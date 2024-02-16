    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №243 (февраль 2024)

    16 февраля 2024
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    16.02.2024
    6918
    3 минуты на чтение
    #номера

    Февраль — традиционный для нашего журнала месяц, в который мы подводим итоги ушедшего года. Вспоминаем всё самое-самое — но, разумеется, не ограничиваемся одной лишь раздачей слонов.

    Мир фантастики №243 (февраль 2024) 7

    В номере

    • что собой представляет главный мем 2023 года;
    • как политика предопределила технологический бум во вселенной «Легенды об Аанге»;
    • какое реальное преступление вдохновило «Техасскую резню бензопилой»;
    • как образуются планетные системы;
    • какая игра про Человека-паука позднее вошла в канон комиксов.

    А ещё вас ждут: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Р. Дж. Баркера, Чарльза Весса и других • статьи про Иэна Бэнкса, Брайана Ли О’Мэлли и Мэтта Грейнинга • интервью и работы Павла Ртищева • и кое-что ещё!

    Мир фантастики №243 (февраль 2024) 4
    Мир фантастики №243 (февраль 2024) 2
    Мир фантастики №243 (февраль 2024) 1

    Иллюстрация на обложке: The Bratans

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 22 февраля.
    Следующий номер выйдет 15 марта.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №243 (февраль 2024)
    Итоги-2023
    4 Книги

    8 Фильмы

    11 Сериалы

    14 Анимация

    20 Видеоигры

    26 Настолки

    28 События

    Врата миров
    30 История легенды
    Русы против ящеров
    Поговорим о героических русах, об их славных деяниях и о коварных ящерах, в совершенстве владеющих искусством интриги и математикой.

    36 Миры
    Как всё устроено в мире «Аватара»
    Рассказываем о продуманной вселенной, в которой разворачивается действие «Легенды об Аанге» и «Легенды о Корре»: именно она, помимо прекрасных персонажей и интересной истории, сделала эти мультфильмы культовыми.

    Книжный ряд
    42 Рецензии на книги
    Екатерина Шабнова «Двери открываются» • Анна Аскельд «Неведомый» • Р. Дж. Баркер «След костяных кораблей» • Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история» • Чарльз Весс «Королева Летних Сумерек» • и другие книги.

    57 Классики
    Идеи и книги Иэна Бэнкса
    Наш журнал уже писал о Бэнксе и его творчестве. Однако всегда есть что-то ещё не сказанное: например, почему Бэнкс вошёл в число классиков мировой фантастики. Чтобы попробовать это понять, мы внимательнее присмотримся к его книгам, а также к идеям и смыслам, которыми они наполнены.

    Комиксы
    62 Персона
    Брайан Ли O’Мэлли и его комиксы
    Этот скромный канадец подарил нам Скотта Пилигрима, Рамону, группу Sex Bob-Omb и благодаря всему этому вошёл в историю. Однако у него есть и другие работы, не такие популярные, но стоящие внимания. Давайте же охватим взглядом жизнь O’Мэлли до настоящего момента и всё, что он успел за это время сделать.

    Видеодром
    68 Персона
    Мэтт Грейнинг
    «Симпсоны» и «Футурама» знакомы каждому — если не сами по себе, то хотя бы по мемам. Их создал Мэтт Грейнинг, который изначально и не собирался связывать свою карьеру с телевизионной анимацией. Рассказываем, как простой орегонский мечтатель превратился в автора самого долгоиграющего сериала в истории американского телевидения… и не остановился на этом.

    76 Ретроспектива
    Фильмы, «основанные на реальных событиях»
    Голливуд часто называют «фабрикой грёз», но многие великие сюжеты взяты из реальной жизни: так появляются экранизации мемуаров и публицистических книг, байопики и вольные реконструкции исторических событий. Но порой за основу сюжета кинематографисты берут менее достоверные истории — мистификации, мифы и городские легенды. О проектах, на них основанных, сегодня и пойдёт речь.

    Игровой клуб
    84 Ретроспектива
    Эволюция видеоигр о Человеке-пауке
    Человек-паук никогда не был обделён вниманием со стороны разработчиков игр. Но на пути к суперхитовой дилогии Marvel’s Spider-Man проекты о Питере Паркере прошли через много метаморфоз и этапов развития. Мы проследим этот путь, где встречались и овации публики, и откровенные провалы с попытками всучить фанатам продукт сомнительного качества.

    Машина времени
    92 Космос
    Как эволюционируют планетные системы
    Если принять, что законы не меняются со временем, то мы можем на основе сведений о нынешнем состоянии Солнечной системы установить, какой она, вероятно, была в прошлом и какой станет в будущем. А заодно вывести общие законы формирования планетных систем.

    98 Эволюция
    Эволюция птиц от динозавров до пингвинов
    Сегодня мы поговорим об эволюции пернатых и о птичьих секретах, а также о научных исследованиях, помогающих учёным лучше понять природу птиц и установить их родство с гигантскими ящерами.

    Фан
    102 Художник
    Павел Ртищев
    Мы пообщались с Павлом о главном принципе работы в команде, о том, чем концепт-художник отличается от иллюстратора, об опасности уникального стиля и, конечно же, о нейросетях, которые заменят живых художников.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха, Роман Файницкий «Хроника конфликта с ящерами»
    Ко-ко-конспирология!

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