — не шаг в светлое будущее, а событие, грозящее чередой неприятных последствий. Но авторы исследовали тему с философской точки зрения, не сводя всё к одной политике: об этом красноречиво говорит финальный монолог главного героя. В аниме есть и размышления о мире и людях, и социальная сатира, и романтика без лишних сантиментов, и напряжённые сцены. Его можно смело показывать скептикам в качестве примера «взрослой» и серьёзной японской анимации.

Акира (1988)

С Третьей мировой войны прошёл 31 год, но жизнь в футуристическом Нео-Токио трудно назвать спокойной. Правительство борется с оппозицией, вокруг нищета и бандитские разборки, а ещё ходят слухи о сверхчеловеке Акире, причастном к разрушению города в прошлом. В таком мире живут подростки Тэцуо и Канэда: они гоняют на байках и участвуют в уличных стычках. Однажды Тэцуо попадает в аварию, поделившую его жизнь на «до» и «после». Молодой человек обнаруживает у себя пугающие экстрасенсорные способности — теперь им интересуются учёные, военные и правительство.

«Акира» — самая известная картина в этой подборке, которая заслуженно считается культовой. После её выхода множество людей вне Японии начали увлекаться аниме. Серьёзный сюжет и качественная анимация убедили западных зрителей, что это не просто «детские мультики». Фильм снят по манге Кацухиро Отомо — автор лично поставил экранизацию и проследил, чтобы она вышла достойной.

«Акира» рассказывает захватывающую и многослойную историю. Если взглянуть поверхностно, это динамичный фантастический боевик в стильном киберпанк-антураже. Мрачный мегаполис притягивает, хотя жить бы в нём не хотелось. Его величественные небоскрёбы и грязные трущобы, завораживающие неоновые вывески и изуродованные статуи нарисованы ярко и детализировано — здесь много красок, но ими изображается тёмный и опасный мир. Жители впечатляют не меньше: от вульгарных девиц и колоритных хулиганов до странных детей с экстрасенсорными способностями. С последними связана основная фантастическая линия — она интригует больше всего.

Экшена в картине предостаточно: благодаря отличной анимации и дорогостоящим спецэффектам от него захватывает дух. Но прежде всего «Акира» — это философский и глубокий фильм, который даёт зрителю пищу для размышлений, а не только адреналин. Аниме исследует, как много может выдержать дружба, готов ли человек к испытанию силой и властью, велико ли влияние общества на отдельную личность. От частного можно перейти к общему, например, критике политического и социального устройства или теме поиска новой, лучшей жизни.

Спустя 30 с лишним лет картина ничуть не устарела: это одно из самых значимых полнометражных аниме за всю историю. Но даже оно не лишена недостатков: иногда авторам стоило сосредоточиться на сюжете вместо экшена — но придираться к ним совершенно не хочется.

Ночь на Галактической железной дороге (1985)

Жизнь антропоморфного котёнка Джованни не похожа на сказку — нужно заботиться о больной матери, пока отец где-то пропадает, да и одноклассники над ним подшучивают. Но однажды случается кое-что удивительное. Задремав на траве в день Фестиваля звёзд, Джованни просыпается рядом с таинственным поездом, спустившимся с небес. Так начинается его путешествие в неизвестность вместе со старым приятелем Кампанеллой, одним из пассажиров.

Фильм снят по рассказу Кэндзи Миядзавы, одного из самых известных японских авторов XX века. В аниме мальчиков из оригинала заменили говорящими котами — благо, акцент сделан на чувствах и переживаниях героев, поэтому не важно, как они выглядят. Персонажи-животные отлично вписались в сюрреалистическую притчу и добавили ей сказочности. Атмосфера здесь играет особую роль. Неспешное повествование, где всепроникающая грусть и чувство тревоги сочетаются с созерцательным восхищением вселенной и силой человеческого духа, очаровывает и наводит на философские мысли.

Аниме наполнено яркими образами и метафорами. Детали фантасмагорического путешествия на грани сна и реальности каждый истолкует по-своему: всё зависит от фантазии, личного опыта, философской и религиозной подкованности. Но главная тема — жизни и смерти — показана выразительно и прямолинейно. При этом обошлись без лишних слов и объяснений: эмоции главного героя понятны на интуитивном уровне, и зритель вместе с ним из происходящего сюра и психодела извлекает простые «земные» истины.

Хотя «Ночь на Галактической железной дороге» можно назвать волшебной сказкой, это философское, серьёзное и очень грустное произведение. Нехарактерный для аниме визуальный стиль, приглушённые тона, периодическая безмолвность и причудливая музыка задают нужный настрой — авторы мастерски воздействуют на подсознание. Но при всей меланхолии и экзистенциальных размышлениях посыл у картины всё равно позитивный. Поэтому не стоит бояться этого путешествия — не только к звёздам, но и внутрь себя.

Крушила Джо (1983)

Наёмники, известные как «Крушилы», получают важный заказ — перевезти смертельно больную девушку на другую планету для операции. На пути их поджидают всевозможные препятствия: от таинственного исчезновения подопечной до стычек с военными и пиратами. Но герои так просто не сдаются, ведь они лучшие в своём деле.

«Крушилу Джо» нельзя назвать шедевром, но это добротный комедийный боевик в космическом сеттинге. Два с лишним часа зрителю не дают заскучать: фильм насыщен событиями, а сражения и перестрелки уместно разбавляются уютными моментами и юмором. К примеру, герои выпивают в стильном диско-баре, прежде чем вступить в очередную потасовку: они танцуют и подкалывают друг друга, обсуждая серьёзные проблемы. Именно такое ощущение от картины в целом: через все космические приключения с постоянными опасностями и коварными заговорами «Крушилы» проходят с лёгкостью и позитивом.

Аниме не особо оригинально, но все его элементы отлично работают. Герои невероятно обаятельны: целеустремлённый лидер, бойкая девушка-авантюристка, громила с доброй душой, забавный полурослик и робот, читающий эротические журналы. Они обрисованы всего парой черт, но всё равно вызывают симпатию. Футуристический мир с разнообразными кораблями и роботами неплохо продуман, а атмосфера космических путешествий с её романтикой неизведанного ощущается с первых минут. Есть и интересные отсылки, например, в автокинотеатре показывают «Грязную парочку» — аниме с другими популярными героями, которых придумал Харука Такатихо, создатель «Крушилы Джо».

Босоногий Гэн (1983)

Мальчик Гэн живёт с большой семьёй в Хиросиме — на дворе 1945 год. Дети не понаслышке знают, что такое голод и страх бомбардировок, но это не мешает им наслаждаться летом. Они ссорятся и мирятся, ходят в школу и помогают беременной матери, играют и веселятся: жизнь идёт своим чередом, несмотря на войну. Но 6 августа всё меняется — на город сбрасывают атомную бомбу.

Как и «Могила светлячков», «Босоногий Гэн» — очень тяжёлое аниме, которое запоминается на всю жизнь. И его обязательно стоит посмотреть, ведь страшные вещи, происходящие на экране, для кого-то были пугающей реальностью. Фильм снят по автобиографической манге Кэйдзи Накадзавы: автор делился личным опытом, а потому история получилась искренней и реалистичной.

В фильме ярко показан контраст между условно «мирной» жизнью со своими радостями и бедами и настоящим адом после падения бомбы. Герои и в страшном сне не могли представить, что их ждёт: они надеялись на лучшее, даже если в политике страны давно разочаровались. Дети относились ко всему ещё проще: поиск еды для беременной матери можно превратить в весёлую игру, а бежать в бомбоубежище среди ночи иногда бывает лень.

Повседневность в первой половине аниме выглядит почти уютной — мир показан детскими глазами. Поэтому резкий переход к кошмару, от которого невозможно проснуться, шокируют ещё сильнее. Зрителей не жалеют: гибель людей от ядерного огня и радиации здесь изобразили во всех деталях, сцены с вытекающими глазами ещё долго будут преследовать впечатлительных. Поиск Гэном родных в пылающей Хиросиме выглядит как настоящее постапокалиптическое путешествие.

Но фильм хорош не только реалистичным изображением ужасов войны. Несмотря на безысходность, аниме не лишено света: люди продолжают бороться за жизнь, а дети, пусть и повзрослевшие за один день, всё ещё могут приободрить отчаявшегося человека своим оптимизмом. Как глава семейства в начале картины высказывается против войны и политики Японии, так и весь «Босоногий Гэн» почти кричит об этом — просто показывая историю одной семьи.

Звезда Пушистландии (1984)

Замкнутый молодой человек по имени Токио подбирает на улице маленькую кошечку. Весёлая и любопытная Чибинэко быстро привязывается к новому хозяину. Она хочет подружиться с его семьей, но это не так просто: мать Токио страдает от аллергии на шерсть. Впереди Чибинэко ждёт множество открытий, а с ними и первых в жизни разочарований. Малышка мечтает превратиться в человека, но ещё не знает, что этому желанию не суждено сбыться.

Картина основана на манге Юмико Осимы. Именно она так популяризовала образ девочки-кошки: все коты в аниме нарисованы как люди с хвостами и ушками. В те времена этот приём ещё не стал мейнстримом, поэтому фильм по-своему уникален. Однако смотреть его стоит не только для того, чтобы понять, откуда растут ноги у современных фансервисных персонажей. «Звезда Пушистландии» — это трогательная сказочная история о взрослении, порой сложном и болезненном этапе жизни, который предстоит пройти каждому.

Конечно, в аниме, где главная героиня — очаровательная девочка с кукольной внешностью и забавными ушками, немало милых моментов. Наивные мечты Чибинэко идеально передают восприятие ребёнком окружающего мира, а красочные сны погружают в сказку и волшебные фантазии. Но история не вышла слишком приторной, ведь акцент здесь не только на радостях, но и первых разочарованиях. Однажды дети узнают, что еда когда-то была «живой», а люди умирают — в аниме этот путь проходит котёнок. Человеческие чувства адаптированы под кошачий образ жизни, и благодаря этим нюансам стандартные проблемы не выглядят слишком банально. По атмосфере светлой грусти «Звезда» напоминает одну из глав «Мэри Поппинс»: Близнецы тоже не хотели взрослеть, зная, что некоторые чудеса навсегда исчезнут из их жизни.

Взаимоотношения с людьми в аниме показаны без волшебства: семья Токио не понимает язык питомца, да и видит его, судя по всему, как обычную кошку. «Человечность» Чибинэко видна только зрителю и другим животным, а вот злой продавец без зазрения совести хватает девочку с ушками за шкирку и швыряет об стену. Зато в положительных героях котёнок пробуждает лучшие качества: о проблемах второстепенных персонажей авторы не забыли, пусть и рассказали о них вкратце. Раскрытию героев-котов времени уделено меньше, но визуально образы точно удались.

Их было одиннадцать (1986)

В далёком будущем люди, освоившие космос, и представители инопланетных видов соревнуются за право учиться в элитной Космической Академии. Экзамен проводится в несколько этапов — до финального испытания доходят лишь лучшие. Группы по десять кандидатов отправляют на тестовую точку: у главных героев это космический корабль, которым они должны управлять без посторонней помощи 53 дня. Ситуацию осложняет непредвиденная проблема — соискатели заметили, что их не 10, а 11. Обстановка накаляется, ведь никто не знает, кому можно доверять.

«Их было одиннадцать» удачно совмещает сразу несколько жанров: это и научная фантастика с любопытным устройством мира и особенностями космических рас, и увлекательный детектив, где интрига сохраняется до самого конца, и милая романтика — недаром фильм снят по сёдзё-манге. Не все герои детально проработаны, но среди них есть яркие и запоминающиеся: чего стоит взбалмошный персонаж, пол которого остаётся загадкой. Хотя дальнейшие судьбы героев чётко прописаны в финале, ловишь себя на мысли, что не прочь посмотреть с ними отдельный сериал — про учёбу в Академии и жизнь на разных планетах. За полтора часа авторам удаётся заинтересовать вселенной, пусть она и представлена схематично.

Но продолжения нет, «Их было одиннадцать» — завершённая история, логично подведённая к финалу. Фильм держит в напряжении, но не слишком грузит: это уютное космическое приключение на один вечер. Несмотря на отсутствие особой глубины и крутых сюжетных поворотов, наблюдать за героями, подозревающими друг друга в замкнутом пространстве, увлекательно. Атмосфера нагнетается не за счёт опасности, а благодаря взаимному недоверию персонажей, что добавляет сюжету психологизма. И даже слегка наивная романтическая линия картину не портит — здесь все элементы на своём месте.

«Повесть о Гэндзи» (1987)

Фильм снят по мотивам очень важного для японской литературы романа эпохи Хэйан. Он состоит из новелл, которые рассказывают о жизни Гэндзи, сына императора. Аниме-адаптация охватывает только часть романа, но западные зрители обычно не знакомы с первоисточником и воспринимают фильм как отдельное произведение.

История о бесконечных любовных похождениях принца, лишившегося в детстве матери, и теперь отчаянно ищущего тепла в женских в объятиях, кому-то покажется скучной. Неспешное повествование, ощущение недосказанности, недостаток деталей, которые, скорее всего, присутствовали в романе и добавляли произведению глубины — всё это может оттолкнуть при просмотре.

Но у фильма всё равно немало достоинств, и если он придётся вам под настроение, им нетрудно проникнуться. Визуальный стиль тут на высоте: подробной детализации нет, но каждый кадр прекрасен. Контрастная цветовая палитра, атмосферные фоны с домашним убранством или пейзажами, бледнолицые персонажи в традиционных одеждах — картина очень эстетична, и вкупе с соответствующим музыкальным сопровождением отлично передаёт дух Японии.

Остроты сюжету добавляют элементы мистики, а лиричность и символизм повествования делают историю ещё изящнее. Поэтому если вы интересуетесь японской культурой, обязательно дайте фильму шанс.

Достичь Терры (1980)

В далёком будущем человечество покинуло загрязнённую Землю — людям пришлось обживать космос. Теперь их жизнь, полную строгих правил и ограничений, контролирует компьютер. Детей выращивают в пробирках и отдают на время случайным «родителям», а после 14 лет заставляют сдавать экзамен на зрелость. Инакомыслие пресекается, а людей со сверхспособностями, называемых Мью, боятся и уничтожают. Некоторые Мью идут против системы — они объединяются, чтобы отстоять своё право на жизнь. Главный герой, подросток Джоми, не хочет иметь к ним никакого отношения, но однажды выясняет, что он тоже не такой как все.

У манги «Достичь Терры» Такемии Кэйко есть несколько адаптаций: помимо фильма в 2007 году вышел сериал. Хотя эта полнометражка — часть франшизы, мы всё-таки включили её в нашу подборку, так как это самостоятельное произведение с завершённым сюжетом, которое можно смотреть отдельно. А если вы предпочитаете ретро-рисунок, тем более выбирайте именно фильм.

В картине происходит очень много событий: это эпическая история о нескольких поколениях. Герои взрослеют, меняется их положение в обществе, кто-то заводит детей, и теперь уже они оказываются в центре внимания. Да, порой действие развивается уж чересчур стремительно, зато фильм смотрится на одном дыхании.

Вселенная «Достичь Терры» обрисована настолько подробно, насколько позволил хронометраж. Некоторых деталей не хватает, но всё-таки представление о мире складывается: фантастическая составляющая тоже не подкачала, пусть и не особо удивит тех, кто читал или смотрел много подобных произведений. Драма хорошо проработана: при просмотре сопереживаешь разным героям, ведь все они жертвы обстоятельств, вынужденные подчиняться системе.

А ещё история противостояния вымышленных рас увлекает не только сюжетом, но и своей атмосферой — тоска по далёкой родине, романтика космоса, чувство неизбежности — аниме задаёт определённое настроение, которое не отпускает до финальных титров. Антиутопический мир аниме не выглядит слишком мрачным: здесь есть место немного наивным надеждам на светлое будущее, и борьбе за жизнь, и красивым планетам.