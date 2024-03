Мир фантастики №244 (март 2024)

В мартовском номере нам традиционно хочется поздравить дам и обратиться к теме женщин в фантастике. Этот год не стал исключением.

Узнайте из номера:

как развивался троп о даме в беде и как он изменился в XXI веке;

почему Моргана из целительницы превратилась в злодейку;

что произошло с Полом Атрейдесом после событий «Дюны»;

почему «Хранители» Зака Снайдера опередили своё время;

есть ли польза от эффекта плацебо.

А ещё вас ждут: рецензии на книги Марии Семёновой, Иэна М. Бэнкса, Роберта Джордана и других • топ-10 фантастических правительниц • ретроспектива игровой серии Alone in the Dark • любимые книги Юрия Гагарина • и кое-что ещё!

Только в «Мире фантастики» В этом выпуске «Мира фантастики» читателей традиционно ждёт эксклюзивное промо для ККИ «Берсерк». На сей раз это фольгированный Злобоглаз с полноформатной альтернативной иллюстрацией. Кому, как не этому симпатяге, быть символом фэнтези?

Иллюстрация на обложке: Рустам Ха

Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru.

Интернет-магазин «1С-Интерес»

На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд.

В продаже с 15 марта.

Следующий номер выйдет 12 апреля.

Полное содержание номера 1 Слово главного редактора Спецматериал 4 Архетип дамы в беде

История и трансформации

С самого детства мы привыкли к волшебным сказкам, в которых прекрасная принцесса томится в плену и ждёт, когда к ней явится принц — обязательно на белом коне и желательно в сияющих доспехах. Принц побеждает условного дракона и получает благосклонность девы, а принцесса избавляется от угрозы и обретает возлюбленного. Рассказываем, как родился, вырос, а затем и устарел этот знаменитый троп. Врата миров 12 Портрет героя

Фея Моргана

Первая английская ведьма и главная злодейка, она вступила в кровосмесительную связь со своим братом и пыталась его убить, имела множество любовников и ещё больше жертв, умела летать и принимать облик животных. Но Моргана не всегда была злодейкой. Более того, она даже не всегда была сестрой короля Артура. Откуда же взялась эта жестокая, но такая обаятельная героиня, которая продолжает вдохновлять авторов даже спустя почти тысячу лет после своего появления на свет? 20 Доска почёта

Топ-10 фантастических правительниц

Представляем вашему вниманию список самых-самых фантастических правительниц, чьи сила и могущество позволяют им вершить судьбы народов, стран и даже целых миров. Книжный ряд 28 Рецензии на книги

Мария Семёнова «Братья. Книга 3: Завтрашний царь. Т. 1» • антология «Мир без Стругацких» • Анастасия Перкова «Стерегущие золото грифы» • Иэн М. Бэнкс «Транзиция» • Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Грядущая буря» • и другие книги. 39 Контакт

Беседа с Марией Семёновой

Мария Семёнова для отечественной фантастики автор, что называется, культовый. Её легендарный «Волкодав» стал своеобразным символом и российского фэнтези вообще, и славянского фэнтези как отдельного жанрового направления. Вот уже почти десять лет она пишет цикл «Братья», и весной выходит третий роман цикла, «Завтрашний царь». Пользуясь случаем, мы поговорили с писательницей — о «Братьях» и ещё о многом другом. 44 Сериал

«Дюна» с продолжениями

«Дюна» Фрэнка Герберта — один из самых прославленных фантастических циклов, краеугольный камень модернизированной космической оперы, источник множества продолжений, подражаний и мультимедийных воплощений. К выходу фильма Дени Вильнёва, второй части очередной (и, похоже, удачной) попытки экранизировать этот колоссальный труд, мы решили вспомнить о его первоисточнике — книгах как самого Фрэнка Герберта, так и продолжателей его эпопеи. 50 Персона

Кобо Абэ

Когда Кобо Абэ чем-то интересовался — поэзией, прозой, драмой, фотографией, — он погружался в это с головой, делая новым этапом (и гранью) своего творчества. Критики и читатели по достоинству ценили эту его увлечённость: в его жизни была литературная премия Акутагавы, премия «Ёмиури», премия Танидзаки, избрание почётным членом Американской академии искусств и наук, разговоры о Нобелевской премии, которые завершились только из-за его смерти… Видеодром 56 Классика

Как создавались «Хранители»

Одни зрители считают, что Зак Снайдер филигранно адаптировал «неэкранизируемый» графический роман Алана Мура, а другие убеждены, что он вообще не понял первоисточник. Кино по-прежнему вызывает жаркие дебаты — но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у творения Снайдера была очень сложная и интересная история рождения. Её мы сегодня и поведаем. 64 Персона

Путеводитель по жизни и фильмам Рона Ховарда

В канун семидесятилетия Рона Ховарда мы решили поближе познакомиться с создателем «Игр разума», «Гринча» и «Кода Да Винчи». Так ли уж безлик этот образцовый голливудский профессионал и семьянин? Игровой клуб 72 Ретроспектива

Серия Alone in the Dark

После долгих лет мытарств легендарный родоначальник всех современных survival horror возвращается из небытия — и прямиком к истокам: сеттингу 1920-х годов, особняку Дерсето и детективу Эдварду Карнби. Почему эта игровая серия оказалась настолько важной и влиятельной и как дошла до практически полного забвения? 78 Сериал

Ninja Gaiden

2 марта 2004 года на консолях Xbox вышла Ninja Gaiden, изменившая свой жанр: после неё мир экшен-игр стал немного быстрее, жёстче и сложнее. В честь юбилея вспомним, как создавалась Ninja Gaiden и чем смогла выделиться на фоне прочих боевиков с саблями и ниндзя. 82 Настольные игры

Что готовит игрокам третий выпуск «Берсерка»

В конце марта ожидается выход уже третьего выпуска перезапущенного «Берсерка» — «Семян раздора». Хотя легионы нежити и демонов были отброшены, назревает новая беда: семена раздора попали в благодатную почву. Грядёт новое противостояние — уже в рядах сил добра. Машина времени 84 Вперёд в прошлое

Что читал первый космонавт планеты

Биографы утверждали, что Юрий Гагарин предпочитал русскую и советскую классику. Но неужели молодой ищущий человек, которым был Гагарин до полёта, совсем не интересовался фантастикой? 89 Феномен

Что такое эффект плацебо

Мир полнится историями чудесных исцелений: в мгновение ока исчезает мигрень, серьёзные заболевания уходят в ремиссию, а тяжёлые больные встают и своими ногами возвращаются домой к родным и близким. Иногда исцеление на самом деле происходит благодаря долгой медикаментозной борьбе, а в некоторых случаях — благодаря удивительному эффекту плацебо. Ему и посвящена эта статья. Фан 94 Художник

Рустам Ха

Вот уже год комикс для последней страницы нашего журнала рисует художник Рустам Ха. Яркий, дерзкий стиль Рустама поражает обилием деталей, чёткими контурами, налётом сюрреализма и сочными глубокими цветами. Сегодня мы решили познакомиться с художником поближе и узнать, откуда он черпает вдохновение, как побороть арт-блок и для чего нужны негативные комментарии. 105 Рассказ

Алекс Акленорд «Заноза»

Нелёгкие будни операторов шагающих деревьев. 112 Зона комикса

Роман Файницкий, Рустам Ха «Фата-моргана»

