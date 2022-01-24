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    Новости | Фан

    Фото: металлическая скульптура Дрогона из «Игры престолов»

    24 января 2022
    24.01.2022
    519
    0 минут на чтение

    В сети разлетелись фотографии и видео монументальной металлической скульптуры Дрогона — дракона Дейенерис из «Игры престолов». Мастер Кевин Стоун создаёт его в натуральную величину.

    Над фигурой Стоун вместе со своей женой работает уже 13 месяцев. Вес около 5,5 тонн, длина — 17 метров, размах крыльев — 27 метров. По задумке, полностью собранный Дрогон сможет извергать пламя. У монстра будет меняться цвет глаз — они будут то оранжевыми, то синими.

    Фото: металлическая скульптура Дрога из «Игры престолов» Фото: металлическая скульптура Дрога из «Игры престолов» 2 Фото: металлическая скульптура Дрога из «Игры престолов» 1

    Скульптуру мастеру заказал предприниматель Мэттью Фохта, который собирается установить фигуру рядом со своим домом в Пуэрто-Рико.

    А вот и видео с металлическим чудовищем:

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