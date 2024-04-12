Мир фантастики №245 (апрель 2024)

В апрельском номере мы решили немного покопаться во внутреннем мире — поговорить о чтении мыслей и технологиях погружения в сны.
Узнайте из номера:
- какие технологии сна и сновидений предлагает фантастика;
- как далеко человечество продвинулось в вопросе чтения мыслей;
- что за Потоп угрожает жизни во Вселенной из франшизы Halo;
- какие темы и мотивы звучат в произведениях Брюса Стерлинга;
- как из Джеки Чана хотели сделать второго Брюса Ли.
А ещё вас ждут: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Йена Макдональда, Рошани Чокши и других • история цифровых ККИ • ретроспектива фантастических комедий Эдгара Райта • подборка научных гипотез о конце существования Земли • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Евгений Зубков
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- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 12 апреля.
Следующий номер выйдет 10 мая.
Полное соддержание номера
1 Слово главного редактора
Что сон, а что действительность?
Во многих культурах сну издавна отводили важную роль в постижении неведомого: его рассматривали и как малую смерть, и как лазейку в мир духов, и как иллюзорную реальность, которая даже важнее действительности. Учёные до сих пор не раскрыли все тайны этого состояния, но уже обещают невиданные прорывы. Сможем ли мы проникать в чужие сны? Что дадут человечеству осознанные сновидения? Реально ли проспать долгий путь до Марса? И как на снах можно заработать?
Мир Halo
Серия Halo выделяется среди прочих многосерийных шутеров проработанным фантастическим сеттингом, интересным даже без постоянных перестрелок. Этот мир можно познавать не только через игры, но и через книги, аниме, короткометражные фильмы, а теперь ещё и через сериал. Сегодня мы заглянем во вселенную космической экспансии и войн, чтобы понять, почему он собрал вокруг себя целую армию поклонников.
Татьяна Мастрюкова «Блошиный рынок» • Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров» • Бен Ааронович «Шёпот под землёй» • Йен Макдональд «Король утра, королева дня» • Рошани Чокши «Последняя сказка цветочной невесты» • и другие книги. 37 Персона
Вселенная Брюса Стерлинга
Его произведения регулярно номинировались на престижные жанровые награды, принесли автору два «Хьюго», три «Локуса», премию Артура Кларка и Мемориальную премию Джона Кэмпбелла, но своей репутацией, так уж сложилось, он обязан не им. Во всём мире Брюс Стерлинг известен прежде всего как основатель киберпанковского движения — и как один из тех, кто определил контуры стимпанка в его современном виде. 42 Контакт
Беседа с Нелл Уайт-Смит
Под псевдонимом Нелл Уайт-Смит скрывается не желающая публичности российская писательница, поэтесса и сценарист. Мы поговорили с Нелл о всяком разном: обычном, необычном и просто странном. Но больше всего о книгах, конечно же.
Биография Джеки Чана
Хотя его фильмография мало ассоциируется с выдуманными мирами, сама жизнь и карьера Джеки Чана — сплошная фантастика. Вспоминаем, через что прошёл и как сформировал свой уникальный стиль в кино невероятный актёр, режиссёр, сценарист и певец, которому в апреле исполняется 70 лет. 56 Ретроспектива
Фантастические комедии Эдгара Райта
Без сериала Spaced и трилогии «Кровь и мороженое» уже не представить британской комедии, без «Скотта Пилигрима» — кинокомиксов. Невероятно, но в этом апреле исполняется 50 лет их автору — Эдгару Райту, создателю лучшего на свете кино для 20-летних.
Цифровые коллекционные карточные игры
Этот материал посвящён богатой и длинной истории целого жанра. Мы проследим путь от первых адаптаций Magic: The Gathering до Marvel Snap, посмотрим, как выглядел рынок цифровых ККИ в 1990-е и нулевые, и постараемся понять, что всё-таки стало причиной успеха Hearthstone. 76 Настольные игры
История отечественных настольных игр
Есть две большие современные школы настольных игр: в американской правит бал рандом и метание кубиков, а в европейской (в основном немецкой) — победные очки, сбор ресурсов и максимальная стратегичность. Но что насчёт российской традиции настолок? Существует ли такое явление в принципе? Рассказываем, что за игры создают российские авторы и какими результатами они могут похвастаться.
Какая судьба ждёт нашу планету
Люди, которым небезразлична судьба нашей планеты, на протяжении многих лет проводят разнообразные экологические акции 22 апреля, в День Земли. А вот мы решили поговорить о том, какое будущее ждёт нашу планету: от формирования нового суперконтинента до вероятного уничтожения Солнцем. 89 Сумма технологий
Всё о чтении мыслей: от парапсихологии до современной науки
Чтение мыслей семимильными шагами из фокусов превращается в технологию, помогающую парализованным людям общаться, работать с компьютером и двигать протезами.
Михаил Сидоренко
Если вы регулярно шерстите социальные сети, то наверняка натыкались на творчество Михаила — его юмористические зарисовки о пандемии коронавируса и Гарри Поттере в славянском сеттинге широко разошлись по рунету. Но куда интереснее поговорить о его персональном проекте «Песнь Лебедя», выросшем из идеи шуточного дополнения к третьему «Ведьмаку». 110 Рассказ
Тимур Максютов «Сансрын нисгэгч»
Первым делом они подрались. 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Ограбление сна»
Не связывайтесь с гиками на их территории!
4 Технология погружения в сны
Спецматериал
Что сон, а что действительность?
Во многих культурах сну издавна отводили важную роль в постижении неведомого: его рассматривали и как малую смерть, и как лазейку в мир духов, и как иллюзорную реальность, которая даже важнее действительности. Учёные до сих пор не раскрыли все тайны этого состояния, но уже обещают невиданные прорывы. Сможем ли мы проникать в чужие сны? Что дадут человечеству осознанные сновидения? Реально ли проспать долгий путь до Марса? И как на снах можно заработать?
12 Миры
Врата миров
Мир Halo
Серия Halo выделяется среди прочих многосерийных шутеров проработанным фантастическим сеттингом, интересным даже без постоянных перестрелок. Этот мир можно познавать не только через игры, но и через книги, аниме, короткометражные фильмы, а теперь ещё и через сериал. Сегодня мы заглянем во вселенную космической экспансии и войн, чтобы понять, почему он собрал вокруг себя целую армию поклонников.
22 Рецензии на книги
Книжный ряд
Татьяна Мастрюкова «Блошиный рынок» • Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров» • Бен Ааронович «Шёпот под землёй» • Йен Макдональд «Король утра, королева дня» • Рошани Чокши «Последняя сказка цветочной невесты» • и другие книги. 37 Персона
Вселенная Брюса Стерлинга
Его произведения регулярно номинировались на престижные жанровые награды, принесли автору два «Хьюго», три «Локуса», премию Артура Кларка и Мемориальную премию Джона Кэмпбелла, но своей репутацией, так уж сложилось, он обязан не им. Во всём мире Брюс Стерлинг известен прежде всего как основатель киберпанковского движения — и как один из тех, кто определил контуры стимпанка в его современном виде. 42 Контакт
Беседа с Нелл Уайт-Смит
Под псевдонимом Нелл Уайт-Смит скрывается не желающая публичности российская писательница, поэтесса и сценарист. Мы поговорили с Нелл о всяком разном: обычном, необычном и просто странном. Но больше всего о книгах, конечно же.
48 Персона
Видеодром
Биография Джеки Чана
Хотя его фильмография мало ассоциируется с выдуманными мирами, сама жизнь и карьера Джеки Чана — сплошная фантастика. Вспоминаем, через что прошёл и как сформировал свой уникальный стиль в кино невероятный актёр, режиссёр, сценарист и певец, которому в апреле исполняется 70 лет. 56 Ретроспектива
Фантастические комедии Эдгара Райта
Без сериала Spaced и трилогии «Кровь и мороженое» уже не представить британской комедии, без «Скотта Пилигрима» — кинокомиксов. Невероятно, но в этом апреле исполняется 50 лет их автору — Эдгару Райту, создателю лучшего на свете кино для 20-летних.
64 Ретроспектива
Игровой клуб
Цифровые коллекционные карточные игры
Этот материал посвящён богатой и длинной истории целого жанра. Мы проследим путь от первых адаптаций Magic: The Gathering до Marvel Snap, посмотрим, как выглядел рынок цифровых ККИ в 1990-е и нулевые, и постараемся понять, что всё-таки стало причиной успеха Hearthstone. 76 Настольные игры
История отечественных настольных игр
Есть две большие современные школы настольных игр: в американской правит бал рандом и метание кубиков, а в европейской (в основном немецкой) — победные очки, сбор ресурсов и максимальная стратегичность. Но что насчёт российской традиции настолок? Существует ли такое явление в принципе? Рассказываем, что за игры создают российские авторы и какими результатами они могут похвастаться.
84 Назад в будущее
Машина времени
Какая судьба ждёт нашу планету
Люди, которым небезразлична судьба нашей планеты, на протяжении многих лет проводят разнообразные экологические акции 22 апреля, в День Земли. А вот мы решили поговорить о том, какое будущее ждёт нашу планету: от формирования нового суперконтинента до вероятного уничтожения Солнцем. 89 Сумма технологий
Всё о чтении мыслей: от парапсихологии до современной науки
Чтение мыслей семимильными шагами из фокусов превращается в технологию, помогающую парализованным людям общаться, работать с компьютером и двигать протезами.
96 Художник
Фан
Михаил Сидоренко
Если вы регулярно шерстите социальные сети, то наверняка натыкались на творчество Михаила — его юмористические зарисовки о пандемии коронавируса и Гарри Поттере в славянском сеттинге широко разошлись по рунету. Но куда интереснее поговорить о его персональном проекте «Песнь Лебедя», выросшем из идеи шуточного дополнения к третьему «Ведьмаку». 110 Рассказ
Тимур Максютов «Сансрын нисгэгч»
Первым делом они подрались. 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Ограбление сна»
Не связывайтесь с гиками на их территории!
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