Мир фантастики №243 (февраль 2024)

Февраль — традиционный для нашего журнала месяц, в который мы подводим итоги ушедшего года. Вспоминаем всё самое-самое — но, разумеется, не ограничиваемся одной лишь раздачей слонов.
В номере
- что собой представляет главный мем 2023 года;
- как политика предопределила технологический бум во вселенной «Легенды об Аанге»;
- какое реальное преступление вдохновило «Техасскую резню бензопилой»;
- как образуются планетные системы;
- какая игра про Человека-паука позднее вошла в канон комиксов.
А ещё вас ждут: рецензии на книги Брендона Сандерсона, Р. Дж. Баркера, Чарльза Весса и других • статьи про Иэна Бэнкса, Брайана Ли О’Мэлли и Мэтта Грейнинга • интервью и работы Павла Ртищева • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: The Bratans
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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Индекс в каталоге 46452.
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Следующий номер выйдет 15 марта.
Русы против ящеров
Поговорим о героических русах, об их славных деяниях и о коварных ящерах, в совершенстве владеющих искусством интриги и математикой. 36 Миры
Как всё устроено в мире «Аватара»
Рассказываем о продуманной вселенной, в которой разворачивается действие «Легенды об Аанге» и «Легенды о Корре»: именно она, помимо прекрасных персонажей и интересной истории, сделала эти мультфильмы культовыми.
Екатерина Шабнова «Двери открываются» • Анна Аскельд «Неведомый» • Р. Дж. Баркер «След костяных кораблей» • Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история» • Чарльз Весс «Королева Летних Сумерек» • и другие книги. 57 Классики
Идеи и книги Иэна Бэнкса
Наш журнал уже писал о Бэнксе и его творчестве. Однако всегда есть что-то ещё не сказанное: например, почему Бэнкс вошёл в число классиков мировой фантастики. Чтобы попробовать это понять, мы внимательнее присмотримся к его книгам, а также к идеям и смыслам, которыми они наполнены.
Брайан Ли O’Мэлли и его комиксы
Этот скромный канадец подарил нам Скотта Пилигрима, Рамону, группу Sex Bob-Omb и благодаря всему этому вошёл в историю. Однако у него есть и другие работы, не такие популярные, но стоящие внимания. Давайте же охватим взглядом жизнь O’Мэлли до настоящего момента и всё, что он успел за это время сделать.
Мэтт Грейнинг
«Симпсоны» и «Футурама» знакомы каждому — если не сами по себе, то хотя бы по мемам. Их создал Мэтт Грейнинг, который изначально и не собирался связывать свою карьеру с телевизионной анимацией. Рассказываем, как простой орегонский мечтатель превратился в автора самого долгоиграющего сериала в истории американского телевидения… и не остановился на этом. 76 Ретроспектива
Фильмы, «основанные на реальных событиях»
Голливуд часто называют «фабрикой грёз», но многие великие сюжеты взяты из реальной жизни: так появляются экранизации мемуаров и публицистических книг, байопики и вольные реконструкции исторических событий. Но порой за основу сюжета кинематографисты берут менее достоверные истории — мистификации, мифы и городские легенды. О проектах, на них основанных, сегодня и пойдёт речь.
Эволюция видеоигр о Человеке-пауке
Человек-паук никогда не был обделён вниманием со стороны разработчиков игр. Но на пути к суперхитовой дилогии Marvel’s Spider-Man проекты о Питере Паркере прошли через много метаморфоз и этапов развития. Мы проследим этот путь, где встречались и овации публики, и откровенные провалы с попытками всучить фанатам продукт сомнительного качества.
Как эволюционируют планетные системы
Если принять, что законы не меняются со временем, то мы можем на основе сведений о нынешнем состоянии Солнечной системы установить, какой она, вероятно, была в прошлом и какой станет в будущем. А заодно вывести общие законы формирования планетных систем. 98 Эволюция
Эволюция птиц от динозавров до пингвинов
Сегодня мы поговорим об эволюции пернатых и о птичьих секретах, а также о научных исследованиях, помогающих учёным лучше понять природу птиц и установить их родство с гигантскими ящерами.
Павел Ртищев
Мы пообщались с Павлом о главном принципе работы в команде, о том, чем концепт-художник отличается от иллюстратора, об опасности уникального стиля и, конечно же, о нейросетях, которые заменят живых художников. 112 Зона комикса
Рустам Ха, Роман Файницкий «Хроника конфликта с ящерами»
Ко-ко-конспирология!