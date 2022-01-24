Фото: металлическая скульптура Дрогона из «Игры престолов»

В сети разлетелись фотографии и видео монументальной металлической скульптуры Дрогона — дракона Дейенерис из «Игры престолов». Мастер Кевин Стоун создаёт его в натуральную величину.
Над фигурой Стоун вместе со своей женой работает уже 13 месяцев. Вес около 5,5 тонн, длина — 17 метров, размах крыльев — 27 метров. По задумке, полностью собранный Дрогон сможет извергать пламя. У монстра будет меняться цвет глаз — они будут то оранжевыми, то синими.
Скульптуру мастеру заказал предприниматель Мэттью Фохта, который собирается установить фигуру рядом со своим домом в Пуэрто-Рико.
А вот и видео с металлическим чудовищем:
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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