    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №245 (апрель 2024)

    12 апреля 2024
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    12.04.2024
    4904
    4 минуты на чтение
    #номера

    В апрельском номере мы решили немного покопаться во внутреннем мире — поговорить о чтении мыслей и технологиях погружения в сны.

    Мир фантастики №245 (апрель 2024)

    Узнайте из номера:

    • какие технологии сна и сновидений предлагает фантастика;
    • как далеко человечество продвинулось в вопросе чтения мыслей;
    • что за Потоп угрожает жизни во Вселенной из франшизы Halo;
    • какие темы и мотивы звучат в произведениях Брюса Стерлинга;
    • как из Джеки Чана хотели сделать второго Брюса Ли.

    А ещё вас ждут: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Йена Макдональда, Рошани Чокши и других • история цифровых ККИ • ретроспектива фантастических комедий Эдгара Райта • подборка научных гипотез о конце существования Земли • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Евгений Зубков

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    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Мир фантастики №245 (апрель 2024) 4
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    Мир фантастики №245 (апрель 2024) 2

    В продаже с 12 апреля.
    Следующий номер выйдет 10 мая.

    Полное соддержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №245 (апрель 2024) 8
    Спецматериал
    4 Технология погружения в сны
    Что сон, а что действительность?
    Во многих культурах сну издавна отводили важную роль в постижении неведомого: его рассматривали и как малую смерть, и как лазейку в мир духов, и как иллюзорную реальность, которая даже важнее действительности. Учёные до сих пор не раскрыли все тайны этого состояния, но уже обещают невиданные прорывы. Сможем ли мы проникать в чужие сны? Что дадут человечеству осознанные сновидения? Реально ли проспать долгий путь до Марса? И как на снах можно заработать?

    Врата миров
    12 Миры
    Мир Halo
    Серия Halo выделяется среди прочих многосерийных шутеров проработанным фантастическим сеттингом, интересным даже без постоянных перестрелок. Этот мир можно познавать не только через игры, но и через книги, аниме, короткометражные фильмы, а теперь ещё и через сериал. Сегодня мы заглянем во вселенную космической экспансии и войн, чтобы понять, почему он собрал вокруг себя целую армию поклонников.

    Книжный ряд
    22 Рецензии на книги
    Татьяна Мастрюкова «Блошиный рынок» • Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров» • Бен Ааронович «Шёпот под землёй» • Йен Макдональд «Король утра, королева дня» • Рошани Чокши «Последняя сказка цветочной невесты» • и другие книги.

    37 Персона
    Вселенная Брюса Стерлинга
    Его произведения регулярно номинировались на престижные жанровые награды, принесли автору два «Хьюго», три «Локуса», премию Артура Кларка и Мемориальную премию Джона Кэмпбелла, но своей репутацией, так уж сложилось, он обязан не им. Во всём мире Брюс Стерлинг известен прежде всего как основатель киберпанковского движения — и как один из тех, кто определил контуры стимпанка в его современном виде.

    42 Контакт
    Беседа с Нелл Уайт-Смит
    Под псевдонимом Нелл Уайт-Смит скрывается не желающая публичности российская писательница, поэтесса и сценарист. Мы поговорили с Нелл о всяком разном: обычном, необычном и просто странном. Но больше всего о книгах, конечно же.

    Видеодром
    48 Персона
    Биография Джеки Чана
    Хотя его фильмография мало ассоциируется с выдуманными мирами, сама жизнь и карьера Джеки Чана — сплошная фантастика. Вспоминаем, через что прошёл и как сформировал свой уникальный стиль в кино невероятный актёр, режиссёр, сценарист и певец, которому в апреле исполняется 70 лет.

    56 Ретроспектива
    Фантастические комедии Эдгара Райта
    Без сериала Spaced и трилогии «Кровь и мороженое» уже не представить британской комедии, без «Скотта Пилигрима» — кинокомиксов. Невероятно, но в этом апреле исполняется 50 лет их автору — Эдгару Райту, создателю лучшего на свете кино для 20-летних.

    Игровой клуб
    64 Ретроспектива
    Цифровые коллекционные карточные игры
    Этот материал посвящён богатой и длинной истории целого жанра. Мы проследим путь от первых адаптаций Magic: The Gathering до Marvel Snap, посмотрим, как выглядел рынок цифровых ККИ в 1990-е и нулевые, и постараемся понять, что всё-таки стало причиной успеха Hearthstone.

    76 Настольные игры
    История отечественных настольных игр
    Есть две большие современные школы настольных игр: в американской правит бал рандом и метание кубиков, а в европейской (в основном немецкой) — победные очки, сбор ресурсов и максимальная стратегичность. Но что насчёт российской традиции настолок? Существует ли такое явление в принципе? Рассказываем, что за игры создают российские авторы и какими результатами они могут похвастаться.

    Машина времени
    84 Назад в будущее
    Какая судьба ждёт нашу планету
    Люди, которым небезразлична судьба нашей планеты, на протяжении многих лет проводят разнообразные экологические акции 22 апреля, в День Земли. А вот мы решили поговорить о том, какое будущее ждёт нашу планету: от формирования нового суперконтинента до вероятного уничтожения Солнцем.

    89 Сумма технологий
    Всё о чтении мыслей: от парапсихологии до современной науки
    Чтение мыслей семимильными шагами из фокусов превращается в технологию, помогающую парализованным людям общаться, работать с компьютером и двигать протезами.

    Фан
    96 Художник
    Михаил Сидоренко
    Если вы регулярно шерстите социальные сети, то наверняка натыкались на творчество Михаила — его юмористические зарисовки о пандемии коронавируса и Гарри Поттере в славянском сеттинге широко разошлись по рунету. Но куда интереснее поговорить о его персональном проекте «Песнь Лебедя», выросшем из идеи шуточного дополнения к третьему «Ведьмаку».

    110 Рассказ
    Тимур Максютов «Сансрын нисгэгч»
    Первым делом они подрались.

    112 Зона комикса
    Роман Файницкий, Рустам Ха «Ограбление сна»
    Не связывайтесь с гиками на их территории!

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    № 244 (март 2024)

    Мир фантастики №244 (март 2024)
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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