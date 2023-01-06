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    #God of War #итоги #Итоги 2022 #лучшие игры

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры

    6 января 2023
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    06.01.2023
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    11 минут на чтение
    #God of War #итоги #Итоги 2022 #лучшие игры
    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры 3

    Когда речь заходит о выборе лучшей игры года, практически всегда выигрывает какой-нибудь дорогой блокбастер. Это неудивительно — имея большие ресурсы, можно сделать максимально совершенную графику, записать симфонический саундтрек и потратить тысячи человеко-часов на создание сценария.

    В этом году мы разделили списки лучших игр на два основных: дорогие блокбастеры (и те, кому удаётся играть с ними на одном поле) — и игры категории А и ниже. Давайте же огласим весь «дорогой-богатый» список.

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    Разогревочная десятка

    15. Dying Light 2: Stay Human

    Нарративный дизайнер и арт-директор Dying Light 2 покинул Techland

    Оригинальная Dying Light невероятно удачно совместила паркур и зомби-апокалипсис, став одной из лучших игр про ходячих мертвецов за всю историю. От продолжения ожидали многого — благо и амбиции у разработчиков были ого-го. И если с сюжетом не получилось — то ли из-за пандемиии, то ли из-за скоропалительного увольнения Криса Авеллона, — то геймплей удался на славу. Кромсать зомби стало ещё смачнее, паркурить — веселее, а механика смены дня и ночи заиграла новыми красками, даря дополнительные порции адреналина. 

    Почему не игра года?

    Поляки хотели сделать уникальный проект о зомби, но сделали шаблонный открытый мир. Dying Light спустя годы всё ещё ощущается уникальным опытом, а вот Stay Human — просто компиляцией. Добротной, но лишённой смелости и гениальности.

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     Даниил Кортез |  02.02.2022

    Хорошая игра с открытым миром, но плохая Dying Light.

    14. High on Life

    Во что поиграть в декабре 2022 года 6

    Вот уж какой игре не откажешь в смелости и оригинальности! Шутер про говорящие пушки от автора «Рика и Морти» вышел ярким, безбашенным — и малость бестолковым. Восьмичасовое приключение рассчитано на достаточно конкретную аудиторию: если вы фанат приключений гениального учёного и его внучка, стоит заглянуть на огонёк, а если нет — оно вам не надо. 

    Почему не игра года?

    Если оригинальность проекта превращает его в «игру сильно не для всех», о какой игре года тут можно говорить? Вот-вот. Будь мы «Миром Рика и Морти», тогда ещё возможно.

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     Артём Дубровский |  30.12.2022

    Вошли и вышли, приключение на 20 минут

    13. Sonic Frontiers 

    Во что поиграть в ноябре 2022 года 1

    Ломать стереотипы можно иначе — целясь в широкую аудиторию. Например, разработчики Sonic Frontiers пошли на весьма экстравагантный шаг — попробовали поместить Соника в максимально реалистичное окружение. Не в крупнопиксельные локации, не на яркие мультяшные фоны — а словно на какой-то отдалённый остров из мира игры Death Stranding. При этом они перенесли туда же все каноничные условности вроде сбора колечек и конструкций для разбега. Получилось сюрреалистично, но местами — здорово и приятно. По крайней мере, мы теперь понимаем, насколько может быть интересной игра про Соника в открытом мире.

    Почему не игра года?

    Во Frontiers нужно изрядно поиграть, чтобы принять её странность и втянуться. А в нашем списке полно игр, которые радуют с первых минут.

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     Олеся Климчук |  26.12.2022

    Не ключ, а рисунок ключа

    12. A Plague Tale: Requiem

    Во что поиграть в октябре 2022 11

    Сиквел Plague Tale: Innocence, как и положено сиквелу, постарался стать «быстрее, выше, сильнее». Получилось, можно сказать, дороже и богаче — но и в геймплейном плане, и в эмоциональном первая игра во многом оказалась куда сильнее. Первый раз стелс-игра про детишек, пытающихся выжить во время нашествия крыс и под гнётом свирепствующей инквизиции, захватывала дух. Во второй раз дыхание перехватывает только от картинки.

    Тогда почему она в этом списке?

    Потому что оригинал был настолько хорош, что даже сделать чуть хуже всё равно означает сделать отличную игру. И продолжение истории Амиции и Гуго было интересно узнать.

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     Данил Ряснянский |  11.11.2022

    Крысы! Ну почему опять крысы?!

    11. Gotham Knights

    Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть 11

    Супергеройский проект, который неплохо раскрывает прелесть многообразия персонажей. Четыре героя — это четыре разных геймплея, можно выбрать себе подходящий и с кайфом пролететь большую часть игры. Или наоборот — постоянно менять персонажей и наслаждаться этим. В игре про Бэтмена нам давали играть только за Тёмного рыцаря, а тут такое разнообразие! Плюс к тому — возможность побывать в куче мест и посмотреть на массу персонажей (не перепутайте), знакомых по комиксам DC.

    Почему не игра года?

    Увы, к классным героям должны прилагаться интересные злодеи и хороший сюжет, как это было, например, в «Стражах Галактики». В Gotham Knights радости ограничиваются в основном геймплеем и фансервисом.

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     Артём Дубровский |  06.11.2022

    Готэм всё ещё ждёт своих героев!

    10. Mario + Rabbids Sparks of Hope

    Самые ожидаемые игры 2022 года 6

    Оригинальная Mario + Rabbids Kingdom Battle была весёлым тактическим развлечением для всей семьи. Придурошные кролики от Ubisoft на пару с персонажами Nintendo весело начищали рыльца противникам, искали секреты и спасали мир. В сиквеле многие боевые механики стали ещё гибче, сражения прибавили в динамике, но общее количество битв выросло, отчего пострадало их разнообразие. А ещё в Sparks of Hope не сделали мультиплеер, что просто преступление!

    Почему не игра года?

    Один из самых страшных грехов для игры с пошаговыми боями — переборщить с их количеством. Когда схватки становятся однотипными и рутинными, но их вам наваливают ещё и ещё, да побольше — это очень раздражает.

    9. Warhammer 40,000: Darktide

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры

    Мочить зомби и еретиков во вселенной «сорокатысячника» — это весело. Делать это отрядом из четверых игроков на красивых локациях — это безумно весело. У Darktide есть стиль, у неё есть драйв, харизма и горы нераскрытого потенциала. И в этом, пожалуй, вся проблема — игра хороша, но далека от завершения. Нужны гигабайты нового контента, интересные сюжетные повороты и десятки патчей, исправляющих дисконнекты, зависания и краши. 

    Почему не игра года?

    Потому что мы еретики, что с нас взять?!

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     Артём Дубровский |  14.12.2022

    Во славу Бога-Императора!

    8. Syberia: The World Before

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры 1

    Четвёртую часть «Сибири» обзорщики встретили несколько нервно: после третьей части были велики шансы на то, что игра окажется сплошным разочарованием. Но ругать последний, фактически предсмертный проект Бенуа Сокаля никому не хотелось. К счастью, и не пришлось: маэстро понял, в чём были проблемы третьей игры, и создал на прощание трогательный, атмосферный квест. Здесь есть логичные загадки, две интересные главные героини и весьма ценные детали для поклонников сериала.

    Почему не игра года?

    У The World Before хватает мелких недостатков, с которыми приходится мириться: это и кривоватое управление, и отдельные недожатые игровые механики, и общая простота, граничащая с казуальностью. 

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     Олеся Климчук |  20.04.2022

    Это полноценное новое приключение Кейт Уокер, трогательное и красивое.

    7. Bayonetta 3

    Лучшие видеоигры 2022: фантастические блокбастеры 2

    Третья игра про разбитную ведьму оказалась настолько амбициозной, что скромная портативная консоль перестала вмещать все хотелки авторов. Множество разных геймплеев, роскошная постановка, поражающий воображение масштаб — всё это явно просится в разрешение 4К на консоль от Sony. Но увы — приходится довольствоваться замыленной картинкой и мечтать, что Nintendo выпустит консоль поновее и добавит третью часть похождений Байонетты в её стартовую линейку.

    Почему не игра года?

    Тот самый случай, когда техническая сторона сильно портит общее впечатление. Да, графика не главное, но через неё мы воспринимаем 90% геймплея.

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     Данил Ряснянский |  21.11.2022

    Третья часть приключений ведьмы стала больше, смелее и безумнее двух предыдущих, хоть и не всегда это идёт ей на пользу.

    6. Marvel’s Midnight Suns

    Во что поиграть в декабре 2022 года

    Вот кто на арене тактических боёв безжалостно отпинал Mario + Rabbids Sparks of Hope — и даже, по непроверенным слухам, оторвал знаменитому водопроводчику один ус! Новое детище Firaxis, может, не столь революционно, как их XCOM, но это свежий взгляд на жанр, который наверняка будут копировать: прикрутить колоду карт к тактическому сражению надо было ещё догадаться! В итоге у нас есть аддиктивная боевая механика, занятный сюжет, решения, которые влияют на героев и происходящие события, да и неплохое представление супергероев Marvel — в том числе не самых известных. 

    Почему не попала в пятёрку лучших?

    И в самом деле — ведь Marvel’s Midnight Suns определённо достойна там находиться! Давайте будем считать, что она и Total War: Warhammer II делят одно общее пятое-шестое место. 

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     Данил Ряснянский |  21.12.2022

    Ещё одна крутая игра по Marvel

    Итоги читательского голосования

    В группе «ВКонтакте» мы провели голосование за лучшую видеоигру в два этапа. И вот каким получился топ-3:

    1. Elden Ring — 310 голосов (31,44%)
    2. God of War: Ragnarock — 259 голосов (26,27%)
    3. Stray — 196 голосов (19,88%)

    Великолепная пятёрка

    5. Total War: Warhammer III

    Total War: Warhammer III 10

    На тактических картах порой появляются очень странные объекты

    Серия Total War практически в одиночку тащит на себе весь жанр RTS после завершения выхода Starcraft II. А её вархаммерское ответвление делает это с особым усердием. Каждая следующая игра предлагает не просто новый набор рас и земель — появляются дополнительные игровые механики, усложняются правила. При этом все игры и дополнения сделаны в рамках единой парадигмы и стыкуются между собой — а с выходом из беты дополнения «Бессмертные империи» три громадные игры и масса дополнений к ним окончательно соберутся в м̶е̶г̶а̶з̶о̶р̶д̶а̶ ультимативный проект, вмещающий в себя весь фэнтезийный Warhammer целиком. Это настолько масштабная затея, что остаётся лишь молча снять шляпу перед разработчиками.

    Почему не игра года?

    Увы, техническое исполнение всё ещё далеко от идеала. Баги, вылеты, тормоза, длительные загрузки — перед нами алмаз, который ещё огранять и огранять. Да и стоит комплект из всех игр и дополнений соответственно.

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     Леонид Мойжес |  16.02.2022

    За царицу! За Отечество! За Кислев!

    4. Stray

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы 3

    Приключения котика в подземном городе, где нет людей — только дружелюбные роботы да огромные плотоядные бактерии, — покорили сердца игроков с первого же трейлера. И если откинуть в сторону всякие сделанные на коленке инди, то перед нами — единственный добротный симулятор кота. Добротный, но не идеальный: прыгать, путаться под ногами и точить когти можно, а вот опций «гадить в тапки» и «отрыгивать комочки шерсти» не прикрутили. 

    Зато всё остальное — выше всяческих похвал: пластика передана идеально, урчание звучит максимально достоверно, мимимиметр зашкаливает. История, геймплей и проработка окружения тоже достаточно хороши, чтобы приклеить вас намертво к экрану до конца прохождения.

    Почему не игра года?

    Хорошо, но мало. Крохотная французская студия потянула планку качества AAA-проекта, но не его продолжительность — пять часов в компании котика пролетают уж слишком быстро. 

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    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

     Евгений Пекло |  18.07.2022

    Маленький пушистый обзор.

    3. Horizon Forbidden West

    Кадры из новых Spider-Man, Horizon, Ratchet & Clank и ремейка Demon's Souls 13

    Если бы игра года выбиралась с опорой исключительно на мои личные впечатления, то новая Horizon однозначно бы победила. Смелая и обаятельная героиня, классный мир, наполненный дикими машинами, множество интересных и совершенно необязательных активностей, разбросанных по карте, умопомрачительная работа дизайнеров, правдоподобные племена и эпический финал — всё это привело меня в дикий восторг и подарило наибольшую порцию ярких игровых впечатлений. Перед нами сиквел уровня «Терминатора 2», не меньше — великолепная работа над ошибками и недочётами оригинала и потрясающее развитие его идей. 

    Почему не игра года?

    Многие восприняли новую Horizon ровно и холодно. Forbidden West не задел ни одной струнки их души, представ просто очередной дорогой песочницей от крупной корпорации. Проекту определённо не хватает «народности», чтобы по праву стать игрой года. 

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     Евгений Пекло |  14.02.2022

    Zero Dawn училась у игр Ubisoft. Теперь пускай Ubisoft учится у Guerrilla Games.

    2. God of War: Ragnarök

    God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский 2

    Сиквел одной из главных игр для PS4 оказался второй половиной истории — не больше и не меньше. Здесь та же замечательная боёвка, великолепная графика (воплощение резьбы по дереву — всё ещё лучшее, что встречалось в видеоиграх), развитие отношений отца и сына, альтернативный взгляд на мифологию, классные персонажи, врезающиеся в память события, божественный саундтрек — куда ни ткни, попадаешь в воплощённое совершенство. 

    Но игре 2018 года досталась более драматичная часть истории, она была суровой и беспощадной, а в Ragnarök ощущается даже неуместная тяга к хеппи-эндам. Кроме того, сам Рагнарёк, эпический финал, к которому мы шли две игры, в итоге оказался каким-то сумбурным, суетливым, мелкомасштабным. Грандиозные финальные битвы в «Horizon Запретный Запад» и «Одни из нас. Часть II» дарят куда как более яркие эмоции.

    Почему не игра года?

    Потому что это вторая половина игры, которая уже получила свой заслуженный титул четыре года назад.

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     Артём Дубровский |  22.11.2022

    Поговаривают, что это просто DLC для God of War 2018 года

    1. Elden Ring

    Игра года по версии «Мира фантастики»

    Elden Ring исчезает у российских игроков в Steam? Непонятно

    Миядзаки опять смог. Он опять выпустил соулс-игру, которая свела мир с ума и в которой люди пропадали и пропадают до сих пор. Новый депрессивный мир, на редкость креативные враги и боссы, сотни тайн, мимо которых можно пройти, не догадавшись, что они были рядом, подаваемый крупицами лор, хардкорность на грани садомазохизма — маэстро верен себе. 

    Однако надо понимать, что это не только триумф японского гуру гейм-индустрии, но и его серьёзное поражение. Открытый мир получился далёким от той безупречности, которой Миядзаки обычно добивается в своих играх. Тут много повторяющихся мест, ситуаций и даже боссов — и это серьёзный промах для человека, чьи проекты любят за неиссякаемую изобретательность. Мир, созданный студией FromSoftware, оказался слишком уж большим, чтобы его можно было наполнить уникальным контентом за пять лет разработки. И вам придётся это стерпеть, ведь бросать такую игру, особенно после 100 часов прохождения, жалко. Впрочем, ничего нового для соулс-игры: плакать, колоться, но продолжать ползти по кактусам.

    В очередной раз игрой года становится проект FromSoftware, и это говорит о том, что эпоха соулборнов ещё далеко не окончена. С жанром продолжают экспериментировать как его создатель, так и десятки подражателей — и пока идеальной во всех отношениях соулс-игры не появилось, им остаётся к чему стремиться. Так что можно рассматривать недоработки Elden Ring как задел на будущее, как гарантию, что жанр будет жить дальше. Ведь если достигнуть совершенства — зачем куда-то двигаться потом?

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     Сергей Канунников |  13.04.2022

    Боль и страдания — теперь в открытом мире

    * * *

    Вот такие игры этого года мы выбрали лучшими. А какая игра стала главной в 2022 году для вас? Делитесь в комментариях! Если это тоже Elden Ring, можете просто написать «+1» — и мы поймём. 

    А что там с другими итогами?

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     Борис Невский |  05.01.2023

    Кого выбрали лучшим фэнтези, кого — лучшей отечественной книгой, а какой зарубежный роман мы ждали на русском 30 лет.

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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