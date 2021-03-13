Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей

Что такое «каменный век», знают все. Это шкуры, грязь, туалет в дальнем углу пещеры, наскальная живопись вместо комиксов и никакой определённости: сегодня ты позавтракаешь мамонтом, а завтра тобой с аппетитом закусит саблезубый тигр. Однако наша жизнь состоит из нюансов, а мелочи ежедневного обихода наших предков известны лишь отдельным специалистам. Примитивный быт вовсе не означает унылую жизнь: что-что, а скучать древним людям не приходилось. Для защиты от холода им приходилось кутаться в шкуры. Сегодня мы решили перевернуть историю вверх тормашками и побывать в шкурах наших предков.

В прошлом «Мир фантастики» публиковал несколько статей о средневековом быте. По просьбам наших читателей мы решили копнуть поглубже в terra incognita человеческой истории — период, когда (по заверениям некоторых специалистов) инопланетяне ставили над обезьянами генетические опыты, граждане Атлантиды летали в космос, а наши пращуры смотрели на всё это безобразие и недоумевающее выкусывали блох.

Давным-давно, в далекой-далекой…

Каменного века никогда не было. По крайней мере, это напрямую следует из священных книг большинства религий. Исследователи Библии сходятся во мнении, что наш мир был создан от 6 до 10 тысяч лет тому назад. Так уж вышло, что после гастрономических экспериментов с яблоками первые люди моментально перешли к оседлому земледелию, изобрели сложные орудия труда и письменность, а затем принялись убивать друг друга во имя добра.

В 1654 году ирландский архиепископ Джеймс Ушер подсчитал, что человек был сотворён ровно в 9 часов утра 23 октября 4004 года до нашей эры. Православная церковь называла другую дату — 5508 год до н.э. Индейцы майя полагали, что 13 августа 3114 года до н.э. Бог сотворил мир и первых людей (бета-версии из глины и дерева были неудачными). Индуистские пураны (канонические тексты индуизма) называют цифру в 77,7 триллионов лет (для сравнения: ученые датируют Большой Взрыв максимум 20 миллиардами лет до н.э.). А буддисты, как всегда, выкрутились из положения, объявив, что история идет по кругу, и заря человечества наступает сразу после его заката.

К сожалению, ни одна мировая религия не содержит мифа о том, как 1 апреля тысяча какого-нибудь года до нашей эры боги спрятали в земле скелеты динозавров и кремниевые наконечники стрел, чтобы потом от души посмеяться над археологами. Каменный век наступил независимо и даже вопреки верованиям миллиардов людей.

Он начался примерно 100000 лет тому назад и (в некоторых регионах планеты) продлился до Нового Времени. Активное развитие цивилизации совпало с окончанием последнего ледникового периода примерно 10000 лет назад. Уровень моря поднялся, климат изменился, и человечество стало быстро приспосабливаться к новым условиям — создавать сложные орудия труда, закладывать постоянные поселения, активно охотиться.

Люди позднего каменного века мало чем отличались от нас с вами. Объем мозга, строение черепа, пропорции тела, степень оволосения и прочие характеристики были примерно одинаковы с современными. Если бы ребёнок того времени попал в современность, он мог бы вырасти, получить образование и стать, к примеру, автором статей «Мира фантастики».

До сравнительного недавнего времени большинство людей можно было с полным правом считать… неграми. Мутация «белокожего» гена SLC24F5 началась у европейцев всего 12 тысяч лет назад и закончилась 6 тысяч лет назад. Смуглость кожи, скорее всего, варьировалась от региона к региону. Самым распространённым цветом волос был чёрный. Блондины и рыжие стали появляться позднее — с увеличением численности человечества разнообразились и мутации, создавшие, в конечном итоге, различные типы внешности. Предполагается, что люди каменного века красили волосы соками трав, пыльцой цветов и разноцветными глинами не только из ритуальных, но и эстетических соображений.

Учёные утверждают, что наш набор ДНК восходит к двум общим предкам, условно называемым «Адам» и «Ева». Исследовав дрейф генов, они установили, что Ева жила примерно 140000 лет назад, а Адам — 60000 лет назад. Это вовсе не означает, что мы произошли от двух людей. Общие предки многих людей прослеживаются примерно до 1000 года до н.э. От Евы мы получили лишь митохондриальную ДНК (передаваемую по материнской линии), а от Адама — Y-хромосому. Оба наших прародителя жили в Африке.

Рай в шалаше

Почти на всех изображениях люди каменного века находятся где-то на природе (обычно среди бескрайней степи) либо сидят у костров. Такое представление справедливо для палеолита, но совершенно не отражает реальностей неолита (7000 лет до н.э.). Человек начал возводить первые строения — крупные камни, служившие опорой для крыши из веток — почти 2 миллиона лет назад, а 4,5 тысячи лет назад уже строил гигантские пирамиды. Так что к концу ледникового периода архитектурных познаний было достаточно для создания долговременных поселений.

Культура раннего каменного века была на удивление единообразной. По всей планете люди, не сговариваясь, использовали схожие инструменты и делали с их помощью практически одинаковые вещи. 25 тысяч лет назад около деревни Дольни-Вестонице (Чехия) строились дома из глиняных кирпичей, в Сибири делались палатки из шкур и бивней мамонтов, а когда дело доходило до захоронений, наши предки не ленились двигать огромные каменные плиты, складывая из них впечатляющие мегалитические могилы. Кроме того, массивные каменные глыбы шли на знаки, ограничивающие какую-либо территорию, «монументы» в честь каких-либо событий, а в отдельных случаях их превращали в объекты поклонения.

Крупные города стали строиться около 5 тысяч лет назад. Например, Мохенджо-Даро («Холм мёртвых») в современном Пакистане насчитывал несколько десятков тысяч жителей, а в одной только Цитадели могло собираться одновременно 5000 человек. Но основная часть человечества жила в маленьких поселениях, которые можно было покинуть в случае истощения почв или природных ресурсов.

Типичная «деревня» каменного века представляла собой нечто вроде лагеря туристов. Для охотничьих обществ были характерны шатры из шкур, в земледельческих поселениях дома складывались из камня или тростника. Рядом зеленели поля риса (культивируемого с 9000 года до н.э.) или текла река (первые кости рыб стали появляться на стоянках людей ещё 50000 лет назад, а к каменному веку наши предки уже отлично умели рыбачить).

Первые дома были круглые, однокомнатные. Вскоре люди стали строить нечто напоминающее современные многокомнатные коттеджи, служившие одновременно и усыпальницами: кости умерших родственников закапывались под пол, покрытый шкурами или соломой. Судя по данным раскопок, двери проделывались в потолках — люди забирались в дома и выходили из них по лестницам. «Обоями» служила глина, причём стены домов могли разрисовываться изнутри (например, поселение Чатал-Гуюк в Турции).

Древнейший город Древнейшим из постоянно населённых городов планеты считается израильский Иерихон. Он был заложен 11 тысяч лет назад. По меркам того времени город был огромен — 40000 квадратных метров, от 200 до 1000 жителей, каменная башня и каменная стена (в Библии была разрушена звуками труб и криками воинов, но археологи винят во всем землетрясение). Улицы не имели никакой планировки, дома строились как попало. Размеры комнат — примерно 7 на 4 метра. Полы из песчаника или глины. Украшения — черепа предков с восстановленными чертами лиц из глины и глазами из ракушек.

О времена! О нравы!

Обычный день человека того времени начинался незадолго до восхода солнца и заканчивался вскоре после заката. Ритм жизни по нынешним меркам был очень неторопливым. Основные участки работы находились в пределах пешей доступности. На значительные расстояния от поселений удалялись только охотники, что крайне неблагоприятно сказывалось на продолжительности их жизней.

Следует иметь в виду, что 10000 лет назад всё человечество насчитывало лишь около 5 миллионов человек, а численность населения «деревень» исчислялась десятками жителей, большинство которых состояло друг с другом в родстве. Дикие животные — не запуганные, как сегодня, а злые, голодные и считающие встречу с человеком чем-то вроде «happy hour» в дорогом ресторане, — сидели едва ли не под каждым кустом. В Европе водились тигры и львы. Кое-где ещё встречались шерстистые носороги и даже мамонты.

Каменный век пришёлся бы по вкусу тем, кто исповедует девиз «живи быстро, умри молодым». Дело в том, что средняя продолжительность жизни составляла 20-30 лет. Зарю цивилизации вряд ли можно назвать «раем». Это было очень суровое и опасное время, когда главным аргументом при встрече с животным или незнакомым человеком был каменный топор.

Основная часть дневного времени уходила на заготовку еды, замену изношенных инструментов новыми, ремонт жилища, религиозные обряды и уход за детьми. Последнее стояло в прямой зависимости от низкой продолжительности жизни — брачный возраст был невелик, а детям уделяли значительно меньше заботы, чем сейчас, что понятным образом влияло на детскую смертность. Дефицит мужчин стимулировал полигамию, так что 2-3 жены 15 лет на одного «старичка» 30 лет не были редкостью.

По тем же самым причинам в неолитических обществах доминировал матриархат. Женщины жили дольше мужчин, хранили семейный очаг и фактически отвечали за накопление культурного опыта. Неолит был эпохой женщин. На «улицах» поселений их было гораздо больше, чем мужчин.

Мелочи жизни

Вопреки некоторым стереотипам, люди каменного века не ходили в вонючих шкурах на голое тело. Мода эпохи неолита была довольно разнообразной и в некоторых случаях могла конкурировать со средневековой. Семь тысяч лет назад наши предки начали делать одежду из войлока, примерно тогда же появилась льняная ткань, шерстяная пряжа, а в 30 веке до нашей эры китайцы наладили производство шелка.

Добавьте сюда украшения из полированной кости, перьев, цветных камней — и человек, родившийся ещё до изобретения письменности, сойдёт за своего в большинстве современных стран третьего мира. Более того, если неолитический франт носил браслеты или бусы из ракушек, это ставило его на одну ступень с сегодняшним владельцем часов Patek Phillipe. Удалённые друг от друга поселения практиковали бартер, но 10000 лет назад кое-где уже имелась развитая рыночная экономика. Деньги — ракушки или камни — часто носились в качестве украшений. Это было удобно для выкупа невесты, раздела наследства или торговли с соседними племенами.

Гурманам в каменном веке делать было нечего. Переход к оседлому земледелию означал ухудшение качества пищи, ведь у охотников и собирателей она была более разнообразной. Современному человеку нелегко представить себе диету неолита. Никакого чая или кофе. Основной напиток — некипячёная вода из ближайшего водоёма. Отвары трав делались только в медицинских и религиозных целях. Молоко считалось напитком детей, а алкоголь (вернее, сбродивший сок) употреблялся гораздо реже, чем сейчас.

Кулинария находилась в зачаточном состоянии, поэтому овощи употреблялись сырыми. Мяса и рыбы на столах было довольно много (свиньи, козы и овцы были одомашнены 9000 лет назад), однако понятия «соль» и «специи» в лексиконе поваров отсутствовали. Бобовые и зерновые культуры некоторое время употреблялись без термической обработки — их растирали в пасту с водой и ели как кашу. Однажды кто-то решил ради интереса нагреть эту смесь над огнём. Так появился хлеб, один из древнейших и важнейших продуктов питания человека.

Учёные предполагают, что, при всей изолированности поселений, европейцы каменного века если и не могли свободно понимать друг друга, то почти наверняка могли догадываться о смысле большинства фраз. Есть мнение, что в те времена существовал некий праиндоевропейский язык с единообразной структурой и универсальными корнями слов.

Тройничок из палеолита? Около чешской деревни Дольни-Вестонице было обнаружено тройное захоронение 260-вековой давности, проливающее свет на сексуальную жизнь наших предков. Женщина лежала в центре, её рука касалась мужчины справа. Мужчина слева трогал её за детородный орган, а в его собственное достоинство был вбит деревянный кол. Головы умерших обсыпаны красной охрой. Одни учёные утверждают, что здесь имело место супружеская измена, другие говорят о любви втроём. Так или иначе, союзы людей каменного века были либо не прочными, либо не парными.

Художники из пещеры

В условиях повальной безграмотности населения важнейшими из искусств являлись живопись, музыка и война. Самым древним художественным артефактом считается так называемая «Венера из Тан-Тана» — каменная фигурка, найденная около города Тан-Тан в Марокко. Ее изваяли 300 000 лет назад, так что к началу каменного века человеческая культура уже била ключом.

Верхний палеолит вошёл в учебники наскальной живописью. Её часто считают главным видом искусства каменного века, хотя с таким же успехом можно считать, что венцом исследований Менделеева был спирт. Продвигать материальное искусство в массы начали, как ни странно, древние японцы. Считается, что они первыми на планете развили гончарное дело (раньше, чем сельское хозяйство). 11000 лет назад у них уже были глиняные фигурки и посуда, на которые до обжига наносились различные узоры с помощью плетёных верёвок или палочек.

В рыбацком поселении Лёпенски-Вир (7 тысячелетие до нашей эры, современная Сербия) из камня делались фигурки рыб либо, по другой версии, волшебных рыболюдей. В 5 тысячелетии до нашей эры люди европейской культуры Винча вырезали на глиняных изделиях нечто, подозрительно напоминающее клинопись. Предполагается, что это была протописьменность — нечто среднее между рисунками и символами.

К сожалению, мелкие произведения искусства той эпохи сохранились очень плохо. Зато до нас во множестве дошли мегалиты, самый известный из которых — Стоунхендж. Не следует думать, что украшение могильных плит спиральной резьбой было любимым занятием художников того времени. Каменные орудия давали мало простора для творчества — даже вышивка кожи костяными иглами представляла проблему. Щедро декорированные украшения, оружие и доспехи появились лишь в Бронзовом веке.

С музыкой дела обстояли гораздо лучше. Она развивалась из охотничьего подражания звукам животных. Вначале единственным музыкальным инструментом было человеческое горло. В каменном веке люди взялись за изготовление музыкальных инструментов (22 года назад в Китае нашли флейту из кости цапли возрастом в 8000 лет), что предполагало знакомство древних людей как минимум с нотами. Струнные инструменты появились лишь в конце каменного века.

Вероятно, обучение музыкальной игре в каменном веке было механическим, без какой-либо абстрактной системы. Первая нотная запись на глиняных табличках датируется 14 веком до нашей эры (Угарит, современная Сирия).

Война дубинами и камнями

Кто играл в «Цивилизацию» Сида Мейера, хорошо знает, что если карта маленькая, а игроков много, первым юнитом в первом городе должен быть воин. Тот факт, что вокруг городов возводили каменные стены, говорит о многом. Именно в каменном веке стали появляться организованные армии и профессиональные воины.

«Армии» — это, конечно, громко сказано. Письма из Эль-Амарна (корреспонденция египетских чиновников, 1350 год до н.э.) гласят, что отряды из 20 человек терроризировали целые города — и это уже в бронзовом веке! Каменный же век сотрясали грандиозные битвы нескольких десятков человек. Правда, некоторые исследователи считают, что крупные поселения вроде Чатал-Гуюка могли выставлять около сотни солдат. В этом случае уже можно вести речь о тактике, маневрах, снабжении и прочих прелестях настоящих войн.

Конфликты были невероятно кровавыми. Победители убивали всех мужчин и детей, забирали женщин и полностью разграбляли поселения. Однако в некоторых регионах могли существовать племена, жившие друг с другом в мире и практически незнакомые с понятием «убийство» (современным примером могут быть бушмены из пустыни Калахари).

Самым страшным оружием древних охотников был огонь. Они поджигали леса и траву, уничтожая среду обитания противника. Тактика «выжженной земли» была гораздо эффективнее рукопашной схватки. В ближнем бою использовались как охотничьи инструменты — прежде всего копья, — так и дубинки.

По наскальным рисункам, можно реконструировать среднестатистическую битву каменного века: воюющие «армии» выстраивались друг напротив друга в линии, вожди выходили вперёд и давали команду открыть стрельбу из луков (пращ). Отдельные элементы рисунков позволяют предположить, что «пехота» в это время пыталась обойти врага с флангов.

Профессор Лоуренс Кили подсчитал, что конфликты между племенами вспыхивали почти каждый год, а некоторые из них воевали постоянно. Раскопки некоторых поселений в Африке показали, что свыше половины их обитателей умирали насильственной смертью. Войны каменного века были во много раз более кровавыми, чем сегодня. Если перенести уровень военных потерь на реалии сегодняшнего дня, любая локальная война унесла бы два миллиарда жизней.

С переходом от охоты к земледелию количество войн резко сократилось. Численность населения была ещё невелика, чтобы содержать неработающих воинов. Конфликты носили скоротечный характер, осадных приспособлений не было, поэтому стены почти всегда гарантировали неуязвимость городу.

* * *

Слова «каменный век» обычно употребляются в уничижительном смысле — для обозначения примитивности, глупости и дикости. Действительно, ранний неолит был эпохой, когда проламывание черепов считалось гораздо более интересным занятием, чем торговля. Однако с переходом к земледелию мир изменился до неузнаваемости.

Труд сделал из обезьяны человека. Он же превратил кровожадных маньяков в архитекторов, скульпторов, живописцев и музыкантов. Каменный век оказался вовсе не таким уж плохим временем. Здоровый образ жизни, хорошая экология, диета, постоянные физические нагрузки и спокойствие маленьких деревень, искренняя вера в богов и волшебных монстров… Разве это не фундамент для любого фэнтези?