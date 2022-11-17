    3
    Новости | Фан | Юмор

    «Ошибка на ошибке»: в сети высмеяли отзывы читателей к роману «Цветы для Элджернона»

    17 ноября 2022
    Avatar photo
    17.11.2022
    241
    1 минута на чтение
    «Ошибка на ошибке»: в сети высмеяли отзывы читателей к роману «Цветы для Элджернона»

    Иллюстрация: фрагмент обложки «Цветы для Элджернона»

    Роман «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза в жанре «мягкой» научной фантастики рассказывает о молодом умственно отсталом человеке Чарли, который становится участником эксперимента по повышению интеллекта. Вся книга представляет собой своего рода дневник, который ведёт подопытный, он записывает свои ощущения, впечатления и мысли, и по ходу повествования его стиль несколько раз меняется. И первые страницы романа намерено написаны с ошибками — так, как их мог бы писать неграмотный умственно отсталый человек.

    В сети порой можно увидеть претензии о безграмотной переводе «Цветов…» — именно из-за этой особенности. Читать такие отзывы на всяких агрегаторах стало уже отдельным жанром. Вот и пользователи твиттера вспомнили о чём-то таком:

    «Ошибка на ошибке»: в сети высмеяли отзывы читателей к роману «Цветы для Элджернона» 1 «Ошибка на ошибке»: в сети высмеяли отзывы читателей к роману «Цветы для Элджернона» 2

    Таких отзывов хватает к разным изданиям на том же «Вайлдберриз»:

    Дурнее книги с ошибками не видела ещё!!!

    Наталья

    Книга пришла конечно целая, но дорогие продавцы и издатели ЭТО даже читать не возможн, в первой строке текста ШТО, СЛУЧАЕЦА, СЕВОДНЯ, ПАЧЕМУ и т. П. Как мне вернуть эту вещь, даже книгой назвать трудно. Впервые в жизни встречаю такое, посмотрите фото, ужас!!!!!!

    Инна

    Какой то Джамшут печатал наверное)

    Перизат

    Книга пришла целая, а вот перевод ужас. Ошибка на ошибке.

    Ксения

    к сожалению,в книге много ошибок.не понимаю,как можно было допустить такое

    Марха

    Книга пришла в хорошем состоянии,но начиная с первого слова и до последнего почти в каждом слове ошибки!!!!!

    Алина

    Последний комментарий особенно ироничный, поскольку — далее спойлеры к финалу — в дальнейшем выясняется, что процедура помогла повысить интеллект Чарли только временно, а позже начался «откат», из-за чего он снова начинает плохо писать, а вскоре теряет и этот навык. На последних страницах Киз использует тот же приём, что и в начале. Так что если открыть только первую и последнюю страницы, то действительно можно подумать, что «ошибки» во всей книге.

    Подобные комментарии часто оставляют и к другим книгам, где используются схожие приёмы. Например, некоторые русскоязычные издания романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга выпущены с авторской задумкой, где в названии допущены ошибки — «КлаТбище домашних жЫвотных».

    Справедливости ради, большая часть негативных комментариев на маркетплейсах посвящена всё-таки качеству книг и претензиям по доставке. Например, битым уголкам и повреждённой обложке.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым 4
    0
    10204
    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым, директором студии Magic Factory

    Почему именитые аниматоры не задерживались на проекте долго, почему в России есть проблема с анимацией motion capture, а ещё как применить средства выразительности игрового кино в анимации.

    Фэнтези с повествованием от первого лица 5
    0
    48222
    Фэнтези с повествованием от первого лица

    Пять книг с колоритными и запоминающимися героями-рассказчиками

    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну
    0
    56086
    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну

    В этом фрагменте из главы про волшебных созданий рассказывается про удивительных духов-прислужников и духов-хранителей. Почитайте, как змей, спиридуш и стафия охраняют дома.

    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    191892
    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    Хочешь расстроить родителей — стань писателем

    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди
    0
    107075
    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди

    Без спойлеров делимся впечатлениями

    8 Futoku no Guild
    0
    169611
    Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 3
    0
    211523
    Марта Уэллс «Змеиное море». В поисках места под солнцем

    Фэнтезийные приключения воздушного народа.

    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники 9
    0
    265663
    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники

    Реквием по Чёрной Пантере, корейская резня и подростковое фэнтези от автора «Стиляг».

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить