Сериал Fallout: абсолютная экранизация (для тех, кто любит игры от Bethesda)

Успех Fallout у критиков и зрителей подталкивает к выводу, что студии научились правильно экранизировать видеоигры. Удачных проектов всё больше: «Аркейн», «Одни из нас», «Братья Супер Марио в кино». Можно ли говорить, что продюсеры подобрали формулу успеха? И так ли хорош Fallout?

На самом деле Нолану и Джой – продюсерам сериала – повезло с франшизой. В серии уже немало игр, и каждая привносит в мир Пустоши что-то новое, но придерживается узнаваемой схемы. Главный герой отправляется на поиски устройства или человека, изучает мир, знакомится с разными группировками, принимает решения в вопросах, где нет правильного ответа, открывает новые уголки постъядерной Америки. Схема есть, и она развязывает авторам руки. Вместо того, чтобы экранизировать конкретную игру и нарываться на гнев фанатов, сценаристы пишут новую историю в уже хорошо знакомом сеттинге.

Итак, Люси – главная героиня этой истории (её, кстати, играет Элла Пернелл, подарившая голос Джинкс в «Аркейне»). Она покидает стены родного Убежища 33, чтобы отыскать отца. Привыкшая к тепличным условиям, она постоянно сталкивается с ужасами поверхности: гигантские тараканы, повсеместная жестокость и масса неприятных решений. В первые же дни ей предстоит отпилить голову единственному человеку, который был к ней добр. Но в моменты, когда Люси уже начинает надоедать, повествование тут же переключается на двух других героев: сквайра Братства Стали Максимуса и гуля-долгожителя Купера, образ которого явно списан с Человека в Чёрном из «Мира Дикого Запада» всё тех же Нолана и Джой.

Успех сериала обусловлен множеством факторов, но выделить хочется два. Во-первых, авторы просто ничего не сломали, не стали радикально менять вселенную Fallout под своё видение. Да, в 2024-м ещё приходится радоваться, что кто-то не портит твоё любимое произведение. Во-вторых, мир Пустоши выглядит так же, как в видеоиграх. Подобные ощущения хорошо знакомы поклонникам «Звёздных войн». Авторы сериала вовсю используют дизайны и образы из игр: внешний вид рейдеров, дизайн стимпака, яо-гаи, крышки и бутылки «Нюка-Колы», узнаваемые по играм музыкальные треки.

Мало где так бережно относятся к деталям, как в Fallout. Узнавание в голове будет щёлкать чаще, чем счётчик Гейгера на радиоактивную воду. Правда, в основном у поклонников игр начиная с третьей. Bethesda и лично Тодд Говард консультировали съёмочную команду в процессе съёмок, поэтому стилистически сериал куда ближе к играм этой студии, чем к оригинальной дилогии.

Просмотр сериала для фаната – риск сенсорной перегрузки. А вот простых зрителей, которые никогда не слышали об играх, ждёт просто яркий новый мир, который выглядит заметно интереснее недавнего «Убежища». Хотя речь идёт о мире после ядерной войны, к тому же с налётом ретрофутуризма, он яркий, детализированный, разнообразный как визуально, так и жанрово. И ещё гомерически смешной. Каким-то образом сериалу удаётся сделать невозможное: он одинаково интересен как фанатам франшизы, так и новым зрителям. Даже поклонники Нолана-младшего получат свои отсылки, и речь не только о «Мире Дикого Запада».

Fallout оказался настолько удачной экранизацией, что в Сети не замечают его проблем. Хитрость тут в том, что все эпизоды стали доступны в первый же день. Зрители тут же проглотили сериал целиком и стали нахваливать, хотя эпизоды в середине несколько провисают по сравнению с бодрым началом и ярким финалом. А когда смотришь серии залпом, выделить ощущения от каждой отдельной серии сложнее (достаточно посмотреть оценки по всем эпизодам, они почти все одинаковые).

Идеальная верность оригиналу мешает сериалу привнести во франшизу что-то принципиально новое. Да, фанаты узнают о судьбе Шейди-Сэндс и о том, кто всё-таки развязал Великую войну, но это на самом деле немного. Даже в «Одном из нас» хотя и старались не отходить от сюжета оригинала, смогли добавить немало нового. В этом смысле Fallout проигрывает. Даже когда авторы во второй половине сериала подходят к разговору о важном, это всё скатывается к типовой критике капитализма и корпораций. Идея не новая, но, как и в «Барби» или соседних по стримингу «Пацанах», – беззубая и лицемерная. Amazon, похоже, разобрался в предпочтениях зрителей и готов допускать такую критику в своих продуктах, пока зрители продлевают подписку.