Амазонки: реальные и мифические

Кто сказал, что у войны не женское лицо? Здоровые мускулистые мужчины с огромными мечами — визитная карточка «боевого фэнтези», но плечом к плечу с этой горой мяса и железа всегда стоят женщины. Воительниц, сочетающих в себе женственность и силу, как правило, стесняются. Мужчины избегают проявлять интерес к «агрессивной женщине с мечом», считая это проявлением собственной слабости. Дамы с опаской косятся на тех, кто сменил швабру на копье и при виде дракона теперь не хлопается в обморок, а сноровисто вспарывает ему брюхо.

Большинство художников рисует фэнтезийных «женщин с мечом» абсолютно одинаково, изображая их мускулистыми, полуголыми и стоящими в самых откровенных позах. Впрочем, именно так большинство из нас и представляет себе амазонок. Мы все прекрасно знаем, кто они такие — но лишь в общих чертах и без подробностей. А между тем, в легендах об амазонках есть масса малоизвестных и увлекательных деталей.

Женщины великой реки

Говоря об амазонках сейчас, мы имеем в виду либо полудиких и одетых самым развратным образом представительниц «слабого» пола с развитой мускулатурой и оружием в руках, либо, в современном контексте, — просто независимых и свободных женщин. Откуда взялось в нашем языке это слово?

Понятие «амазонка» теоретически могло образоваться от иранского «ha-mazan» (воины). Если в сходной по звучанию греческой фразе «a mazos» частицу «а» считать усилительной, то это словосочетание приблизительно переводилось бы как «полногрудая». Весьма распространена версия, будто слово «амазонки» образовано от греческого «a mazos» с отрицательной частицей «а», то есть «без груди». Считается, что амазонки отрезали себе правую грудь, или даже выжигали ее, чтобы можно было стрелять из лука более свободно. На самом деле, это миф. В античной живописи амазонки всегда изображались с парой грудей; иногда одна из них была закрыта одеждой.

Существует немало прочих вариантов происхождения слова «амазонки». Например, «a masso» (от «masso» — трогать, касаться) могло бы означать «не дотрагивающиеся» (до мужчин). Кстати, в северокавказских языках сохранилось слово «maza» — «луна», что может быть эхом того далекого времени, когда жители этого региона обожествляли Луну — богиню охоты, соответствующую греческой Артемиде.

Кстати, созвучие воительниц с рекой Амазонкой в Южной Америке не случайное — только это реку назвали в их честь. Амазонку открыл конкистадор Франсиско де Орельяна; он же первым из европейцев пересек Южную Америку в самой широкой ее части. Летом 1542 года отряд первопроходцев якобы увидел легендарных амазонок, с которыми вступил в бой. Сегодня считается, что это были либо индейские женщины, сражавшиеся рядом с мужчинами, либо просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Первоначально де Орельяна хотел назвать реку своим именем, но после этой стычки он остановился на варианте «Амазонка».

Черноморские красотки

Для древних греков амазонки были не менее реальны, чем любые другие обитатели «северных земель». Источники тех времен содержат немало сведений об амазонках — разумеется, большей частью вымышленных. В некоторых из них утверждается, что амазонки якобы жили на побережье Понта Эвксинского (Черного моря) в собственном государстве под управлением царицы Ипполиты. Последняя вошла в легенды благодаря Гераклу: именно у нее он должен был украсть волшебный пояс, совершая девятый подвиг.

Геродот в своей «Истории» сообщает, что столица амазонок называлась Фемискира, и стояла она на берегу реки Фермодон (юг Черного моря, современная Турция). Существует версия, согласно которой амазонки пришли в Грецию с Меотийского озера, то есть с Азовского моря. Оттуда они совершали военные походы по всей Малой Азии, добираясь даже до Сирии и Египта. Согласно легендам, амазонки основали такие города, как Эфес, Смирна (ныне — турецкий Измир), Синоп и Пафос.

Диодор Сицилийский считал, что амазонки жили на реке Танаис (современный Дон). Ее назвали так в честь сына амазонки Лисиппы, который влюбился в свою мать и бросился в реку, чтоб избежать преступного кровосмешения.

Все легенды сходятся во мнении, что общество амазонок было «ethnos gynaikokratoumenoil» — нацией, где властвуют женщины и где нет места мужчинам. Знаменитый греческий географ Страбон писал, что один раз в году амазонки предпринимали набег на кавказское племя гаргарейцев (предков ингушей и чеченцев) с очень специфической целью: зачать от них детей. Рожденных от такого «союза» мальчиков в лучшем случае возвращали отцам, в худшем — убивали. Девочек учили работать в поле, охотиться и воевать; таким образом появлялись на свет новые представители племени воинствующих женщин.

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что светловолосые амазонки — выдумка художников. Учитывая способы продления их рода, древние воительницы в их классическом понимании должны были иметь типично восточную внешность.

Амазонки фигурируют во множестве откровенно «мужских» легенд. Согласно преданию, они успешно воевали с Фригией и Ливией, нападали и на Ликию, но были побеждены древнегреческим героем Беллерофонтом, укротителем легендарного Пегаса. В бой с амазонками молодого героя послал ликийский царь Иббат, втайне надеясь, что Беллерофонт погибнет. Однако замыслам вероломного правителя не суждено было сбыться.

Амазонки приняли также участие в троянской войне, причем на стороне Трои. Легенда рассказывает, как однажды на охоте Ипполита, правительница амазонок, была случайно убита своей сестрой, Пенфесилией. Терзаемая раскаянием, новая правительница решила расстаться с жизнью — так, как и подобает настоящей амазонке, то есть в бою. Организованная ею вылазка против греков вначале была успешна, но тут в бой вмешался Ахилл, который сбил Пенфесилию с коня и проткнул ее копьем.

Военная мощь государства амазонок была так велика, что они без труда осадили Афины и даже ворвались в сам город, когда правящий там Тесей похитил их царицу Антиопу (точнее говоря, она досталась ему в качестве трофея во время похода Геракла за поясом Ипполиты). Впрочем, Антиопа через какое-то время влюбилась в Тесея и совершенно не горела желанием возвращаться в родные пенаты. Во время боя Антиопа сражалась на стороне возлюбленного и была случайно убита соплеменницами, после чего противостояние амазонок и афинян сошло на нет.

Битва жителей Афин с амазонками породила отдельный жанр древнегреческого искусства — так называемую «амазономахию», то есть традицию изображения воинственных амазонок на поле боя (рисунки на терракоте, резьба по мрамору).

С течением времени упоминаний об амазонках становится все меньше и меньше. При жизни Александра Македонского ходили слухи о том, как однажды в лагерь великого полководца прибыла царица амазонок Талестрис с тремя сотнями соплеменниц. Якобы Талестрис хотела предложить весь этот немалый «гарем» Александру, чтобы получить от именитого правителя как можно больше отпрысков-девочек, таких же сильных и умных, как отец.

Об амазонках, воевавших в составе вражеских войск, писал римский генерал Гней Помпей, а Вергилий в своей поэме «Энеида» явно списал вольскую (вольски — народ, противостоявший Риму) воительницу Камиллу с древних амазонок.

Почти как гномы Главным оружием амазонок считался «сагарис» — скифское название топора с двойным лезвием, известного грекам как «пелектус» или «лабрис». Последний был распространен на острове Крит еще в бронзовом веке (3 тысячелетия до нашей эры), символизируя женское начало. Помимо боевого топора, амазонки активно использовали луки со стрелами и небольшие копья — типичный «скифский набор». Они редко сражались пешими — ударную силу их армии составляла конница, что также не может не наводить на мысли о скифских племенах. Золотой лабрис — символ минойской культуры (остров Крит), 2 тысячелетия д.н.э.

Шерше ля фам

Откуда появились легенды об амазонках? Что это — смутные воспоминания о тех архаичных временах, когда люди жили при матриархате, или реально существовавшие «женские» народы античной эпохи?

На этот счет выдвигается множество теорий. Амазонки назывались дочерьми Ареса и служительницами Артемиды, и это наводит на мысль, что их прообразом могло стать закрытое сообщество храмовых прислужниц. В таком контексте мифическое прижигание груди можно истолковать как нанесение ритуальных увечий.

В ранних образцах греческой живописи амазонки носили шлем и длинные туники, обнаруживая сходство с воинственной богиней Афиной. Позднее их одежды стали более утонченными и легкими, высоко подпоясанными (для облегчения бега) — то есть копирующими стиль богини охоты Артемиды. Греческое происхождение амазонок подтверждает и тот факт, что в бою они обычно использовали небольшой щит «пелта», имевший форму полумесяца. Самые поздние изображения амазонок показывают их одетыми на персидский манер — в облегающие шаровары и высокий заостренный головной убор, «кидарис».

Мифические истории об амазонках напрямую связывают их с двумя героями — Гераклом и Тесеем. Так как последние часто имели дело с вымышленными существами, по аналогии можно предположить, что амазонки также были плодом фантазии. Вполне вероятно, что они символизировали собой те опасности, с которыми греческим колонистам пришлось столкнуться на побережье Черного моря.

Учитывая предполагаемую «родину» амазонок — донские степи и побережье Азовского моря, азиатская теория их происхождения выглядит наиболее вероятной. Греки, расселявшиеся в Причерноморье, постоянно сталкивались с воинственными и полудикими кочевниками. Геродот прямо заявлял, что сарматы — это потомки амазонок и скифов. До недавнего времени этим все и ограничивалось: ученые считали амазонок художественным вымыслом, подчеркивающим необычность степных варваров в глазах греков.

Однако в конце XX — начале XXI веков ситуация изменилась. Сперва на севере Турции в провинции Самсун были найдены крупные женские захоронения, а затем и у нас, на Тамани, кубанские археологи откопали могилы целого племени. Там были погребены исключительно женщины. Невероятно, но факт — рядом с их телами лежало оружие: луки, колчаны и кинжалы, а в черепе у одной из усопших торчал наконечник стрелы.

Эти находки доказали, что в северном Причерноморье обитали если и не полностью женские племена, то, по крайней мере, сохранившие древние бытовые уклады, когда главную роль в обществе играла женщина. Впрочем, маловероятно, что эти «амазонки» образовывали те общины закрытого типа, о которых рассказывали греки. Жестокость по отношению к мужчинам также наверняка была преувеличена — для людей с разным типом культур характерно создавать подобные легенды о земле, где жизнь коренным образом отличается от их собственной.

Так или иначе, эти племенные союзы были немногочисленными и нестойкими. Ветхие традиции матриархата, чудом сохранившиеся до новой эры, не смогли устоять перед походами Александра Македонского, смешением культур и великим переселением народов в 4–7 веке. Именно тогда амазонки — уникальная смесь полуправды и полувымысла — перестали существовать.

Снова в деле

Как это ни странно, воинственные женщины пользовались большим спросом во все времена и на всех континентах. К примеру, царь Чандрагупта Маурья (322–328 годы до н. э.), впервые объединивший часть Индии в централизованное государство, имел очень необычную охрану — греческую женщину-великаншу. Почти 2 тысячи лет спустя к подобной практике прибегали правители разобщенных индийских государств — например, низамы (цари) Хайдарабада. Известно, что королевскую семью Канди в Шри-Ланке сторожила маленькая армия из женщин-лучниц.

В Европе женщины из кельтских и германских племен часто сражались бок о бок со своими мужьями. Римский историк Корнелий Тацит говорит о том, что в войске Боудикки, легендарной королевы племени иценов, поднявшей Британию на восстание против римлян в 60 году до нашей эры, было больше женщин, чем мужчин.

В скандинавских странах существовал интересный обычай, согласно которому женщина, не обремененная семьей, могла взять в руки оружие и стать skjaldmo — «девой со щитом». «Сага о Херворе» рассказывает историю одной такой девушки, одевавшейся, как мужчина, и сражавшейся под мужским именем Хьервард.

Хервора занималась некромантией и подняла своего мертвого отца из кургана, чтобы тот отдал ей волшебный меч Тюрфинг. Примечательно, что гномы, изготовившие это оружие, наложили на него проклятье — всякое его использование будет приводить к смерти хотя бы одного человека, и в свое время этот меч станет причиной трех больших несчастий.

Датский историк Саксон Грамматик писал, что в битве при Бравеллире (около 750 года) между войсками шведского короля Сигурда Ринга и датского короля Харальда Гильдетанда на стороне последнего сражалось около 300 «дев со щитом». Саксон особо уточняет, что щиты их были небольшими, а мечи — длинными.

Вооруженные женщины, сохранявшие свой пол в тайне от окружающих — частые персонажи европейского рыцарского эпоса. Самая знаменитая женщина-рыцарь — Брадаманта, сестра знаменитого рыцаря Рено де Монтабана. Ее приключения стали частью двух важнейших поэм эпохи итальянского Ренессанса — «Влюбленный Орландо» графа Маттео Мария Боярдо (1495) и ее продолжения «Неистовый Орландо» Лудовико Ариосто (1516). Считается, что именно из этих историй «растут ноги» всего современного фэнтези.

Дагомейские амазонки Король Ахо Хоегбаджа — третий правитель Дагомеи (современный Бенин, Африка) с 1645 по 1685 год, и его сын Доссу Агаджа, правивший с 1708 по 1732, создали мощную армию, с помощью которой они смогли захватить соседние королевства и образовать крупное государство, просуществовавшее до 19 века. Ядром вооруженных сил Дагомеи стали хорошо обученные королевские телохранители, набиравшиеся из женщин. Их число постепенно увеличивалось, и к началу 19 века составляло уже треть армии, примерно 6000 человек. «Дагомейские амазонки» — так их прозвали европейцы — были войсковой элитой, самым мощным военным формированием во всей Африке. Дагомея, активно торговавшая рабами, имела астрономический годовой доход в четверть миллиона фунтов; часть этих денег уходила на военные нужды. В частности, «дагомейские амазонки» были вооружены невероятно дорогими английскими винтовками. Амазонки проходили специальную тренировку и носили собственную униформу. Им запрещалось выходить замуж и иметь детей; многие из них были девственницами. Их войско имело сложную структуру и делилось на ранги, а дисциплина в нем граничила с жестокостью. В 1890 году, после долгих и кровопролитных боев, французский Иностранный легион завоевал Дагомею, и войско амазонок было расформировано. Последняя из них умерла в 1979 году.

Это интересно Во время одного из своих плаваний Христофор Колумб узнал от индейцев про острова, населенные одними лишь женщинами. Он захотел поймать нескольких, чтобы показать их испанской королеве. Но эта затея не удалась: когда матросы Колумба попытались высадиться на берег, их встретила толпа разъяренных фурий, украшенных перьями и вооруженных луками. Европейцы отступили, а знаменитый первооткрыватель решил назвать эти острова Виргинскими — то есть «островами дев».

В XIX веке француз Жюль Крево обнаружил в джунглях Амазонки деревню, где жили только женщины. Однако на поверку это оказались жены, отвергнутые своими мужьями. По действовавшему в тех племенах обычаю, таких бедолаг селили в одну деревню.

В правление императора Нерона одним из постоянных развлечений римлян стали бои женщин-гладиаторов (если верить Тациту, на арену выходили даже знатные дамы).

Несмотря на суеверие про «женщину на корабле», в XVIII–XIX веках жены нередко отправлялись в плавание вместе со своими мужьями на английских и французских военных кораблях. Во время боя они носили порох к пушкам, тушили пожары и помогали врачам.

* * *

До начала XX века амазонки фигурировали в литературе лишь как специфические противники главных героев — мужчин. Последние должны были победить или каким-либо образом унизить их, доказав таким образом превосходство мужественности над воинственной женственностью.

В фэнтези-литературе XX века амазонки постепенно становились все более симпатичными. Сегодня они обычно изображаются красивыми и сильными воительницами, живущими в изолированных сообществах. Амазонки нового времени бросают вызов мужчинам лишь для того, чтобы впоследствии стать их союзницами в некоем общем деле.

Процесс «смягчения» образа амазонок вполне логичен — ведь если взглянуть правде в глаза, злых, агрессивных и замкнутых в себе женщин создает не природа, а мы, мужчины. Никогда не следует забывать, что Правосудие — это женщина с мечом.