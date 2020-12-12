Спиритизм, уиджи, психография. Как вызывали духов в старину

Тот, кто видел, хотя бы смутно, сквозь покров, руки,

протянутые ему из загробного мира, и кто касался их,

хотя бы слегка, тот действительно победил смерть. Артур Конан Дойл Жалко, блюдец, полно,

только не с кем стола вертануть,

Чтоб спросить с тебя, Рюрик. Иосиф Бродский «Конец прекрасной эпохи»

Человечество всегда хотело знать, что будет после смерти. И всегда находились люди, утверждавшие, что могут устроить любому желающему сеанс связи с покойной бабушкой. Конечно, за скромное вознаграждение. Детали зависели от дерзости медиума: кто-то предлагал вызов усопшего почти что во плоти, а кто-то лишь обещал расшифровать «телеграмму» с того света. Давайте взглянем на историю спиритизма и арсенал средств, которые накопили исследователи загробного мира.

Шаманы и жрецы

Первыми посредниками между нашим миром и потусторонним были шаманы. Входя в транс, они обращались к духам предков, дождя, урожая или болезни и смерти. В зависимости от последствий шаман либо укреплял свой авторитет у племени, либо подлежал замене. Когда общественные отношения стали сложнее, у людей появилось время размышлять о том, что же будет с ними после смерти. Цивилизации Малой Азии и Греции выстроили сложные мифологии с загробными царствами, где душам воздавалось за прижизненные поступки.

Жители Древнего Египта даже представить не могли, что можно пообщаться с душой, которая прошла суд Осириса. А вот греки гомеровских времён уже практиковали встречи с покойными друзьями и родственниками — в основном чтобы спросить совета или раскрыть преступление. Правда, древнегреческие тени не были всеведущими и рассказать могли лишь то, что знали при жизни. Способ связи был прост: в ближайшей пещере или расщелине закалывали чёрную овцу. Тени слетались на запах крови, которая позволяла им ненадолго почувствовать себя живыми и вспомнить прошлое. Дальше дело было за малым — узнать нужного призрака и дать ему крови.

За предсказаниями будущего жители Эллады обращались непосредственно к богам. Жрецы и прорицатели в обмен на жертвы или умеренную плату выдавали более или менее обтекаемые прогнозы. Эту практику переняли и римляне. А вот их покойники, в отличие от греческих, не желали мирно сидеть в царстве Аида. Злобных призраков, именуемых лемурами, римляне каждый год отпугивали шумными инструментами и скверными запахами во время особого праздника, проводившегося в мае.

В Средние века Церковь объявила паранормальные явления происками Сатаны и общаться с духами строго запретила, а ослушникам пригрозила костром. Закрывать глаза на эти запреты начали только к Новому времени, когда власть церкви ослабла и в моду начал входить оккультизм.

От теории к практике

Отцом-основателем спиритизма считают Якова Бёме, немецкого сапожника и по совместительству философа-мистика без профильного образования, зато с «божественным откровением» в активе. Обувая добропорядочных бюргеров, он задумался о природе и сущности Бога. И получил откровение, представлявшее собой причудливую смесь из естествознания XVI века с теологией и мистикой. Смесь оказалась благодатной — благодаря книгам Бёме теософия (то есть «богопознание») к концу века вошла в моду среди образованной буржуазии, очень кстати сформировавшейся в то время.

Идеи обувных дел мастера увлекли Иммануила фон Сведенборга — видного инженера и механика, члена нескольких научных обществ, в том числе и Санкт-Петербургской Академии наук. В 1745 году он подал в отставку со всех должностей и до конца жизни занимался только общением с духами, передачей мыслей на расстоянии и вольным толкованием Библии, за что был раскритикован философом Кантом. Сведенборг написал ряд книг, в которых изложил свои воззрения и результаты исследований. По его мнению, человеческая сущность — это постоянно совершенствующийся дух, способный общаться с себе подобными независимо от наличия у них телесной оболочки. Перерождения в животных и неодушевлённые предметы мистик не признавал.

Так под возможность общения с духами была подведена наукообразная (для своего времени) теоретическая база. Дело было за практиками и популяризаторами.

Они появились почти сто лет спустя. Молодой американец Эндрю Джексон Дэвис, необразованный сын сапожника, в 1843 году познакомился с магнетизёром Вильямом Левингстоном. Тот, загипнотизировав Дэвиса, неожиданно получил от него советы по лечению своих болезней, которые Вильям тщательно скрывал. Вскоре Нью-Йорку был явлен творческий союз медиума-целителя и его гипнотизёров. По свидетельству очевидцев, среди которых были и учёные, полуграмотный сельский юноша в трансе выдавал удивительно передовые идеи в области биологии, физики, химии, психологии и даже горного дела и диагностировал болезни с использованием медицинских терминов.

Дэвис не помнил почти ничего из сказанного под гипнозом, поэтому обзавёлся личным секретарём и биографом, пастором Вильямом Фишбоу. Тот записывал и систематизировал откровения и спустя полтора года издал масштабный труд «нового Сведенборга» под названием «Принципы природы». За следующие сорок лет они выпустили ещё около тридцати книг, в которых Дэвис, помимо рассуждений о природе человеческой души, описал основные методики общения с духами. С тех пор столоверчение, хождение блюдца, автоматическое письмо и транс прочно вошли в арсенал медиумов. Ирония в том, что сам основатель практического спиритизма со временем разочаровался в мистике и поступил в университет. В 1883 году Дэвису присвоили степень доктора медицины.

Для окончательного воцарения спиритизма в умах просвещённой публики всё было готово уже к середине XIX века. Оставалось только показать, что общаться с потусторонним миром может любой желающий.

Вещие сестрички

Победное шествие спиритизма по Америке и миру началось в 1848 году с захолустной деревушки Хайдсвилл, штат Нью-Йорк. Простой фермер и очень религиозный человек Джон Д. Фокс, его супруга и две младшие дочки начали постоянно слышать необъяснимые стуки и шум в доме. Предприимчивые девочки Маргарет и Кейт быстро наладили контакт с духом, и вскоре к ним зачастили соседи за советами и чужими тайнами. Смущённый такой внезапной популярностью, отец семейства предпочёл переехать, но и на новом месте девочек не оставили в покое.

Элиа Капрон, издатель газеты из Рочестера, где жила Ли старшая сестра новоявленных медиумов, решил сделать из общения с загробным миром яркое шоу. Был снят большой зал, где за двадцать пять центов все желающие могли послушать загадочные стуки и лекцию о спиритизме. С каждым новым представлением на сеансы приходило всё больше людей. Когда нью-йоркская газета опубликовала статью о спиритических вечерах в провинциальном городке, феномен сестёр Фокс перестал быть местечковой сенсацией. Ли, Маргарет и Кейт начали выступать по всей стране, а там и по всему миру, поражая публику точностью ответов, которые «нашёптывали» им духи.

Публика валила на сеансы, несмотря на неумолкающую критику и разоблачения со стороны прессы и независимых комитетов университетских профессоров. В каждом городке, который посещали девушки, появлялся кружок спиритуалистов. Через шесть лет сеансы проводили уже тридцать тысяч новоявленных медиумов. Оккультные занятия принесли сёстрам не только славу, но и большие деньги. Их карьера продолжалась с переменным успехом почти сорок лет. Фокс успели выступить перед королевой Викторией и правительством Соединённых Штатов, а Кейт добралась даже до России, где в 1883 году вызывала духов перед Александром III и августейшим семейством. Императора сеансы не впечатлили, но мода на спиритизм прижилась среди русской знати.

Казалось, всё шло прекрасно, но в 1888 году Маргарет решила оставить семейное дело и выступила с разоблачительным сеансом. При большом скоплении публики она рассказала и наглядно продемонстрировала, как они с сёстрами подделывали «потусторонние звуки», левитацию, игру духов на музыкальных инструментах (тут помогали музыкальные шкатулки или сообщники в чёрной одежде) и появление «призраков» (те были сделаны из светящейся бумаги). Удивительно, но и после этого саморазоблачения армия поклонников спиритизма не уменьшилась! Поверить, что Маргарет спилась и оговорила себя, было куда приятней, чем потерять шанс пообщаться с дорогим покойником.

Маргарет и Кейт отправились по стране с разоблачительными сеансами, но вскоре разорились. Ли отказалась поддержать их, но уже не могла спасти славу трио медиумов. Сёстры, чьи имена некогда гремели по всему миру, скончались одна за другой в бедности и безвестности.

Как это работает

Что же можно было увидеть на сеансах медиумов, заплатив за вход двадцать пять центов или более? Полутёмное помещение. Экзальтированная девица или господин с фанатичным блеском в глазах. Отгороженный занавесом угол, где она или он сидит. На виду могут быть несколько разных музыкальных инструментов. Курятся благовония, мерцают огоньки свечей. В толпе заворожённо глядящих на медиума непременно найдётся несколько скептично настроенных господ — учёных или инженеров, явившихся искать доказательства плутовства и надувательства. Иногда эти люди даже держат медиума за руки и ноги. Собравшиеся хором поют молитвы или взывают к благосклонности духов.

Начиналось действо по-разному: кто-то из медиумов предпочитал биться в конвульсиях и рычать, а кто-то впадал в оцепенение и монотонно вещал. Можно было обойтись и без эффектного «вселения» духа, одними звуками неясного происхождения — стук, звон, странные вздохи и стоны со всех сторон. Процесс общения зависел от предпочтений духов, а точнее, медиума. Одни спиритисты отвечали на вопросы из зала, другие являли публике призрачные руки, касавшиеся гостей или просто парящие в воздухе, третьи демонстрировали левитацию и игру духов на аккордеоне или фортепиано.

За этими чудесами стояли сообщники, светящиеся смеси, музыкальные шкатулки и предварительная разведка в городках, куда медиум приезжал. Прочесть местные газеты с некрологами, отправить ассистентов собирать сплетни, польстить местной знати не составляло труда, зато работало на репутацию. Кроме того, профессиональные спиритисты были хорошими психологами. Они знали, что почтеннейшая публика готова поверить во всё, что увидит, иначе эти люди просто не пришли бы сюда.

Лишь немногие спиритисты позволяли учёным проверять себя. Объяснялся отказ, как правило, обидчивостью духов и их непостоянством. Сёстры Фокс, Дэниэл Хоум, Евсафия Палладино и ряд менее известных медиумов сотрудничали с Обществом исследований паранормального (ОИП), основанным в 1882 году в Великобритании. Члены ОИП ездили по всему миру, проводили ночи в «домах с привидениями», проверяли медиумов и общались с духами. Результаты испытаний неоднозначны. Одни участники предлагали мистике рациональные объяснения вроде постукивания пальцами ног, лесок для левитации и скрытых трубок для получения жутких звуков. Другие уверяли, что некоторые явления нельзя объяснить ничем иным, кроме как контактом с духами.

Научные исследования спиритизма выявили основные закономерности. Чем жёстче условия проверки, тем меньше шансов увидеть паранормальное явление. И главное: учёные тоже люди. Если они хотят верить в существование феномена, то с радостью помогут себя обмануть.

Письма с того света Самый простой способ поговорить с духами — хождение блюдца. На листе бумаги рисуют круг и алфавит, в центр круга ставится лёгкое блюдце. Надо трижды позвать нужного духа и сразу же «накрыть» его блюдцем. Теперь можно задать вопросы, а затем расслабить пальцы и позволить потустороннему гостю толкать блюдце к нужным буквам. Принцип работы со спиритической доской (она же «уиджа») — тот же. А вот для работы со столом потребуется компания. Сеанс начинается с «открытия стола» — участники берутся за руки и сообщают свои цели вслух. После этого все кладут ладони на столешницу и ждут, когда дух проявит себя. На это указывает лёгкая вибрация или движение столика. Если ничего не происходит, значит, не судьба. Если же стол наклонился и остался в этом положении, можно вырабатывать код для общения (например, один удар — «да», два — «нет») и готовить вопросы. В конце сеанса духа следует поблагодарить, даже если он наговорил гадостей. Существует также психография, она же автоматическое письмо. При этой технике руки погружённого в транс человека пишут или рисуют послания из мира духов. Особенно эффектно это выглядит, когда загипнотизированный использует неизвестный ему язык. Впрочем, и этому есть объяснение. Человек мог видеть или слышать тексты на чужом языке в раннем детстве или мельком, сам того не осознавая. Психография известна у большинства народов, имеющих письменность; в Китае, например, этот способ известен как фу чи. Двое китайцев при помощи сита или корзинки для зерна и вставленной в него кисточки могли узнать, как дела у покойных родственников, или пообщаться с заглянувшим в гости духом.

В поисках новой веры

Теория эволюции, представленная в 1859 году, резко пошатнула центральное положение «венца творения» в мироздании. Материализм получил весомое обоснование, а традиционная религия сильно сдала позиции. Спиритизм предлагал ей неплохую замену. Он был привлекателен тем, что отказывался от понятия ада — после смерти всех людей ожидало примерно одно и то же. Кроме того, в отличие от библейских чудес, оккультные феномены можно было наблюдать своими глазами и проверять при помощи науки.

Среди тех, кто пытался научно обосновать спиритизм, оказался и сэр Артур Конан Дойл, который присоединился к ОИП в 1891 году. Создатель Шерлока Холмса в молодости был убеждённым материалистом, но уверовал в паранормальное после нескольких сеансов, на которых медиум ответил на ряд его незаданных вопросов. А после Первой мировой войны, унесшей жизни его брата, сына и двух племянников, интерес Конана Дойла к спиритизму стал очень личным. В 1918 году вышел трактат Дойла «Новое откровение», в котором он подытожил свои тридцатилетние изыскания. Восемью годами позже был издан фундаментальный труд «История спиритуализма». Сэр Артур горячо поддерживал спиритизм в прессе и защищал оккультные кружки от нападок скептиков.

Британские писатели один за другим заявляли сэру Артуру, что он занимается глупостями. Он полемизировал на страницах газет с Джеромом К. Джеромом и Бертраном Расселом и окончательно рассорился с Бернардом Шоу и Гербертом Уэллсом. Доказывая свою правоту, он ссылался даже на откровенные подделки вроде фотографий фей из Коттингли. Это подрывало доверие и к писателю, и к идеям, которые он отстаивал.

Тем не менее популярность спиритизма, вызванная колоссальными потерями в Первой мировой, стала угасать только во второй половине ХХ века. В массовом сознании спиритические сеансы постепенно стали игрой, способом скоротать вечер в компании. Надежды на прикосновение к загадке посмертия остались в прошлом.

Почему же спиритизм владел лучшими умами просвещённой Европы и Америки? Возможно, разгадка кроется в стремительно ускорявшемся прогрессе науки и техники. Всё больше открытий совершалось каждый год; ритм жизни, столетиями почти неизменный, вдруг словно сорвался с цепи. Материализм теснил религию, оружие становилось всё смертоноснее, бездушные механизмы входили в привычный быт. Люди, воспитанные в старых традициях, судорожно искали в мире машин хоть какую-то духовную опору. Веру в чудо. И спиритизм это чудо им обещал.

В тёмной—тёмной комнате В наше время традиции вызова духов живут разве что в девичьих гаданиях на суженого и в детском фольклоре. Фантазия детей весьма богата: они призывают Пиковую Даму, гнома-матерщинника и пьяного ёжика. Для вызова Дамы на зеркале красной помадой рисуют дверь и лесенку из десяти ступенек. Потом трижды зовут дух по имени и рвут карту дамы пик. Когда в зеркале появится что-то, кроме отражения дрожащего затейника, нужно срочно стирать ступени, иначе дух выберется в реальный мир и начнёт убивать. Если всё сделано верно, Дама исполнит любое желание и уберётся восвояси. Не хотите рисковать? Гном-матерщинник к вашим услугам. Нужно в полночь намазать ладонь зубной пастой, пойти в тёмную кладовку, сесть на корточки, держа руку намазанной стороной вверх, и трижды позвать гномика. Он появится и непременно вляпается в пасту. Тот, кто выслушает все его многоэтажные и цветистые выражения, не засмеявшись, не только обогатит словарный запас, но и получит право на исполнение желания. Пьяного ёжика зовут просто для развлечения. Для него ставят на пол мисочку со спиртным. Главное условие — не спускать ног с кровати и не смешивать напитки. О появлении духа возвестит топот ножек и лакающие звуки, а наутро мисочка будет пуста. Если топот сопровождается затейливыми ругательствами, то либо с ёжиком пришёл и гномик, либо проснулся хозяин выпивки. В первом случае загадывайте желание, а во втором вам попадёт.