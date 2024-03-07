Мир фантастики №244 (март 2024)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

12

20

Книжный ряд

28

39

44

50

Видеодром

56

64

Игровой клуб

72

78

82

Машина времени

84

89

Фан

94

105

112

С самого детства мы привыкли к волшебным сказкам, в которых прекрасная принцесса томится в плену и ждёт, когда к ней явится принц — обязательно на белом коне и желательно в сияющих доспехах. Принц побеждает условного дракона и получает благосклонность девы, а принцесса избавляется от угрозы и обретает возлюбленного. Рассказываем, как родился, вырос, а затем и устарел этот знаменитый троп.Первая английская ведьма и главная злодейка, она вступила в кровосмесительную связь со своим братом и пыталась его убить, имела множество любовников и ещё больше жертв, умела летать и принимать облик животных. Но Моргана не всегда была злодейкой. Более того, она даже не всегда была сестрой короля Артура. Откуда же взялась эта жестокая, но такая обаятельная героиня, которая продолжает вдохновлять авторов даже спустя почти тысячу лет после своего появления на свет?Представляем вашему вниманию список самых-самых фантастических правительниц, чьи сила и могущество позволяют им вершить судьбы народов, стран и даже целых миров.«Братья. Книга 3: Завтрашний царь. Т. 1» •«Мир без Стругацких» •«Стерегущие золото грифы» •«Транзиция» •«Грядущая буря» • и другие книги.Мария Семёнова для отечественной фантастики автор, что называется, культовый. Её легендарный «Волкодав» стал своеобразным символом и российского фэнтези вообще, и славянского фэнтези как отдельного жанрового направления. Вот уже почти десять лет она пишет цикл «Братья», и весной выходит третий роман цикла, «Завтрашний царь». Пользуясь случаем, мы поговорили с писательницей — о «Братьях» и ещё о многом другом.«Дюна» Фрэнка Герберта — один из самых прославленных фантастических циклов, краеугольный камень модернизированной космической оперы, источник множества продолжений, подражаний и мультимедийных воплощений. К выходу фильма Дени Вильнёва, второй части очередной (и, похоже, удачной) попытки экранизировать этот колоссальный труд, мы решили вспомнить о его первоисточнике — книгах как самого Фрэнка Герберта, так и продолжателей его эпопеи.Когда Кобо Абэ чем-то интересовался — поэзией, прозой, драмой, фотографией, — он погружался в это с головой, делая новым этапом (и гранью) своего творчества. Критики и читатели по достоинству ценили эту его увлечённость: в его жизни была литературная премия Акутагавы, премия «Ёмиури», премия Танидзаки, избрание почётным членом Американской академии искусств и наук, разговоры о Нобелевской премии, которые завершились только из-за его смерти…Одни зрители считают, что Зак Снайдер филигранно адаптировал «неэкранизируемый» графический роман Алана Мура, а другие убеждены, что он вообще не понял первоисточник. Кино по-прежнему вызывает жаркие дебаты — но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у творения Снайдера была очень сложная и интересная история рождения. Её мы сегодня и поведаем.В канун семидесятилетия Рона Ховарда мы решили поближе познакомиться с создателем «Игр разума», «Гринча» и «Кода Да Винчи». Так ли уж безлик этот образцовый голливудский профессионал и семьянин?После долгих лет мытарств легендарный родоначальник всех современных survival horror возвращается из небытия — и прямиком к истокам: сеттингу 1920-х годов, особняку Дерсето и детективу Эдварду Карнби. Почему эта игровая серия оказалась настолько важной и влиятельной и как дошла до практически полного забвения?2 марта 2004 года на консолях Xbox вышла Ninja Gaiden, изменившая свой жанр: после неё мир экшен-игр стал немного быстрее, жёстче и сложнее. В честь юбилея вспомним, как создавалась Ninja Gaiden и чем смогла выделиться на фоне прочих боевиков с саблями и ниндзя.В конце марта ожидается выход уже третьего выпуска перезапущенного «Берсерка» — «Семян раздора». Хотя легионы нежити и демонов были отброшены, назревает новая беда: семена раздора попали в благодатную почву. Грядёт новое противостояние — уже в рядах сил добра.Биографы утверждали, что Юрий Гагарин предпочитал русскую и советскую классику. Но неужели молодой ищущий человек, которым был Гагарин до полёта, совсем не интересовался фантастикой?Мир полнится историями чудесных исцелений: в мгновение ока исчезает мигрень, серьёзные заболевания уходят в ремиссию, а тяжёлые больные встают и своими ногами возвращаются домой к родным и близким. Иногда исцеление на самом деле происходит благодаря долгой медикаментозной борьбе, а в некоторых случаях — благодаря удивительному эффекту плацебо. Ему и посвящена эта статья.Вот уже год комикс для последней страницы нашего журнала рисует художник Рустам Ха. Яркий, дерзкий стиль Рустама поражает обилием деталей, чёткими контурами, налётом сюрреализма и сочными глубокими цветами. Сегодня мы решили познакомиться с художником поближе и узнать, откуда он черпает вдохновение, как побороть арт-блок и для чего нужны негативные комментарии.«Заноза»Нелёгкие будни операторов шагающих деревьев.«Фата-моргана»Встреча миража и реальности.