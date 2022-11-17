«Ошибка на ошибке»: в сети высмеяли отзывы читателей к роману «Цветы для Элджернона»

Иллюстрация: фрагмент обложки «Цветы для Элджернона»

Роман «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза в жанре «мягкой» научной фантастики рассказывает о молодом умственно отсталом человеке Чарли, который становится участником эксперимента по повышению интеллекта. Вся книга представляет собой своего рода дневник, который ведёт подопытный, он записывает свои ощущения, впечатления и мысли, и по ходу повествования его стиль несколько раз меняется. И первые страницы романа намерено написаны с ошибками — так, как их мог бы писать неграмотный умственно отсталый человек.

В сети порой можно увидеть претензии о безграмотной переводе «Цветов…» — именно из-за этой особенности. Читать такие отзывы на всяких агрегаторах стало уже отдельным жанром. Вот и пользователи твиттера вспомнили о чём-то таком:

Таких отзывов хватает к разным изданиям на том же «Вайлдберриз»:

Дурнее книги с ошибками не видела ещё!!! Наталья Книга пришла конечно целая, но дорогие продавцы и издатели ЭТО даже читать не возможн, в первой строке текста ШТО, СЛУЧАЕЦА, СЕВОДНЯ, ПАЧЕМУ и т. П. Как мне вернуть эту вещь, даже книгой назвать трудно. Впервые в жизни встречаю такое, посмотрите фото, ужас!!!!!! Инна Какой то Джамшут печатал наверное) Перизат Книга пришла целая, а вот перевод ужас. Ошибка на ошибке. Ксения к сожалению,в книге много ошибок.не понимаю,как можно было допустить такое Марха Книга пришла в хорошем состоянии,но начиная с первого слова и до последнего почти в каждом слове ошибки!!!!! Алина

Последний комментарий особенно ироничный, поскольку — далее спойлеры к финалу — в дальнейшем выясняется, что процедура помогла повысить интеллект Чарли только временно, а позже начался «откат», из-за чего он снова начинает плохо писать, а вскоре теряет и этот навык. На последних страницах Киз использует тот же приём, что и в начале. Так что если открыть только первую и последнюю страницы, то действительно можно подумать, что «ошибки» во всей книге.

Подобные комментарии часто оставляют и к другим книгам, где используются схожие приёмы. Например, некоторые русскоязычные издания романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга выпущены с авторской задумкой, где в названии допущены ошибки — «КлаТбище домашних жЫвотных».

Справедливости ради, большая часть негативных комментариев на маркетплейсах посвящена всё-таки качеству книг и претензиям по доставке. Например, битым уголкам и повреждённой обложке.