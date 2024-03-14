Обзор настольной игры «Город Великой машины» — мировой хит от российского автора

Игра российского автора собрала необходимую сумму на «Кикстартере» за несколько часов! Теперь это уже не фантазии — такого результата достиг «Город Великой машины» Германа Тихомирова, где революционеры поднимают мятеж против искусственного интеллекта, управляющего стимпанк-городом. В прошлом году игра появилась и на русском языке. Теперь и мы можем стать вождями революциями… или подавить бунт в зародыше!

Тип игры: стратегическая, со скрытыми перемещениями Автор: Герман Тихомиров Художники: Николай Митрухин, Андрей Липаев, Майя Курхули и др. Издатель: Crowd Games Издатель в России: Crowd Games Количество игроков: 1–4 Возраст игроков: 14+ Время игры: 60–90 минут Похоже на: «Зверь» * «Ярость Дракулы» * «Mind MGMT. Управление “Разум”»

С каждым годом отечественные авторы настольных игр показывают всё больше успехов на мировой арене. Игры российских гейм-дизайнеров получают переводы на множество языков и красуются на полках магазинов США, Европы и даже Азии. Однако успешная кампания на «Кикстартере» — достижение, которым всё ещё мало кто из наших соотечественников может похвастаться.

Тем интереснее было следить за судьбой игры «Город Великой машины» Германа Тихомирова. Автор он уже опытный — помимо десятка детских игр у него выходили нашумевшие в своё время стратегии «Терминатор: Да придёт спаситель» и «Одержимость». Однако главная краудфандинговая площадка мира и для Германа оставалась неизведанной территорией. Страница с «Городом Великой машины» была запущена в октябре 2021 года… и игра собрала минимально необходимую сумму в первый же день! Когда же кампания завершилась, счётчик бэкеров превысил 2300 человек, а набранная сумма приблизилась к 165 тысячам долларов. Это однозначный успех для настольной игры в рамках не только российской, но и всей мировой индустрии!

Описание проекта действительно выглядело привлекательно. Игроки отправлялись в альтернативную стимпанк-реальность, где величайшие умы человечества построили идеальный (как им казалось) город, раскинувшийся на парящих в небе платформах. Управляет им Великая машина — неподкупный искусственный интеллект, лишённый соблазнов и эмоций, призванный силком загнать человечество в счастье. Не всем свободолюбивым личностям приходится по душе такой порядок, и теперь небольшая ячейка революционеров пытается разжечь недовольство среди жителей города, чтобы скинуть с себя механические оковы. Машина тоже не стоит безвольно в стороне: она вводит новые законы, кидает бунтовщиков за решётку и отправляет своих верных слуг ловить лидеров восстания.

Такое сочное описание было приправлено прекрасными иллюстрациями целой когорты художников, десятком детализированных миниатюр и наличием сразу трёх режимов игры на любой вкус: один против всех, полный кооператив и одиночная игра. В общем, неудивительно, что кампания завершилась с большим успехом. А вот российским игрокам пришлось подождать творения своего соотечественника подольше: русский не входил в список языков первой волны. Издательство Crowd Games, под чьим крылом оказался Герман Тихомиров на этот раз, проводило отдельный предзаказ на русскую версию, после чего мы наконец получили возможность опробовать «Город Великой машины» на родном языке.

Первое, что встречает нас при открытии коробки, — то самое шикарное оформление. Качественный картон, удобный встроенный органайзер, деревянные миплы и пластиковые фигурки — всё соответствует мировым стандартам. При этом компоненты настраивают на нужный, стимпанковский лад — помимо атмосферных артов есть крупный планшет развития, выполненный в виде вращающихся шестерёнок. Кроме того, в правилах постоянно встречаются небольшие художественные вставки, описывающие, к примеру, почему артисты готовы первыми выйти на баррикады, а вот для привлечения на свою сторону промышленников надо сильно постараться — всё это тоже хорошо работает на погружение в мир игры.

Однако встречаем игру по одёжке, а провожаем всё же по механикам. Что оригинального может предложить «Город Великой машины»?

Основной режим, который правила рекомендуют опробовать в первую очередь, — противостояние. Один из игроков берёт на себя роль Великой машины, другие же становятся революционерами. Игра всегда идёт на равных: Машина управляет тремя слугами, и героев в партии тоже всегда ровно трое (если за столом сидят всего два участника, значит, один из них будет управлять всей троицей бунтовщиков). Этот момент автор учёл заранее: на планшете развития отмечено, на какую стадию выставить недовольство жителей при определённом количестве игроков. Машина победит, если доведёт до конца свой Великий План по чипированию населения (именно его шаги отмечают на планшете-шестерёнке), революционеры же должны поднять три мятежа в разных районах города.

Каждый раунд начинается со вскрытия карты городского события: она описывает, при каких условиях Машина продвинет свой План. Далее герои должны определить, в какой квартал они отправятся на этом ходу (можно совещаться, но так, чтобы игрок-Машина всё слышал). Обозначив своё решение положенной лицом вниз картой квартала, они передают ход Машине.

Машина управляет тремя живыми слугами и россыпью механических големов-стражей. Пока хватает ресурсов, она перемещает слуг и стражей по городу, производит аресты недовольных и устраивает облавы, пытаясь поймать героев. В некоторых районах доступны особые действия, меняющие ход игры: Машина может публиковать директивы (законы, дающие ей дополнительные возможности) и передвигать районы, меняя карту города (не забываем, что они расположены на парящих платформах).

Наконец, после завершения действий Машины, наступает черёд игроков. Первым делом они вскрывают карту запланированного для посещения района — и не могут уже отказаться туда идти, даже если там устроена облава или район внезапно переместился на другой конец карты! При поимке героя Машина продвигает свой План или лишает схваченного карты доступа в этот район, что ограничивает ему возможности перемещения. Вот почему «Город Великой машины» обычно описывают как игру с механикой скрытных перемещений — хотя, в отличие от «Зверя» или «Ярости Дракулы», здесь фигурки никогда не убирают с поля и «потерять след» противника невозможно. Правильнее было бы назвать это механикой программирования действий (конкретно — перемещений), хотя суть остаётся схожей: один игрок пытается поймать другого, не зная точно, в какую локацию тот отправился. Правда, даже в этом пункте «Город Великой машины» оригинален: если во всех прочих примерах один человек прячется, а другие его ловят, здесь, наоборот, один игрок-Машина стремится переловить трёх бунтовщиков.

Если же герои не попались бдительным слугам, они вольны дальше заниматься подрывной деятельностью: агитировать население, повышая уровень недовольства (от него зависит, какие социальные классы будут готовы поддержать восстание), отменять изданные директивы, возвращать свои карты доступа или освобождать арестованных жителей, а также ломать механических стражей или тоже менять расположение районов.

Автор очень интересно реализовал механику накопления и траты ресурсов. В целом можно сказать, что они тут довольно абстрактны, но их описание также работает на атмосферу. Герои в начале хода получают «трасты» в зависимости от количества жителей в их районе — это символизирует доверие, которое граждане питают к молодым борцам за свободу. А цена всех их действий (перемещения, агитации и так далее) считается по количеству механических стражей в районе: чем их больше, тем больше «трастов» надо тратить. Поэтому героям выгодно ломать железных истуканов, а Машине — постоянно чинить их и активно передвигать в особо проблемные локации.

Если же перевернуть жетон «траста» на другую сторону, он станет «бондом» — ресурсом Машины, который символизирует долговые обязательства, налоги и прочие санкции, подвластные главе города. Их количество зависит от уровня недовольства населения: чем оно выше, тем больше граждан готовы открыто восстать, однако тем больше и Машина будет закручивать гайки. Такое простое, казалось бы, решение, оформить ресурсы не как безликие «деньги», а как «трасты» и «бонды», несёт чисто косметический эффект, однако тоже здорово способствует погружению.

Наконец, главная возможность героев — поднимать мятежи. В каждом районе есть определённое количество жителей. Их символизируют жетоны с портретами представителей разных классов: артистов, учёных, коммерсантов, промышленников, аристократов и предателей (сторонников Великой машины). При поднятии мятежа все жетоны вскрывают, и номера на портретах сравнивают с уровнем недовольства, чтобы понять, кто из жителей присоединяется к бунту. Скажем, если герои с помощью пропаганды успели поднять уровень недовольства до «3», то все артисты, учёные и коммерсанты будут на их стороне. Общее количество бунтовщиков сравнивают с суммой стражей и предателей в районе. Если революционеров больше — мятеж считается успешным. Если же нет — Машина продвигает План и отправляет всех митингующих за решётку.

Конечно, мятежи не нужно поднимать из расчёта на одну лишь удачу — в ходе партии игроки-герои могут определять, кто из жителей в каком районе оказался, вскрывая их жетоны и передвигая из одного района в другой. Но грамотная Машина должна подавлять любые очаги восстания, отправляя туда стражей или устраивая облавы. Так что режим «один против всех» — это всегда напряжённое состязание, где оппоненты пытаются расшифровать каждую неосторожно брошенную фразу и вычислить планы противника по его взгляду, интонации или даже принятой им позе. Такой геймплей всегда щекочет нервы, а проигрыш рождает желание тут же взять реванш или попробовать себя в другой роли. К счастью, партии получились незатянутыми — у каждого персонажа всего одно действие, а стопка городских событий ограничивает число раундов.

Однако при желании вы можете попробовать режим полного кооператива — тогда в игре появляется дополнительная колода, которая управляет действиями слуг Машины, а городские события созданы специально для режима Автомы. И, надо признать, впечатления от этого режима совсем другие! С одной стороны, интересный психологический момент из геймплея исчезает: вы больше не будете стараться перехитрить противника или просчитать его планы, а все обсуждения можно вести громко и без обиняков. Но с другой — так Машина становится по-настоящему бездушной. И она по-прежнему преподносит сюрпризы: страж может неожиданно отправиться через всю карту к конкретному герою, а План будет продвигаться автоматически, если революционеры за раунд не совершат конкретных действий, препятствующих этому.

Более того, видно, что автор создал кооперативный режим (или одиночный, ведь он играется ровно по тем же правилам) не для галочки: это далеко не просто обрезанный и максимально автоматизированный основной режим игры. В кооперативе появляются механики, которые заставляют хотеть играть в него хотя бы время от времени даже самых ярых любителей конфликтности.

Во-первых, одинаковые доселе слуги наконец получают отличительные черты: они совершают действия в разном порядке и имеют уникальный эффект при задержании героя. Во-вторых, в игровой процесс можно ввести миссии — дополнительные условия и правила, которые, помимо разнообразия, также добавляют партиям некое подобие сюжета. Есть четыре фиксированных набора миссий из трёх карт заданий. В первом наборе героям предстоит узнать секреты имплантов, вживлённых слугам, у Главного инженера, чтобы определить слабые места своих врагов. Во втором они подрывают доверие к бесперебойной работе стражей и определяют вождя революции. В третьем — вмешиваются во внутреннюю работу городского совета и посылают собственные команды механическим стражам. В четвёртом — пытаются захватить контроль над дронами, следящими за городом с высоты.

Пожалуй, главная характеристика, которой можно наградить «Город Великой машины», — разнообразие. Видно, что автор действительно старался внести множество идей ради реиграбельности. Героев на выбор шесть, хотя в партии будут участвовать только три. Два режима сильно отличаются друг от друга. Городские события замешиваются не все, а директив за всю партию выйдет всего несколько штук из толстой стопки. Карта нестабильна даже в ходе игры, а уж собирать её в начале можно множеством способов. Ну и, конечно, разные игроки в роли Великой машины и в составе революционеров будут вносить свои коррективы в стиль игры! Добавив к этому прекрасное оформление, интересный сеттинг и максимально «не сухой» геймплей, Герман Тихомиров заслуженно получил мировое признание: на данный момент рейтинг «Города Великой машины» на портале BGG составляет 7.9 (это выше, чем у того же захайпленного «Зверя» или «Ярости Дракулы», которая считается мировым хитом).

Итог: интересно, напряжённо, красиво, разнообразно! «Город Великой машины» — однозначный успех не только отечественной настольной индустрии, но и всего жанра скрытых перемещений (хоть оно тут и условное). Подойдёт и ценителям конфликтных игр, и любителям кооперативов. А если вы при этом ещё и стимпанк уважаете — на вашей улице точно праздник… если Машина разрешит его отметить.